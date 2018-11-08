危險蜘蛛網：從性販運倖存下來的南非跨性別女人

文：Ayanda Denge

譯：吳馨恩

原文出處：A South African trans woman’s tempestuous journey through sex trafficking to survival

我在從娼方面的經歷－一個危險的蜘蛛網－包括在廢棄的建築物中睡覺，被有組織的犯罪者們強暴。

我母親在我12歲時在南非伊麗莎白港去世。我是三個男孩中最小的一個。我被摧毀了。我感到非常孤獨、困惑和絕望。

我和我的兄弟們都是「每個人都為自己」，所以我每天都在努力尋找生存方式。那年夏天我去了德班的海灘。在澡堂裡，一個男人讓我洗他的背，然後做愛。之後，他給我買了冰淇淋給了我20蘭德（rands，南非幣）。我突然意識到自己可以這樣填飽肚子，所以我徘徊在男人買春的公廁上，以免挨餓。

16歲時，我離開伊麗莎白港前往約翰尼斯堡。我相信它會提供我另謀高就，一個男人會跟我結婚，我可以過著安全的日子。大約在那個時候，我開始穿著女裝以保持女性形象，並很快開始認同為跨性別女人。

但約翰尼斯堡很粗糙。街道很危險，我的從娼之旅包括在廢棄的建築物裡睡覺，被有犯罪組織網絡的歹徒們強暴。每天，你都陷入了危險的蜘蛛網。我大部分時間都很亢奮，總是急需錢來支持我的藥癮。在外面我似乎很高興，但在我內心被粉碎、孤獨和脆弱。

雖然種族隔離已經結束，我們應該是自由的，但在從娼時，我覺得自己像是一條腿已被束縛的狗。這就是性交易對你的影響：你覺得自己沒有出路。

付錢買下我的大多數人都是白人和特權階層。他們對我的性行為是如此可怕，我仍然可以生動地回憶起我忍受的痛苦。你不能用針和線來修補內心。錢很快就蒸發了，但傷疤是終生的。

Photo Credit: Depositphotos 示意圖非當事人

在2011年前往開普敦後，我的健康開始惡化。我注意到我的腿上出現了異常的生長，變得非常癢和沈重。我去做了檢查，被診斷出患有卡波西氏肉瘤，這是一種愛滋病毒的併發症，我知道自己已經被感染了。

我開始接受化療，這被證明是相當難以忍受的。我住院臥床不起，患有癌症和肺功能衰竭。我也中風了。大約在這個時候，看護人建議我聯繫性工作者教育和宣傳工作組（ Sex Workers Education and Advocacy Task Force, SWEAT）。

在SWEAT的第一次會議期間，我看到了許多我熟悉的面孔。這是一種解脫。我終於感覺到了連結。他們談到了從娼的完全除罪化－這是紐西蘭使用的一種模式。賣性的人合法化，但皮條客、妓院老闆和嫖客也是如此。

他們說，如果性交易合法化，我們就可以安全地逃離警方。當時，這聽起來像一個非常有吸引力的主張，所以我成為了SWEAT的動員者和對外協調者。我在那裡工作了大約一年半，在街上散發保險套和潤滑劑，並獲得了津貼。後來，我成為SWEAT開普敦董事會代理主席3個月。

隨著時間的前進，我開始問自己從娼的管道以及它是如何永無止境的。有些東西不再有所聯結了。我開始覺得我們被白人特權學者用勺子餵食和灌輸，他們不知道我們必須經歷的非人道工作條件是什麼樣的。我開始比較誰在領導、誰在街頭、誰正在開發「性工作」的消息和資金如何使用。

SWEAT只給我們一種性交易政策模式的考慮－完全除罪化。他們堅持認為「性工作」是一種就業方案。當我閱讀更多關於不同法律模式的內容時，我意識到SWEAT從未向我們概述其他方法。其使命也不包括退場計劃或其他就業機會。

有一次，當我還在從娼時，我認識的一個姐妹，在她分娩五天后被她的皮條客趕回街頭。她仍然縫著針，但需要為她的皮條客和她的新生兒提供金錢。我在SWEAT董事會會議上問自己和其他人，是否可以把自己站在她的角度思考，以及他們是否會把這個描述為工作。不久之後我便辭職了。

我現在是36歲，我的願望是在南非及其他地區領導跨性別運動，旨在廢除娼妓制度。我想寫一本關於我生命歷程的書。我要改革。我想要納爾遜・曼德拉（Nelson Mandela）為之奮鬥的自由公正的南非。我希望南非政府為從娼者除罪並提供支持，但是要求購買性行為是非法的。這是被稱為北歐模式或平等模式的性交易政策，已在若干歐洲國家和加拿大取得成功。這是像我這樣的人能夠找到出路的唯一方式。

我的許多朋友都在從娼中喪生，但我在很多方面都是倖存者。我在娼妓制度、愛滋病毒、被槍殺、癌症和中風中倖存下來。我希望成為那些曾經忍受－或者仍然正在忍受－那個連倖存的我也同樣無法忍受的環境－這群無聲受害者的希望。



Ayanda Denge是一名娼妓制度倖存者，與Embrace Dignity合作，該組織旨在終止了南非的商業性剝削。

本文經吳馨恩授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航