你的伴侶不是你的伴侶：別讓社會價值觀，扼殺擇偶可能性

朋友H小姐要結婚了！她與男友從大學認識，交往至今已十多年，大家都很羨慕兩人能夠互相扶持，又很獨立的相處模式。前幾天與H小姐聊到年輕時的戀情，她說的話讓我很驚訝：

我大學時的好朋友們其實都不看好這段感情。因為我朋友都說：「妳跟妳男友的關係很疏離，根本不像男女朋友！」

我追問為什麼？原來，H小姐比較是獨立型的女生，不會整天跟男友出雙入對，也不會兩人安排一樣的課表，兩人甚至沒有每天聯絡。

然而，在當時的大學校園中，H小姐的好朋友們卻認為這樣的關係是很不正常的，有時會考她：「妳男友現在在哪？」當她說不知道，好友們就亮出自己男友的行程，反問她：「他是妳男朋友，妳怎麼可以不知道？這樣真的不行！」

H小姐也質疑過自己，是不是自己真的搞錯了什麼？這樣的感情關係是不是真的「不正常」？

有時候，你的戀情是被同儕壓力壓死的

同儕壓力的確會讓人對自己選擇的對象、相處方式感到遲疑，甚至失去信心。這也是為什麼許多男生追女生的教戰守則當中會有這一條：「追女生之前，得先搞定她的姐妹淘。」

不只是女生容易受「同儕」影響，男生也會。一位常春藤畢業的男生朋友，條件很好，也不缺對象，但就是一直換女友，戀情很少持續超過一年。原來他有個症頭：

他非常渴望朋友們稱讚他的女朋友很棒。如果他的好哥們跟他開玩笑說：「你這次帶來的女生很瞎耶」或是「欸～前女友比較漂亮啦！」他就馬上認定「我朋友覺得她不夠好。」對女生的熱情也會立刻熄滅，草草結束感情關係。

我告訴他，「你如果真的想找個伴，要試著了解自己到底喜歡的是什麼？別因為別人的幾句話就被影響。畢竟，今天在跟女生長時間相處的人是你，也只有你知道別人挑剔的點你能不能包容？在別人看不到的時候，是不是有你很喜歡她的地方？到最後，是你決定會不會娶她，還是你兄弟？」

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感情的另一個大魔王：社會價值觀

除了同儕壓力之外，「社會價值觀」也是扼殺不同感情可能的大魔王。之前寫過 柯文哲跟朴敘俊差別在哪？，就是討論許多我們預設的擇偶條件，可能都是大眾媒體灌輸給我們的，很多都是不切實際的。這個故事更是極端：

我曾遇過女生客戶的媽媽，規定女兒一定要跟名下已經有兩棟房子的男生交往！先跟大家說，我覺得要求對象有經濟能力是完全合理的，畢竟財務上的安全感，是感情或是家庭的重要基礎。

不過，我也很誠實的讓這位媽媽知道，當妳把這個基本的安全感換算成一個房產數字，並且以此作為篩選對象的絕對標準，女兒的選擇範圍就會變的非常窄，也會讓女兒找到對象的機會變得更少。

前陣子公視播出的《你的孩子不是你的孩子》是從教育出發，討論台灣教育的價值觀過於單一的問題。許多父母們壓迫自己的孩子，只為了追求好成績、進入名校，或是將自己的想法、價值觀套到孩子身上，並期待他們全盤接收這些「好的」、「對的」想法。

其實社會形成的「單一價值觀」，不只影響了教育，也侷限了許多人對於擇偶的想法。有許多人，就在自己的想法，以及社會價值觀當中互相拉扯，無法前進。

同儕壓力與價值觀，是感情關係的陷阱

我們的文化有豐厚的底蘊，但單一的價值觀與同儕壓力，有時候卻是個陷阱。它讓你不知不覺地覺得「應該這麼做」，就算這是別人的意見，不是你真正的想法。你會忘記把重點放在與對象實際的相處，而是會不斷用別人的價值觀否定他，扼殺一段關係開始的機會。可是，如果不實際相處看看，你又怎麼會知道對方一定不行呢？

很多時候，你所認定擇偶的「價值觀」，不一定就是正確的，也不一定就會讓你的人生比較輕鬆，反而只是限縮了你找到對象的機會。更不用提同儕壓力，你的朋友畢竟不是你，他們的說法真的只能當作參考。下一次，當你在心中有：「這個人不行」的想法出現時，不妨這樣想：「這個人真的不行嗎？」為什麼不行？是否已被同儕壓力或是沒來由的社會價值觀給影響了呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航