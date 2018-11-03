《大師熱愛の工作》：畫出《小紅豆》的AKB教父，大師如何找到工作的熱情？

《你的名字》、《告白》、《進擊的巨人電影版》、《如果這世界貓消失了》……這些在日本家喻戶曉的熱門電影，台灣影迷一定也不陌生，再資深一點的日影迷，一定也看過《惡人》、《寄生獸》、《狼的孩子雨和雪》、《怒》、《電車男》這幾部同樣很經典的電影，而這些賣座強片的背後，都是同一位製作推手──川村元氣。

成功的背後，往往隱藏對熱愛事物的追求

「藤本賞」是日本專為電影製作人設置的獎項，截至目前為止最年輕的得獎者，就是川村元氣（同樣得過此獎的有：是枝裕和、新海誠、青山剛昌、宮崎駿、藤子不二雄A等各個赫赫有名的人物）。除了是電影製作人，他還有另外一個同樣成功的身分，就是作家。

川村元氣最有名的作品《如果這世界貓消失了》，出版後獲得直木賞，之後改編成電影，由他本人擔任編劇，近期則有《億男》及《四月，她將到來。》在台灣問世，暢銷書單中也榜上有名，從電影製作人到作家，題材多元豐富，令人不得不佩服他的才氣。

《灌籃高手》中有一幕經典場景，三井哭著對安西教練說：「我好想打籃球。」至今還是漫迷們津津樂道的對白。川村元氣也不例外，他看到三井內心的渴望，不禁開始思考，他有沒有曾經像三井一樣，那麼地「想要工作」過，到底「工作」對他的意義是什麼，至少占據我們人生1/3時間的事情，如果能找到樂趣，人生應該可以更加快樂。

因此，川村元氣本人親自向日本12位大師請教，他們工作時在想什麼？工作中時什麼會帶給他們痛苦？為什麼這份工作會帶給他們快樂？這些對談訪問，集結成這本《大師熱愛の工作》。

而這些參與對談的大師們，可都來頭不小。

銷量第一作詞家到AKB教父──秋元康

說到秋元康，大家一定聯想到AKB，身為創辦人，成功把這群人數多到記不起名字的女子團體，推向全世界，姐妹團也隨之開花散葉，可謂日本最成功的女團。

秋元康原本是一名作詞家，他作詞的單曲作品，至今已經突破1億張的銷量，是日本目前銷量最高的作詞家，日本早期的國民歌曲〈川流不息〉就是一例。樂迷認為，秋元康的詞在情感表達上，捨去單刀直入的表達法，而是充分描述對他人的感情，擅長營造氛圍，溫情滿溢。

另外不得不提的是，10幾年把大家嚇得人心惶惶、堪稱恐怖片經典的《鬼來電》，原著小說就是出自秋元康之手。反差更大的是，7、8年級生一定都知道的少女卡通《小紅豆》，描寫小學女孩初戀的甜蜜與苦澀，讓年輕的我們初識愛情的樣貌，而原作者竟然是秋元康這樣的正港大叔！究竟怎麼有辦法把駭人氛圍和粉紅泡泡都掌握到位，其中一定有他自己的一套工作哲學。

深入經營本土文化，將目標放遠20年

「如果今天有人在背後對你說三道四，就要持續奮鬥，再打敗對方。」秋元康對川村元氣如此說道。在書中，可以看出秋元康是一位很有「戰鬥力」的人，如果沒有時間做事，那就減少睡眠（雖然很不健康），但是永遠都不要做出一成不變的東西，不要做出模仿別人的無趣作品。

「超日本式」在書中指的是指深耕日本本國文化，再發揚至全世界，對談的二位都是因此而獲得成功。若以此來看台灣，我們可以欣賞歐美、日韓國家的文化優點，但如果只是複製偶像、電視劇或商品，一定不可能做得比發明的國家還要優秀，甚至可能東施效顰。我們應該要做的是，找到土地打動人心的「點」，將點串連成「線」，才有可能發展成擴散至全世界的「面」，感動眾人。

閉著眼睛也能做的事，完全沒有挑戰性

還有一個很重要的原則：別想要靠過去的資產，做閉著眼睛也能完成的工作；就像偶像明星只會一套，早晚被後起之秀取代。我身為編輯，每個月都要與設計師合作，曾經有的設計師初次配合時令我很驚豔，設計美觀又工整，但合作3～4本書下來，都是同一套樣式，也不願意再多觀摩市面的新設計，久而久之他的案量減少了，能力也一直停留在那，沒有再前進過，那有多可惜。

秋元康說，即使已經知道成功的捷徑，也要試著挑戰會令你興奮的事，把日子過得有趣。

動畫匠人到日本國寶級動畫大師──宮崎駿

宮崎駿，想必大家都不陌生。每每在採訪中，看到宮崎駿執筆作畫的身影，不管幾次，總會令人動容，堅持手繪動畫的精神，每一部作品耗時、耗神，卻從沒有一次令我們這些影迷失望。每次撤回退休宣言時，令我們莞爾之餘也鬆了一大口氣，多希望大師能夠長長久久地畫下去，永不停歇。

每件事都全力以赴到極限，才能杜絕不安

宮崎駿回憶起從《風之谷》到《風起》這段時期的創作過程，工作時常常都懷著不安，長期時間、龐大人力的投注，即便是大師也會擔心最終的成果，所以要安撫不安的方法，就只有做到全力以赴。全力以赴帶給他的壓力可不小，例如《神隱少女》完成後的幾天，宮崎駿還因為壓力解除，失意了半天的時間；《魔法公主》上映後，跑活動時還扭傷了腳，讓他有種每次都會發生「什麼事」，來告訴他工作已經告一段落，彷彿工作之神離開宮崎駿的身體一樣。

用雙眼確認世界的變化，那才是一切

令人意外地，宮崎駿除了工作時間，平常很少看動畫或電視，因為那些珍貴的時間要留給「現實世界」，欣賞風景、觀察路人，還會定期去家附近撿垃圾。如果以為看到的作品就是真實社會，那自己的價值觀有可能會因此失衡、甚至以為別人打造的世界就是一切，那自己還有創作的意義嗎？宮崎駿只相信親眼所見的實體事物，才能親手創造夢幻的吉卜力王國。

一但放棄，比賽就結束了

這本書還採訪了詩人、音樂家、作家、攝影師等人，各行各業的領導人物都娓娓道來他們為何喜愛自己的工作。照理來說，過去的豐功偉績很值得在書中大書特書，但是他們都一致有同樣的想法：「不論『過去』的戰績，而是述說『未來』想要做什麼。」就是這種態度，讓這群人成了特別的人。

安西教練說：「一但放棄，比賽就結束了。」這場比賽不是在和任何人拼搏，賽場上只有你一人，未來會如何，就看你如何掌握賽局。

川村元氣監督《Something Just Like This》音樂錄影帶：

本文經翁湘惟授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航