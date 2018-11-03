《我以為都是我的錯》：5個問題測你是否已淪為「情感的被操縱者」

文：羅蘋．史騰

依附的渴望

我們當中易被情感操縱的人似乎有個共通點，無論我們有多強悍、聰穎，或者能力有多強，我們都將操縱者理想化，急著想得到來自他們的認同。我們渴望成為能幹且值得被愛的好人，但少了這份認同，我們就認為自己無法達成那個渴盼的目標。我們需要操縱者的認可，害怕與他們意見相左。於是每當我們跟所愛的人對事物產生了不同的意見，或跟他們有著不同的喜好時，我們就會覺得緊張。

瑪麗安娜是個豐滿的女生，她40出頭，有著一頭金髮與大大的藍眼睛。她是一間小公司的主管，已經有好幾年的時間都處在情感操縱關係中，對象是她的朋友蘇。我曾經請瑪麗安娜描述跟蘇意見不合的情況，結果差點害她焦慮症發作。「只要想到我們會意見不合，我就覺得彷彿掉出地球之外。」瑪麗安娜對我說。「我就感覺自己像失去重力，在太空中打轉，沒有任何東西可以把我拉回地面。」

之前提過，每個人的回應可能不同，無論她們的話題主題是時尚品味、政治立場、彼此都認識的人，甚至聊到各自的家庭，瑪麗安娜和蘇都無法接受彼此的意見有任何不同。她們曾經花了好幾個小時吵架，爭辯瑪麗安娜是否對母親太過嚴苛，但是她母親住在另外一州，而且蘇從來沒有見過她本人。不過她們兩個覺得在這件事上取得共識具有至高無上的急迫性，她們無法接受彼此對瑪麗安娜的行為有不同的看法。

某些情感操縱關係下，可以對部分事件看法不同，但其他則不然。有時候前一天還覺得沒問題的意見不合，才隔一天就變得很危險。許多案例中，由於雙方的壓力和安全感不同，忍耐歧見的程度也有差異。如果雙方的狀況都很好，他們可能會給彼此更多空間。若是其中之一，或者雙方都感到脆弱，他們可能會需要彼此更強烈的「忠誠」，亦即無條件地同意。

被操縱者若對意見不合或不受認可的狀況感到焦慮，可能會出現兩種回應方式。他們可能會迅速調整自己以配合伴侶、配偶、朋友或老闆，盡快放棄自己的觀點以便得到對方贊同，從而向自己證明，自己是個有能力而且值得被愛的好人。他們也可能為了安全感、為了覺得自己受到重視，而試著透過吵架，還有／或者操縱情緒等等方式勸說操縱者改變心意。

以崔絲為例，她非常希望能說服自己的丈夫艾倫，她真的有能力理財。想到他認為自己不善理財，她就覺得受不了，所以她願意跟他沒完沒了地吵下去，無法忍耐他對自己的負面看法。她利用這些爭吵，希望她的丈夫能同意自己畢竟是對的。

相反地，瑪麗安娜的方式是操縱情緒，她可能會吵到一半就掉下眼淚，告訴蘇自己覺得多麼寂寞。她也可能會冒出語氣強烈的句子，說些蘇對自己有多麼重要，而自己又多麼依賴這段友誼的話，彷彿任何意見不合都會傷害她們之間的關係似的。

儘管她們表達焦慮的方式並不相同，但崔絲和瑪麗安娜都很害怕，擔心跟所愛的人對事物有不同的看法代表失去認同、失去彼此之間的連結，變得孤立又孤單。為了保護與某個人之間的親近感，她們幾乎什麼都願意做，就算這麼一來，自我會在過程中漸漸消滅。

你負責的舞步

你正踏著情感操縱雙人舞嗎？進行下列測驗，看看你從中發現了什麼？

舞步需要兩個人：你成了被操縱者嗎？

1、你的母親打了好幾個禮拜的電話，她想約你共進午餐，但是你真的忙翻了。你有個新男友、剛得了一場流感，工作上有太多事迫在眉睫，真的就是沒時間。她說：「好啦我明白了，你一點都不在乎我，很高興知道我養了這麼自私的女兒！」

你會說：

a.「你怎麼能說我自私？你看不出來我有多努力嗎？」 b.「天啊，我真的很抱歉，你說得對。我是個壞女兒，我心情好糟。」 c.「媽，我覺得你在說些貶低我的話，這樣很難繼續跟你講下去。」

2、你最好的朋友在最後一刻取消了約會，又來了。你鼓起勇氣對她說：「你這樣子取消真的讓我很抓狂，我最後只得一個人度過週末夜，我覺得好孤單，像被世界遺棄。我本來可以約其他人出去，這讓我很沮喪，而且老實說，我很想你！」朋友用溫暖、關懷的語調說：「好吧，我一直打算告訴你，我覺得你有點太依賴我了，跟這麼需要關懷的人相處會讓我覺得有點不舒服。」

你會說：

a.「我並沒有那麼需要關懷，你怎麼能這麼說我？我總是自立自強！我只是不喜歡你取消約會，那才是問題所在！」 b.「哇，那就是我們最近不常在一起的原因嗎？我想我最好改進一下，造成你的負擔我很抱歉。」 c.「我會好好想一想，不過我們不是在討論你最後一刻取消約會的事嗎？怎麼會講到我很需要關懷上呢？」

3、你的主管近來壓力很大，你覺得她拿你出氣。雖然她有時把你捧上天，但是有時你會因為一些小錯誤被叫進辦公室，聽她嚴厲地警告你不得再犯。她才剛花了十分鐘唸你選錯字體，最近那份市場分析報告不符合公司標準格式。「你為什麼要讓我這麼難做事？」她問你。「你是不是覺得自己應該有特別待遇？或者是一種反抗權威的症狀？」

你會說：

a.「哦，得了吧，不過是個字體！」 b.「我不知道自己最近怎麼回事，或許我真的應該調整一下。」 c.「我很抱歉我沒按流程進行。」 （心裡想著：「我真的很討厭有人對我大吼大叫。」）

4、你的男友整個晚上都喜怒無常，拒絕說話。終於，他吼出，「我真不懂，你為什麼非得把我的秘密告訴全世界。」你問他細節，終於明白發生了什麼事：在他辦公室派對上，你提起你們兩個打算去加勒比海度假的事。「我們要去哪裡跟別人無關！」他強調著。「其他人從這樣的資訊就什麼都知道了，我賺多少、我的業績如何，我不想讓他們知道這些事。你顯然不尊重我的隱私，也不尊重我的尊嚴。」

你會說：

a.「你瘋了嗎？不過是度個假，有什麼大不了的？」 b.「我不知道自己怎麼這麼粗線條，我現在覺得自己很糟。」 c.「我很抱歉你覺得不好，不過，天哪，我們對事情的看法真的很不同耶，不是嗎？」

5、你和丈夫好幾個小時都在講同一件事，你沒去拿他送洗的衣服，但你說了會去拿，這下他明天出差就沒有乾淨的西裝可以帶了。你道了歉，但是強調自己不是故意的，你只是晚了五分鐘沒趕上洗衣店的打烊時間。他說每次要幫他做事，你就會遲到，這不是你第一次搞砸了。你同意自己的確有遲到的毛病，但堅持這並不是針對他。他指控你蓄意破壞這次出差，這樣他就得待在家陪你，你也可能只是厭倦自己的工作，嫉妒他這麼喜歡他的工作。

你會說：

a.「你怎麼可以把我說得這麼糟糕？你難道看不出來我有多努力嗎？要是我打算搞破壞，我何必提早一個小時下班去幫你拿衣服？」 b.「我也不知道欸，或許你說得沒錯，我可能是想報復你吧。」 c.「關於我的所作所為，你有你的看法，我也有我的，現階段我們必須同意彼此的看法不同。」

你正跳著情感操縱雙人舞嗎？

如果你的答案是（A）：你被困住了，跟操縱者吵個不停，你永遠吵不贏的。因為需要操縱者的認同，你給了他「讓你發瘋」這項能力。就算你是對的，你還是可以選擇退出爭吵，停止舞步。

如果你的答案是（B）：聽起來你的操縱者已經說服你了，你用他的觀點看待事情。因為你太想要獲得他的認可，就算得以自尊心做為代價。可是就算你做錯事，也不需要同意操縱者對你的負面意見。繼續看下去，我會幫你重新找回自己的觀點，恢復健康正向的自覺。

如果你的答案是（C）：恭喜你！每一個答案都非常棒，你將優雅地離開情感操縱雙人舞。跟獲得操縱者的認可相比之下，你更相信自己對現實的感受，你能夠選擇離開爭辯，中斷情感操縱。讓自己脫離情感操縱，重獲自由的路上，你會沒事的。

無論你回應上述問題的答案是（A）、（B）或（C）都不用擔心。在這本書剩下的篇幅中，我會提供許多具體的建議，讓你找到方法離開情感操縱雙人舞。請記得：想要自覺更加良好，提升自信心，或者更清楚知道自己在世上的位置，只要你有一絲絲相信這一切都需要操縱者，那麼你就讓自己處在容易被情感操縱的狀況下。

相關書摘 ►《我以為都是我的錯》：3種親密關係中的「情感操縱者」

書籍介紹

《我以為都是我的錯：那些在親密關係中無所不在的情感操縱》，平安文化出版

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作者：羅蘋．史騰

譯者：馬新嵐

「情感操縱」是一種在暗中危害我們的精神操控與情緒虐待，「情感操縱者」往往是我們最信任、尊重或者深愛的人，他們深知我們想要被人理解、獲得賞識、感覺被愛，於是透過各種有意無意的行為，操弄著我們內心最深沉的恐懼、最焦慮的想法，以及最隱密的渴望。

「情感操縱者」分成三種類型，「恫嚇型操縱者」會貶低你，用尖酸刻薄的方式批評你、嘲笑你，當你抗議時又嫌你太敏感；「魅力型操縱者」看似表現得十分完美，讓你覺得自己才是問題所在，但他所做的一切都是為了他自己，而非為了你；「好人型操縱者」表面上同意你的想法，實際上只是勉強順從你，讓你充滿罪惡感。

擁有超過三十年諮商經驗的羅蘋．史騰博士在本書中便為你解開「情感操縱」的運作模式，從辨識情感操縱的三個階段，到停止情感操縱的反擊五招，以及你該如何決定哪些關係還有救、哪些則最好離開的判斷準則，只要提高警覺、抱持坦誠、學會求助，你可以立刻終止這些「毒型關係」，你也會發現，你值得對自己更好一點！

Photo Credit：平安叢書

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航