黃媽媽大罵指揮官：你們常說士兵如子弟，在我看榮譽是個屁

文： 陳碧娥、李儒林

管理不當引發營區內自焚案

黃媽媽，我的兒子阿良下部隊到聯勤○支部衛生群服役3個月了，但是單位裡的士官、老兵都會欺負他；我們不想把事情鬧大，但妳可以教教我這位做母親的應該怎麼做嗎？

案發半年前，也就是2010年的11月初，黃媽媽接到一通阿良母親的電話，電話裡強調自己不想把事情搞大，只求孩子平安退伍回家。儘管答應給予協助，但是在「不想把事情鬧大」的前提下，黃媽媽一開始也不知從何處「下手」，只能試著從阿良母親手邊整理的資料，從旁了解部隊幹部的管教方式是否失當。

時間：2011年5月

地點：聯勤○支部衛生群、補給油料庫

事件：第一起營區內自焚案

適應不良的新兵

以現代的用語形容，阿良該算是被爸媽寵到斷手斷腳的「媽寶」。

阿良的父親是位醫生，在北部地區開了一家診所，母親自然是人人稱羨的醫生娘。個子不算太高的阿良，從小就一副天真無邪、懵懂無知的模樣，生活起居都有人跟前跟後照料，他不需要什麼人際關係，只要活在自己的世界裡就好。

不知道什麼時候開始，阿良自成功嶺新訓結束後發配的軍服被調包成一件發霉長斑的，部隊幹部要求他拿回家洗乾淨；正在納悶為何新發配的軍服會有這麼重的霉味時，媽媽在口袋裡發現「陳○昌」的名條，以及幾根菸蒂。當時阿良向班長反應軍服應該是被人調包，但最後不了了之。

部隊裡的男女士官班長什麼正經事不做，只會聯手起來欺負阿良，淨拿些小事端找他麻煩，沒事就叫他罰站、寫悔過書，或者搬汽油桶跑來跑去；尤其最喜歡拉他出「棉被操」。營區裡的班長或者哪位「學長」看阿良不順眼，當晚寢室內免不了會上演一段「棉被操」，只要摺得不夠好就隨手掀亂摺好的棉被，要求阿良重摺，一直到深夜12點，學長自己都覺得累了回房就寢，操演才宣告結束。但隔天一早醒來又要繼續「出操」，即便是休假離營前的幾個鐘頭，也不會輕易放過阿良。

幾天前，阿良上哨時頭盔扣子沒扣好，被謝姓女士官發現後，夥同其他班長要求他罰站兩小時，還當著其他新兵的面破口大罵阿良：「你是白目、白痴嗎？」直到一個多小時後，營長發現出面「解圍」，將阿良帶離現場；此時，營長小聲叮囑：你自己要挺住啊。

黃媽媽心想，這位頂著博士頭銜的營長領導統御能力如此的差，絲毫沒有能力做出明快處置，就算阿良沒有被逼瘋，這個營區遲早也會出事。

「我很想盡忠職守，每次我也想好好把命令完成，但是我覺得老是被針對。每個人嘴巴都說要服從，說我們回答聲音不夠大聲；要我服從下去，不如把我殺了吧，我不爽、我不服啦，早就想反抗了。」 「又一個月快過去了，想到要獲得自由還要等兩年又十個月，我就超冏的；在裡面生活不是比能力而是比大聲、比靠北、比老。我想大聲說聲『幹』，然後脫掉軍服在眾人面前說，我不想幹了，最好別在我槍上裝子彈，不然，我的目標不是靶，是你們這群狗。」（「大兵日記」2011.04.26 by 俊榮） 「又是『嚴守紀律、勇敢果決，不容有廢弛敷衍之行為』這種爛題目，我不想再瞎掰了。軍人有什麼是「真的」？造假、幹人、打壓、威逼；我相信這個問題只要不記名投票，在我們連上，只要腦子沒燒壞的都會投下認同票。 真想快點退了，我不想待在這裡了。當初只想找一個可以適當訓練身體的環境，卻來到這種環境，一想到他們只是一群沒事喜歡找碴，還喜歡沒事給人來個下馬威，讓人啞口無言。沒差，反正我們只是兵，只要忍氣吞聲就好了。」（「大兵日記」2011.05.03 by 俊榮）

3個月下來，阿良在軍中並沒有獲得較好的對待。

2011年1月24日，農曆春節的前一週，部隊裡傳出掉錢事件。連長喝令誰要膽敢洩漏一點風聲，就禁假3個月；全連弟兄個個噤若寒蟬，阿良更深怕被波及，趕緊打電話回家向媽媽求助，希望父母儘快想點辦法將他調到別的單位去。

然而，阿良非但沒有調整單位，就連原本不動聲色的一位女性副連長也加入戰局，當面對阿良母親說：「妳到處找人幫忙有什麼用？把事情鬧大有什麼好處？部隊一樣自己運作，並沒有任何人因此被處分啊！」

幾天後，阿良的外套又被調換成一件又髒又舊的。阿良的媽媽用手拚命洗刷了3次，連破洞的地方也都一針一線縫妥了，卻還是被被刁難沒洗乾淨，要求重洗。又有一次，在出勤務搬運汽油桶等器材設備時，一位女士官班長大聲對著阿良叫囂。

「搬不動嗎？你到底是不是男人啊？要不要我叫你女人算了！」

「你知不知道大家都很討厭你？就因為你常打電話回家。」

「你父母親可以不要情緒化嗎，幹嘛什麼事都找黃媽媽撐腰？」

「為何一直打電話給父母，難道不能向幹部反應？」

「不要什麼事都向家裡說，你難道不能忍耐嗎？」

「你為什麼擅自脫離掌握？你就是要我對你不爽，要我對你發飆，是嗎？」

「我帶5千個兵，但我只認識一個人，那就是你，因為只有一個人去找黃媽媽，那就是你。」

就因為三天兩頭被幹部辱罵，導致阿良頻頻向家裡尋求奧援，他與單位間的關係終成一種惡性循環，自己更成為幹部們的眼中釘。原本傳出營部可望讓阿良調到桃園營區擔任行政工作，但黃媽媽心裡想的是：遇到領導統御能力差的幹部，又碰到為了安撫孩子的不安，不斷向部隊提出要求的父母，無論阿良最終被調到哪裡，都得學著重新遵守軍中紀律與適應群體生活，否則，類似適應不良，又或者軍中不當管教的問題只會層出不窮。

「什麼是『堅持到底恆心才能征服一切』？只要有恆心演好這部假資料大作戰，就應該可以平平安安退伍，沉著，忍耐吧，每天有人來拉正真的做錯的被拉正就要認命，因為我們菜所以要忍，什麼是忍呢？就拿把刀架在心臟上面。 真是夠可悲了，不知我是招誰惹誰，明明很氣卻只能沉默。算了，不管有多幹都不能跟人家解釋，因為他們是大官戴著一張虛偽的面具，當下要是回他一句話就會被解讀成你不尊重上級、頂撞上級。不用解釋了，解釋要是有用，這世界就不會有這麼多誤會了。」（「大兵日記」2011.05.10 by 俊榮） 「我或許不再偽裝我的熱情，得罪了不少人，印象也一天比一天糟；說我擺爛，有這回事嗎？我只是比較愛做誠實的自己，誠實沒有錯，我不會再催眠自己。無論做多做少，只要一時疏忽，一點小毛皮可以決定做多少付出。 說實在這種帶兵不帶心的爛環境，我已經沒有什麼意願再待了。寫了這麼多真正心聲，我也只是寫在簿子，沒有給家人和高層長官知道。其實，我只是想寫出真正的感受，記得這些怨和恥。部隊根本就不是招募人員所講得那麼好，只是我們連上真的看不到長官肯真心為兵好，只有申訴才可以改善，我們連上解散再重編吧。這個『問題連』把所有問題人物分開，把製造不團結的人分散，或許是個不錯的政策。」（「大兵日記」2011.05.17 by 俊榮）

「黃媽媽，班長在營區裡到處罵人，裡面的人都很可憐；而且，他（她）們憑什麼當著全連弟兄的面這樣羞辱我？我快要發瘋了啦！」一天傍晚，躲在營區某個角落偷偷打電話的阿良情緒幾近失控。

「你現在是在跟我說話，請注意自己的口氣。」黃媽媽沒好氣地回應。

「怎樣，我現在就是這樣的情緒！」

「你的情緒關我屁事！」

「幹！」阿良罵出一個粗字之後把電話掛了。

氣歸氣，電話掛斷之後黃媽媽心頭七上八下，深怕阿良今晚就會出事。黃媽媽緊急約了阿良父母花一個多鐘頭的車程殺到營區「興師問罪」。

部隊指揮官向一行人表示，阿良在晚餐後擅自脫離團隊、脫離部隊掌握，班長確實唸了他幾句，也有違規紀錄可以證明，但不代表就真的會懲處。

知道阿良平安無事，黃媽媽放下了心中的大石。

「你們怎麼一直在棉被上作文章？部隊裡難道沒有別的事好要求嗎？部隊弟兄反應皮鞋不管怎麼擦都不及格，幹部動不動就扣點、扣假禁足。阿良媽媽還拿去給專門擦皮鞋的師傅處理，帶回部隊檢查一樣不及格，被打了一個大大的X。今天挑剔鞋面不乾淨、光亮，明天就刁難鞋底沒有上油打蠟。」

「這個單位我記住了，風氣實在有夠差的，你們知道家長和役男都處在恐懼之中嗎？我實在沒有太充分的理由認同軍方、支持這個部隊。」

確實，部隊裡的弟兄私下都希望黃媽媽持續盯緊部隊幹部，千萬不要鬆手，不然，他們肯定會變本加厲。

5月中的某一天，一位女士官班長以「業務疏失」為由，命令阿良接下來的4天都必須全副武裝跑操場做為處分；沒有意外地，阿良又偷偷打電話回家哭訴，同時也心想：這種折磨要如何能撐得過去？全副武裝罰跑的第一天，阿良才跑沒多久，工具間就猛然竄出一團火球。

傍晚時分，一團火球從工具間猛然竄出，大家見狀趕緊滅火，但仍造成俊榮全身60%，2至3度的灼傷……。

因為支援參加「核安17號演習」獲得指揮部給予兩天榮譽假的俊榮，據說是在休假前因為外出買飲料給同事喝，遭單位裡一位士兵檢舉，因此被班長要求寫「糾舉單」，原本應該1800的休假，當下立刻改至隔天0800才准離營。不但如此，另一名女性士官也當眾飆罵，極盡刁難並揚言記點扣假；再也壓抑不住內心高張情緒的俊榮，將大背包置放地上後，便拐進工具油料間拿出5加侖的割草機油料點火自焚。

事後協助滅火的弟兄表示，當時俊榮仍然大聲喊著：「我要簽退，我現在就要退志願役。」

「黃媽媽，我弟弟不是軍方說的那樣。弟弟去年曾經向一位女性副連長檢控單位『鑑測成績』造假，之後不但沒有下文，還處處受到不當的管教；受不了軍中幹部的欺壓、羞辱，家人在半年前已經同意簽署離退志願役申請表，部隊遲遲不肯辦理。

部隊長官對家人說，如果事情不曝光，俊榮救活的話，就會照顧他下半輩子；但如果曝光，軍方就只能依規定照顧3年，無法給予終身理賠。」

俊榮的哥哥在電話裡請求黃媽媽協助，也提到俊榮已經存了4萬元，只要下個月薪水領到之後就存足「志願役退場賠償金」。

因為阿良父母的陳情，讓黃媽媽在8個月前就開始注意這個單位，當初就覺得這個單位的主官無能管理，領導幹部個個一副尾大不掉、天王老子誰都不怕的囂張姿態，每次想要介入協調處理都只能悻悻然，讓人完全沒輒。

黃媽媽記得曾經為此大罵指揮官：「你們常說士兵如子弟，在我看榮譽是個屁；根本不是士兵能力差，而是幹部沒有能力教兵帶兵，如果單位出事一定跟○支部開戰、跟你們沒完沒了。」

沒想到出事的不是阿良，而是同單位的俊榮。

俊榮自焚後的第6天，軍事檢察署才會同憲兵刑事鑑識中心前往蒐證，但現場凌亂到已採集不到任何有效指紋，連俊榮潑灑汽油的痕跡都找不到。黃媽懷疑有人早一步湮滅所有跡證，也質疑軍方企圖隱暪事實，否則為何不在案發後立即報案，請檢調介入調查？

隔天家屬仍覺事有蹊蹺，在擔任消防勤務友人的建議下，再度要求進入營區希望釐清案情；最後在營區主任、監察官、保防官、營長、連長等人的陪同勘查下，除了發現遭熏黑的天花板外，其相對位置的下方地板依舊未尋獲任何殘跡。

「黃媽媽，阿良說營區裡面的小朋友全部都想向您致敬，希望您不要放棄調查、不要放棄營區內的士兵。」

阿良的媽媽在電話裡對黃媽媽這麼說，黃媽媽又好氣又好笑，難不成役男現在是被關在慘無人道的「鐵幕」裡嗎？

自焚後一個星期，俊榮始終昏迷不醒，院方評估情況不算太樂觀。黃媽媽提醒俊榮的哥哥隨身準備1支錄音筆，等俊榮一清醒，就要問清楚事情究竟怎麼發生的。

5月的最後一天，黃媽媽主動詢問起俊榮狀況，哥哥平靜地說：弟弟昨天早上7點多已經走了，我們在處理後事……。

俊榮自焚身亡的消息引發立委以及媒體的關注。

6月初，北區軍事檢察署主任檢察官、憲兵調查組，以及俊榮的父母、兄姐全都回到營區重建現場。被弟兄封為「女魔頭」的女士官被訊問後請回，但她拖著傲慢錯落的腳步、一副趾高氣昂的模樣是黃媽媽怎麼樣都忘不了的。

「從她臉上根本看不出一點悔意、愧疚，真是能有多恨，心裡就有多恨。想想死者的尊嚴在哪裡？軍方拿什麼賠家屬？我如果能出手打人，真的會出手了。」

6月27日俊榮出殯，因為找不到有力事證，最後的死因仍被認定是自我傷害，並非因公傷亡。3天之後的6月30日，阿良（這8個多月來，讓黃媽媽繃緊神經關切的個案）在營區內度過最後一個平安夜後順利退伍，並順利找到一份電腦動畫的工作。事隔多日，黃媽媽手機傳來熟悉的號碼，是阿良母親打來的：

「黃媽媽，阿良謝謝你的照顧，他的抗壓性變強了；他說，當兵期間的磨練對他還是有所幫助的……。」

這是一樁令黃媽媽「想到就有氣」的案子。

「現在一想起來還是覺得這個單位非常可惡，根本就是無法無天。」

黃媽媽口中「無法無天」的單位指的就是「聯勤第○地區支援指揮部」（註）。這麼多年來，她到各軍種單位協處時，總會一提再提聯勤「○支部」男女士官集體不當管教、言語霸凌、老兵欺負新兵等「戕害軍中人權」的案例。彷彿這已經成為一個活教案——對於一位有高層護航的女士官不當管教行為始終視而不見，反倒讓士官幹部管理作為更加肆無忌憚；在毫無積極處置的情況下，單位主官、主管形同是自焚案最直接的幫凶。

註釋：此單位下轄補給油料、聯合保修、運輸、衛生勤務、彈藥等。2012年12月28日，因應國防部「精粹案」組織調整，原聯勤司令部併入陸軍司令部，整編為「陸軍後勤指揮部」。

書籍介紹

本文摘錄自《21通電話：阿兵哥的深夜求救》，玉山社出版

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作者：陳碧娥、李儒林

23年來，陳碧娥（黃媽媽）接過無數通電話，協助處理了上千件軍中人權事件，這20個個案是她無法忘記，也最希望大家知道的故事。全書取材自黃媽媽多年處理軍中人權案件的珍貴紀錄，加上資深記者李儒林的冷靜筆鋒，每個案件的記述都讓人沉思不已。

透過這些案件，可以看到23年來軍隊與社會環境的變化，使得軍中人權事件也有了不同的樣貌。老一輩的人常說：「孩子若能平安退伍就算是撿回來的。」表示軍隊與外界的隔閡，以及不透明的溝通管道。然而到了現在，許多事件的情況，則是因為軍隊管理對於社會變化的反應不及，或是軍民之間權利義務觀念的衝突。這樣的變化讓人不禁開始思索，我們究竟需要什麼樣的軍隊？什麼樣的國防？

本書特色

事件開頭多半是這樣子，一通直撥到手機上的電話，或長或短的求援語句……

「黃媽媽，被關的小朋友都是被刑求的，你快點去救他們……」1999年，空軍桃園基地發生彈藥失竊事件，案發後主管機關迅速宣布掌握疑犯，幾個月之後卻出現了「一案雙破，兩個真相」的情況。這起罪證確鑿的軍中刑求逼供案，揭開了什麼樣的內幕，讓黃媽媽第一個就想說出這個故事。

「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」然而不曾中斷的霸凌、不當管教事件，也提醒著我們重新思考「合理」的界線、建立良好的管理制度。

每通在不同時分撥進來的求助電話，她都想盡力幫忙，只因為這些事件中都有個「人家的孩子」。

取材自陳碧娥（黃媽媽）協助處理過的軍中人權事件，是第一本講述軍中人權實例故事的專書。

21通電話

新書分享會

11/3（六）下午2點30分 花蓮政大書城（花蓮縣中山路547-2號）

11/7（三）晚上7點30分 台北左轉有書x慕哲咖啡（台北市紹興北街3號）

12/8（六）下午3點 高雄政大書城（高雄市光華一路148-83號）

12/8（六）晚上7點 台南政大書城（台南市西門路二段120號）

《少了一個之後─孤軍》紀錄片特映會

11/17（六）下午2點 台中站前秀泰影城

11/18（日）下午2點 台南國立台灣文學館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航