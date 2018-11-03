《無痛退休》：「三桶水」退休金提領策略，讓你每年都有生活費可用

文：廖義榮、高震宇

退休金提領策略：退休投資年金化思維

退休金要怎麼運用，才能讓你在退休後每年都有生活費可用？

有人主張退休金需要的是穩定，所以應該全部放定存，但是以現在的低率環境：三年期定存利率不到1.5％，3,000萬定存一年只有約45萬的利息。如果只靠這樣的利息過活，退休生活品質可能不佳，這樣一大筆錢放在一個連通膨都無法打敗的定存帳戶，實在不是一個好主意。所以，退休後將部分退休金拿來做投資還是需要的。

很多人認為，因為退休後沒有收入，所以不能承擔風險，但這樣意味著必須把所有退休金放在銀行存款內，完全不做投資嗎？我們不妨假設：你有一筆1,000萬，可以把它放在利息1％的銀行存款，也可以用來投資，但在此同時，你要每個月從中提領一筆錢當退休生活費，在不同的年期與報酬率下，每個月可提領多少錢，到最後把這筆錢用完？

經過試算，可以看到在銀行存款利息1％的狀況下，每月可以領59,800元，但如果報酬率達到6％，每月幾乎領取一樣的金額，但維持的時間卻可以從15年拉長到30年，所以退休後還是必須持續投資。

Photo Credit: 如何出版

如何從投資中提領退休金？

美國一位財務顧問，同時也是認證財務規畫顧問CFP證照（Certified Financial Planner，CFP）持證人哈洛德．埃文斯基（Harold Evensky）， 提出一套「三桶水」退休金提領策略，同時晨星（Morningstar）個人財務部門執行長克莉絲汀．賓士（Christine Benz），也曾多次撰寫相關文章。

這套理論把退休金按照長中短期需求，分三個水桶代表不同時間的用途。第一個水桶：1～2年的退休金，第二個水桶是3～10年的退休金，第三個水桶是11年以上的退休金。

「三桶水」配置退休金用途

你可以根據不同需求，做不同的投資配置、投資管理等。

第一個水桶是1、2年內就要用到的錢，因此幾乎都是現金形式，如果要再細分，可能是1年內要用的錢在活儲，第二個1年的錢在短期債券、貨幣基金等。

第二桶是3～10年內需要用的錢，這裡的配置主要以可以固定配息的標的為主。因此可能是投資等級的債券、基金、ETF（指數型股票基金）等，如果是股票，就是配息固定的傳產股、金融股等。

第三桶為11年以上的長期投資，以穩健型配置為主，例如全球型股票、新興國家等類型的標的，建議投資ETF可以做比較好的配置。

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如果以退休後尚有20年，計算如下表：

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透過這樣三水桶法的操作，可以讓你的退休金來源兼顧穩定及投資報酬。當第一個水桶金額不夠時，由第二個水桶提領，或是每年固定提撥多少金額進入第一個水桶。第三個水桶的投資報酬，則用來挹注第二個水桶的退休費用。如此一來，你不用把所有資金放在利率很低的定存上，而是仍然維持一半的金額在做投資，增加整體退休金的投資效益，而如果第三個水桶的金額在投資上有短期波動，也不至於馬上對你產生影響。

但要怎麼讓穩定現金流流入你的退休金現金流帳戶，來支應你的退休支出？你的退休金現金流帳戶可以規畫來自以下幾處：

社會保險／公教保險／企業退休金給付 固定型收益投資帳戶 成長型投資帳戶 保險確定給付

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退休金現金流帳戶是一個現金存款戶頭，至少應該存有足夠你應付3年退休生活所需的一筆錢，此外，按照這樣的退休資金規畫，從以下幾個來源，也會有持續性的金流流入此一帳戶，以維持你的退休生活：

1. 社會保險／公教保險／企業退休金給付

來自勞保老年年金、勞退新制退休金、舊制企業退休金、國民年金、公務人員、教職人員退休金等來源，其中多數是月給付型式，可以為退休金的現金流提供基本的金流流入。

2. 固定收益型帳戶

這個投資帳戶的投資標80％在投資級公債、政府債等，20％在大型股股票、高收益債券等，運用債券的配息及大型股配股、配息的特性，讓這些固定收益的工具來為你的退休現金流產生穩定收益。

3. 成長型投資帳戶

這個投資帳戶的投資標的60％在股票型基金或ETF，40％在產業型投資標的：如REITS（不動產信託）、生技醫療等。預期此投資帳戶標的，每年會產生8％～10％左右的報酬。把這個報酬率提撥一部分回到退休現金流帳戶，即使碰到股市大跌，投資帳戶價值跌幅達到15％～20％或更多，也不用太擔心。因為這個帳戶總金額只占你退休投資總金額的1/3，扣除社會保險及退休金給付，它占你的退休金現金流還不到三成。

這個投資帳戶如果用ETF作為投資工具，將更容易做資產配置。例如在60％投資標的上，可以利用全市場的ETF做配置，如：全球股市ETF、新興市場ETF、美股ETF等。例如買一檔Vanguard整體股市ETF：VTI，就可以投資美國的中大型股，它的持有成份股包括蘋果、微軟等公司，而一檔iShares MSCI不含美國全世界ETF：ACW，就可以投資在非美國地區的全球股市等。

ETF也因為交易方便，可以單股買賣，也比較方便做資產配置的調整，例如年度結算，整體ETF報酬率已達到你設定的目標，可以把部分獲利贖回，讓它回到退休金現金流帳戶中。

4. 年金型商品／儲蓄險

年金型商品／儲蓄險這種確定給付，是為你的退休金現金流入購買保險，現行銷售的保單報酬率並不高，但是透過其每年或每月的確定給付，可以為你的退休金產生固定現金流入。

在以往定存利率7％以上的年代，若有1,000萬元定存，每年70萬元的利息可能就夠應付退休生活的支出。但現在低利率環境，必須改變你的思維：退休金的運用應以穩健保守為原則，但仍需要維持部分比率在投資上，否則定存利率只有1.5％，在通膨率3％的狀況下，存款的實質利率是負1.5％，意思是說，如果你的錢只擺定存，1,000萬定存10年後，實質價值不但沒有增加反而貶值成了862萬，20年後就只有741萬了。所以運用部分退休金做適當的投資，做好資產配置，可讓退休後可能長達幾十年的退休生活過得安穩舒適，財務上也更加安全無虞。

相關書摘 ►《無痛退休》：是否先存好子女的教育基金，再來考慮退休金？

書籍介紹

本文摘錄自《無痛退休：戰勝年改、對抗通膨，活到90歲也不怕的實用理財術》，如何出版

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作者：廖義榮、高震宇

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九