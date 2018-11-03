《無痛退休》：是否先存好子女的教育基金，再來考慮退休金？

文：廖義榮、高震宇

是否該等孩子大了再來做退休規畫？

人生有很多不同階段的財務目標要一一完成：購屋、子女出國留學……等，你有想過這些目標要怎麼完成嗎？是否打算先等小孩念完書，再來準備退休金？

美國線上資產管理公司Personal capital，曾做過一份名為「富裕家庭財務調查報告」，訪問了1,001位18歲以上、富裕的美國千禧世代（指1980年到2000年中期出生的世代）父母親，他們的總投資資產大於50萬美金，調查他們對於為子女存大學教育基金的看法。

報告指出：70％的千禧世代父母表示，他們準備為下一代提供無前例及為期更久的財務支援，以優先順序而言，準備子女的大學教育基金，比準備自己的退休金還重要。有40％的父母親表示，他們並沒有一個單獨的退休帳戶，所以可能還要再工作15年，這意味著他們可以儲存的退休金金額大概會少於45萬美金。

10對父母中有9對父母說，小孩會期望父母幫忙付大筆的金額：比如教育費、婚禮，或是買房子的費用。教育方面，他們希望為小孩支付10萬美金或更多錢。有趣的是：父母擁有資產的多寡，影響到他們是否跟孩子談論財務方面的事。只有半數父母表示，小孩知道他們的薪水，不到47％的父母說，小孩知道他們的資產有多少。97％富裕的千禧世代父母，預計要為子女留下超過10萬美金的遺產，千禧世代對自己還有他們的小孩會有更多期待，財富越多期待越高。

報告中提到，40％的父母心目中，只想到子女的大學教育，完全沒有考慮到自己的退休金規畫，這是一件相當奇怪的事，因為子女求學只是階段性的幾年，而退休生活卻可能是長達幾十年的時間。也許子女出國留學到時候可申請就學貸款或獎學金，但如果沒有準備足夠的退休金，將來會造成更大的問題。

到底要準備多少子女教育基金？它跟退休規畫有沒有衝突？有以下幾點值得探討：

需要存國內教育費，還是出國留學費？要準備多少？

如果只是國內的基本教育費用，比較不是問題，因為從小學到大學時間拉得很長，教育費用的支出分散在16年的時間，不是短期內就要支出一大筆錢，因此一般父母比較不會為這個特別存教育基金，反而是出國留學，因為是短期而且金額大，才需要提早做準備。

到底教育基金要準備多少？一般來說，準備5、6百萬台幣是基本的，例如以加州大學河濱分校UCR來說，它是公立研究型大學，同時也是加州大學系統的十大校之一，根據US News & World Report的全美研究型大學排名，UCR排在第118。一個學季（Quarter）的學費是美金18,000元，一年有3個學季，兩年的學費是美金108,000元。生活費（買車另計）一個月大約美金2,000元，兩年約需美金48,000元。兩年下來，如果沒有拿到獎學金，大約要花美金156,000元，約台幣470萬。

離退休還很久，先存子女教育基金比較重要？

子女教育基金怎麼存？這兩個目標其實可以一起規畫，例如俊宏25歲，婚後夫妻倆跟財務顧問討論後，兩人每月可以拿出15,000元投資。財務顧問建議把錢做長期穩定的投資，如果以年報酬率6％試算，假設在第24年與25年，各提領出300萬做為子女出國費用，但是每月15,000元的投資一直沒有中斷，如此一來，到65歲退休時，如果子女有出國念書，退休金會有1,472萬，若中間沒提領600萬，則退休金會累積到2,953萬。由此例來看，有沒有存教育基金，兩者到65歲退休時存下的退休金差了快一倍，中間雖然只有提領了600萬，但最後的金額卻少了近1,500萬，差距可是不小。

Photo Credit: 如何出版

子女教育基金規畫和退休金這兩個項目都很重要，都需要事先準備。而且子女教育基金的準備比較有彈性，退休金規畫卻沒有，等到你退休時，已經沒有工作且收入中斷，必須靠退休前就已經做好的退休金準備度過退休生活。但是子女教育基金卻可以申請貸款、獎學金，或選擇學費比較省的學校，甚至讓子女負擔一部分等方式彈性處理。

財務目標規畫一生的路徑，退休與子女出國留學等，都是一生中需要規畫的財務目標，不要顧此失彼。

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書籍介紹

本文摘錄自《無痛退休：戰勝年改、對抗通膨，活到90歲也不怕的實用理財術》，如何出版

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作者：廖義榮、高震宇

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九