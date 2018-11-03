要交出一份出色的MBA申請文件，你需要這些時間做好準備

如果把申請MBA當成一個炒菜的過程，你必須要先有足夠的、好的食材，才能炒出色香味俱全的菜餚。而常看我部落格的人就知道，要有足夠的優質素材，需要時間累積，所以越早開始越好；那麼今天這篇我想來談談，將這些素材整理成可以交出去的申請文件，需要花多久時間。（申請MBA的理想戰線是多久？來看看這個專題）

曾經有學生問我：要從零開始準備一份可以進入頂尖商學院的申請文件，幾個月時間才足夠？除了要撰寫及修改論文、編修履歷、提供相關資料給推薦人讓他們有足夠時間寫推薦信之外，還有其他事項嗎？

如果要我簡短的回答，準備好一份MBA申請文件，你絕對可以用幾個月就完成，甚至我也有幾個禮拜幫學生趕完幾間學校申請文件的經驗。但你也可能因為趕時間而犧牲了文件品質，這是我不建議的。

其實需要多久才能準備好MBA申請文件，從來沒有一個正確的數據，不過從我陪伴學生的過去經驗來看，在沒有任何經驗，沒有顧問、校友指導的情況下，若你能在工作之餘，每周平均投入30至36小時準備申請文件，你可能需要約4個月、400多個小時完成整個申請流程。

為了給讀者更清楚的概念，接下來我會簡述每個步驟，並盡可能的量化一般申請者在每階段所花費的時間。要注意的是，這份計畫表是針對GMAT已經考到特定分數的申請者，如果還沒考到的，繼續加油啦！（延伸閱讀：被GMAT大魔王亂了手腳嗎？但你還有這幾件事要做）

申請MBA第一步：準備開始申請（在你開始填寫申請表之前）

如果現在離申請截止日還有6個月的時間，我建議你妥善利用時間，讓自己的履歷看起來更有競爭力。就像我之前提到的，要累積這些素材是需要時間的，所以這些準備時間並不算在我們的計畫表中，盡早開始準沒錯。（推薦閱讀：平日下足功夫，個人履歷不怕沒亮點）

申請MBA第二步：發現你的優點（第1、2周；花費24小時）

這個階段，你必須徹底發掘你與眾不同之處，不管是優點、職涯歷程或領導能力等方面都要仔細挖掘。因為這些你對自己的發現，是能讓你前進頂尖商學院的基石。（同場加映：不是一定要拯救世界，才能申請MBA！學習說個好故事，讓你脫穎而出）

申請MBA第三步：找出你的職涯目標（第3至6周；花費40小時）

找到一個符合自己的職涯目標是件有挑戰性的事，你必須在你的興趣、優點、人生目標這3件事之間找到交集，才能在申請論文中寫出具有啟發性的觀點。有些申請者早已清楚自己的職涯目標為何，但很多人還很迷惘，所以這部分一定需要好好思考。（如何找職涯目標？來看看台積電前人資主管、Wharton校友Arthur的建議）

申請MBA第四步：選校（第4至8周；花費36小時）

你不該只是看學校排名、行銷手法或聽其他人的意見，你自己應該對學校有完整、深度的研究，才能找到最適合的學校。若你已經知道要申請哪間學校，這一個步驟可以為你省下一些時間，否則你必須好好的對各校做功課，因為當面對Adcom提問時，你的回答太過制式，絕對無法獲得青睞。

申請MBA第五步：思考自己與學校是否匹配（第8至12周；花費26小時）

為了證明你比競爭者更適合這間學校，你必須找出每間學校最重視的學生特質，並利用該特質強化你的申請文件，尤其是你的論文。我們所預設的時間是假設你要申請3間學校，如果你只打算申請3間以內的學校，在這步驟又能省下一些時間。（延伸閱讀：想交出引發共鳴的申請資料？別忘情蒐商學院院長！）

申請MBA第六步：構思申請履歷（第8至12周；花費32小時）

大部分學校會要求你繳交履歷，你必須了解Adcom在尋找什麼特質的申請者，並在履歷中強化該點，吸引他們的目光。若你已經擁有亮眼的履歷，在這一步也會輕鬆許多。（同場加映：掌握履歷三關鍵！想吸引面試官的目光就是該這樣）

申請MBA第七步：撰寫論文（第12至24周；花費182小時）

撰寫論文的過程可說是學生最痛苦、緊繃的階段，因為從構思到最後定稿，你必須不斷的挖掘自己的獨特點，才有可能寫出一篇好的論文。這部分擬定的時間是假設你會申請3間學校，每篇論文有3至5篇草稿。（延伸閱讀：為什麼要念MBA？這會是你最初、最重要也可能是難回答的題目）

通常申請第一間學校的論文最花時間，因為你得經歷從無到有的過程，不過寫論文是每個MBA申請者必經的過程，所以千萬不要把撰寫論文所需的時數（182小時）直接除以申請學校的間數，記得要寫出一篇好論文是沒有捷徑的。

申請MBA第八步：選擇並協助要幫你寫推薦信的人（第12至24周；花費38小時）

選擇要幫你寫推薦信的人，並提供他們所需要的所有資料。你必須引導你的推薦人將推薦信的品質發揮到極致，並符合你的申請文件主軸。（推薦閱讀：為什麼要念MBA？這會是你最初、最重要也可能是難回答的題目）

申請MBA第九步：完成申請表格（第20至24周；花費26小時）

申請表格是你能在Adcom面前，進一步區分與他人不同的機會，你必須總結過去得到的獎項或成就，與他人做出區別。若要申請一所學校，你可能需要6或8小時便可完成申請表格。當中有些姓名、地址等較短的資料，需要填寫，完成後千萬記得仔細校正。（推薦你看：何時繳交MBA申請文件？做足準備，拼第一輪送件好處多）

申請MBA第十步：準備面試（在繳交申請文件之前就該開始）

雖然面試看起來像是申請MBA的「期末考」，不過有些商學院會在繳交申請文件階段便開始面試（rolling-basis admissions），加上對亞洲學生而言，要用英文流利的表達自己並不是件簡單的事，所以我會強烈建議學生，在開始構思論文時，就同時著手練習面試。（推薦閱讀：交出申請文件後就輕鬆了？錄取生深刻體會：一定要提早練習面試！）

這幾年陪伴學生申請MBA，我曾看過不少人敗在面試這一關，真的替他們覺得可惜，所以我都鼓勵學生，盡早開始練習面試，不斷強化面試技巧及心態。而且面試練習必須持續進行，有些學生把第一個學校的面試當作練習，有些學生覺得自己英文能力還行，因此沒有充分準備，這都是很可惜的事。（為什麼要提前練習面試？來看看學生的親身經歷：模擬面試被問倒，好過實際面試遭拒》不斷挖掘心中答案，他找到走下去的動力！）

總結

我希望上述幾個申請MBA的步驟，可以幫助你畫出接近實際情況且可掌握的時間表，我認為你必須盡全力在4個月內完成MBA申請文件，因為讓自己保持一點緊張的感覺，是件好事。在準備遞交推薦信前，記得將自己抽離申請過程，問問自己（或別人）你是否滿意申請文件的品質？如果答案是不，那你或許要考慮延到R2再申請，而放棄一些R1申請的好處。（在申請過程中，你可能會遇到不少幫手，所以你要看這篇：申請過程該聽誰的建議？了解5種幫手的強項，當個有效率的申請者！

本文經Sabina授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航