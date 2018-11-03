《瑜伽減壓療法》：壓力讓你駝背，但抬頭挺胸並不會消除壓力

文：菲爾・紐倫博格（Phil Nuernberger）

慢性壓力的習慣

我們的心靈、身體和行為的功能，皆有著連帶關係，時時相互影響，以動態的過程互動。我們並不是由分離的機械組件拼湊而成的。當我們飢餓時，就會吃。而我們所吃的以及如何吃，皆會影響我們如何感覺和思考。我們的姿勢反應出我們的情緒，而我們的情緒則影響了我們的姿勢。如果你想要自己體驗看看，試著駝背走路幾個小時，看看你的心靈會有什麼反應。

我們整體的存在，都是由複雜、互賴互助和互動的流程所構成。因此，習慣性的行為也就與壓力相關聯。習慣性的行為反應出充滿壓力的狀態，也強化並擴張壓力的狀態。舉例來說，當我們變得緊繃、憤怒或恐懼時，會緊繃住頸部與肩膀的肌肉。當這樣子的緊繃狀況發生上千次後，肩膀和頸部的肌肉就發展出慣性反應，那麼任何的刺激，就算是很輕微的，也會立刻觸發肌肉組織的習慣性緊繃反應。

如此一來，頸部和肩膀的肌肉就維持著經常性的緊繃，但這樣的緊繃並不盡然是因為一個人總是處在高度壓力的狀態下，而是因為肌肉已經養成了緊繃的習慣。更甚的是，這些肌肉將訊號回傳到心靈，讓身體準備行動，然而實際上並沒有行動的需要。心靈接收到「準備好，有事情要發生了」的訊息，雖然未視之為危險，但仍舊會感覺到擔憂和懼怕。

不過，藉著在行動時覺察自己在做什麼，我們就有機會採取不同的行為，開創出設定朝向放鬆而不是緊繃的行為。比方說，通常我們在感覺到僵硬或疼痛前，不太會去覺察到肩膀的緊繃（或是任何部位肌肉的僵硬）。然而，在察覺到之後，要避免不適感已經為時太晚了。如果我們在肌肉開始產生緊繃時，就能敏感地察覺出來，便可以輕鬆且即時地採取必要行動來停止緊繃的過程。只要簡單地將我們的覺知帶到這些肌肉上，就可以開啟矯正的反應。因此，只要增加對壓力相關行為的敏感度，你就能立刻開始演練對壓力相關行為更大的控制，並使其往正面的方向改變。

我們那具有意識且能有意識地控制內在狀態和外在行為的能力，遠比多數人曾體驗過的要大得多，因為我們的身體具備了極為精密的內在感知機能。例如，當一個人被教導去讓身體和心靈安靜下來，開始去注意內在的狀態時，許多學生對於聽到自己心臟的跳動聲音是如此大聲且強壯，都會感到很驚訝。心跳的聲音一直都很大聲且強壯，而學生只需要單純地意識到此一狀況。同樣地，如果我們想要取得對壓力的控制，就必須要對內在和外在的行為模式更加敏感。

我們可以將行為大致分成下列三個區塊來注意：

行為習慣：這是我們的特徵習慣，像是工作習慣、進食和開車習慣，以及社交習慣。這些屬於外在的行為。 生理習慣：這是我們內在生理模式，像是呼吸的習慣、肌肉的習慣、血管的習慣，和其他與我們內在環境活動相關的模式。 頭腦習慣：這些是情緒／感知習慣，同時也是製造壓力的來源。

行為是壓力的外在症狀

由於欠缺內在的覺知，我們的顯性行為通常就是壓力程度的第一層指標。行為是人人皆可眼見的事物（行為心理學家絕不會錯過的事實），也就成了用來評估壓力程度的標準。不過，我們的外在行為只是內在狀態的投射，而不是原因。若只改變外在行為，可能不會影響壓力的程度。

一個人的行為有可能缺乏驅動的（或是強迫的）情緒力量，因為行為具有存在於其本身結構內和外的能力。也就是說，行為可能不是與潛藏的矛盾相關聯。在這樣的情況下，行為的改變就可以在無關潛在強迫性之下有效的產生。不過，行為也有可能是內在強迫性或緊繃狀態的表達（或釋放）。在這種狀況下，改變行為不見得會改變此強迫性；改變只會導向另一種與壓力相關的行為，但內在的狀態並不會產生任何變化。

行為不是問題，潛藏的常態壓力才是我們應該考量的。行為是內在動力的結果，唯有瞭解內在動力，才能消除壓力。

重要的是要瞭解：發展出對顯性行為模式的覺知，並不只是計算壓力症狀的練習。變得有覺知，意謂著增進你對自己所做的行動，和行動與當下相關的心理／情緒事件的敏感度。

這要如何發生呢？當與特定程度壓力相關的習慣在進行時，習慣動作會增強或強化內在壓力模式。因此，行為不僅反映出壓力，同時也會給予強化及協助，以長期地維繫住壓力。透過在習慣發生時覺察出其行為，你就有立刻停止這個習慣模式的機會。你只要簡單地選擇不要讓它繼續下去。這個選擇本身至少就可以不再強化內在的強迫性。同時，這也給你一個將注意力專注在內在狀態上的機會，並覺察到兩者之間的因果關係。

在給自己選擇「是否要延續這種壓力行為」的機會後，你也給了自己一個機會，可以有意識地將放鬆的反應，或是不會強化壓力的行為，插入其中。這不僅會削弱壓力行為的習慣強度，同時也會改變內在的壓力程度。

舉例來說，如果我有一緊張就狂吃的習慣，那麼我有幾個選擇。我可以因循（持續）習慣而行（一緊張就吃，然後忍受狂吃的後果），或是可以採用替代行為來取代。假設我的體重上升，對吃東西有罪惡感，而且因為空腹吃高糖分點心而受到血糖暴起暴落的情緒起伏之苦。那麼吃東西並不會改善我的常態壓力程度。實際上，我不規律又不健康的飲食，以及情緒的高低起伏，造成了更大程度的壓力。

另一方面來說，如果我用放鬆和呼吸練習來取代吃東西，我不只是降低了吃東西的衝動（吃只是經過偽裝的壓力反應，而不是因為真正的餓），更不會遭受不當飲食的後果。若要做出這樣的選擇，就需要在行為發生的當下或正要發生之際，就能覺察出來；進而能夠有意識地採用替代行為。即便我需要學會採取更有助益的行為，但第一步就是要將「我承受壓力時會吃東西」的這個行為，從無意識中帶到覺知裡。我愈能覺察這樣的狀況，做出選擇的機會就愈大，也就能對這些行為模式有更多的控制。

重要的是要知道，這個選擇必須是依靠自己的覺知程度來進行。沒有人可以幫別人覺知（或意識）。最終這都是每個人自己的責任（不要跟責怪混為一談）。如果我們選擇不去覺察，那麼不管是治療師、醫師、朋友、配偶，甚至神都無法幫我們做到。如果我們選擇繼續無感，讓習慣模式保留在無意識中，就永遠無法改變習慣模式。

相關書摘 ►《瑜伽減壓療法》：令人放鬆的休息時間，實際上卻造成壓力

書籍介紹

本文摘錄自《瑜伽減壓療法：結合西方神經醫學及東方瑜伽科學，讓你重獲身心平衡與自由》，橡實文化出版

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作者：菲爾・紐倫博格（Phil Nuernberger）

譯者：蕭斐

壓力源自自我內在對外界的反應，

這些不當反應導致了自律神經系統的長期失衡，

進而引發種種身心不適。

運用瑜伽科學的飲食調整、減壓運動、呼吸法及冥想，

就能重新拿回對自律神經系統的主導權，徹底釋放壓力。

►運用瑜伽科學，掙脫壓力的束縳

菲爾・紐倫博格博士在書中先澄清人們對壓力的混淆與誤解，說明關於壓力的流行想法的錯誤之處。作者也帶領讀者認識生理功能的平衡本質，讓人理解到壓力惡魔是從生命內在所產出的。接著，他運用對大腦與身體運作方式的專業知識，帶讀者了解心靈的事件可能偏離正軌並拖身體下水。作者也將說明，我們每日對人與事件的反應，會對身體的感覺和行為產生不尋常的影響，導致混亂的情緒和身體的苦痛。

認識壓力的第二個關鍵是：認知到我們欠缺對自己的心理、情緒和身體等習慣的覺知；這些習慣隱匿在無意識中，是壓力的真正來源。不同的習慣模式，可能是由完全不同的原因所發展而成，也可能有著全然不同的心理因素牽涉其中，但都有一個共同點：那就是它們皆是肇因於無意識心靈，也在無意識心靈中運作。而當一個人能意識到自己的行為時，就可以有意識地選擇不按照舊模式行動，不是讓習慣自動地決定行為。

瑜伽科學是一種攸關人類功能面的整體科學，以非常實際的系統化方式提供工具和技巧。首先透過調整飲食方式、進行放鬆運動和呼吸練習，減輕壓力帶來的身心痛苦，接著運用冥想將意識覺知擴大到心靈的無意識中，進而對帶來壓力的模式和行為有所覺知，學會保持平衡的意識力量，徹底消除壓力的源頭。

Photo Credit:橡實文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航