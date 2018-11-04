【大人學】戀愛為何要思考，純粹浪漫不是才最好？

文：張國洋

我這十年來寫了很多跟「戀愛思考」相關的文章，大人學系列課程中也曾標榜「了解遊戲規則、拓展認知邊界」這樣的概念。所以常常有人會好奇問我：「Joe啊，為何你要宣導這些事情？拓展認知邊界？思考局？這些感覺都很麻煩哩？戀愛搞成這樣不是一點都不浪漫了？難道我們不能就純粹地享受戀情嗎？」

老實說，我其實從來都不喜歡把人生搞複雜。認識我的人都知道，我最懶惰了，能簡單的事情絲毫不願意複雜。我也覺得若能輕鬆地享受戀情是人生很美好也很重要的部分。只是傷腦筋處在於，每次來問我戀愛問題的人，其實都有一個共同感嘆：「人生好難好複雜」。他們常常只在戀情開始的頭兩三個月有快樂的經驗，接下來就每況愈下：持續在自我懷疑、懷疑對方、勉強配合、忍耐犧牲、委屈生氣、疑神疑鬼、以及各種內心的奇妙小劇場中度過。換言之，不是我把戀愛弄複雜了，而是對大部分人而言，戀愛本來「原生的」就是複雜又不簡單。而他們的各類錯誤想像，又讓這狀況加劇。甚至更神奇之處在於大家還都在不需多想的地方想太多；但又在該多思考一下的地方想得太少。

我之前寫過一篇文章：你的人際關係多成功，取決於認知邊界的廣度。文章裡面就提到，「認知邊界」的提昇就是我們對於世界萬事萬物運作規則的理解。但對很多人而言，真實世界很像一個黑盒子；而人生成果有點像手遊的抽卡機制──對於每個選擇的結果完全無法預料，甚至很多期待還剛好跟現實的原則相反。努力怎麼沒得到回報？用心怎麼被別人否定？你說我是你女朋友，那你不是理所當然該聽話？怎麼實際卻越逃越遠？總之，真實結果都跟預期不同，然後自己就一直有很強的挫敗感。

但我得說，人生的結果並不全然是隨機的，很多事情是有背後的原理跟原則。若不懂這些世界與人性運作的規則，好處是每次選擇都充滿了希望與刺激；但壞處在於，很容易因為期待有誤而被世界拋出的結果弄得失望。

戀愛的結果其實也是有跡可循

戀愛也是如此，這也是為何我這麼多年一直苦口婆心的建議大家，談戀愛也該了解遊戲規則、也該學習看懂大局、也該在戀愛中放入一些正確的理性（反正你本來就會想很多，知道如何「正確的想」對你恐怕還實用些）。

不然每次聽不懂對方話語下面隱含的意義，每次在明明該前進的地方退後，在該退後的地方前進，其實都只是讓你把手上的牌越打越壞。甚至很多人的行為反應也並非直率的「跟著感覺走」，而都是來自於患得患失的心眼懷疑與算計。所以不是我把戀愛弄複雜了，而是大家本來就會多想。但錯誤的亂想對於戀情順利沒有幫助，只是滋長你的懷疑與不信任、讓你不安全感升高、讓你在憤怒或是自卑的情緒下隨意出牌，最終幾乎都是造成戀情的阻礙。

有人看到這兒可能會有疑問：「真的有人在該前進的地方後退，在該後退的地方前進嗎？」

這其實太多例子了，也是很多人的常見錯誤。以男生而言，我在很多文章提到的「告白」就是這麼一件事。男生最想告白的時候，其實都是你事後回顧「最該後退」的時刻。但在缺乏經驗的年輕歲月，直覺都會以為那時候該拚死往前衝。所以我們男生都會累積不少被拒絕的經驗，這也就不奇怪了。

女生也有類似的例子。我常被女生問一個問題：「Joe，我最近認識一個男生。他說我條件很好、很漂亮、很吸引他。可是感覺他似乎沒有把全心放在我身上，平常工作很忙，有時候訊息回很慢；此外言談中也感覺有別的女生對他有興趣。這樣的男人，顯然對我不夠專注，我還該跟他繼續嗎？」

女生的直覺認知是這樣：男生既然來追我，就應該把我放在最重要的位置上啊。不然這男生不就是個大爛人嗎？他沒有先把我放在優先位置，我當然應該要疏遠他嘛！不然我豈不是吃虧大了？

但這也剛好是個直覺誤解所產生的錯誤認知。

因為如果你是抱持著這樣的認知，就會發現自己一直碰到一個尷尬的狀況：那些迅速把注意唯一放在自己身上、開口就說「我想跟你結婚」的男人，往往條件都無法吸引妳。但條件好到會讓女生想列為交往對象的男生，他們通常一開始並不會立刻把女方放在「唯一首位」。要就是忙、或他似乎還有別的女生在聯繫、甚至還有的是有忘不了的前女友之類。有人可能會說，那當然該選第一種啊。可是第一種女生自己常選不下去。但要女生選後者，又覺得他既然沒有把自己放在優先，要自己多投入也不爽。然後就想，那我再看看，會不會之後出現一個把我立刻放在首位，又條件超完美的男人呢？

但很容易會發現自己一直處在尋覓、失望、放手，然後繼續挑選的死亡循環中。而且「下一個能抽到更好」的希望，其實是一種錯誤的上癮，就像手遊的抽卡一樣，讓人不斷期待「下一包會抽出好牌！」但實際上，抽出100％完美對象的機率微乎其微。人生很多事情其實是一樣的，我們都在不完美中取得平衡。有取捨、有放棄、有選擇、也有犧牲，幾乎很少人可以事事完美。好東西除了運氣以外，大都還是要投入些什麼來換的。

那些最終獲取幸福的人，通常都知道自己要什麼，也知道如何務實地期待與投入。他們知道哪些選項勝率大，哪些選項勝率小，哪些機會則渺茫到跟中樂透一樣低。於是可以不過度樂觀、亦無過度患得患失、更去不期待違反人性原則的奇蹟。換言之，有著正確認知的人，他知道自己手上有什麼牌，能夠怎麼打得更好。避開錯誤期待，自然容易快樂。

以剛剛這案例而言，條件好的人，通常選擇就多。而選擇多的人，當然希望能挑選個最好的對象。這不是男人壞，不是渣男才會這樣，女生一定也是如此的，這是基本的人性。條件好的女生通常都不會別人一追，就點頭同意死心踏地跟他在一起。一定手上還有幾個值得觀察的選擇。那女生最後會選誰？當然是觀察後，選擇最相處愉悅、吵架少、有感覺、且客觀條件認同的那個。這些衡量不可能在第一眼就選定，一定是透過一段時間相處與認識才會跟其中一人靠攏。

男生其實也是。所以從人性的角度來看，只要對方條件不錯，那他就可能還有其他選擇。那既然他還有其他選擇，那必然不會一開始就立刻把話說死地跳入一段關係。所以條件好的異性一開始不會為你瘋狂，這根本是常態。沒有什麼奇怪、也沒有可議之處。

他甚至可能完全沒騙人，他確實覺得妳不錯，也覺得妳優於其他人（所以才會想約會妳），但不表示他會就此不顧一切地愛上你。而且就現實而言，彼此沒有吃飯約會聊天來往個一段時間，兩人根本都還是陌生人，誰又能100％確定你是對的人？不確定你是對的，立刻就全心投入，這不反而還奇怪了？所以，正常人本來就不會一認識，立刻屏除一切只專注跟你交往。

此外，到了一定年紀後，大家都有幾段戀情，誰心裡沒幾個過去的人？大家也都有工作要忙，怎麼可能為了戀情拋棄工作整天守候？所以放不下過去、瞻前顧後、有其他工作纏身，這也是正常，也是毫無問題。所以你從這認知來看就會發現，這些根本都不是女孩需要糾結的部分。

認知能力會影響我們對事物的解讀，也會大幅度影響人生的走勢

所以當對事情的解讀有不同認知，就可能有兩種迥異的選擇分歧。戀愛不厲害的女生，在這狀況中，她心裡對戀愛的認知是：「你得先把我放在第一，我們才開始交往」。然後覺得不滿意下就會Pass這男人，然後等待下次抽牌。但也會發現每次抽卡怎麼總是抽不到完美的？

但厲害的女生玩法根本上就是不同的，他們理解「一個條件不錯的對象，他一定還有其他選擇」。所以她會先思考，自己到底要不要這個人？如果要，那一開始她不會過度要求。反而先讓對方覺得自己聰明、美麗、善體人意卻又有一絲難以捉摩、可以跟他聊各種話題、而且彼此「從不吵架」。優點多、缺點少，讓他渴望想認識更多，這在時間拉長後，自己在男方心裡的地位一定越來越高。至於其他競爭者可能會傻傻的胡鬧、會任性、會慌忙逼迫他界定關係，在這樣比較下競爭者們自然會越來越沒吸引力。等到最後，當然只剩自己存活。

兩種女生，假設同樣花了5年的時間。前者只是一直抽牌，然後總是搞不懂男人在想什麼。但後者就算一兩次失敗了，最少會慢慢地把與異性相處的技術磨練熟了。時間拉長下，最後總會有一次成功。

而且，前者每天患得患失，不斷猜測別人在想什麼，過程其實也沒有真正享受到戀情。但後者，會在這樣的磨練下，越來越洞澈異性的思維，過程就越來越不用想太多（男人其實很單純，想的也就是幾件事）。看懂大局，擔心就變少、且因為自己有能力避開衝突，不跟對方吵鬧賭氣，過程其實可以更享受戀愛。最終就會發現自己對戀愛可以更輕鬆與享受。

在這篇的最後，我想再回答一個女生可能還會想到的問題：「但我先多投入一些？這樣我不是吃虧了？」

人生其實永遠都是平衡。別人先投入的，其實表示你將來也有需要償還之處。而你先投入來換取將來的回報，最終也可能是平衡而非吃虧。何況，先投入一些也不是要你獻身，只是叫你跟人家好好互動、正確展現你的價值。這樣實在稱不上吃虧吧？

而且你現在雖然不是唯一，不表示你將來不會是唯一。所謂交往本來就是彼此在互動過程中，確認彼此、並藉此排除其他選項的過程（不然兩人幹嘛要交往？）所以你讓對方覺得你最棒，他就會「自發性地」留下。他願意自發性地留下，你日後也就不用做太多控制機制。這樣後續戀愛不才會純粹與自然？如果妳最後也能得到妳想要的結果，那又何必在意一些其實日後回顧起來根本微不足道的部分呢？

很多人覺得人生抉擇難，這實在是因為我們大部分平凡人的手裡，通常不會滿手好牌，也沒有讓人完全滿意的選項（不然小狗都知道該怎麼選）。但沒有好牌，不表示人生沒救。大部分人不快樂，實在是因為看不懂局。每次都賭在一個勝率很低的選項。就好像明明想穩定過活，卻把錢都拿去買大樂透，然後日日扼腕自己怎麼都不被幸運女神眷顧。如果你能把人性搞懂、異性的渴望搞懂、在面對爭議時做哪些事情的分歧搞懂，當每個選擇的結果與可能性都明確通透下，你其實可以優雅的出牌、理性的觀局、並真正地做出自己將來不會後悔的選擇，也才能真正在人生的過程中樂在其中。這也是我們大人學，最希望能分享給大家的各種思維。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航