《亞歷山大的征服與神話》：亞歷山大是唯一成功征服阿富汗的外國人？

文:森谷公俊(もりたに きみとし)

要稱某個國家為帝國有一個必要條件,那就是其統治領域中包含了數個不同民族。因此,帝國統治成功的關鍵就在於如何有效地統治異民族。

希臘諸城邦對於給予外國人公民權一事,態度非常消極。即便對象同為希臘人,也僅限於在某些例外的情況下才會給予公民權,譬如對自己的國家有巨大貢獻的人物。其中尤其是雅典城邦,只承認雙親皆是雅典人的嫡子,對公民權的認定最為嚴格。[1] 希臘的公民權實際上是特權化的,而城邦一直是個封閉的共同體。這種傾向,就算在希臘化時代基本上也沒有改變。

相較之下,羅馬人即使是對外國人仍積極給予公民權,結果讓羅馬市民共同體本身不斷地擴大。羅馬的統治擴展到義大利半島以外的地區之後,最初只給予各地的統治階級公民權,但對象漸漸由上層階級擴大到下層階級。從帝政開始到西元2世紀初的212年,根據皇帝卡拉卡拉(Caracalla)的敕令,居住在帝國領域之內的所有自由人都成為羅馬公民,完成了被稱為萬民法的此種帶有普遍性的法律體系。

雖然同樣都是從城邦國家出發,希臘人拘泥於城邦的狹小框架,羅馬人則因開放公民權而成長為世界帝國。在另一邊,阿契美尼德王朝在以波斯人作為統治階級的同時,也實現了各民族和平共存與交流的統治體系。在波斯波利斯的浮雕上,表現出了阿契美尼德王朝自身的理念,王權並非壓制各民族,而是由各民族所共同支撐的。他們的王權是由主神阿胡拉.瑪茲達所賜予,國王是神在地上的代理人,背負著守護世間秩序的任務。在這樣的歷史之中,該如何定位亞歷山大的帝國呢?

在大帝遠征東方所到的地區,不用說亞洲人的人口數是壓倒性地多過於希臘人和馬其頓人。該如何調停如此多樣的異民族?這不僅是對大帝而言,對於馬其頓人和希臘人也都是初次面臨的課題。遠征軍的將士們想法極為單純,認為只有身為征服者的他們成為帝國的統治者,被征服的波斯人等亞洲諸民族只需安分的服從統治即可。這就是第六章提到的馬其頓國家中心主義。相對地,亞歷山大不論是提拔舊波斯貴族擔任高位,或是將大量的亞洲年輕人編入軍隊等等,嘗試運用某種形式將亞洲諸民族納入統治體制之中。稱為東方協調路線的做法便是如此。大帝在這點上,和傳統的希臘與馬其頓中心主義劃清界線,朝適合新時代的統治體制跨出了一步。

然而大帝的政策終究也只是開端,距離制度上的完成還差得很遠。因為大舉肅清波斯總督,迫使他的路線不得不後退,將亞洲人編入軍隊的政策也只是為了應付兵力不足。如同第七章所述,所謂亞歷山大的民族融合政策亦是虛構的。親信們的集團婚姻幾乎沒有任何成果,馬其頓士兵與亞洲女性之間的通婚,也是遠征過程中所造成的結果;大帝會收留他們生下的孩子,也是想讓這些孩子將來成為自己的部下,得到一支可以任他隨心所欲運用的忠實軍隊,並不是為了開創新制度。

簡而言之,大帝的異民族政策在做法上,是採用他在每一個當下所能夠利用的人事物;說得好聽是具有彈性,說得不好聽就是一時的權宜之計。在他之前,阿契美尼德王朝的各民族便在寬鬆政策下和平共存。在他之後,羅馬帝國積極擴大公民權,根據稱為羅馬法的具有普遍性的法律體系,統合全體公民。可以將大帝統治亞洲的期間,看成是兩者中間「嘗試錯誤」的學習階段。特意稱之為嘗試錯誤,是因為在大帝的政策中,找不到某種與空前的帝國相稱的實質理念。舉個近代的例子來比較應該更容易理解。

提到與亞歷山大一樣,既是天才指揮官也是征服者的人物,就會讓人聯想到拿破崙的名字。不過,拿破崙並非僅是一位單純的軍事征服者,他也是建立起近代法國的建設者。他創設的制度至今依然延續,譬如以縣長為代表的中央集權形態的地方制度、高級中學(Lycée)、榮譽軍團勳章(la Légion d'Honneur)等等。最重要的是他制定了《拿破崙法典》,完成適合公民社會的法律與秩序的體系。這意味著他是帶領法國脫離封建社會,開啟近代大門的征服者。

和拿破崙呈現對比、甚至就算與古代的羅馬相比,在亞歷山大的帝國中也找不出領導理念之類的東西。此處便是他的帝國的極限。他只追求自己個人的名聲,且不是透過建設而是經由全心全意地投入征服活動;之所以會有極限,是因為亞歷山大帝國徹頭徹尾就是他一人的帝國。

思考亞歷山大與現代的關聯時,有一個不容忽視的黑暗面。

在整個東方遠征的過程中,大帝陷入最大苦戰的地區,第一是中亞,即是巴克特里亞和索格底亞那,其次是印度西北部。在這些地方,大帝將全體民眾視為敵人,一再地出現悽慘的殲滅戰。在阿姆河附近,據守在山中的3萬名當地居民中,有2萬2000人被殺。在索格底亞那地區則是,來自加薩的男人全部被殺,集結在居魯波利斯的1萬5000人中有8000人犧牲。在坡利提米塔斯河(澤拉夫尚河)流域,對於逃入堡壘的居民則是見一個殺一個,導致這片受到河川滋潤且人口眾多的肥沃土地成為一片荒蕪。

這些戰役是歷史上頻繁地反覆出現,以壓倒性軍隊進行殘酷侵略與殺戮之行動模式的先驅。特別是在包含古代巴克特里亞地區的阿富汗,大帝的先例在跨越兩千多年的時光後,再度重現。

英國在19世紀,為了對抗俄羅斯的威脅,派遣大英帝國的印度軍隊進攻阿富汗地區,雖歷經兩次的英阿戰爭(Anglo-Afghan War,1838年~1842年、1878~1880年),最終還是吃下了毀滅性的敗仗。在20世紀,蘇聯進攻阿富汗後樹立親蘇政權,但被迫捲入遍及整個阿富汗的內戰泥沼,於10年後撤退(1979~1989年)。這場阿富汗侵略,也成為促使蘇聯自己解體的原因之一。21世紀的第一場戰爭,是九一一恐怖攻擊事件之後,美國對阿富汗發動的軍事攻擊。理由是因為塔利班政權藏匿被視為恐怖攻擊事件首腦的奧薩瑪.賓拉登(Osama bin Laden)。

大國的侵略與攻擊對阿富汗的民眾造成難以想像的傷害。1992年阿富汗的人口是2000萬人,但因蘇聯進攻以後長達20年的內戰,有250萬人被殺或者因飢餓而喪失性命,流落國外的難民超過600萬人,每天平均有七個人踩到地雷受害。而美國還對這個世界上最貧窮、悲慘的國家,投下大量的炸彈,不僅破壞民宅,甚至還「誤炸」結婚典禮。

在美國開始攻擊阿富汗時,記得曾經讀到某本雜誌在報導中指出,唯一成功征服阿富汗的外國人是亞歷山大。不過他真的成功了嗎?他要前往印度時,在巴克特里亞和索格底亞那,留下1萬5000名步兵和3500名騎兵的龐大軍隊。此事本身就已證明他的征服是多麼地不穩定。實際上,沒有任何人能夠完全壓制住阿富汗。伊朗電影導演穆森.馬克馬巴夫(Mohsen Makhmalbaf),在2001年曾經如此描繪阿富汗的地理條件與部落主義之間的關聯性:

試著想像一下就好。為了征服阿富汗,戰士奮力攀登上山頂,然後滾落峽谷,為了再繼續征服活動,又得攀登上下一個山頂。就算假定戰士能征服整個阿富汗此種不可能發生的狀況,那麼為了替取得勝利的己方軍隊提供補給,就得必須繼續征服所有連綿不絕的山峰。因為這些群山,阿富汗不曾完全落入外敵之手,但是也不曾回到國內同伴的手中。阿富汗的人們與蘇聯之間的戰鬥,從外界看來,是一個國家的國民在抵抗。然而從內部看來,是各個部族守護著自己可能將會被奪走的峽谷。然後等到外敵離開時,所有的人又再度堅信自己的峽谷是世界的中心。(《阿富汗的佛像不是被拆毀,是因為太羞愧而崩落》[The Buddha Was Not Demolished in Afghanistan, It Collapsed Out of Shame])