《瑜伽減壓療法》：令人放鬆的休息時間，實際上卻造成壓力

文：菲爾・紐倫博格（Phil Nuernberger）

飲食與壓力

在壓力的來源中，不良的飲食僅次於情緒（或心理的）事件。以現代的飲食習慣來看，我們每天吃數餐的事實，就提供了造成經常性失衡的足夠機會。高比例且逐漸增加中的「消化性疾病」（消化道疾病）的案例，足以證明如羅傑・威廉斯醫師在《營養對抗疾病》一書中所說的，飲食是我們健康的重大決定因素。

美國國家消化疾病委員會（National Commission on Digestive Diseases）曾公布一份報告，他們的發現包括了以下幾點：

消化系統疾病比其他疾病造成更多人住院及接受手術。 花費在醫療上的總費用中，有10％是用在消化系統疾病上。 1978年時，消化系統疾病的花費高過癌症。 如果將因消化系統類癌症而死亡的人數包含在內，消化系統疾病會是我們社會的第三大死因。 消化系統疾病是第二大勞工失能的原因，也是每六名勞工中有一人缺席的主因。

營養學領域的專家們皆同意，美國人的飲食習慣已成為國內的災害。這代表現代人對吃的食物品質既不夠留心，也不適當。人們沒有察覺到「無營養價值的食物就是不健康食物」的這個事實。人們吃得太快，失去了烹煮和準備食物的技藝；人們也允許垃圾食物主導自己的飲食。當察覺到我們的習慣之後，就會發現，劣質的飲食習慣會造成經常性的壓力。

重要的觀察告訴了我們，在人體內有兩種互補的飲食處理流程：滋養與潔淨。如果我們不用適當的飲食來調節它們，身體就會逐漸累積毒素，而毒素就是許多心理與生理問題的基礎。所以我們必須要調整自己吃什麼、何時吃及怎麼吃的飲食習慣，以避免讓食物為我們製造出壓力。

飲食中的食物品質

新鮮、簡單又營養，是對我們健康最合宜的食物品質，但令人驚訝的是，美國平均60％至70％的飲食低於營養價值。這不是因為食物不夠吃，而是我們吃的多數東西都對我們沒有幫助。例如，毫無任何營養的精製糖，占了25％；脂肪同樣毫無營養，占了45％。這兩者就占了我們飲食的70％。

精製糖除了提高我們的營養負債比率外，也與嚴重的身體功能障礙有著直接的關係，像是肥胖症（現代社會的主要疾病）。除此之外，攝取精製糖造成的血糖暴起暴落，會造成肝臟過勞以及胰島素分泌失衡。這會形成血糖過低和糖尿病。更嚴重的後果是對神經系統所造成的危害，例如糖尿病昏迷。低血糖同時也與精神壓力相關，外顯的症狀是焦慮與心神不安，以及疲倦和沮喪。其他與高糖分攝取相關的障礙，包括腎功能失調、血壓不穩定，以及劇烈的情緒失衡。

血液中的糖的確是我們細胞的燃料，但我們可以從新鮮的水果、蔬菜和穀物中獲得自然產生的足量糖分。很重要的是：任何形態的糖皆會造成激發狀態升高，因此是激發狀態升高的刺激物；精製糖所造成的刺激，是我們的身體無法以舒服的方式處理的。比方說，在累的時候，我們會習慣性「休息一下」，喝個咖啡或吃點甜食，或是喝咖啡和吃甜食雙管齊下。由於這兩者皆是刺激物，通常也都飽含精製糖，會讓交感神經活動受到急遽的衝擊，使人感覺好像能量充飽了一般。交感神經的放電增加，增強了自主神經的失衡（壓力），造成更多的疲勞，特別是那些血糖過低的人。也就是說，令人「放鬆」的休息時間，實際上是造成了壓力。

當一個人感到疲累時，最好的方式是放鬆和呼吸練習。這些練習會平衡自主神經（及減輕壓力），並提振精神。他的能量狀態將會適合完成該完成的工作。他既不會被過度刺激，也不會沮喪。殘存的緊繃也不會奪去身體的能量。這類的休息不但不會造成更大程度的潛藏疲勞，也不會帶來因使用刺激物而形成的戒斷問題。

儘管許多研究人員對此做了相當具說服力的爭辯，但這不代表我們需要消除精製糖。而是我們應該要開始覺知到，精製糖如何可能對個人造成嚴重的問題。每人平均每年吃掉約50公斤，占了飲食25％的精製糖，這當然不是一件聰明的事。

占了美國人平均飲食中45％的是脂肪，這個也是「零」卡路里（無營養價值）。特定數量的脂肪是必要的（大約總飲食的10％），但脂肪若占據了總飲食的半數以上，就相當具有毀滅性。大多數知名的醫療權威皆同意，高脂肪飲食與心臟疾病相關；而在《飲食與營養》（Diet and Nutrition）一書中，魯道夫・巴倫坦（Rudolph Ballentine）博士就指出了脂肪與癌症的相關性（特別是結腸癌）。

因此可見，現代人主要的問題在於所吃的大多數東西不但無法提供任何營養，還會造成嚴重的疾病。這不但毫無幫助，還會導致嚴重的自主神經失衡，也就是壓力。

我們吃的其他東西也會造成嚴重的壓力問題。舉例來說，美國人每年吃下大約2.2公斤非由食物鏈中自然產生的化學物質，這些在食品工業中常用的食品添加物，一共超過兩千多種。單獨或組合使用這類添加物，再加上被稱為精密處理的消化過程，其後果會是如何尚未完全被瞭解。這樣的組合，再加上進入到食物鏈中的除草劑與殺蟲劑，兩方化學物質的組合就具備了危險的潛力。例如，這種複雜的化學組合有著長期的效果，而因為數代以來基因結構大部分都尚在未知的狀態，所以認為「讓這樣的混合物進入我們的身體是安全的」的想法，不僅天真，還是魯莽且不顧後果。那些非食物鏈中自然生成的化學物質，已顯示會打亂神經的功能性，按此邏輯來看，長期食用下勢必會造成自主神經功能的長期失衡（慢性壓力）。

巴倫坦博士同時也指出，自從二次大戰之後，軟性飲料的飲用上升80％、糕點類上升70％、洋芋片上升85％。（另一方面，乳製品下降21％、蔬菜類下降23％、水果類下降25％。）不用說，這些點心食品（以下稱零食）的主要成分是糖、精製麵粉、鹽，以及增加口味、顏色和上架時間的化學添加物。無庸置疑的，這當然會對我們的壓力程度有著不良的影響。

甚至連我們吃的「營養」食品的本質，在過去20年來也有不利的改變。「方便的」或加工過的食物，在二次大戰後愈來愈受歡迎，但這類食物既欠缺營養價值，也缺乏纖維質。鄉村裡的老醫師們都知道，當農村家庭停止種植和食用自己準備的食物，並開始吃「從店裡買來的」食物時，家中人生病的頻率就增加了。美國知名牙科醫師韋斯頓・普萊斯（Weston Price）在他對原始文化的飲食習慣研究中，更進一步地支持此事實。幸運的是，當我們對良好的飲食習慣和有機「營養」／「天然」的食物有更多知識後，我們的飲食會朝著更有益健康的食物，也就是用新鮮、完整而未加精製化的食物來準備，以便可以馬上食用。

降低慢性壓力的方法之一，是開始學習關於營養的知識，以及開始注意我們所吃的食物如何影響心理和生理。例如，不需要去問精製糖是否會造成內在壓力。只要注意你的身體，身體就會告訴你。試試這個實驗。找一天在早餐中加入一罐汽水、一塊巧克力蛋糕和一包洋芋片，然後把吃完後幾個小時到一天內的感覺記錄下來。等個幾天後，再選一天，讓你的早餐包括了很甜的蘋果、梨子或鳳梨，再加上幾片全穀物麵包（未含添加物）。吃自然食物和受歡迎的「零食」的感覺會明顯不同。之後，別人再也不能跟你說，精製糖和自然生成的糖是一樣的東西了。

這個實驗不僅能（很戲劇化的）指出食物在身體和心靈上的效果，同時也指出身體具有分辨食物對我們是好是壞的能力。這就將問題帶到我們如何吃，以及所吃的東西對我們壓力程度的影響。

相關書摘 ►《瑜伽減壓療法》：壓力讓你駝背，但抬頭挺胸並不會消除壓力

書籍介紹

本文摘錄自《瑜伽減壓療法：結合西方神經醫學及東方瑜伽科學，讓你重獲身心平衡與自由》，橡實文化出版

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作者：菲爾・紐倫博格（Phil Nuernberger）

譯者：蕭斐

壓力源自自我內在對外界的反應，

這些不當反應導致了自律神經系統的長期失衡，

進而引發種種身心不適。

運用瑜伽科學的飲食調整、減壓運動、呼吸法及冥想，

就能重新拿回對自律神經系統的主導權，徹底釋放壓力。

►運用瑜伽科學，掙脫壓力的束縳

菲爾・紐倫博格博士在書中先澄清人們對壓力的混淆與誤解，說明關於壓力的流行想法的錯誤之處。作者也帶領讀者認識生理功能的平衡本質，讓人理解到壓力惡魔是從生命內在所產出的。接著，他運用對大腦與身體運作方式的專業知識，帶讀者了解心靈的事件可能偏離正軌並拖身體下水。作者也將說明，我們每日對人與事件的反應，會對身體的感覺和行為產生不尋常的影響，導致混亂的情緒和身體的苦痛。

認識壓力的第二個關鍵是：認知到我們欠缺對自己的心理、情緒和身體等習慣的覺知；這些習慣隱匿在無意識中，是壓力的真正來源。不同的習慣模式，可能是由完全不同的原因所發展而成，也可能有著全然不同的心理因素牽涉其中，但都有一個共同點：那就是它們皆是肇因於無意識心靈，也在無意識心靈中運作。而當一個人能意識到自己的行為時，就可以有意識地選擇不按照舊模式行動，不是讓習慣自動地決定行為。

瑜伽科學是一種攸關人類功能面的整體科學，以非常實際的系統化方式提供工具和技巧。首先透過調整飲食方式、進行放鬆運動和呼吸練習，減輕壓力帶來的身心痛苦，接著運用冥想將意識覺知擴大到心靈的無意識中，進而對帶來壓力的模式和行為有所覺知，學會保持平衡的意識力量，徹底消除壓力的源頭。

Photo Credit:橡實文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航