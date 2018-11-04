《世界標準教養法》：輕鬆應對「2歲小惡魔」的方法

文：船津徹

父母要體諒孩子想依賴父母的心情

孩子到了2歲左右，漸漸培養出一定的思考能力和肢體運動能力，這個時候便開始邁出通往獨立的步伐。所有孩子都擁有一顆想要獨立的心，想要憑藉自己的力量嘗試任何事物。

但與此同時，孩子卻也因為與母親的距離拉遠而感到害怕與寂寞。於是孩子的心情便在獨立和依賴之間不斷搖擺。

「我想用自己的力量做更多事情，但是我也想要再繼續依賴媽媽！」

由於孩子無法好好平衡這兩種相反的心情，因此便經常處於情緒不穩的狀態。所以才會一直說「我不要！我不要！」或是一有不如意的事情便立刻哭鬧不休。

請你把孩子這些反抗的態度，想成是他想要依賴的一種表現。

父母一定要明白孩子的心情，並且滿足孩子想要依賴的渴望。當孩子鬧脾氣的時候，請你緊緊抱住他、對他說「媽媽最愛你了！」等到孩子情緒平復下來後，再對孩子說「○○，你是媽媽的寶物」，讓孩子知道你是徹底接納他的。

當孩子一直說「我不要！我不要！」的時候，你千萬別怒目瞪視。記得有耐心、溫柔的說服孩子。好好看著孩子的雙眼，用簡單易懂的方式向他解釋為什麼不能這麼做。絕對不要把孩子當成小朋友來對待，也不要流於情緒化，而是用冷靜的態度、用對大人說話的方式好好說明。

如果你這麼做，孩子還是不斷鬧脾氣，那就必須使用「最終手段」了。

請你對孩子搔癢、逗他哈哈大笑。父母應該都知道自己孩子哪裡最怕癢。父母就算氣到頭上冒煙孩子也不會聽話，但只要孩子被逗得哈哈大笑、轉換一下心情，便聽得進父母說的話了。

將成長的能量轉換為正面的方向

2歲小孩的行為看在父母眼中是任性的表現，但如果能換個角度來看，就會發現這樣的行為其實也是上進心、幹勁、自主性、自我主張的表現，這同時也就表示孩子相當的可靠。

父母該做的就是將孩子的成長能量（幹勁）轉換為正面的方向，而不是對他說「不行」、「不可以」，用強硬的方式制止他。請父母從旁引導孩子建立起積極心和好奇心，讓他投入於運動和幫忙做事等方面。

建議你給孩子拼圖和積木等益智玩具嬉戲，這麼做能讓孩子覺得「我可以自己辦到」，是增加成功經驗的好機會。另外，你也可以讓孩子挑戰一下畫畫、玩黏土等需要創造力的遊戲。

請你盡可能讓孩子打理自己的身邊事務，像是穿衣服、穿鞋子、用餐等。只要孩子做得到，父母就不要出手幫忙。就算會多花一點時間，就算會弄髒，也請各位父母靜靜在一旁守護就好。

只要孩子自發性的嘗試去做某件事，就請你讓他做完。相信你的孩子，充滿耐心的在旁邊守護他。而如果孩子成功了，就算做得不是很完美，也請你用誇張的方式對他說：「你自己做到了耶，好棒喔！」

等到孩子具備語言能力後，情緒焦躁的情況便會消失

2到3歲的孩子還不具備足夠的語言能力，沒辦法清楚表達出自己的心情。當孩子沒辦法讓對方明白自己想說什麼時，心裡便會增添挫敗感。在家請把電視關起來，多增加一些和孩子交流的機會。一旦孩子能用語言把自己的感情表達出來，心中的不滿足和煩躁感便會隨之減少，情緒也會安定下來。

如果你擔心孩子的語言發展太慢，那麼，請你將對孩子說話、唱歌、念故事的量，都增加到原本的兩倍。

想像一下孩子大腦裡有個「語言的杯子」。只有等到這個杯子裝滿了語言時，語言才會開始從孩子嘴裡滿溢出來。

如果一個語言杯子空蕩蕩的，硬要從裡面倒出語言來也不會成功。爸爸和媽媽平時應該要記得把語言杯子裝滿，多對孩子說說話、唱唱歌、念念故事書。一旦杯子裡的語言裝滿，語言肯定就會從孩子的嘴裡冒出來了。

書籍介紹

本文摘錄自《世界標準教養法：教出有自信、會溝通、善思考的孩子》，方智出版

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作者：船津徹

譯者：邱心柔

誰說教養沒有正確答案？

作者以20年美日教育現場經驗，

將全球各地的教養法，整合成一套完整的系統，

已成功培育出超過4000名亞裔國際人才！

0~18歲適用的世界標準教養法

日本亞馬遜暢銷書，家長老師齊聲肯定

結合美國、英國、北歐、中國、韓國、印度、新加坡等國的教養優勢

教出會讀書、有人緣、內心堅強的孩子

連哈佛大學也適用──孩子該有的3項特質

卷末加附｢教養Q&A｣，解決家長最常遇到的教養困擾

作者研究世界各國的教養法、各式各樣的成功案例與失敗案例，擷取可成為教養標準的理論與方法，整合成一套完整的實踐系統。不僅榮獲世界級教材大獎，學生優異的表現，更使家長心滿意足，入學申請絡繹不絕。

培養孩子「自信」的3個階段

0～6歲：培養出「毫無根據的自信」

7～12歲：培養出「有根據的自信」

13～18歲：將自信化為「確信」

培養孩子「思考能力」的3個階段

0～6歲：培養「語言能力」

7～12歲：培養「自行思考的能力」

13～18歲：培養「選擇的能力」

培養孩子「溝通能力」的3個階段

0～6歲：培養「與人交流的能力」

7～12歲：拓展人際關係的「規模」

13～18歲 ：「世界標準」的溝通能力

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九