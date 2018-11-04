《在AI時代勝出》：善用「實質選擇權理論」，逃離沉沒成本的詛咒

文：永井孝尚

正職員工低風險、高回報

你有吃過藍乳酪嗎？它是以青黴熟成、散發刺激性臭味、乍看滿是黴菌的乳酪，但是我超喜歡。世界上第一個把藍乳酪放進嘴裡的人，想必是個不怕風險又有勇氣的人吧！也因此我們才有機會吃到美味的藍乳酪。

沒有人做過的事情既不確實、風險又高，而且還不確定能否成功。但是成功之後的回饋（報酬）也很大，也就是「高風險、高回報」。第一個吃下藍乳酪的人，他冒著吃壞肚子的危險，將未知的美味食物拿在手中。完全就是挑戰高風險、高回報的人啊！

一開始的高風險也隨著時間逐漸下降，當風險降低、其他人也開始嘗試，儘管回饋確實存在，價值卻跟著變低，這就是「低風險、低回報」（見圖表5-1）。

Photo Credit: 先覺出版

所以，我們要嘛選擇風險、要嘛選擇「回饋」（價值）。

傾向選擇風險的人很少，或許該說「絕對不碰風險」的人是多數派。「當上班族不需要負擔風險，風險可以交給想創業的人，上班族就該平穩度日」這樣想的人很多。

但是，如果你的目標是「不戰而勝」，就需要去做「沒有人做的事」。因此，挑戰風險也成為必要。

你需要思索的，是懷疑「上班族應該這樣」的想法。上班族這個立場其實占滿好處，它「低風險、高回報」。即便不背負較大風險，也能得到高報酬。理解這點之後，你就朝「不戰而勝」的狀態更進一步了。

對上班族來說，職位異動就是件了不得的大事。認為「異動單位不佳的話，上班族人生就結束了」的人也不算太少，但真的是這樣嗎？

實際上，就算因為職位異動而失敗了，也不應該會讓人這麼苦惱。只要不違反業務範圍，既不會被開除，生活也不會過不下去。覺得不行的話只要再找機會調動職位即可。相反的，如果職位異動後成功了，不只能學到新技能，還能負責更大的工作、待遇也會更好。

但是辭掉工作成為自由工作者時，改變的幅度就會大大不同。想要做些新的挑戰時，幾乎都需要散盡自己的積蓄。有時可能還要去借錢，最糟的狀況就是失敗後無法生活，簡直是高風險、高回報的世界。

上班族就算不負擔風險也能不斷挑戰新鮮事，事隨意轉，如果對現在的工作有不滿，只要自願提出轉調希望即可。再者，若是和現在的公司無論如何都合不來，換工作在現代也是很好的選項，在薪水和工作上都有保障的上班族就是站在低風險、高回報如此優惠的立場。

不過上班族有別的風險，那就是強項明明沒有進化，卻不停做著同樣工作的風險，要迴避這點是有方法的。

在本書中也已提及多次，我在36歲時投身非自身專業的行銷職。在此之前，我每七年會有兩次單位異動。同樣的工作都做了七年，自然對該工作越來越熟練，上司對我的信賴感也越來越高。但是因為我怎麼樣也無法抹消「光是製作東西也是有極限的吧」這樣的疑問，所以提出調職申請。

但是職位調動後，我也趁機會好好思考一番。距離50歲還有14年，如果再花七年，能夠再做挑戰的機會就剩下兩次。挑戰新事物雖然很棒，但我在這時也切身感受到花費過多時間的風險有多大。

於是我決定「這次的期限是三年」，如果三年後還是沒有成果，就再挑戰別的工作。透過自己在事前訂出期限，降低風險。

幸好這次挑戰成功了，因為不認識的同事對我的請託「想藉助你的智慧」，讓我得到「說不定這就是我的天職」的領悟。然後在轉調後第六年，我成為IBM認定的專家。

沉沒成本詛咒會擾亂人的判斷

事前訂好期限，這件事在行銷理論上也是正確的。有一個思考方式叫做沉沒成本，是指一旦投資之後無法回收的費用，這個沉沒成本也能用來制約人的決策。

我會這樣說，是因為我也曾陷入沉沒成本的詛咒。

25年前，我在工作地點日本IBM的研究所附近買了公寓。那是個走路20分鐘、通勤方便的好地點，但因為泡沫經濟的崩壞，在我買下公寓後價格就開始往下掉，終於跌到只剩下一半價錢。雖然我猶豫著要不要賣掉，但是賣掉的話就確定了我損失購買金額的一半。如果不賣掉、繼續持有，說不定有一天價格會再上漲。而且只要我一直住在這裡，就算價格下跌也不需要在意。

但是不久後，狀況有了改變。我的工作地點變成位於東京箱崎的日本IBM總公司，通勤時間單程就要兩小時。在擠滿人的車廂中長時間通勤在體力上也到達極限，公寓的價格雖然還在往下掉，我卻迫於形勢不得不賣掉了。最後，我以購買價格的三分之一脫手。如果在還有一半價值的時候賣掉，損失就不會那麼多，但在那個時間點我無法下定決心，所以讓損失持續擴大，這就是沉沒成本的弊害。

這個沉沒成本的詛咒也會發生在工作上，舉例來說，當你長年持續同樣工作，就算你隱約覺得這份工作好像不太適合自己，但可惜了這麼多年來培養出來的經驗，肯定有人無法轉身去找下一份工作吧！

如果同一份工作做了10年以上，覺得事到如今也無法換工作了，其實也不會讓人覺得不可思議。只有自己知道的事情增加了、周圍的人也會找你幫忙，如果你不在了，一定會有人感到困擾。這樣的人才，上司肯定不會想放手。然而再這樣繼續同樣的工作15年、20年，要轉換跑道的機會就會越來越少。這就是沉沒成本。

利用實質選擇權讓損失停在最低限度

為了迴避這樣的風險，我認為可以用實質選擇權理論來思考，這借用了金融工學（Computational finance）的「期權」（Option）概念 [1]。

股票的價格有升有降，屬於「高風險、高回報」的典型，而能使這個風險下降的，就是「期權」。

以「現在100萬日圓的股票半年後理應增值，但價值下降的話就不好了」這樣的狀態為例，證券公司出十萬日圓買下半年後可用100萬日圓購買的權利。若跟預料的一樣，半年後增值到150萬日圓，行使權利後，只需扣掉手續費10萬日圓，增值的50萬日圓中有40萬日圓是獲利。

相反的，如果不如預期，股票價值掉到只剩一半，也就是50萬日圓，只要放棄「半年後以100萬日圓購買的權利」即可，損失會停在手續費10萬日圓。換句話說，事前設定最大損失狀況的交易，就是期權的思考方式。

而「實質選擇權理論」，則是將這樣的思考方式運用到商業上，事前設定最大損失狀態後挑戰風險。就算真的失敗了，也只會停在事前想像的最大損失狀態。但成功的話就可以放鞭炮了，如果能像這樣事先確立損失，就能逃離沉沒成本的詛咒。

以某公司前進海外市場的例子來思考看看，要在其他國家成立正式的新事業，基本費用如工廠建設總共花上10億日圓，成功的話營業額可達100億日圓，失敗的話就是零日圓。

就這個例子來說，突然花費10億日圓風險很高，所以尋求與當地的公司合作，以最小規模（假設一億日圓）開始嘗試。如果營業額成長，有成功的可能性，再慢慢追加投資。在這個狀況下，就算商品完全賣不出去打算撤退，損失也會停留在一億日圓。

這個思考方式也可運用在個人身上，以我來說就是決定了「期限為三年」。如果做了三年後還是不行，再來思考其他方案就好。也就是說最糟糕的狀況是我浪費了三年，但是實際上，做一份新工作三年，肯定也會學到東西，沒有任何事情是不值得挑戰的。

如果那時我不是上班族而是獨立創業，一旦失敗就會沒有收入，也許還會陷入無法生活的狀態。最壞的狀況可能就是拿來做抵押的房子被收走，流落街頭。但是上班族就算在工作上失敗了也不太可能被開除，所以上班族才是更能運用實質選擇權理論做各種嘗試的有利角色。

不要躲避風險，而是管理

多數日本人都討厭風險，也有人經常想著該如何不碰到風險就解決事情，當然也有人認為「風險管理就是迴避風險」。

但是一味地想迴避風險，反而導致有不少人錯過絕佳機會。此外，也有人因為日積月累衍生龐大沉沒成本，看著損失一路增加。

這二者的共通點在於，無法對現在所做之事下改變的決定。因為無法決斷，所以抓不住絕佳機會。因為無法決斷，所以無法停損，讓損失持續擴大。不管哪一種狀況都只會一路走向衰退，直到損失已經大到逼得你走投無路，才能痛定思痛的振作。

風險管理概念原先的用意不是為了躲避風險，而是接受風險並加以控制。有策略地思考你的職涯並妥善管理，廣義來說也是一種風險管理（見圖表5-2）。

實質選擇權理論思考方式，在風險管理上能確實對各位產生幫助。

Photo Credit: 先覺出版

註解

[1] 期權又稱為選擇權，有時也可看做期貨和選擇權的合稱。選擇權是一種通常可交易的衍生金融工具，根據某項資產（如股權、股票指數或期貨）在未來某一時間段的價格，確定期權交易中買家的權利和賣家的義務。

書籍介紹

本文摘錄自《在AI時代勝出：行銷自己的祕密》，先覺出版

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作者：永井孝尚

譯者：李韻柔

AI時代的未來職場建言

讓競爭策略與價值主張，成為職場發展新武器

如果把「你」當成一種商品，

該如何在眾多競品中脫穎而出，打造熱賣又長銷的職涯？

「智慧手機影響數10億人的生活，我認為人工智慧總有一天也會造成相同影響，會讓許多工作消失。」──前台積電董事長張忠謀

在這個大家擔心會被AI搶走工作的時代，

「你」本身的價值，決定了未來的成敗！

行銷專家、著書累計長銷80萬冊的暢銷作家永井孝尚，

教你學會用行銷手法，成為不戰而勝的搶手人才！

本書作者永井孝尚是人氣行銷專家，他指出，能在競爭中勝出的人，其實是「避免競爭」的人。

這話聽來矛盾，但卻是在AI時代勝出的答案。

此外，當AI能勝任大部分的事務性工作之後，未來一個人的勞動價值，將會以更嚴謹的角度定義，而越是能透徹思考自己的獨特性並將之放大的人，越能在競爭中立於不敗。

所以，每個人都必須學會如何把自己當成一種商品，在眾多競品中脫穎而出，打造熱賣又長銷的職涯。

他在本書中，詳細解說如何擬定正確的競爭策略與價值主張，讓你有效行銷自己，發揮所長。

重要的不是AI能做什麼，而是你能做什麼，

並且讓別人知道你能！

「明明很努力認真，但工作上就是得不到肯定，缺少升遷加薪的機會。」

「每天忙於工作，沒辦法具體思考將來的事。」

「跟自己差不多時間進公司的同事都已升遷，內心非常著急。」

「工作上遲遲拿不出成績，對將來感到不安。」

「對於自己的職業生涯感到迷惘。」

如果你有以上困擾，請務必翻開本書，思考怎樣提升你的價值！

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九