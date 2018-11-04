《亞歷山大的征服與神話》：20世紀被製造出來的歐洲民族——馬其頓人

文：森谷公俊（もりたに きみとし）

何謂馬其頓？

亞歷山大是古代馬其頓王國的國王，也是希臘的統治者。他在東方遠征中率領的是馬其頓和希臘的聯合軍隊。攤開地圖，會發現古代馬其頓的中心地帶，現在是希臘的領土。希臘的貨幣雖然已經替換為歐元，不過以前百元的德拉克馬（Drachma）上雕刻的是大帝的側臉。馬其頓與希臘究竟有何種關係？這個問題著實一言難盡。

今日提到的馬其頓，指的是1991年自前南斯拉夫獨立的馬其頓共和國，是一個與希臘國境相接的內陸小國家，面積為2萬6000平方公里，人口有200萬。馬其頓申請加入聯合國時，希臘猛烈反對。希臘政府的說辭是，馬其頓純粹是希臘的一個地名，「馬其頓人」這個民族並不存在。這個說辭的背後，存在著希臘人的民族意識。因為提到馬其頓，就會令人聯想到亞歷山大大帝的故國，而那個國家現在是希臘的一部分，因此大帝是希臘最偉大的英雄。實際上，現今的馬其頓人是中世紀斯拉夫人的後裔，使用的語言也屬於斯拉夫語族，因此和古代的馬其頓是兩個完全不同的民族。只是馬其頓共和國的獨立觸怒了視亞歷山大為民族驕傲的希臘人。最後在妥協之下，1993年以「前南斯拉夫馬其頓共和國」的名稱，承認馬其頓加入聯合國。

如何界定一個民族所屬的系統，不純粹只是學術上的問題，顯然也是政治問題。說起來在現代馬其頓的領域中，除了馬其頓人之外，還住著阿爾巴尼亞人、保加利亞人、希臘人、瓦拉幾亞人（Wallachia）、猶太人、土耳其人，所以提到馬其頓就等於是複雜的代名詞。義大利餐廳的什錦水果沙拉被稱作「Macedonia」（馬其頓的義大利語型），傳神地表現出馬其頓多民族混雜的情況。「馬其頓人」民族意識的誕生，是在鄂圖曼帝國時代的19世紀末末。第二次世界大戰後，在鐵托（Josip Broz Tito）的推動下，組成南斯拉夫社會主義聯邦共和國，這時加入聯邦的「馬其頓人」才首度擁有自己的獨立國家，也就是馬其頓共和國。南斯拉夫政府努力推動新馬其頓語的普及化，培育出具有民族意識的馬其頓人。簡而言之，馬其頓人是在20世紀後半被製造出來的，一支最新的歐洲民族。

接著把話題回到古代，根據現今的研究，古代馬其頓人的語言是屬於古代希臘西北部的方言群。不過古代馬其頓的國家和社會的情況，也和城邦世界大不相同。

馬其頓王國的成立

古代馬其頓的領域，是由面向塞爾邁灣（Thermaic Gulf）的扇形平原地區，和以圓弧狀包圍平原地區的山岳地帶等兩大地區所構成。平原地區連接著愛琴海，山岳地帶與巴爾幹半島北部相連，分別向海洋和大陸兩個方向展開，而氣候也是地中海型和大陸型並存。只要進行一趟巴士旅行，立刻就會明白馬其頓的景觀與希臘之間的差異。希臘南部是一山接著一山，連綿不絕，平野也相當狹小，相對地，馬其頓的低地則是延續不斷的平原地帶。

馬其頓人原本在南北縱貫巴爾幹半島的品都斯山脈，過著遊牧的生活。他們趕著成群的山羊或綿羊，夏季移動到涼爽的高原，冬季移動到溫暖的平野，為了尋找牧地四處移動。遊牧的馬其頓人，定居在奧林帕斯山北部的皮埃里亞山脈（Pieria Mts.）的山腳下，並在西元前7世紀中葉時建立王國。根據馬其頓的建國傳說，他們因為得到神諭的指示，所以跟著山羊群的指引來到此地建立國家，定都後將城市命名為「艾加伊」（Aigai）。「艾加伊」一名，是源自於希臘語山羊的複數型「Aiges」。據說從此以後，馬其頓人在遠征之際，必定會讓成群的山羊走在軍旗的前方。他們以艾加伊為據點，向北方擴張勢力，控制了散布於塞爾邁灣後方的豐富平原。

西元前6世紀末，波斯帝國的阿契美尼德王朝西進，將色雷斯地區納入統治之下，並強迫培奧尼亞人遷居到亞洲後，馬其頓掌握住這個機會，在阿克西奧斯河（今日稱發達河）的東方擴張領土。國王阿敏塔斯一世（Amyntas I）將女兒嫁給波斯總督之子，締結同盟關係，並承認波斯的宗主權。西元前492年，大流士一世派遣馬鐸尼斯（Mardonius）指揮，率領遠征部隊前往希臘。波斯陸軍沿著愛琴海北岸向西前進抵達馬其頓，不過海軍卻在阿索斯山半島（Mount Athos）的海面上遭遇暴風雨，損傷慘重，馬鐸尼斯因此放棄遠征的念頭率軍歸國。西元前480年夏，波斯國王薛西斯親自率領陣容龐大的海陸軍，在馬其頓集結，並從此地南下進攻希臘本土。當時馬其頓的國王亞歷山大一世（Alexander I），也跟隨波斯大軍，加入攻擊希臘的行列。不過，波斯軍戰敗撤退，從此完全自愛琴海一帶收手。

在那之後，馬其頓利用木材輸出作為手段，強化與希臘諸城邦的連結。廣大的森林地帶，帶來豐富的木材資源，國王壟斷木材的輸出，用以增加王國的財政收入，而最大的木材輸出地則是雅典。波希戰爭後，雅典成為提洛同盟的盟主，君臨愛琴海；為了維持和擴充海軍，每年都需要大量木材，於是便和馬其頓王國締結同盟，以確保木材來源。對馬其頓而言，與當時希臘世界最強大的雅典保持友好關係，也是維護國家安全不可或缺的保障。在這層意義上看來，當時的木材可謂是足以與今日的石油相提並論的戰略物資。西元前五世紀末，雅典的公民大會決議表彰馬其頓國王，以讚揚其對於木材貿易的貢獻。

另一方面，在馬其頓王國的北方分散居住著，伊利里亞人（Illyrians）和色雷斯人等多個好戰部族。他們屢屢向南方入侵，反覆進行掠奪，有時甚至對馬其頓王國的存在形成威脅。對馬其頓王國而言，防衛這些民族的入侵，是最重要的課題。

馬其頓的社會

阿吉德王朝家族（Argeadae）在貴族的支持下，代代統治著馬其頓王國。在馬其頓，一般的自由人從事農業或遊牧，和希臘不一樣的是，社會當中並不存在系統性的奴隸制度或農奴地位之類的身分階級。馬其頓的社會狀態，會令人聯想起荷馬的英雄史詩中描寫的原始氏族社會。

國王是軍隊的最高指揮官，負責主持宗教儀式，也扮演審判官的角色。在極為古老的馬其頓儀式中，有一個軍隊的淨化儀式，儀式中會以一隻狗作為牲禮，將狗撕裂為兩半，然後士兵們列隊從中間經過。這個淨化儀式會在每年春天的遠征季節開始時，於國王率領全副武裝的戰士們參加的祭典中舉行。貴族們被稱呼為「Hetairoi」（朋友、夥伴），以服侍國王來換取土地或額外賞賜。

軍隊的主力是騎兵。馬其頓廣大的平原很適合飼養馬匹，貴族子弟自幼便接受騎馬的訓練。因為古代尚未發明馬鐙，所以騎馬時雙腳沒有可以踩踏的地方，必須要以雙腿緊緊夾住馬匹的側腹。要以這樣的姿勢靈活自如地駕馭馬匹，而且還要持矛戰鬥，需要高度純熟的技術。騎兵因此成為馬其頓軍的主角，相反地，在以重裝步兵為中心的希臘，騎兵則不過是配角。戰爭是他們最重要的活動，在古老的時代甚至還有律法規定：「未曾殺敵一人者，須以繫馬的韁繩代替腰帶。」這是項屈辱的標識。唯有戰場上的英勇表現，才能贏得最高的榮譽。

狩獵與戰爭並列，是貴族生活中不可或缺的重要活動。豐富的森林中，有許多野生的獸類棲息，如獅子、豹、野豬和鹿。打獵不只是單純的娛樂，更是培育勇敢戰士的訓練場。即便是貴族，若沒有只用矛便能刺死野豬的狩獵成績，用餐時也不許倚靠在躺椅上，只能端坐在一般的椅子。狩獵活動在社會當中具有重要的涵義，這是馬其頓與亞述和波斯等東方帝國的共通點。馬其頓人會為了狩獵而特意建造能夠關住猛獸的院囿，這點或許也是在接受波斯統治時代所學到的習慣。

酒宴也是很重要的消遣場合。馬其頓人的縱酒，惡名昭彰，他們不只是酒醉喧嘩鬧事而已。亞歷山大的父親腓力二世，遠征時一定會帶著多位吹笛人隨行，在連日痛快暢飲之際，便會要他們吹笛演奏以助酒興。

這就是古代的馬其頓，儼然就是一個粗莽、蠻勇的戰士世界。將他們想像成出現在西部片中好勇鬥狠的硬漢們，或許會更容易理解吧。

是希臘人還是野蠻人？

馬其頓人的社會與南方先進的希臘人便是如此截然不同。如同前文所述，馬其頓人的語言是隸屬於古代希臘西北部的方言群，關於這一點，多數學者們的意見是一致的。不過對於當時的希臘人而言，馬其頓只不過是北方落後的邊疆地帶。在大部分希臘城邦都已廢除君主制的古典時期（西元前5世紀到前4世紀），擁立國王之舉本身就會被視為是落後國家的行為。希臘人喝葡萄酒時會摻水調和，但馬其頓人卻是直接飲用純葡萄酒，這點也被視為證明馬其頓人是「Barbaroi」（野蠻人）的證據。不過，如果讓我來說的話，希臘的葡萄酒酸味強勁，口感酸澀，但馬其頓的葡萄酒平衡感極佳，相當可口，摻水稀釋反倒令人覺得糟蹋。

馬其頓王室當然也很清楚希臘人是怎麼看待他們的。因此他們極力想證明，馬其頓王室的祖先是繼承了希臘英雄血統、道道地地的希臘人。歷史學家希羅多德（Herodotus），在他描述波希戰爭的《歷史》（Historiae）中，介紹了兩則關於馬其頓人試圖證明王室血統的故事。

一則是馬其頓的建國傳說。傳說中有三兄弟，是希臘神話中的英雄泰米努斯（Temenus）的後裔，他們自阿爾戈斯（Argos）流亡而來，建立了馬其頓王國。泰米努斯是海克力士的後裔，也是阿爾戈斯的統治者。阿爾戈斯是一座歷史悠久的希臘城邦，可追溯至邁錫尼文明的時代。因此，馬其頓王室的祖先與希臘神話中最偉大的英雄血統相連，是純正的希臘人。

還有一則是亞歷山大一世發生在波希戰爭期間的逸聞。據說他年輕時曾經參加過奧林匹克競技會，在「斯泰德」（Stadion）的項目中出場競賽。「斯泰德」是長度單位，約莫180公尺，因此相當於是今日的200公尺短跑競賽。然而有其他選手發出抗議，認為亞歷山大一世是外國人，所以不具有出賽資格。奧林匹克競技會是僅屬於希臘人的慶典，因此參賽者必須通過嚴格的資格審查。於是，亞歷山大一世證明自己具有阿爾戈斯人的血統，資格審查委員們也接受他的說法，判定他是希臘人。至於他所提出的證明，肯定就是前面介紹的第一則，馬其頓王國的建國者是阿爾戈斯流亡者的建國傳說。據說因此得以順利出賽的亞歷山大一世，締造了與第一名勢均力敵的佳績。

希羅多德的這段記述極為曖昧。「與第一名勢均力敵」的意思，是並列第一嗎？然而，亞歷山大一世的名字並未被記錄在奧林匹克競技會的優勝者名單中。倘若他的參賽是事實，依他的年齡來推測，也應該是發生在波希戰爭以前，西元前六世紀末的事。無論如何，這一則逸聞的疑點甚多，多數學者認為可能是亞歷山大一世捏造的故事。因為希羅多德曾經實際造訪過馬其頓，他從亞歷山大一世的口中直接聽到這個故事的可能性很高。但是，與希臘最著名的慶典奧林匹克競技會相關的事蹟若是捏造，也很難想像會有人輕易相信。

事情的可信度姑且不談，但從這兩則故事可以看出的是，馬其頓王室為了證明他們擁有希臘人的血統，費盡了多少苦心。因為在波希戰爭後，馬其頓王室加入希臘世界以尋求王國的未來，為了獲得希臘人的接納，他們無論如何都非得證明自己是希臘人不可。

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書籍介紹

本文摘錄自《亞歷山大的征服與神話：非希臘中心視角的東西方世界》，八旗文化出版

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作者：森谷公俊（もりたに きみとし）

譯者：黃鈺晴

羅馬人奉為神明崇拜的亞歷山大大帝，

當今的文明世界，仍未脫離他巨大的身影。

馬其頓人開創的時代，何以稱為「希臘化時代」？

擺脫「希臘中心史觀」，以多元觀點重新定義「希臘化」。

亞歷山大大帝，30歲時便已打下前所未有龐大領土的神話般人物，卻在不到3年後就留下未完成的帝國而逝去。亞歷山大帝國的範圍從希臘西方的愛奧尼亞海一直延伸到印度河流域，征服了包含希臘、波斯、埃及等各大古文明世界。

羅馬的凱撒39歲時讀到亞歷山大的傳記後曾潸然淚下嘆道：「在我現在這個年紀時，亞歷山大早已成為眾民族之王，我卻尚未達成任何輝煌的成就。」奧古斯都皇帝也曾至亞歷山卓瞻仰亞歷山大的遺體，甚至模仿他的站姿製作雕像。該如何評價在後世成為西方文明榮耀的亞歷山大？他是偉大的領導者嗎？

本書不採取將希臘文化視為較東方文化優越的「希臘中心史觀」，而是重新檢討以往同時存在、卻不曾被放在一起思考的「東方史」和「希臘史」，重新探討究竟何為「希臘化時代」。事實上亞歷山大的「東方遠征」，並沒有帶著希臘文明向征服地區全面擴散，只是加速了原本便已存在的東西文化的融合。

本書對台灣讀者的啟發

亞歷山大大帝是希臘的，還是馬其頓的？就像大清是中國的，還是滿洲的？

抑或二者都是？

今天的希臘在和馬其頓共和國爭奪亞歷山大的遺產時，我們可以看到希臘人舉著「馬其頓是希臘的！」這一招牌畫面，抗議鄰國馬其頓共和國的國名中出現「馬其頓」字樣，偷走了古希臘的亞歷山大大帝的榮光。然而在歷史上，亞歷山大的馬其頓王國和希臘的關係到底是什麼呢？國名爭議被包裹在歷史真相和身分認同中，讀者從本書中可以找到答案。

台灣對西方文明的認知，其實已是西方中心史觀的附屬物。因此容易忽略了波斯帝國所代表的「東方文明」對希臘和馬其頓的巨大影響，而只將雅典當成古代文明的中心。亞歷山大的征服本身，便可幫助台灣粉碎單一史觀，重建對古文明更加多元、包容的看法。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《亞歷山大的征服與神話：非希臘中心視角的東西方世界》屬於日本講談社紀念創業100週年，所出版的「興亡的世界史」套書第02卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

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