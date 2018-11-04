婚姻邁入成熟期，「七年之癢」如何解？

文：楊聰財精神科醫師、魏兆玟老師

看到他的手，過去的甜蜜有如水銀洩地般……剎那間迸出來

時間好像沒流淌過，在那一刻前面，我怔住了

現實的家庭與過去的最愛，誰能給我最多？

結婚邁入第七年了，對我來說，婚姻中的一切漸漸變成公式。接送小孩、上班、整理家務就是生活的一切。雖然這種公式化的生活對很多人來說幾乎等於「煩悶」的同義詞，不過，我還算甘之如飴，畢竟，在婚前我也已經玩夠了，當初就是為了要結束掉那段荒唐的歲月，才決定與現在的先生結婚，縱使他差了我足足有20歲之多。但是，他所能帶給我的安定感，卻不是其他男人能比擬的。

在婚前，我是個職業模特兒，想當然爾，身處模特兒產業中，一定是充滿聲色犬馬，多采多姿。從高中到大學這段求學時間，我便以從事模特兒工作來支付自己的學費及生活費，畢業後，更順理成章地成為職業模特兒。那段時光中，除了工作繽紛多彩之外，我的感情生活也非常人能比，能夠讓我看上的男人，都是一時之選，除了外貌是必要條件外，事業、金錢更是不可缺。直到下定決心嫁給現在的丈夫後，才算是真正地定下來。

穩定中帶點乏味的婚姻

當初嫁給現在的先生時，很多朋友為我感到不值，當年的我可是二八年華，追求者眾，而我竟選擇了一個差我20歲的老男人，真令人不解。其實，我當年的考量就是要求「穩定」，老公雖稱不上是大富大貴，可是事業也算是小有所成，自己除了是個室內設計公司的主持人，本身也是設計師，具有相當的藝術家氣息，在精神與物質雙方面都能夠滿足我對男人的想像，這也是我嫁給他的最主要原因。

結婚後時間過得很快，一下子七年就過去了，我們的小孩也進了小學一年級。這些年，我完全符合他對我的期待，在家當個聰慧的家庭主婦，除了帶小孩跟整理家務，有空時也會幫忙先生的設計事務所工作，做的不亦樂乎。可是，生活雖然穩定，卻不免有點厭倦。有時我也是會懷念婚前那段刺激豐富的生活。

我的瑪德琳蛋糕

就像是普魯斯特的母親所烘焙的瑪德琳蛋糕一樣，在平淡的婚姻生活裡，會有一兩樣平凡的物件連到過去的燦爛生活。對我來說，各式各樣的茶便會讓我想到婚前的最愛。他性嗜茶，雖然是個高大漂亮的男模特兒，生活光鮮亮麗，但是總離不開這個看似老古董的嗜好——「喝茶」，也是因為他，我才會喜好喝中國茶。就算是婚後，每碰到一杯好茶，與他的美好回憶開始在腦海中奔竄，無法停歇。

但是，有一天，這些無邊的思緒竟然就成真了，在一個偶然的場合，我又遇到他。我們的話題便從茶開始，談著談著，好像回到以前的感覺，從那次碰面起，我們又重新約會了。在我老公不知道的暗處裡，我們眉來眼去，和他一起回到燈紅酒綠的生活。在老公的面前，我依舊是賢妻良母，按時帶小朋友上下課，準時事務所幫忙；在暗地裡我卻搖身一變，變成時尚熟女，與另一個「他」盡情跑趴，生活過得比過去還要刺激。

說真的，這種腳踏兩條船的行徑，以前也不是沒做過，可現在的我心底的罪惡感卻油然而生。一方面是覺得有家庭壓力了，不想對不起老公及孩子；另一方面我也不想繼續玩樂下去，畢竟我再也不是那個二十來歲的少女了，每次幽會完之後的空虛，總是無可彌補。

這種出軌對愛玩的我來說也是一種報應，我總害怕在夜晚半夢半醒間說出不該講的話，翻來覆去盡是失眠。下班後看到老公，總是心虛，感到無法平息的焦慮襲來。人家說，男人會有七年之癢，難道這會是我的「七年之癢」嗎？

洋蔥觀點：七年之癢亦或五年之癢？

「七年之癢」這個名詞，無論在東方或西方，都已經成為婚外出軌的代名詞（或是藉口？）

在著名的好萊塢電影《七年之癢》中，Tom Ewell所飾演的男主人，趁女主人帶著小孩子去度假的時機，千方百計地想染指樓上那位風騷迷人的女房客瑪麗蓮夢露，但總是有色無膽，最後只能悻悻然地跟隨老婆的腳步而去。

為何是「七」年之癢，一般認為這是一個概略性的數字。在婚姻的過程中，在第五到十年時是成熟期，在這時刻裡，家庭整體的經濟、成員狀況都邁上軌道，不像婚姻剛開始的時候，夫婦倆每天都為生活汲汲營營，孩子也剛出生，要為小孩子的成長努力。簡單來說，婚姻前幾年，夫妻倆有共同的生活目標，雖然辛苦卻不易心盟異志。

相反地，當婚姻邁入成熟之後，反而更需要維持，若夫妻間的共同奮鬥的目標不見了，這時候若有任何導致夫婦不平衡的因素插入其中，就容易成為婚姻危機的引爆點。當然這種因素最顯而易見的便是「新朋友」的出現，他會讓在婚姻關係中漸感乏味的夫婦，迅速地斜倚到新朋友一邊去，俗稱的第三者便是如此。

在社會變遷迅速的當代，「七年之癢」的頻率也迅速縮短，以心理學家的身分拿下諾貝爾經濟學獎的卡尼曼（Daniel Kahneman, 1934-），除了闡釋前景理論（Propect Theory）之外，他對於「注意力」與「幸福感」也有獨到之見。他認為人的注意力有限，隨著時間的增長，注意力也會降低；而注意力卻與幸福感成正比。也就是說時間過得越久，注意力越淡薄，所以導致的幸福感也備減。套用在婚姻上面，或許可以為「七年之癢」提供理論支持。

Wendy說：孩子是弭平婚姻裂縫的防線

一般說來，夫妻雙方若聽到對方回家，應該都是感到高興，若像本個案中所述，一聽到老公回家竟然會感到壓力，這便顯示這對夫妻的婚姻中已有裂縫產生，但是如何弭平裂縫，便有許多做法。

一則雙方可以培養共同話題或興趣，就像是回到婚姻初始，想想看，當初是什麼樣的原因讓夫妻兩人決定在一起，甚至牽手終生？一旦決定走進婚姻，很少人因為一見鍾情而決定結婚，大部分人都是經過一段時間的培養，讓男女雙方都有相當的誘因。所以，對於彌補婚姻裂縫來說，找回這個誘因最重要。

另一方面，家庭也是不可或缺因素，並可以說是婚姻的最後一道防線。對於女性來說，婚姻並不單是「延續生命」而已，在婚姻之下會有下一代出生，這能夠激發每位女性的母愛。在面臨七年之癢時，女性可能會為了一時的寂寞或者迷失了自我價值，甚至對丈夫的感情淡薄而逐步離開家，出去認識新男人甚至重構自己的新生活，但是那些離開家的女性們，往往會因為孩子而回到最初開始的地方。只因為孩子是每個女人心中割捨不下的一塊肉。

歡迎分享與討論

在《七年之癢》中，描述了一個婚姻美滿，卻又感到不足的男人的故事，他因為不滿足，以致無所不用其極幻想與樓上的女房客有出軌行徑。對於你來說，美滿的婚姻是什麼？在這場婚姻中，感到不足之處有哪些呢？歡迎各位分享你的看法。

精神醫學辭典 習慣性外遇到底是病態還是壞基因？ 到底習慣性外遇是不是ㄧ種病態的反應？還是有人天生體內就存在著不安於室的基因？新店耕莘醫院精神科暨心理衛生中心主任楊聰財指出，雖然臨床上依據精神疾病診斷系統是沒有所謂「習慣性外遇病」，但是根據這些「偷吃族」或「劈腿族」的人格特質分析，他們還是屬於精神特異的一群，這群人經常是情緒容易不穩定，最具代表的就是具有邊緣性人格特質，經常會感覺情緒空虛，喜歡到處尋求慰藉與刺激，在這樣的心理背景下，這種人就容易四處去追求自己認為喜歡的人或事，因而從中得到滿足。其實不光是男性，很多女生也會有類似以上所提的人格特質，加上社會民風日益開放，性觀念道德意識薄弱，因此也造就了一群男男女女的偷吃劈腿族。

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