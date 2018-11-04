《亞歷山大的征服與神話》：亞歷山大是唯一成功征服阿富汗的外國人？

文：森谷公俊（もりたに きみとし）

帝國統治與異民族

要稱某個國家為帝國有一個必要條件，那就是其統治領域中包含了數個不同民族。因此，帝國統治成功的關鍵就在於如何有效地統治異民族。

希臘諸城邦對於給予外國人公民權一事，態度非常消極。即便對象同為希臘人，也僅限於在某些例外的情況下才會給予公民權，譬如對自己的國家有巨大貢獻的人物。其中尤其是雅典城邦，只承認雙親皆是雅典人的嫡子，對公民權的認定最為嚴格。[1] 希臘的公民權實際上是特權化的，而城邦一直是個封閉的共同體。這種傾向，就算在希臘化時代基本上也沒有改變。

相較之下，羅馬人即使是對外國人仍積極給予公民權，結果讓羅馬市民共同體本身不斷地擴大。羅馬的統治擴展到義大利半島以外的地區之後，最初只給予各地的統治階級公民權，但對象漸漸由上層階級擴大到下層階級。從帝政開始到西元2世紀初的212年，根據皇帝卡拉卡拉（Caracalla）的敕令，居住在帝國領域之內的所有自由人都成為羅馬公民，完成了被稱為萬民法的此種帶有普遍性的法律體系。

雖然同樣都是從城邦國家出發，希臘人拘泥於城邦的狹小框架，羅馬人則因開放公民權而成長為世界帝國。在另一邊，阿契美尼德王朝在以波斯人作為統治階級的同時，也實現了各民族和平共存與交流的統治體系。在波斯波利斯的浮雕上，表現出了阿契美尼德王朝自身的理念，王權並非壓制各民族，而是由各民族所共同支撐的。他們的王權是由主神阿胡拉．瑪茲達所賜予，國王是神在地上的代理人，背負著守護世間秩序的任務。在這樣的歷史之中，該如何定位亞歷山大的帝國呢？

在大帝遠征東方所到的地區，不用說亞洲人的人口數是壓倒性地多過於希臘人和馬其頓人。該如何調停如此多樣的異民族？這不僅是對大帝而言，對於馬其頓人和希臘人也都是初次面臨的課題。遠征軍的將士們想法極為單純，認為只有身為征服者的他們成為帝國的統治者，被征服的波斯人等亞洲諸民族只需安分的服從統治即可。這就是第六章提到的馬其頓國家中心主義。相對地，亞歷山大不論是提拔舊波斯貴族擔任高位，或是將大量的亞洲年輕人編入軍隊等等，嘗試運用某種形式將亞洲諸民族納入統治體制之中。稱為東方協調路線的做法便是如此。大帝在這點上，和傳統的希臘與馬其頓中心主義劃清界線，朝適合新時代的統治體制跨出了一步。

然而大帝的政策終究也只是開端，距離制度上的完成還差得很遠。因為大舉肅清波斯總督，迫使他的路線不得不後退，將亞洲人編入軍隊的政策也只是為了應付兵力不足。如同第七章所述，所謂亞歷山大的民族融合政策亦是虛構的。親信們的集團婚姻幾乎沒有任何成果，馬其頓士兵與亞洲女性之間的通婚，也是遠征過程中所造成的結果；大帝會收留他們生下的孩子，也是想讓這些孩子將來成為自己的部下，得到一支可以任他隨心所欲運用的忠實軍隊，並不是為了開創新制度。

簡而言之，大帝的異民族政策在做法上，是採用他在每一個當下所能夠利用的人事物；說得好聽是具有彈性，說得不好聽就是一時的權宜之計。在他之前，阿契美尼德王朝的各民族便在寬鬆政策下和平共存。在他之後，羅馬帝國積極擴大公民權，根據稱為羅馬法的具有普遍性的法律體系，統合全體公民。可以將大帝統治亞洲的期間，看成是兩者中間「嘗試錯誤」的學習階段。特意稱之為嘗試錯誤，是因為在大帝的政策中，找不到某種與空前的帝國相稱的實質理念。舉個近代的例子來比較應該更容易理解。

提到與亞歷山大一樣，既是天才指揮官也是征服者的人物，就會讓人聯想到拿破崙的名字。不過，拿破崙並非僅是一位單純的軍事征服者，他也是建立起近代法國的建設者。他創設的制度至今依然延續，譬如以縣長為代表的中央集權形態的地方制度、高級中學（Lycée）、榮譽軍團勳章（la Légion d'Honneur）等等。最重要的是他制定了《拿破崙法典》，完成適合公民社會的法律與秩序的體系。這意味著他是帶領法國脫離封建社會，開啟近代大門的征服者。

和拿破崙呈現對比、甚至就算與古代的羅馬相比，在亞歷山大的帝國中也找不出領導理念之類的東西。此處便是他的帝國的極限。他只追求自己個人的名聲，且不是透過建設而是經由全心全意地投入征服活動；之所以會有極限，是因為亞歷山大帝國徹頭徹尾就是他一人的帝國。

巴克特里亞與阿富汗之間

思考亞歷山大與現代的關聯時，有一個不容忽視的黑暗面。

在整個東方遠征的過程中，大帝陷入最大苦戰的地區，第一是中亞，即是巴克特里亞和索格底亞那，其次是印度西北部。在這些地方，大帝將全體民眾視為敵人，一再地出現悽慘的殲滅戰。在阿姆河附近，據守在山中的3萬名當地居民中，有2萬2000人被殺。在索格底亞那地區則是，來自加薩的男人全部被殺，集結在居魯波利斯的1萬5000人中有8000人犧牲。在坡利提米塔斯河（澤拉夫尚河）流域，對於逃入堡壘的居民則是見一個殺一個，導致這片受到河川滋潤且人口眾多的肥沃土地成為一片荒蕪。

這些戰役是歷史上頻繁地反覆出現，以壓倒性軍隊進行殘酷侵略與殺戮之行動模式的先驅。特別是在包含古代巴克特里亞地區的阿富汗，大帝的先例在跨越兩千多年的時光後，再度重現。

英國在19世紀，為了對抗俄羅斯的威脅，派遣大英帝國的印度軍隊進攻阿富汗地區，雖歷經兩次的英阿戰爭（Anglo-Afghan War，1838年～1842年、1878～1880年），最終還是吃下了毀滅性的敗仗。在20世紀，蘇聯進攻阿富汗後樹立親蘇政權，但被迫捲入遍及整個阿富汗的內戰泥沼，於10年後撤退（1979～1989年）。這場阿富汗侵略，也成為促使蘇聯自己解體的原因之一。21世紀的第一場戰爭，是九一一恐怖攻擊事件之後，美國對阿富汗發動的軍事攻擊。理由是因為塔利班政權藏匿被視為恐怖攻擊事件首腦的奧薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。

大國的侵略與攻擊對阿富汗的民眾造成難以想像的傷害。1992年阿富汗的人口是2000萬人，但因蘇聯進攻以後長達20年的內戰，有250萬人被殺或者因飢餓而喪失性命，流落國外的難民超過600萬人，每天平均有七個人踩到地雷受害。而美國還對這個世界上最貧窮、悲慘的國家，投下大量的炸彈，不僅破壞民宅，甚至還「誤炸」結婚典禮。

在美國開始攻擊阿富汗時，記得曾經讀到某本雜誌在報導中指出，唯一成功征服阿富汗的外國人是亞歷山大。不過他真的成功了嗎？他要前往印度時，在巴克特里亞和索格底亞那，留下1萬5000名步兵和3500名騎兵的龐大軍隊。此事本身就已證明他的征服是多麼地不穩定。實際上，沒有任何人能夠完全壓制住阿富汗。伊朗電影導演穆森．馬克馬巴夫（Mohsen Makhmalbaf），在2001年曾經如此描繪阿富汗的地理條件與部落主義之間的關聯性：

試著想像一下就好。為了征服阿富汗，戰士奮力攀登上山頂，然後滾落峽谷，為了再繼續征服活動，又得攀登上下一個山頂。就算假定戰士能征服整個阿富汗此種不可能發生的狀況，那麼為了替取得勝利的己方軍隊提供補給，就得必須繼續征服所有連綿不絕的山峰。因為這些群山，阿富汗不曾完全落入外敵之手，但是也不曾回到國內同伴的手中。阿富汗的人們與蘇聯之間的戰鬥，從外界看來，是一個國家的國民在抵抗。然而從內部看來，是各個部族守護著自己可能將會被奪走的峽谷。然後等到外敵離開時，所有的人又再度堅信自己的峽谷是世界的中心。（《阿富汗的佛像不是被拆毀，是因為太羞愧而崩落》［The Buddha Was Not Demolished in Afghanistan, It Collapsed Out of Shame］）

亞歷山大曾經完全制伏古代阿富汗的所有山峰與峽谷之說，不過是個幻想。而且在他死後，被強迫移入中亞的2萬3000名希臘人因為想要重返故國而反叛。和英國、蘇聯、美國同樣地，應該要說亞歷山大也是在阿富汗敗北了吧！

無止境的殺戮

大帝發動的殲滅戰到了印度西北部愈演愈烈。位於希德拉歐提斯河（拉維河）東方的城市桑伽拉，陷落之際有1萬7000人喪失性命，7萬人以上淪為俘虜。桑伽拉附近的城市，有500名因病未能逃亡的居民全部被殺害。在散巴斯王的國家，有8萬人被殺，許多城市遭到破壞，居民淪為奴隸。對於一座有2萬居民堅守不出的城市，大帝點火燒死了大多數的居民，僅有3000人逃出。馬利亞人的犧牲也相當慘烈。2000名據守於堡壘的居民全部被殺，某一座城市有5000人因戰鬥和放火燒城而喪失性命。在馬利亞人最大的城市，馬其頓士兵因為國王身負重傷瀕臨死亡，憤而殺掉所有的敵人，連女人和小孩都不放過。當然，這些數字的可信度是有問題的，無從得知正確的犧牲人數。儘管如此，這些被強行發動的人民戰爭，不禁令人浮現出越南戰爭的場面。數不盡的人們死於馬其頓軍的刀刃之下是不爭的事實。

究竟為何會出現如此悽慘的情況？無法光以對亞洲人的蔑視來說明一切。與地中海地區截然不同的自然條件、連續的嚴峻戰鬥、想為負傷的國王和犧牲的戰友復仇的心情、難以消解的精神疲勞，還有雖說是折返，但遠征本身卻看不見終點之事，這些肯定都讓士兵們的心情陷入荒蕪。這片泥濘到底還要持續多遠？他們因為欲望無法獲得滿足而心浮氣燥，於是在眼前的弱者身上尋求發洩積鬱的出口。亞歷山大也為了回報士兵們願意繼續遠征，而容許這類慘無人道的行為發生。不過，這對遠征軍所到之處的居民帶來更大的恐懼，愈來愈多的居民拒絕歸順，結果又造成新的犧牲，陷入惡性循環之中。

若將視點放在被征服的一方，則必須要說亞歷山大的遠征，是迄今不曾止息的大國蠻橫作為，及其所帶來的悲慘災禍的先驅。但是，光強調這點也流於片面。因為大帝多面且複雜的人物形象，是單靠現實世界無法完全容納的。

從歷史到史詩

前面剛指出亞歷山大並不具備附有實質的理念。但若非要談大帝的理念，或許應當著眼於亞歷山大的個人層面，而不是放在帝國或社會的層次上。亞歷山大追求的是成為超越人類的英雄，讓自己的名聲永遠流傳。這個理念可以追溯到荷馬式的社會，是希臘人極為古老的價值觀。這也意味著亞歷山大的功業是這種價值觀最純粹的表現。在希臘諸城邦於西元前4世紀逐漸衰退的過程中，亞歷山大繼承並發揮希臘式的價值觀，展現出遠勝過荷馬史詩的規模。不如說亞歷山大的一生，本身不就是一篇史詩嗎？他那只能理解為超越了人類境界的生涯過程，隨著他的死，從歷史升華為史詩。

事實上，與大帝有關的無數傳說和敘述，枝葉蔓生，發展成一種被稱為「亞歷山大傳奇」（Alexander romance）的不切實際的幻想故事。其源流起自於西元3世紀左右完成的《亞歷山大大帝傳奇》，作者被誤傳為卡利西尼斯。這部作品不僅被翻譯成各國語言，還被自由地潤飾和竄改，從中世紀到近代，從歐洲、非洲、中東到東南亞，共有24國語言和80種以上的故事流傳。

在這些故事之中，大帝潛入深海，翱翔於空中。在中世紀的歐洲，他化身為理想的騎士，或是變貌為哲學家、傳教士、占星師、煉金術師，出現如此變化多端的形貌。在瑣羅亞斯德教中，以燒毀經典《阿維斯陀》（Avesta）為由，將他視為三大惡人之一（儘管當時經典尚未成為書籍形式），但波斯民眾卻視他為英雄。在伊斯蘭世界，大帝被視為超人般的戰士；在某本書中，他甚至還越過西藏進軍到中國。在中亞，今日仍有自稱是亞歷山大後代子孫的人們散居各地，雖有點類似於平家落人的傳說，[2] 但這也是大帝故事的一部分。

我們不應該說這些故事荒唐無稽，而將之捨棄。能夠超越時代和空間，孕育出如此豐富迷人的故事，是因為亞歷山大這位人物和其一生已構成一篇史詩。所謂的史詩，是以英雄人物的功業為中心，描述牽涉到一個民族全體的大規模事件的作品。史詩中的英雄，必須是最出類拔萃的人物，完美具備該民族視為理想的能力和美德，如驍勇善戰、行動力、高貴的靈魂等等。對希臘人和馬其頓人而言，東方遠征是整個民族的共同大業，而適合率領這項大業的英雄，唯有亞歷山大一人。成為理想人物的大帝形象，更超越時代和民族的差異而廣泛流傳。於是大帝成為史詩中的主角，存活於後世，他深切盼望的不朽名聲也得以實現。從這個角度看來，亞歷山大出色地達成了他的歷史任務。

註解

[1] 更準確地說法是，雅典在西元前451年通過的公民法，以父母雙親血緣為依據的公民法，清楚區隔公民與非公民。其他如斯巴達或底比斯則會另外加上是否通過稱為「agoge」的社會化過程，或是謀生的職業。

[2] 在日本平安時代（794-1185年）末期的「源平合戰」中落敗的平氏後人，為躲避源氏追殺，逃往深山、潛伏於各地，被人們稱為「平家落人」。

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書籍介紹

本文摘錄自《亞歷山大的征服與神話：非希臘中心視角的東西方世界》，八旗文化出版

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作者：森谷公俊（もりたに きみとし）

譯者：黃鈺晴

羅馬人奉為神明崇拜的亞歷山大大帝，

當今的文明世界，仍未脫離他巨大的身影。

馬其頓人開創的時代，何以稱為「希臘化時代」？

擺脫「希臘中心史觀」，以多元觀點重新定義「希臘化」。

亞歷山大大帝，30歲時便已打下前所未有龐大領土的神話般人物，卻在不到3年後就留下未完成的帝國而逝去。亞歷山大帝國的範圍從希臘西方的愛奧尼亞海一直延伸到印度河流域，征服了包含希臘、波斯、埃及等各大古文明世界。

羅馬的凱撒39歲時讀到亞歷山大的傳記後曾潸然淚下嘆道：「在我現在這個年紀時，亞歷山大早已成為眾民族之王，我卻尚未達成任何輝煌的成就。」奧古斯都皇帝也曾至亞歷山卓瞻仰亞歷山大的遺體，甚至模仿他的站姿製作雕像。該如何評價在後世成為西方文明榮耀的亞歷山大？他是偉大的領導者嗎？

本書不採取將希臘文化視為較東方文化優越的「希臘中心史觀」，而是重新檢討以往同時存在、卻不曾被放在一起思考的「東方史」和「希臘史」，重新探討究竟何為「希臘化時代」。事實上亞歷山大的「東方遠征」，並沒有帶著希臘文明向征服地區全面擴散，只是加速了原本便已存在的東西文化的融合。

本書對台灣讀者的啟發

亞歷山大大帝是希臘的，還是馬其頓的？就像大清是中國的，還是滿洲的？

抑或二者都是？

今天的希臘在和馬其頓共和國爭奪亞歷山大的遺產時，我們可以看到希臘人舉著「馬其頓是希臘的！」這一招牌畫面，抗議鄰國馬其頓共和國的國名中出現「馬其頓」字樣，偷走了古希臘的亞歷山大大帝的榮光。然而在歷史上，亞歷山大的馬其頓王國和希臘的關係到底是什麼呢？國名爭議被包裹在歷史真相和身分認同中，讀者從本書中可以找到答案。

台灣對西方文明的認知，其實已是西方中心史觀的附屬物。因此容易忽略了波斯帝國所代表的「東方文明」對希臘和馬其頓的巨大影響，而只將雅典當成古代文明的中心。亞歷山大的征服本身，便可幫助台灣粉碎單一史觀，重建對古文明更加多元、包容的看法。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《亞歷山大的征服與神話：非希臘中心視角的東西方世界》屬於日本講談社紀念創業100週年，所出版的「興亡的世界史」套書第02卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰