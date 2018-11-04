【插畫】最受上司賞賜的員工

厭世動物園

認真上進努力的員工，應該就是個會受上司賞識的人，但在現實世界裡好像不是如此，與其發揮效率把工作做完準時下班，許多老闆反而更愛「看起來」工作很久的人。

我案子好多、我事情做不完、我早上7點就來了晚上11點才能下班，正氣鼎然，任誰聽了都覺得他是全公司第一名的員工，但會發生這樣的狀況，究竟是工作量真的太多，還是效率太差、不得要領、上班都在玩爐石傳說的緣故，就不得而知了。

但是又何奈？把人力當「資源」的老闆，最後看到的往往是打卡紀錄，運轉越久，產值越高，而職場上包裝努力也變得比實際努力還要來得重要了。

►工作做不完也要準時下班，把加班當成「機會損失」

本文經厭世動物園授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航