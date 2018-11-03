《我以為都是我的錯》：3種親密關係中的「情感操縱者」

文：羅蘋．史騰

情感操縱有許多種形式。有些看起來很像虐待，不過有些時候，你的伴侶看起來就像個好人，甚至還挺浪漫的。讓我為你說明情感操縱可能會有的樣貌。

魅力型操縱者（The Glamour Gaslighter）：他為你打造出特別的世界

假定你的男友兩週沒打電話給你，而且你還留了很多訊息。後來他現身了，帶著一大束你最愛的花、一支昂貴的香檳，還有去鄉間度過週末的車票。你既生氣又覺得挫折。他到哪裡去了？為什麼他不回你電話？但他不認為自己沒有解釋就消失無蹤有什麼不對勁，還堅持要你跟他一起享受當下的浪漫場景，他創造出的場景。就跟所有的操縱者一樣，他扭曲現實，要求你同意他扭曲的看法，他表現得好像自己沒做什麼不尋常的事，彷彿生氣的你才是不理性的人。然而這樣浪漫誘人的場景可能會掩蓋事實，讓人忽略他的行為有多麼惡劣，你一開始又有多麼難過。

我稱這樣的人為魅力型操縱者，某些人會持續進行這種型式的情感操縱，而某些人（比方凱蒂的男友布萊恩）只有偶爾才會採取這種有魅力的行動，或許某次令人特別心煩意亂的吵架之後。無論是哪一種形式，魅力型操縱者都非常令人困惑，你知道事情不對勁，但你很愛這種浪漫的感覺。你覺得怪怪的，但若是無法讓他同意你的看法，那麼你就會同意他的說法，一切都很好。

我回頭檢視自己和魅力型操縱者的關係，我臣服在他的魔咒之下，進入充滿魔力的世界，而我的愛人跟我是世界上最幸運的愛侶，無人能比。剛開始一段關係時，操縱者通常最有魅力，這樣的特質雖然後續會造成問題，但卻能在初期留下好印象。他讓你覺得自己是世界上最棒的女人／唯一能夠了解他的人／童話故事裡的公主，而且神奇地改變了他的人生。他也會改變你的人生，他會暗示甚至承諾讓你沐浴在愛中、帶你見識美妙的世界、用禮物／親密關係／某種你想都沒想過的殷勤性愛，讓你為他傾倒。你覺得跟他十分親密，覺得自己很棒、很特別。他閃閃發光，你也因為他而散發光芒。對於相信墜入愛河可以很夢幻的女人來說（我們當中誰不偶爾相信這回事呢？），魅力型操縱者會是世界上最吸引人的男子，因為他的專長就是創造這種魔力。

好吧，這樣的畫面有什麼不對勁呢？

沒有錯，墜入愛河有可能是個充滿魔力的經歷，我絕對不想阻止你享受一段新戀曲。不過有些時候，那些最會創造「魔法」的人熱愛的是身處一段關係的概念。他們大量地演練，知道怎麼為他們的浪漫場景搭設舞臺，他們只缺女主角，你到場之後就像是接過劇本，然後被意外捲入一場大製作。這些安排會讓你興奮一陣子，高級的餐廳、浪漫的舉動、親密時刻、性愛，這是個喜歡當男主角的人。

即便是在魅力階段初期，你還是可能會注意到問題徵兆，但因為其他一切都太過神奇，所以你選擇忽略。比方說，凱蒂和布萊恩剛開始約會時，凱蒂很愛布萊恩浪漫的舉動（送她花，或者幫她按摩腳），但是他每隔一段時間就會說她太愛跟人打情罵俏，或說她太過天真，這種做法讓她覺得困擾。不過因為她喜歡浪漫的氣氛，於是說服自己那些說法不重要，等到布萊恩更了解她之後，這些指控就會煙消雲散，甚至也可能是她搞錯了那些話的意思。

在一段與魅力操縱者的關係中，一切可能真的十分美好，直到第一個小差錯浮現，他第一次因為某件你根本沒做的事指責你，而且還期待你能同意他的看法。可能有好幾個禮拜，甚至好幾個月的時間都沉浸在浪漫的光芒裡，接著他控訴／責怪你，因為你不開心他消失了兩個禮拜，而且都沒回你電話。不過到了此時，你已經投入這段浪漫戀曲，儘管你可能不喜歡那些差勁的行為、不喜歡情感操縱的狀況，但你堅守這段關係，非常希望能夠再次沉浸在之前的光芒中。

我聽著某位客戶描述跟一位魅力型操縱者的關係，還有她日漸增長的不安，我彷彿看見雪花水晶球，一顆清澈的球體包覆著可愛脆弱的世界。這顆球看起來這麼美，然後它一陣晃動，接著整個世界就毀了，而且無法再次還原。

魅力型操縱者通常（尤其是在第一階段）會固定展現浪漫溫柔的一面，好讓你不會太快看出問題所在。你或許討厭情感操縱狀況，但認為這是為了享受溫暖需要付出的小小代價。如果你像凱蒂那樣已經單身了一段時日，或是你和操縱者有了小孩，你可能會害怕離開這段關係（就算這是一段不好的關係），當然了，這樣的狀況讓所有的美好時光更顯珍貴。「看吧。」凱蒂越來越易怒的男友送她玫瑰、幫她按摩腳，或者用一瓶她最喜歡的香水給她驚喜，她就會這麼告訴自己：「他真的愛我，我很確定其他的事會雨過天青的。」

然而在此同時，凱蒂對於自我的認知漸漸受到傷害，她開始用男友的方式看待自己（熱切過頭、不恰當地招蜂引蝶、很可笑），於是她開始收斂自己慣常的友善回應。

而且有些時候，美好的時光也是直接來自於那些糟糕的時刻。操縱者可能會花上好幾個小時長篇大論地訓斥你的差勁行為，然後在你快要掉眼淚的時候，他會一再地道歉。「請原諒我，你知道我有的時候會這樣。」他可能會這麼說。「我只是受不了可能會失去你的念頭。」他可能會用禮物、性愛，或者其他親暱言行等方式，讓你恢復到先前的親近狀態，而你也欣然接受這樣的回應，心裡感到一陣釋然。看吧，你沒搞錯，他就是超棒的男人！差勁的行為越是令人難過，你就越歡迎這些令人愉快的言行舉止，這似乎抵銷了那些不好的事，讓你回到早先那些充滿魔力的日子。有些女人花了好幾個月、好幾年，甚至一生的時間，盼望著能夠回到過去。

在一段關係中，有許多方式可以發揮魅力和浪漫，而且沒有錯，並不是全部都是負面的。不過如果你的另一半利用浪漫的手法讓你分心，不注意自己的感受，如果他送花給你是為了不讓你因為他遲到而唸他，或者在他的朋友面前羞辱你，而後又立刻讚美你，誇張到令人屏息，如此一來你就會開始懷疑自己的看法，覺得自己對一切的看法都出了錯，那麼你就落入魅力型情感操縱的情況。

你的男友是不是個魅力型操縱者呢？看看這個檢查表上的項目，是否有讓你想起什麼？

你身處魅力型的情感操縱關係中嗎？ 雖然這份檢查表中有幾項負面敘述，但多半是中性甚至正面的，但要是你擔心伴侶利用充滿魅力的情境讓你分心，進而忽略自己的感受，或許就連正向的敘述都可能代表著情感操縱。 你時常覺得你們兩人彷彿擁有一個特別的世界嗎？

你是否會把另一半形容為「我所認識最浪漫的人」？

你跟對方吵架或意見不合之後，是否總是伴隨著一段濃情蜜意的浪漫時光，比方說特別的禮物、無比的親暱、更美妙的性愛。

你的另一半的浪漫舉動是否讓朋友印象深刻？

他在外人面前和在私底下的表現是否判若兩人？

他會需要吸引現場所有人的注意力嗎？

你會不會有時浮現這種感覺：他手上有一大本浪漫劇本，但是那些場景跟你們的情緒、品味或者一起經歷過的事件並不完全吻合。

要是你已經說了自己沒有心情，他是不是會堅持要（在性愛方面，或者其他方面）展現浪漫？

你會不會覺得跟剛開始交往時相比，現在在一起的感覺有著明顯的差異？ 註：不是只有浪漫的伴侶會成為魅力型操縱者，許多老闆、同事，甚至親戚、朋友都可能把我們捲入美妙的奇想天地，入場的代價是我願意忽略不計的情感操縱狀況。

若是你的魅力型操縱者是男性，你是女性，就算實際上根本沒有發展成性關係的可能，他還是可能每分每秒都傾盡自己的性吸引力。換句話說，他會要你表現得彷彿兩人之間的愛意正要萌芽，儘管你明知兩人之間並沒有浪漫情愫。

朋友是魅力型操縱者的話，對方可能會讓你覺得彷彿只有你們倆獨立對抗全世界，對方說出類似「一輩子的朋友」這樣的承諾，而你會覺得很窩心。她會強調你們之間多麼特別，用來討好你：這些都是她丟下的餌，她希望你能忍受情感操縱。後來某次，你因為家中急事而取消了慣例的晚餐約會，她就會指責你故意傷害她，不尊重這段友誼。要是你對於「一輩子的朋友」這回事很投入，你或許會被對方說服，因為她就是打算要操縱你，你認為你是在關照另外的要事，但或許你真的傷害了她。

同樣的，家族成員中如果存在魅力型操縱者，或許整個家庭都會變得有點浪漫，大家都鼓勵你把自己當作特殊家族的一分子。就算在出身這件事上你同意他們扭曲的觀點，但他們也未必滿足於此。他們可能會說些類似的句子：「噢，你就是這麼大驚小怪的！」或者「我真不懂你為什麼不像你姊姊，她那麼有創意。」你不但沒有要他們住口，或者用沉默表達抗議，你接受了他們對你的看法，因為你太想成為「家族的一分子」，代價就是贊同這一切。即便你們所有的家人共享著這個無人能懂的世界，但還是可能會有人要你跟某個手足、父母，或者其他親戚團結一致，一起對抗其他的家人。這又是要讓你上鉤的餌，等到你的操縱者要求你照她的方式來，你會順著對方。「你一直都太健忘了。」你的母親、姊妹，或者特別熟的表姊可會這麼說。你不同意這個說法，而且其實覺得有點被冒犯了。但是你太喜愛你們的相處模式：你跟她對抗整個家族，所以你開始覺得自己真的有一點點健忘，如此一來你才能留住這段特別的關係。

你可以看出，在這些案例之中，操縱者的基本公式都一樣：有個人堅持要你這麼想，你明知道那並非事實卻試著說服自己，只為了得到對方的認可，或者留住這段讓你感覺良好、特別、受人疼愛又無所不能的關係。你對於外來評價的需求將你留在情感操縱關係之中。

好人型操縱者（The Good-Guy Gaslighter）：你說不上來哪裡不對勁

接受我指導的桑卓菈心中很困惑，她30幾歲，有著一頭紅髮，漂亮的綠色眼珠，乍看之下似乎婚姻幸福、人生美滿。她跟「完美老公」彼得有3個漂亮的孩子，她熱愛自己的社工工作，身邊的朋友與同事關係緊密，熱情而且友好。儘管她與彼得（也是社工）就跟年輕的職業父母一樣忙碌，但兩個人從家事到照顧小孩事事分工的做法一直讓桑卓菈非常自豪。

但是漸漸地，桑卓菈覺得越來越不滿足，沒有什麼特別的理由，她這麼跟我保證。事實上，她形容自己的情緒處於「麻木」狀態。過去3年以來，雖然沒發生什麼特別值得一提的事，但她覺得「越來越冷漠」。我請她講講前一次令她真心感到快樂的事件，但她看起來很難過，她很快掩飾掉這個表情，又戴回先前冷靜的面具。「我真的記不得了。」她告訴我。「這是個糟糕的跡象嗎？」

隨著我們療程進行，桑卓菈聊到老公時說法開始不同。我聽得出來他為她和小孩做了許多很棒的事，而且在許多議題上，桑卓菈可以說是按照自己的意思來。但是我也聽得出來彼得的脾氣火爆又衝動，所以他的家人竭盡全力避免引爆他。雖然桑卓菈願意跟他吵上一架，但她永遠無法確定這會不會演變成一場大戰，就算彼得並沒有真的生氣，但不停地維持「備戰狀態」讓她精疲力竭。雖然她強調他們倆婚姻美滿，但跟他相處卻似乎令她疲憊又沮喪。

「就說我有天晚上要出門開會好了。」她告訴我。「同一天晚上，彼得他的工作也需要開會，而且我們就是找不到保母。我們會花好幾個小時討論誰的會議比較重要，這整件事到後來只讓我覺得累壞了。彼得會不停地說一些像是：『妳確定妳需要出席嗎？妳也知道自己有多容易因為一點小事就緊張兮兮。』或者『還記得另外那場會議嗎？妳以為自己需要參加，但其實不用，妳確定這次不是同樣的情況嗎？』講到最後，我甚至可能會『吵贏』，我可以出門開會。而彼得就會用那種表情看我，『妳現在開心了吧？妳贏了！』但是不知道為什麼，我從來沒有開心的感覺，我只覺得累死了。」

就我看來，桑卓菈跟一個好人型操縱者在一起，這個人非得看起來很講理，是個「很好」的人，儘管如此，他其實打從心底認為事情該照自己的方式進行。萊絲特．雷諾夫是我的老朋友兼同事是位心理治療師，她找到了很適合的稱號，把這叫做「無禮的順從」，表面上看起來逆來順受，實際上卻忽視一切。彼得貌似對桑卓菈很體貼，但卻沒完沒了地暗示她不知道自己在說什麼，說她或許是太過憂鬱了。到頭來，桑卓菈跟彼得講完話之後，只覺得被人忽視，不受尊重，所以無論她是「贏」是「輸」，她都覺得沮喪。

如果你來往的對象是類似這樣的人，你可能會時常感到困惑。你可能多少會察覺到沒有人把自己當一回事，也不尊重自己。你期望與掛念的事未曾真正實現，但是你也從來就無法真正指出問題所在。

我們都有過這樣的經驗，即便你說不出所以然，但某個人就是讓你覺得「不對勁」。老闆把我們叫進去，雖然在工作上顯然表現得不錯，我們卻只覺得心煩又不安；那個朋友幫了我們很多忙，但不知道為什麼，我們從來沒能找到時間跟對方聚聚；我們「應該」好好珍惜的男友，對方的條件很棒，但我們就是沒辦法認真投入；那個親戚人好得要命，不過我們每次去過她家之後，都覺得氣憤而且消沉。

這種令人困惑的經驗經常表示有情感操縱狀況，操縱者需要處於正確的一方，好幾年來他不斷削弱或否定你對現實的感受，跟對方講完話之後，你不知道真正的情況，只接受到隱藏的訊息：「你錯了，我是對的！」於是你莫名其妙就讓了步，就算事情按照你想要的方式進行，卻一點滿足感都沒有。可是你不太確定該抱怨什麼，你只知道事情不太對勁。就像桑卓菈，你覺得麻木、無力、不快樂，因為不清楚為什麼會有這些感受，於是你更加沮喪。

問題相當單純，你的操縱者為了自己把你捲入其中，他希望能強化自覺正確的感受。他需要做貼心的好事，不過並不是因為他在乎你，他只是拚命想要證明自己是個多麼好的人。就算你不清楚這是為了什麼，但還是會覺得寂寞。不過你非常想把他當成好人，也希望他對你的評價很好，於是你不理會自己的挫折感，就像珊卓菈，你甚至會「漸漸地麻木無感」。

你跟好人型操縱者在一起嗎？看看下列情境中，是否有讓你眼熟的場景。

你正跟好人型操縱者在一起嗎？ 他是否總是忙著取悅你和其他人？

他是否曾經試著幫助、支援或者妥協，但卻讓你充滿挫折感，或者隱隱有點不滿足呢？

他是否願意跟你討論家事、社交或者工作安排，就算你大概可以得到自己想要的，但你卻從來不覺得對方「聽見了」。

你是否覺得對方最後總會得到按照自己的方式來，但你卻搞不太清楚事情是怎麼發生的？

你是否感覺自己從來沒有真正得到想要的，但也說不太上來該抱怨什麼？

你是否會形容自己處在非常快樂的關係之中，但卻不知怎的有點麻木、提不起勁，對自己的生活感到氣餒呢？

他會不會問你今天過得如何，他聽得很認真，回應起來彷彿感同身受，但你們倆聊過之後，你心情卻變得更糟了呢？

恫嚇者（The Intimidator）：他會欺負你、覺得內疚，而後收斂

魅力型操縱者和好人型操縱者通常難以辨識，因為在其他情境下，這兩者的行為舉止可能非常吸引人。不過部分的情感操縱顯然大有問題：吼叫、羞辱、用冷淡的態度排擠你、讓你感到內疚，以及其他類型的懲罰、威嚇。你可能會因為各式各樣的理由繼續維持這段關係（你認為這個男人是靈魂伴侶；你認為對孩子來說，他是個好爸爸；他批評你，而你覺得他沒說錯），但某種程度上你也清楚，你不喜歡別人這樣對待你。

在某些案例中，這些問題行為會跟魅力或好人型交替出現。而在其他的案例中，恫嚇占了這段關係很大一部分，這些操縱者就稱為恫嚇者。比方說梅蘭妮的丈夫喬登，他就是典型的恫嚇者。梅蘭妮找不到晚餐派對用的野生鮭魚肉時，喬登會數落她、吼她，然後用一大堆她答不上來的問題攻擊她。接下來他會好幾個小時都不跟她說話，只要她做了什麼他看不順眼的事，喬登總是會這麼對她，梅蘭妮現在已經被攻擊得筋疲力盡。她早已不再為自己辯解，可是她從未停止尋求喬登的愛。她還是認為喬登的贊同才能證明她強大、聰明又能幹，應該擁有快樂美好的人生，而喬登的拒絕就是她毫無價值的終極證明。

你是否跟恫嚇者交往呢？看看你是否認得以下任何一種情境。

你正跟恫嚇者交往嗎？ 無論有其他人在場，或者只有你們兩人獨處，他是否會奚落你，或者用其他的方式輕蔑地對待你？

他想自行其是的時候，或者你讓他不開心的時候，是否會用沉默對付你？

他是否經常或固定一段時間就勃然大怒？

你是否會因為他在場而感到恐懼？或者一想起他就害怕？

你是否覺得被他嘲笑，無論他明目張膽，還是裝成「開開玩笑」或「逗你的啦」？

他是否經常或每隔一段時間就說要離開你，威脅你別讓他不開心？還是他曾經說過或暗示過他可能會離開？

他是否經常或每隔一段時間就會用你對自己最深的恐懼刺激你？比方說：「你又來了，你的要求真的很多！」或者「夠了，你就跟你媽一樣！」

我們至少可以說，跟恫嚇者在一起可能非常有挑戰性。為了讓你們的關係更令人滿意，你們在兩方面都必須一起努力：情感操縱和恫嚇，這代表就算沒在情感操縱狀態，也不會太令人開心。操縱者可能需要改變他與人相處的方式，但你也需要加強自己承受對方恫嚇舉動的能力，這樣才不會為了避免不愉快而放棄抵抗對方。

相關書摘 ►《我以為都是我的錯》：5個問題測你是否已淪為「情感的被操縱者」

書籍介紹

《我以為都是我的錯：那些在親密關係中無所不在的情感操縱》，平安文化出版

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作者：羅蘋．史騰

譯者：馬新嵐

「情感操縱」是一種在暗中危害我們的精神操控與情緒虐待，「情感操縱者」往往是我們最信任、尊重或者深愛的人，他們深知我們想要被人理解、獲得賞識、感覺被愛，於是透過各種有意無意的行為，操弄著我們內心最深沉的恐懼、最焦慮的想法，以及最隱密的渴望。

「情感操縱者」分成三種類型，「恫嚇型操縱者」會貶低你，用尖酸刻薄的方式批評你、嘲笑你，當你抗議時又嫌你太敏感；「魅力型操縱者」看似表現得十分完美，讓你覺得自己才是問題所在，但他所做的一切都是為了他自己，而非為了你；「好人型操縱者」表面上同意你的想法，實際上只是勉強順從你，讓你充滿罪惡感。

擁有超過三十年諮商經驗的羅蘋．史騰博士在本書中便為你解開「情感操縱」的運作模式，從辨識情感操縱的三個階段，到停止情感操縱的反擊五招，以及你該如何決定哪些關係還有救、哪些則最好離開的判斷準則，只要提高警覺、抱持坦誠、學會求助，你可以立刻終止這些「毒型關係」，你也會發現，你值得對自己更好一點！

Photo Credit：平安叢書

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航