保險基本原則：花小錢轉嫁無法承擔的風險，而不是用錢買人情

有一名我非常欣賞的業務員，同時也是業內非常有名的作家，「平民保險王」劉鳳和先生，透過他出版的書，讓大家發現，買保險真的不難。

買保險的基本原則

花「小錢」買到「足夠保障」，也就是用「小錢」轉嫁「無法承擔的風險」。那何謂「小錢」、何謂「足夠的保障」？保險費用有個選購準則，名叫「雙十理論」：

全家最高的保費上限不要超過薪水的1/10

保險的保障不可低於薪水的10倍

而現今保險五花八門，其中有哪些是必要、哪些是效益不高的呢？根據劉鳳和先生，人生必買的險種有3個：

壽險：被保險人身故或殘廢時理賠。

意外險：非疾病引起，需要有「外來、突發」的因素。

癌症險：國人罹癌率逐年攀升，因此一定要重視。

劉鳳和先生強調這3種險的險一定要買的高。當買夠了三大基本險種，才去考慮買其他的保險。在這裡特別強調的是應該購買定期險，定期型保險較終身型的保險便宜許多，但一定要注意是否有「保證續保」。

以下為大家整理3類必買的險種、額度及公司：

Photo Credit：艾蜜莉

此外，若你是有在開車的汽車族、機車族，建議把第三人責任險的額度提高，補齊強制險的不足。

其他的險種呢？

接下來，可能會有讀者想問，其他市面上常見的「終身住院醫療」、「實支實付」、「殘廢險」、「長護險」、「儲蓄型保單」、「投資型保單」…...這些的內容又是如何，可以買嗎？

這邊你要回到買保險的原則──

花「小錢」買到「足夠保障」，亦即買「低保費、高保障、理賠明確的險種」。

若考慮到上述原則，包括「終身住院醫療」、「實支實付」、「殘廢險」、「長護險」這些險種，其實都不符合我們說的原則。這些險種大多只是名字好聽，實際上理賠項目不多，保費卻又高的嚇人。

至於「儲蓄型保單」，雖然有很多儲蓄型保單標榜利率高於銀行，但其實不然。否則若真的屬實，應該都沒有人要去銀行定存了對吧？

另一個重要的觀念：

保險規保險、儲蓄歸儲蓄、投資歸投資。

所謂的「投資型保單」，能投資的基金只有50檔以下可以選。就算撇開這點，繳納的錢之中有25％可是都會被拿去繳交行政費用。因此請記住，保險規保險、儲蓄歸儲蓄、投資歸投資。

保險是一輩子的事，買齊了正確的三大保險，可以把省下來的錢拿去作投資，為自己賺得更多保障。看完以上的內容，切勿心急，仍要多看、多聽、多比較。如果對保險想更多認識，可以翻閱劉鳳和先生的著作。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航