「吃到飽」真划算，但我們真的需要那麼多食物嗎？

文：不願具名的攝影者

頂級美食吃到飽、海鮮無限量供應……對講究吃的人來說，花一定的錢就能大快朵頤的「吃到飽」，確實很有吸引力，不過全球近年來開始出現了糧食危機和鬧糧荒，「吃到飽」的飲食方式，不僅浪費糧食，也不利健康。

我們在一餐中，真的需要那麼多食物嗎？

過去也有立委考慮在立法院提案，禁止業者以「吃到飽」作為宣傳。當年有意提案的立委黃偉哲表示，自己曾去過「吃到飽」餐廳，看到消費者拿了很多食物卻吃不完，或因為貪便宜猛吃，反而吃壞腸胃。餐廳也因為準備過量的食材，導致不必要的大量浪費。當時立委也提出：「臺灣要走向文明國家，應該改變『吃到飽』的習慣，否則全球糧食恐慌，人家餓死，我們撐死，對臺灣的國際形象不好。」

這項意見提出後有人贊成，有人反對。贊成的立委說，這樣可以導正國人的飲食習慣；反對的立委說，立法禁止太過嚴苛，只會讓業者雞飛狗跳，也不容易達到實際的處罰效果，根本之道還是教導消費者愛物惜物的觀念。

健康的飲食觀念，從小開始養成

其實對於「吃到飽」的問題，可以從小朋友開始發揮影響力。如果兒童能夠體認「吃到飽」會造成人體新陳代謝的負擔，學習愛惜糧食，進而影響到父母，自然就會在日常生活當中，避免大吃大喝的情形，珍惜食物。

很多人到「吃到飽」餐廳都會猛吃猛喝，以為這樣才不會「虧本」。立委和環保團體認為，吃得「過」飽不但不健康，還會造成浪費，違背環保減碳的觀念，大家最好改變這樣的飲食習慣。

吃到飽，其實也影響了溫室效應

在「吃到飽」餐廳裡，常常有人拿的食物比實際吃的多，吃不完就丟掉，相當可惜。現在全球面臨糧食短缺，無論臺灣或貧窮國家，都有很多人得不到糧食。像海地的兒童，只能用黃土加上鹽和水做成泥餅充飢；布吉納法索和撒哈拉沙漠以南的非洲，更因為糧荒釀成暴動。而富裕國家或衝動購買的消費者卻還在過度消耗，不但是不愛惜糧食，也是不尊重生命。

「吃到飽」的習慣對環境也不夠友善，人類的消費過程或多或少都會消耗能源、製造二氧化碳，飲食也不例外。假如人們一年四季都要享受美食，而且吃得很多，食物就必須南運北送，使汽車排放的二氧化碳廢氣愈來愈多，導致地球溫室效應，對自己、對全球的人都沒有好處。

吃到飽，更影響了食安

食物在長途運送過程中必須保鮮，冷凍或冷藏要花費比較高的成本，因此部分供貨商可能使用防腐劑來取代。此外，「吃到飽」餐廳為了大量採購以降低成本，可能因為食材不夠新鮮而使用加工調味的方式掩蓋它的味道，民眾吃進肚裡，健康風險大增。

面對琳琅滿目的美食，大多數人都會失去節制，但卻忘了人的胃容量其實有限，尤其兒童食量小，硬是把胃撐大反而會消化不良，大家不如養成健康、簡約、適量的飲食習慣。既然「吃到飽」是一種自主選擇，那麼兒童不妨選擇對自己較好的飲食方式，善用對食物的選擇權，改變大吃大喝才划算的觀念，讓「吃到飽」變成一種更文明、更健康的飲食文化。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航