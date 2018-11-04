《思考不過是一場即興演出》：最輕微的實驗操弄，也可能使選民改變心意

作者：尼克．查特

其實你也不懂自己的心

瑞典隆德大學（Lund University）心理學家派特．約翰森（Petter Johansson）、勒許．哈爾（Lars Hall）與同事，在瑞典2010大選前夕，對選民玩了個惡作劇。首先，他們訪問路人這次要投給左傾政黨或右傾黨派，然後請對方填寫所得稅率、對健保的態度等選舉重要議題的問卷。倒楣的受訪者交回問卷後，實驗人員用自黏貼紙動了手腳，把受訪者的答案調包，換成立場相反的答案卷。舉例來說，左傾選民拿回來的問卷可能變成同意較低所得稅、偏向私人健保；右傾選民拿到的問卷變成偏好較高社會福利、強調勞工權益。

受訪者拿回問卷檢查答案時，會注意到答案不同，但發現的題數不到四分之一（實際上每一題的答案都變造過）。這時受訪者會說自己一定是寫錯了，改回原本的答案。但是大多數變造過的答案受訪者不但沒注意到，還很樂意解釋、辯護自己前一分鐘還反對的政治立場！

當然，瑞典大部分選民都不是分腦患者──他們的胼胝體相當完好。但左半腦的解讀者在此似乎也在惡作劇。受訪者看到問卷上自己似乎支持低稅率，他（主要應該在左半腦的）「解讀者」就會欣然解釋為什麼低稅率在很多方面有利窮人──可以減輕窮人負擔、鼓勵企業發展。但這番說辭再怎麼頭頭是道，也不能真的解釋他原本的反應：因為他原本立場完全相反，支持高稅率。

即使沒有人搞鬼，這個發現真該讓我們好好思考一下自己平常怎麼辯護、解釋自我的言行。如果我們真的可以搜尋內心存檔的資料，重建過去的事件來解釋後來的行為，那我們一定沒辦法解釋自己沒做過的事──根據內心的資料，一定會導出錯誤的解釋。但實際情況並非如此，人可以輕鬆編出有說服力的完美說法，來解釋自己不曾表達的意見，就像解釋自己真正表達過的意見一樣輕鬆。老實說，我們根本搞不清楚哪些意見表達過、哪些沒表達過。所以很顯然，人並非根據內心的檔案庫解釋自己的行為，反之，解釋自己的想法、行為與行動是一種創造。而且一如心像，這種創造行雲流水，讓人很容易以為自己只是說出內心深處的答案。

但是，正如我們內心一有疑問（老虎的尾巴多捲？老虎是否四足著地？爪子是伸是縮？），就會立刻再次改造、創造出心像來回答，同樣也可以在想法浮現腦際、需要解釋時，立刻編造解釋（為什麼增稅對窮人有益？喔，因為窮人不管怎樣付的稅都比較少，以他們負擔的稅來看，可以享有較高比例的社會福利；或者反過來，為什麼增稅會影響窮人？當然，因為他們負擔能力最差，而且增稅對經濟的影響對窮人危害最大）。無論如何，這個「解讀者」兩種立場都可以辯駁，就像律師好幫手，不論你的言行舉止，隨時都樂意幫你辯護。由此可見，我們的價值與信念肯定不如想像中那麼穩定。

這位說故事的解讀也不盡然什麼都不記得；它會根據自己記得什麼，努力編出一套可信的說詞。它會運用、改造對過去行為的記憶──我們也就是靠著對過去言行的記憶，讓個性保持前後一致。然而，約翰森與哈爾的研究結果表明，如果實驗人員對我們之前的行為提供錯誤資訊（騙我們剛才做了別的選擇），在我們心中植入「假」的記憶，我們就會上當。

像這樣為自己不曾做的選擇辯護，稱為「選擇的盲目性」（choice blindness），而且不只限於政治。我們可能以為，有一件事的個人直覺應該根深柢固、不會改變，但約翰森、哈爾與同事還是發現了選擇的盲目性，這件事就是決定長相的吸引力。實驗給受試者看兩張一組的臉部照片（圖26），請受試者選一張覺得比較漂亮的。其中有幾次實驗人員會用障眼法，交給受試者他沒選的那一張。大多數人都不會注意到，還欣然解釋自己為什麼選這張照片，雖然他們原本選的根本不是這張。分析解釋內容（解釋長度、複雜度、流暢度）後，發現不管拿到的是不是自己原先選擇的照片，解釋並沒有差別。要受試者解釋為什麼選那張他其實沒選的照片，他們腦中的「解讀者」並沒有愣在那兒說不出話，反而會不經意地解釋「原因」，沒注意到不對勁。在照片被調包的情況下，這些解釋往往顯然是事後才想出來的，譬如：「選這張是因為她的耳環很漂亮，還有她是捲髮」，但實際上受試者原本選的女生是直髮、沒戴耳環，所以這不可能是他原本選擇的真實原因。但「解讀者」就是會在事後隨意拼湊出這一類的說法，來解釋自己的選擇。

Photo Credit：商周出版 圖26：對選中的照片動手腳。

這樣的結果不僅出現在政治或長相的實驗中，也出現在口味試吃上。約翰森和哈爾在地方超市裡設了一個攤位，請人從兩種口味的果醬裡挑一種試吃。果醬的罐子經過特別設計，有上下兩個開口（兩端裝了不同口味的果醬），等顧客選擇後，可以趁對方不注意把罐子上下顛倒再交給對方，就可以神不知鬼不覺地調包，給對方吃他們原本不想吃的口味。就像前面的實驗結果，大多數人都沒發現有什麼異樣，對自己「假」的選擇和「真」的選擇一樣很有信心。市場調查人員注意了！即使是果醬這種熟悉的東西，大多數人對自己喜歡什麼感覺依然很模糊。

說法塑造觀點

所以我們腦中流暢地編故事來辯護、解釋自己想法和行為的「解讀者」，是否只能評論、解釋過去，但無法影響我們之後的行為？事實上，解讀者不僅能解釋過去的行為，也會塑造未來的言行舉止。

再回到長相的例子。幾年前我也參與了約翰森及哈爾的研究團隊，探討錯誤的訊息回饋如何影響之後的選擇。結果發現，如果有人告訴我們（其實是騙我們），我們比較喜歡A的長相、不喜歡B的長相，之後要再從這兩人中挑一個，我們比較可能會選A。雖然我們原本沒選A，但「解讀者」解釋了原因（喜歡她的耳環、捲髮），而這解釋本身就會影響未來的決定。也許對我們來說，保持行為前後一致更重要──我們的選擇必須讓「解讀者」可以解釋、辯護。如果第一次回答比較喜歡A的長相（不管確實如此還是遭到誤導），第二次卻改變心意，那要怎麼解釋？當然，解讀者的創造力別出心裁，可以想出說詞（喔，我剛剛沒注意到B的笑容其實很親切……我剛剛沒仔細看……剛剛不小心挑錯了），但是做一樣的選擇，實在容易多了，也更站得住腳。有了這樣的想法，第二次我們就會比較傾向去選A。

政治方面呢？前面提到約翰森和哈爾騙人的政治問卷，研究團隊在受試者面前指出每個答案代表的政治立場是左傾或右傾，再把不同立場的答案數目加總，然後問受訪者打算投左派或右派政黨。這些受訪者前幾分鐘實驗開始時才表達立場，現在立場會改變嗎？奇特的是，如果剛剛給受訪者假的回饋，意圖引導他們選擇左傾立場（而且受訪者也接受，甚至為自己原本沒有的左傾觀點辯護），後來回答自己會投給左傾黨派的人明顯比較多。右傾黨派也是如此。假回饋造成的效果非常明顯，幾乎一半的受訪者都會改變立場。看來中間選民似乎比民意調查發現的多很多。

但這種想法暫時的轉變，真的會影響人實際投給誰嗎？這令人懷疑，畢竟人會認為，在投票亭投下的那一票，應該是總結了無數次政治思考的結果才下的決定。單一事件不至於產生這麼不成比例的重大影響吧？

然而，康乃爾大學在美國2008年總統大選前夕做的研究顯示，即使是最輕微的實驗操弄，也可能使選民改變心意。受試者在線上作政治態度問卷調查，其中有一半的受試者問卷角落會出現美國國旗。過去研究顯示，看到美國國旗時，會暫時激起人的愛國心、關心安全議題等等，這些與美國共和黨的政黨綱領比較有關。實驗結果確實發現，問卷角落出現國旗者，政治態度會較偏向右派。這類實驗結果本身就很有意思，顯示我們不停在建構自己的喜好，以符合恰好出現在意識思緒中的想法。

你可能覺得這種效果很短暫。驚人的是，康乃爾大學的研究團隊在大選後重新聯絡受試者，發現當初問卷角落出現國旗的民眾，大選時投給共和黨的人顯著較多。網路問卷上短暫出現的美國國旗，在整整8個月後，竟然顯著改變了人實際的投票行為！這怎麼可能呢？

說起來，美國選民在建築、告示牌、鄰居家的旗桿上，不時就會看到美國國旗。都已經看了幾百次國旗，再多看一次，不可能就此打破平衡，讓人往共和黨倒吧？如果真的會這樣，每看到一次國旗就會把選民往右推，那美國整個政治戰場的焦點，就只需注意把美國星條旗鋪天蓋地覆滿每個角落（對共和黨競選活動來說），或小心不要讓國旗出現在大家眼中（對民主黨來說）就好了。

我認為這個研究應該這樣看，這種解讀有意思多了：看到國旗會暫時影響政治態度，但影響有限，而且眾多其他事件會爭相占據注意力，很快蓋過國旗的影響。但如果填寫政治問卷時看到國旗，國旗當然會影響答案，研究結果也是如此。但現在研究發現記憶可能會長時間影響行為。因為就我印象所及，之前思考政治觀點時發現自己立場偏右，所以之後比較可能採取右派立場。為了讓自己的行為說得通，我會想努力讓自己未來的想法行動與過去相符。

相關書摘 ►《思考不過是一場即興演出》：專家之所以傑出，並不是因為心智運算能力特別強

書籍介紹

《思考不過是一場即興演出，用行為心理學揭開深層心智的迷思》，商周出版

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作者：尼克．查特

譯者：徐嘉妍

每個人都覺得內心深處藏著一個世界，只要知道怎麼接觸這個潛意識，就能了解自己的信念及欲望從何而來，以及為什麼看似堅定的政治信仰、個人喜好、浪漫愛情，往往反覆無常。百年來，無數的心理學家與精神科醫師不斷探索心智表層下的祕密。

英國國家學術院院士尼克‧查特用腦神經科學、行為心理學、知覺心理學等實驗與視錯覺圖形，證明這個想法大錯特錯：我們的思考、選擇和行動都是大腦當下的即興發揮，所根據的只是過去的經驗，毫無深層的動機可循。

如此一來，藉由大腦對知覺的不斷重新詮釋，人類的想像力得以衝破過去的框架，讓我們能隨時應付未知的變化，文明和智慧皆得以進展。

商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航