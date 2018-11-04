儒家智慧：孟子收攏人心的「王道」，是美國成為大國的原因

文：金容沃、金定奎

根據賈克的說法，自古以來中國並不認同各國平等的概念，因為與其他相對較小的鄰近區域（韓國、蒙古、滿洲、西藏、越南等等）比起來，中國是如此之大。東亞地區的國際關係是以進貢為主，也就是：「鄰近國家承認中國的文化優越性與強大的權力，因此對這個中原國家進貢……換取大國的善意與保護。」隨著中國與其他地區在經濟上和軍事上的差異日漸增大，那朝貢制度會以某種形式復活大概就是無可避免。

對許多讀者而言，這種發展聽起來或許很邪惡，令人腦海中浮現出外國使者在北京的皇帝面前磕頭的景象；事實上，中國的帝國主義比西方帝國主義仁慈多了。不僅中國缺少西方帝國的殖民野心特色，也維持對進貢國家的回饋總是多於中國收受的貢品這樣的外交傳統。這種傳統的起源可以追溯到儒家的教誨。

正如《中庸》中敘述孔子給一位年輕國王的建議：「用豐厚的禮物送走使者，但歡迎使者帶著少量捐獻前來進貢（厚往而薄來）。」孔子將這種做法視之為泱泱大國的風範。由於有這種傳統，在清華大學國際關係主任閻學通的想像中，雖然中國短期間可能建立起支配他國的能力，但從長遠看來它將逐漸成為更善良的超級強國。賈克也預測，未來中國的外交政策將會與今日美國大為不同，他想像以下情境：「中國的優勢將會以仁慈的權威為特色，並能真正成為一種新形態全球領導者的代表。」

儒家為何堅持大國與小國打交道時必須慷慨？為正確理解大國與小國的地位，我們必須到古代的中國一遊。

春秋時代（孔子的時代）特色是周朝王室衰微，諸侯爭霸。接著是戰國時代（孟子的時代），各國之間征戰不休，彼此的聯盟關係不斷改變。狡詐的權謀與互相猜忌的情形司空見慣。謀士周遊各國，對統治者提出各種謀略。戰國時期主要思想派別之中有兩大家，分別是縱橫家和兵家。

正是在這種軍國主義蔓延與各國敵對的背景下，孟子批評當時盛行的「霸道」；他提出源自於《尚書》的「王道」以取代「霸道」。簡而言之，前者是完全藉由物質力量制伏對手；後者則注重收服人心。借用賈克的說法，「王道」是「以信念與典範的力量而非以不可抵抗的武力」達到目的。我們也可以將「王道」和現代的「軟實力」概念相比，哈佛大學教授約瑟夫・耐爾將該詞定義為吸引與吸收的能力，而非運用武力與金錢的能力。

然而，我們或許會問：軟實力如何與拿刀槍的士兵匹敵？孟子向當時各個統治者宣揚「王道」時，沒有懷抱天真的想法。現代人很難想像，不過古代中國人口稀少，相對而言人民可以在國與國之間自由遷徙（當時沒有護照或海關）。因此，建立強大國家的關鍵，就在於從鄰國吸引移民，以增加本國人口。從以下梁惠王向孟子提出的問題就是一例：

察鄰國之政，無如寡人之用心者。鄰國之民不加少，寡人之民不加多，何也？ 〔白話〕觀察鄰國的國政，沒有哪個國君像我這樣用心的。然而，鄰國人民沒有減少，我國人民沒有增加，這是為什麼呢？

梁惠王說得很清楚，他最重要的政策就是吸引人民移居到本國。孟子一開始便批評道：「大王您喜歡打仗」；全文太長，在此暫不引用。不過，他要傳達的訊息是，如果君王真的在乎百姓的生活，而不是把沉重的賦稅和兵役加在百姓身上，那麼普天之下所有人都會登門造訪。在外交上的道理也是一樣：正因為戰國時代瀰漫著猜疑與欺瞞的氛圍，只要心懷仁慈、遵守道德規範（而非以武力為準則），梁惠王就能輕易成為一統天下的力量。

回到現代：自從戰國時代以來，世界或許已經改變了許多，但構成偉大國家的要素依然相同。美國能成為大國，主要是由於它的軟實力，特別是它有辦法吸引有才能的移民，以及它所擁有的道德權威（至少在盟友間它享有此種權威），而非軍事力量。人口已經如此之多的中國必須歡迎移民，這種說法或許會讓讀者訝異，但真相是，歷史上幾乎每個大國的社會都非常開放，能接納各種各樣的外國人。大國也樂意將小國納入它的庇蔭之下，給予穩定的力量與道德上的領導。此種大國的特性，在以下《道德經》文句中有美好的描述。老子將大國比擬為河流的下游：

大國者下流。天下之交，天下之牝。牝常以靜勝牡，以靜為下。……大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲，故大者宜為下。 〔白話〕大國要像匯納百川的下游，成為天下小國交會的中心。以雌性為例﹝加以說明﹞：雌性常以靜征服雄性，靜就是一種謙遜的態度。……大國只希望能讓人民聚集並餵養他們，小國只希望能被大國接納、服侍大國。雙方各取所需，但大國必須先學會把身段放低。

在此道家的聖人老子提倡大國必須扮演陰柔的角色，這一點和美國陽剛的軍事擴張主義大相逕庭。如果遵循老子深刻的智慧，中國將能成為一個相當不同的全球領導者，受到全世界歡迎與讚揚。

最後要提的是，了解孟子外交理論的最好方法，就是回想他所說的「仁」與「利」的二分法。

完全基於「利」的外交是一種為奪取政治權力而不擇手段的外交方式，權宜之計的實用主義凌駕於忠誠或道德考量之上。這種外交方式的問題在於國與國之間不存在真正的信任。因而這些國家很難團結合作，為共同的目標努力。前面提到的縱橫家，也就是提倡合縱連橫外交政策的派別，就是一例。其結果是，無論採用合縱或連橫的外交政策都不重要，因為聯盟國之間的互相猜忌迅速導致聯盟瓦解。這種假定人性本惡的外交政策或許適合零和的世界，在這世界中，國與國為了有限的土地和資源相互競爭。然而，在密切聯繫的現代世界中，人類能從合作中獲益良多，但不合作就會全盤皆輸，因此以「仁」——也就是王道——為基礎的外交方式更為適合。

聽起來或許天真得無可救藥。我們的外交官和將軍們天生多疑，他們受的訓練就是假定彼此意圖不軌。同樣地，現在這些人該學會相信彼此——或更好的是，他們應該無私無我，願意順從對方。為什麼？因為人類的存亡正取決於對彼此真誠的信任。在環境領域中最能明顯呈現國際關係的雙贏性質，而環境就是我們接下來要討論的主題。

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書籍介紹

本文摘錄自《大同：最古老的智慧、最實際的哲學，能否引領人類走向美麗新世界？》，貓頭鷹出版社

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作者：金容沃、金定奎

譯者：何修瑜

尋求適用於現代社會的永恆智慧！

替21世紀的政治、經濟、教育把脈

以公眾意識取代個人意識，替全人類的美好未來提出良方

本書第一作者是南韓最知名的公共知識份子金容沃，曾於高麗大、台大、東大、哈佛研究哲學。鮮少有人可以像他一樣將如此古老的智慧以深入淺出的方式解釋，並與現實結合印證。第二者作者金定奎自哈佛畢業後，長期於金融界工作。兩人的合作就如何孔子與子貢的對話，能靈活的以儒學分析美國模式下的現代政治、社會、經濟、教育困境，批評現代中國的問題，重新發掘傳統儒學與中國政治的價值。在書中，幾乎每一頁提出的忠告，都在對現有價值提出挑戰：

制度改革的效果很有限，人的道德才至關重要。

民主制度不是終點，誠實無私的領導人才是。

賺錢，亦即股東價值最大化，不能成為企業最主要的目標。

父母絕對不能誤以為教育的目的就是要讓孩子拿到一份鍍金文憑。

如果您對以下情形感到絕望——在經濟領域中除了一味追求利益之外沒有別的選擇，在政治領域中利益團體無止境的爭吵——本書將傳達充滿希望的訊息：即便在今日全球資本主義高度競爭的世界中，建立富有同情心與人性化的社會絕對有可能。這也是21世紀應該走的方向。而這不僅止於讓中國與美國借鏡，而是希望走向理想社會的全人類的事。

Photo Credit:貓頭鷹出版社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航