誰比較聰明？貓和狗神經元數量比一比

撰文：費雪曼（Josh Fischman）

翻譯：林慧珍

人們認為的思考能力，多半是由大腦外層區域掌管。所有脊椎動物都具有這層細胞，它包覆著大腦的核心，外觀有深深的皺摺。這層細胞能整合各種資訊、做出決定、解讀情緒、解決問題，以及產生複雜的行為。它被稱為大腦皮質，其中的神經元有點像微小的資訊處理器，負責思維的形成，人類約有160億個這樣的神經元。

科學家嘗試計算寵物腦內這類神經細胞的數量，最新結果顯示狗的大腦皮質神經元數量遠遠多過貓。去年（2017年）12月，美國范德比爾特大學神經解剖學家賀庫拉諾－胡賽（Suzana Herculano-Houzel）在《前瞻神經解剖學》中發表研究結果，她說：「狗的大腦條件勝過貓，能展現較佳認知能力。」令人訝異的是，針對其他食肉動物的研究顯示，最重的大腦皮質不一定神經元最多。

賀庫拉諾－胡賽表示，為了辨識並計算這類細胞的數量，她與之前的研究生賈爾丁－梅瑟德（Debora Jardim-Messeder）及同事合作，以實驗專用攪拌器把大腦皮質打成漿液，看起來就像未經過濾的蘋果汁。這群科學家在絞碎的腦漿中加入一種分子一起攪拌，其可做為探針，用來吸附神經細胞核而不與其他腦細胞作用。

他們發現，浣熊的大腦皮質大小與貓相仿，但神經元數量幾乎是貓的2倍；許多美國人對此一定不感意外：他們費盡心思要讓這種行蹤飄忽的動物別來翻攪屋外上鎖的垃圾桶。針對熊的研究結果則一如小熊維尼的形象：熊的大腦皮質是貓的10倍大，但神經元數量相差無幾。包括獅子在內，大型食肉動物的神經元數量似乎都不多，可能是因為大型動物需要大量能量，而神經元非常耗能。亞利桑那大學的亞利桑那犬類認知研究中心主任兼人類學家麥克林（Evan MacLean）表示，大型動物需要大量營養素，所以「可以預料這些動物必須盡可能減少神經元數量，因為附加代價很高。」如果體魄強健有助於動物生存，或許就不需要太高的智力。

麥克林說，就貓和狗來說，大腦皮質的神經元數量並不意味哪種動物「更聰明」，因為認知能力有多種表現型式，而且還涉及其他大腦區域。他確實注意到有些證據顯示狗對資訊的記憶比貓更持久，這可能與大腦皮質相關能力有關。養了2隻狗的賀庫拉諾－胡賽聽說有貓奴對她的研究結論不以為然，她強調：「無論寵物的大腦皮質神經元多寡，飼主的愛都不該改變。」

Photo Credit：科學人雜誌

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本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航