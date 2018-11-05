面對性工作者議題，地方政府該做的不會只是「成立性專區」

文：吳馨恩（跨性別女子〔出生時登記為男性，生理陰陽人，心理認同是女性，青春期開始以女性的身分生活〕，自幼因跨性別身份遭受兒虐與家暴，14歲家暴逃家被性侵害，16歲從第二志願高中因校園霸凌休學，20歲面臨了未經積極同意且喊停不停的性侵，21歲待過妓院，因緣際會踏入社會運動，喜歡閱讀女性主義，在台灣致力推動反暴力的跨性別運動與婦女運動）

10月14日，性工作權利團體日日春協會突襲「台灣新文化運動紀念館」開館典禮暨展覽開幕記者會抗議，當中有位已經65歲的流鶯小姐為了生計被迫運毒，她們高喊著：「柯文哲有出路老流鶯沒活路」要求柯文哲市長盡快提出性交易具體政策；到了10月24日，日日春協會到市政府抗議，因為柯文哲承諾「不用抗議，到市長室和平解決」，但日日春協會成員去市長室時卻被阻擋，只能要求柯文者正面進行回應與規劃政策。

以市政層級能夠處理的範圍來說，筆者完全認同警察停止依照《社維法》第80條取締流鶯這部分：處於社會底層、生活困頓、已經年邁的流鶯不該被國家社會如此對待，反而政府必須提供積極地社會保障；至於另外一部分，也就是要柯文哲規劃性專區。對於日日春如此主張的立場，曾經待過性產業的筆者並不盡然認同，因為從德國跟荷蘭採用「性專區模式」的先例，性專區並不能真正有效地保障從娼的女人，反而會強化皮條客與妓院老闆的權力控制，甚至因為色情旅遊而加劇人口販運，缺乏資本與政商關係的流鶯、逃跑移工與非法移民從娼，照樣會被執法及司法人員刁難。

也因此，國際上的性工作權利團體大多是支持所謂的「除罪化模式」，也就是紐西蘭政府所採用的性交易政策模式，此一模式在任何情形下，從娼者都不會負擔任何刑責或行政處分，除了涉及人口販賣或兒少性剝削才會有取締問題，但也只是針對淫媒與嫖客，並非從娼者，而且經營妓院者必須向政府負責保障從娼者，讓權利可以真正回歸到從娼者身上，獨立的從娼者還可以共組「勞動合作社」來團結保障彼此。

當然，即使是除罪化模式也有質疑的聲浪，一些認同為「娼妓制度倖存者」（prostitution survivor）的女人們也組成倡議團體，她們經歷過非常多痛苦與悲慘的經歷，包含她們在進入產業之前及其中，諸如兒虐、家暴、性侵、失學、貧困、餵毒與人口販賣等，因此她們認為娼妓制度是一種性剝削女人的形式，從娼者作為娼妓制度下的受害者理應當除罪，但是促進娼妓制度形成的淫媒、人蛇集團與嫖客應該負擔刑責。簡單來說就是「罰嫖不罰娼，嚴懲牟利第三人」，這樣的政策稱作「北歐模式」（Nordic Model）或「瑞典模式」。有研究指出此模式有助於減少嫖客施暴與人口販運，但也可能會變相打壓部分從娼者，像是彼此互助的從娼者被以「互為仲介」的名義逮捕，違背起初的立法精神。

Photo Credit: AP／達志影像 因推動紐西蘭性工作除罪化而獲英國女皇授勛的前性工作者 Catherine Healy

筆者的立場經常在後兩者之間游移，因為筆者自己是在遭受性侵後，因為不被家人諒解而進入妓院。或許正因為如此，在筆者親身經歷中，妓院裡面多半是逃家少女、受刑人的女兒或單親小媽媽等等。可是筆者也認為自己的經驗並不足以反映整個性產業，雖然筆者認為自己及跟自己相似的經驗也非常重要，但筆者確實在性產業中看到許多自主堅強的女人，她們並不認為自己是亟待救助的受害者，有很強大的主體能動性與生命韌性，這些多元化異質性的存在正反映了社會的多重面向。

不過無論要採用哪一種模式，都是中央立法層級的範疇，而不是地方自治所能做的。所以比起制定或修訂法規的部分，筆者更傾向於要求柯文哲「做點別的事情」，像是建立完善的社會安全網及社會福利政策，讓貧困、逃離家暴、遭受性暴力的弱勢者及倖存者不會選擇匱乏而流入性產業；並且提供從娼者足夠的健康保障服務，更要有效地做好嫖客施暴、淫媒剝削及人口販運防治工作；當從娼者自己想離開或年邁之後，也要有可行且非強制性的「退場機制」，當中更要包含創傷復原、庇護安置及生活重建等服務。

筆者認為，這些是性交易合法與否都能／應該做的，更是中央及地方政府都應盡的職責。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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