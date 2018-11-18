《圍牆裡的精神分析》：監所性侵犯治療的困局（下）

文：彭璋寧

▶《圍牆裡的精神分析》：監所性侵犯治療的困局（上）

性侵害強制治療相關法規沿革，及其形成之特殊治療場域

2011年11月9日修正性侵害犯罪防治法，自2012年1月1日施行，其中修正第4、7～9、12～14、20、21、23、25條條文，增訂第22-1、23-1條條文，刪除第5條條文。本次修正文當中特於第22-1條規定性侵加害人回溯治療條款，主要指2006年6月30日以前性侵加害人於接受獄中治療或社區身心治療或輔導教育後，經鑑定、評估，認有再犯之危險者，得聲請法院裁定強制治療。

以往被判「刑前治療」者，也適用於治療評估有再犯危險時，可聲請繼續強制治療。這讓性侵加害人的處遇更一致。只要是性侵害犯罪均須接受治療，並評估危險程度而判斷是否須刑後治療，確立了性侵加害人治療的背景脈絡。

性侵犯都需要治療，且治療後須評估是否通過，若不通過還須評估是否需要刑後治療。個案面臨不但不能假釋，還可能會被評估要刑後治療，很容易陷入擔心被迫害的情境，他們處在一個不得不變好，不然就可能會被關到死的擔心狀態。在擔心可能被送刑後的處境下，個案將治療師視為更有權力操控自己生死的對象，尤其對犯案情節較重、刑期較長的個案而言，更是備感壓力，有時在治療過程中，對治療師的不滿情緒更為明顯。

這對於治療師是項嚴酷的考驗。如何在這些壓力下，仍得和這些犯案者維持著可以工作的關係，並讓可以有助益的想法和經驗，可能成為有效的運作方式，而也讓犯案者至少有個希望。但是實質上，由於對於再犯課題的了解，仍是持續研究中的課題。因此，如何提供希望就成為難題。

「如何評估？」仍是個需要持續釐清思考的問題。一些相關的研究協助我們形成治療的重點與評估的面向，例如性偏差、反社會傾向、一般心理問題如負面情緒等、社會支持問題、親密關係問題、藥物濫用、病態性格、衝動性及拒絕治療等等，在研究上顯示與再犯相關，但實務上該進步／修復到什麼程度，仍是需要依靠臨床的判斷。

就一般臨床實務來說，要在眾多因子裡，找出哪些因子對某位特定犯案者是更重要的因子，就是一個難題，甚至是否次要的因子就影響力度小些？如果再觀察這些因子之間的相互影響和加乘的作用，是不容易很快就有一個簡單的方程式，可以做出每個因子的影響份量。不過這是一個往前走的課題，就算是有種種困局，但是在社會和政治壓力下，是一個不得不面對和處理的課題。

加害人被評估可能會繼續刑後治療的狀況，讓一些議題在治療中更顯禁忌，例如對通過標準的疑惑。短刑期的成員往往比較不在意治療是否通過，因為即便治療通過獲得假釋機會，由於治療評估以及申請假釋均需一定程序與時間，使得出獄的時間也和期滿出獄差不多。

因此，短刑期的成員對治療方式或評估標準的疑惑，討論起來比較自然，但在刑期較長的成員組成的團體裡，討論此話題常顯得迂迴。例如，成員常舉出一些已經通過的案例，表示這些通過的加害人並無變好，甚至在其他方面有惡劣行徑的狀況。成員的反應可能包含忌妒的情緒，以及對治療師或治療標準的不認同，而這些面向對加害人而言，可能是他們認為評估標準對自己不利的想像。

在這些情況下，治療團團體在監獄中大多處在這種困局裡，而不是一般期待的可以所謂好好工作的場面裡。這對治療者是挫折的來源，雖然乍看起來好像進行的很順利、可以談得還不錯，且讓治療者覺得有進展的團體，也可能只是處在某種錯覺裡！

這是團體共同出現的某種錯覺，假設大家都有話可談，那麼離可以痊癒的路就會接近一些，但這可能是某種錯覺，雖然很難說是錯的。或許大多數成員的心情，都是懷疑評估結果的，只是不同人在面對這種壓力情境時，呈現不同的反應模式。

不過這種難以深談的感覺，可能令治療師挫折，雖然在這項艱難的工作裡，成員的一些很原始的多疑和不安，常更是重要的工作重心，而不是只一心一意期待成員的不安和多疑就不見了，然後才是所謂開始治療的好時機。如果治療師抱著這種心情和態度，就可能讓團體顯得處處是挫折，畢竟這種期待是要成員們先解決最困難的問題後，然後說接下來我們可以好好治療了，也就是，是否這種期待是顛倒了處理這些困難局面的流程。

特殊治療場域下的治療難題

人們對同樣事件不一定有同樣的感受或解釋，如此說來加害人的主觀經驗應該就是工作的重點。如果加害人已經習慣某種看待這個世界的方式，治療過程在這樣的主觀理解方式中會被理解為什麼呢？治療是從認為加害人有問題需要改變開始，但這也是加害人對自己的主觀感受嗎？治療從一開始就有著明確的目標，但不同角度的目標有著差異，例如社會大眾希望加害人改變，加害人希望趕快出獄，治療師可能是希望加害人不要把氣發在自己身上，畢竟治療師在第一線面對加害人，在這樣複雜的情境下，想去探索性侵加害人是什麼樣的樣貌是不容易的。

一個行為的產生是多重因素，但在過去諸多研究中，常見的論述是這群人在發展過程中有著現實面的挫折或內在心理的缺損，例如家庭暴力、性侵害或負向的同儕經驗等等，而在實務上聽加害人描述自己的背景時，確實也常見這樣的狀況，而這些過去是怎麼造成影響的呢？為何有的人也有創傷或挫折，但沒有成為性侵加害人呢？在加害人治療中的樣貌就是這樣嗎？或者，我們能看到他們真實的面貌嗎？

治療者主要是協助個案找到過去的創傷，並學習面對可能造成犯案的情境。在剛開始接觸對加害人的工作時，有時候團體像是有著共同目標的團隊，一起努力找出造成自己犯案的問題，協助治療師在治療會議時提出通過的可能性。在這樣的治療氣氛中，治療師面對不通過往往與成員同仇敵懷，將錯怪到治療會議委員身上。

在這樣的狀況下，治療師像是在解決治療會議委員對成員的不信任與疑惑，那種感覺比較像是藉著成員想要通過的心態，說服他們能夠接受去討論自身的問題，要成員在不通過繼續坐牢，及有機會通過然後假釋得到自由中做個選擇，但對於成員和治療者之間的關係，是否有不信任及疑惑，以及成員為何要討論自身的問題並沒有探究的空間。

表面上，治療關係通常是不錯的。一方面可能是有治療會議委員的存在，擋了更多的憤怒與不滿：一方面治療師還是重要的權力象徵，還需透過治療師爭取通過的機會。雖然看似順利，但成員在此狀況下往往不容易說出真實的感受。對治療者而言，能觀察到的是成員如何表達很多犯案的原因，及如何預防再犯的方法，但比較不容易觸及為何成員想改變的內在脈絡。魚與熊掌難以兼得，就是在這樣的現實中，治療師想要看到加害者的全貌是很困難的。

治療師努力想幫助成員了解自己，成員努力想復原或想通過，但面對挫折仍然很困難對話。而雙方對於治療為什麼開始，又該是什麼樣子都很模糊的狀況下，治療會形成一種空洞的感覺。而以下幾個常見的情境，呈現這種不好拿捏的治療立場：

當成員敘述案情與判決書不同時，治療師該針對判決書不同處直接提問，要個案解釋嗎？

當成員敘述案情時，對自己為何這樣做有很多解釋，但聽起來像是歸咎於外因、在合理化自己的行為時，治療師該回應成員他應該改變嗎？

當成員接受治療師回應並調整對此事的看法時，是治療的目標嗎？

當治療初期，成員描述過去成長背景，其中明顯有許多創傷事件，例如父母外遇、童年被排擠、小時候會被性侵，但陳述時態度自然並正向樂觀，認為說出來就好多了，也不會再受這些影響的時候，治療師該怎麼思考呢？接受成員說法，認為成員已經渡過創傷？質疑成員過去傷痛是無法如此簡單復原的？指出成員也許希望治療師感受到，他是很想改變過去的痛苦？

這樣難以拿捏的治療情境浮現的難題是，很難忽視治療的期間及評估的環境對個案的影響，治療師若是完全的接受或不接受個案的說法，反而像是與個案一起逃避了某些可能性。

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該如何認識加害人或建立治療關係？

以上提出的情境，若都是以yes的回答方式進行，可以比較快得到一些資訊，但失去了探討經驗的機會。這樣的歷程在一般生活中也常發生，將成員與治療師置換成學生與老師、孩子與父母、部屬與長官等權力較不對等的關係，就大致可以想像。

當成員覺得自己已經改變足夠，或剩餘刑期短已經沒有機會申請假釋時，有時會呈現人到心不到的狀況：前者在後續治療不通過後又會有繼續討論的動力，後者可能是刑期短不在乎關到期滿，或是已經多次不通過對治療不抱希望甚至是較負面的情緒。不論治療師如何回應上述情境，讓成員願意繼續說下去，就有理解或與成員對話的機會。

例如，增添關注到成員此刻想法發生的脈絡：

當成員敘述與判決書不同時，治療師探索成員決定說出不同於判決書的掙扎。

當成員將錯誤都歸咎於外界，治療師探索這樣理解世界的脈絡，可能與過去經驗有關（在家是個不能犯錯的小孩？）或在此時現實下的最佳選擇（聽說不要認錯比較好通過？）。

當成員接受治療師回應並調整對此事的看法時，治療師探索這轉變在此時發生的可能為何？

實務的經驗是，成員對這樣的探索立場出現很多複雜的感受，正反可能都有，例如講這些是否會拖延通過的時間？或是成員內在也似乎有被探索與理解的感覺。

讓成員繼續說下去，有時對治療師而言是要面臨更多的困境，通常在治療第一年沒通過時，在團體裡會遇到繼續說的困難，而第二年治療沒通過時，治療氛圍的營造更加不易。

當治療繼續，有更多難以拿捏的情境，例如：

當成員覺得自己已經改變足夠，但是卻沒有通過時，治療師該鼓勵成員繼續努力嗎？

當成員覺得治療師對自己的建議或回應是種批評，治療師該如何解釋？

當成員質疑治療師的不信任造成不通過的結果，治療師該如何回應？

會面臨到這些難題，治療已經不只是彼此有沒有完成對方的期待的狀況，而是理解對方為何無法完成自己的期待的階段。

在實務經驗中，不同的治療師不管如何回應，都會遇到上述成員的狀態：希望治療師多鼓勵關心、或是認為治療師在批評他們、或懷疑治療師不相信他們。我想是因為治療師不論怎麼做、怎麼說，可能都抵不過成員在如此心理威脅情境下的求生心態。說求生也許有些誇張，一方面是在被評估的制度下，希望被肯定被認可，一方面對加諸在身上（或是慢慢看見自己）的負面想像，想要掙脫、擺脫或隔離，像是讓自己活得乾淨一些。這都類似某種求生的情境，而在這情境下，我們試圖看見成員更深一層的內在。

外在的現實有被評估的壓力，而成員在這樣的現實下也有自己的想像，治療師帶領著成員去理解他們自己的心態是很困難的。但這至關重要，因為關乎以後他們會怎麼看待，或願不願意使用這些討論內容。是將這些討論視為幫助自己通過而已，還是也幫助自己更了解和認識自己？當然這並不容易區分清楚，治療師與成員雙方就在這樣的過程中，從治療是幫助外在現實，到延伸至幫助了自己的內在，或者有的成員是從幾乎沒有內在的感受到比較有內在的經驗。而這一切的好意並不是那麼容易實現，有時外在與內在是衝突的。

例如，在還未通過時，成員在治療中雖然感受到正向，但因為都沒有通過，或看到自己認為比較差的其他成員都通過時，或是有時覺得老師在批評自己時，會浮現一種到底該不該或不能相信老師的感受。或說整個治療歷程都可能出現這樣的的懷疑，我這樣說能不能有助我通過？治療師怎麼看待我說的事情？治療師是來這裡賺錢而已，怎麼可能真的關心我？

治療師該保證或安撫成員嗎？這又是一個難題，但這過程對成員似乎是有意義的。在經歷這樣的懷疑過程，反反覆覆的心態或說法是很常見的，似乎也是改變的一個歷程，改變不是從A點到B點，或從創傷到復原，有時像是把A和B都重新理解，然後再創造的過程。

有的成員從原本否認，到承認案情又再否認的歷程也是常見的。常見的是成員對於犯案在不同的治療階段，會有著不同的說法或說出更多，治療師該怎麼判斷案件的真或假，或是怎麼去思考真假？在這歷程中確實發現，成員對犯案的解釋或感受是會變化的，也許這就是我們有機會看見加害人真實面貌的時候。

有時會發現，習慣否認或急於坦承的成員心態是相似的，像是希望治療師接受某一個答案或某一種樣貌，像是在宣告我就是這樣，治療師給我一個了斷。若細想這個現象，是否成員對繼續探討下去的擔心更勝於不通過呢？改變就是在這種起起伏伏的關係脈絡中，找到一此空間，一步步接近成員真實的感受。

在現實層面的通過／假釋框架下，治療到底是幫忙還是幫倒忙？成員要從這樣的情境中找到屬於自己的答案。當治療師給成員越大的空間，成員能呈現更多，也許比較接近真實面貌，若這一階段成員能理解自己為何而說，在真的說出或呈現出更深層面貌時，比較有能力停留在關係中去體會內在的黑暗面。

黑暗面之後呢？那些年經歷的創傷呢？

當治療若能進行到這樣的氛圍，成員對治療師的種種情緒能被討論，對治療師從期待、失望、生氣、難過，到探索這些情緒與自身的關聯，員似乎就比較能進入為自己而說的階段。舉一個經歷多次不通過，且擔心著會不會被送刑後的案例：

──我之前很生氣！所謂的不通過，一支螢光筆劃線就這樣說我不通過，是憑哪一點認為我不能通過，那些委員認識我嗎？連我自己都不知道我會不會再犯，那些根本不認識我的委員憑什麼決定？但我這幾次想到，其實不論是什麼原因我不通過，我可能都不會接受，或是那些不通過的原因有可能是我無法改變的呢？

在對通不通過有過一番掙扎與體悟後，成員繼續能在關係中想下去：

我想問，若一輛救護車去救人但卻撞到人，那他到底有沒有錯？

我在團體中對另一成員的生氣態度就是一種強制，我覺得這也影響了其他成員對我的回應較少。

歷經了對體制、身份、對治療的懷疑焦慮氣憤恐慌，此時的狀態有些像是在茫茫大海中找到了浮木，稍稍生出了一點能量向內看，但這不代表對治療或體制的被壓迫被評估的焦慮消失，但至少有點空間觸及內在的現實。治療工作在外在與內在現實間交織成思考的空間，當成員往內在覺察思考理解自己的世界，而治療師接下來可能會面臨的是評估的困難，到底什麼樣的覺悟或改變方向及程度才讓人放心？

能找到的犯案原因，且針對犯案原因有具體的改善計畫。成員探索犯案原因是，自己與妻子關係不佳而對戀女越界犯案。但現在已經離婚，成員對於離婚或婚姻關係不佳，認為是與自己想在關係中拯救對方有關，之後不會再犯類似錯誤。

能理解團體中的互動關係形成與自身的關聯，及有能力顧慮到別人的感受。成員從覺得治療師都冷落自己，認為其他成員嫉妒自己，到覺察這些感受與自己想通過的過程中焦慮有關，並能克制某些衝動的欲望。

也許以上在理智上的理解，以及在情感上的表達，這兩個層面都很重要。理智層面的思考及情感層面的經驗，在矯治的期待下，都是重要不可忽略的面向，也讓我們必須繼續思考，若我們期待的不只是給予這些成員外控力量讓成員避免再犯，而也期待成員從內而外的對人生行走到此有所體悟與新的覺察，重新理解自己的困難，並面對舊創傷新挫折，能有重新經驗的能力，離開監獄後是活得像個人，而不是活得像個犯人，才能避免再犯。對照治療中的種種困難，顯現治療的確不易，需要不同層面的人對行為矯正裡的心理治療，或犯案人的改變有更多的關注，畢竟這是充滿理想又艱難的工作。

結語

在司法心理治療工作中，心理師除了個案的内心世界，也需注意個案的外在世界，個案對他人的傷害及處於服刑狀態都是外在的現實面。心理治療要針對個案心理真實面的想法感受進行探索，這些探索如何能協助個案更為守法，這類外部現實的需求是一項困難複雜的任務，對治療者及個案都是，需要平衡内在要求和外在法律的衝突，這也是司法心理治療的一項重要目標。

在此指出的治療困境想必只是冰山一角，矯正人心的工作是如此不易，如同讓一個人重新成長一次。在這第二次的成長過程，法制規定是現實，期待符合規定改變自己，並獲得處遇者（包括管理者、治療者、委員）的肯定是對成功的渴望。我們這些處遇者有沒有機會讓個案好好長出自我？如果我們對矯正的最終期待是個案能為了自己而改變、能控制欲望保有自己的姿態或是在宿命中仍有選擇能力，也許我們得從正視這些困境開始。在這些困境下，期待經驗的累積，能協助建立恰當的治療態度的科學基礎。

本文的法規引用

法規沿革部分引自林婉婷（亞洲家庭暴力與性侵害期刊，第五卷第二期，2009，P205-222）；陳慈幸（亞洲家庭暴力與性侵害期刊第十卷第二期，2014，159-184頁「實務專題論壇】性侵加害人社區身心治療與輔導教育之執行現況之探究） 吳素霞、林明傑（2001）。從性罪犯治療理論探討我國社區性侵害犯罪加害人之身心治療及輔導教育制度，刑事政策與犯罪研究論文集第4集，頁1-23。 周煌智（2001）。性侵害犯罪加害人鑑定與刑前治療實務，刑事法雜誌第45卷第3期，頁127-144。 周煌智、郭壽宏、陳筱萍、張永源（2000）。性侵加害人的特徵與治療策略，公共衛生第27第1期，頁1-14。 黃紋（2013）。我國性侵害防治政策推動現況及未來展望，社區發展季刊142期，頁39-50。 盧映潔（2005）。性犯罪之分布狀況再犯率研究─以德國及臺灣為說明，國立臺灣大學法學論叢第34卷第5，頁1-84。 蕭蒼澤（2005）。性侵害立法變遷之研究，國立臺北大學犯罪防治研究所論文

補充：假釋制度

所謂假釋係指受刑人受徒刑之執行未屆滿出獄刑期，而具備了法定要件，提前許其出獄，如果出獄後表現良好，在其所餘刑期或特定期間內，未經撤銷者，則該尚未執行之剩餘刑期，以已執行完畢論。假釋之要件依刑法第七十七條分析可分為：

（一）實質要件：具有悛悔實據。所謂實據，監獄方面於執行中，應依「行刑累進處遇條例」等規定分別切實考察，就其作業、操作、實任分數等考評結果等核定，不能憑空認定。

（二）形式要件：

須受徒刑的宣告與執行。 須刑之執行逾法定期間：無期徒刑逾二十五年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二。此項期間，是由判決確定在押執行日起算，又依第七十七條第二項之規定，無期徒刑裁判前逾一年部分之羈押日數，算入前項已執行之期間內。

（三）程序要件：須由監獄報請法務部，經核可後方得假釋。

94年02月02日修正刑法建立重罪三犯及性侵害犯罪受刑人治療無效果者不得假釋之制度：

會犯最輕本刑五年以上有期徒刑（如殺人、強盜、海盜、擄人勒贖等罪）的累犯，於假釋期間、受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者（即第三犯）。 性侵害犯罪受刑人於執行有期徒刑期間接受治療後，經評估其再犯危險未顯著降低者。不得假釋。

也就是說，重罪三犯者及治療無效果的性侵加害人是不得假釋的。

參考自：聯晟法網法律資料庫（搜尋日期20170616）

書籍介紹

本文摘錄自《圍牆裡的精神分析：監所性侵犯治療的困局×語言的想像》，無境文化出版

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作者：彭奇章，彭瑋寧，蔡榮裕

每一位性侵犯行者，雖然各有他們的創傷和辛酸，但是也有更多受害者的淚水需要被看見。精神分析取向心理治療者多年來嚴謹的工作和討論後，覺得這本書是目前可以拿出來見世面的想法，讓大家稍微看到治療監所性侵犯的理想與現實的差距。這些不是最後的定論，不排除在適當時候，再以其它文字來消化我們一路上所經驗的內容。也就是，仍有很多話還沒有說完，還有很多經驗，片片斷斷的型式，如記憶的孤島般，等待我們再以文字作為橋樑，串連起來。

如果要精準表達這本書的意圖，是嘗試以精神分析的臨床經驗和理論，消化性侵犯行者的說法和態度，並試圖在裡頭，尋找，是否還有餘地？

PhotoCredit：無境文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航