威脅「不刪照片就自殺」的恐怖情人，算是恐嚇罪嗎？

交往以前，彼此之間的粉紅泡泡讓人願意認定終生，沒想到交往以後，才發現對方是恐怖情人。忌妒、佔有慾超乎常人，看到自己的手機裡還有前任伴侶的照片、聯絡資訊，就勃然大怒，如果不刪照片就以自殺來要脅…...這類事件即使沒在生活裡發生，也一定在媒體的報導裡見過。

然而，恐怖情人的行為即便惡劣，也不見得構成法律上的恐嚇罪。

以自殺來恐嚇他人，不構成恐嚇罪

《刑法》第305條恐嚇罪有兩個成立條件：

針對「生命、身體、自由、名譽、財產」等事項

做出「恐嚇」的行為

例如，「你如果不跟我走，我就暴雷你最新電影的結局！」，這跟生命、身體、自由、名譽或財產都沒有關係，不會成立恐嚇。

至於怎樣算恐嚇？我國判決認為只要是「一般人都會怕」的行為，就算恐嚇。[1]例如，你傳簡訊說「小心我讓你死得很難看」、「小心我烙人來打你」，一般人都可以想像是危害生命、身體並且害怕，因此是恐嚇。[2]

比較常見的恐嚇，都是要「對你不利」，例如「你不......，我就對你......」。然而，以自殺要脅的恐怖情人，並不是要對他人的生命、身體、財產等造成不利，而是以自己的生命來要脅他人。因此，並不符合目前常見判決對於恐嚇的定義，很有可能不會構成恐嚇罪。

以自殺來恐嚇他人，構成的是強制罪

雖然恐怖情人要脅自殺，好像不成立恐嚇罪，但這不代表以自殺威脅別人就沒事喔！

《刑法》第304條規定，用強暴、脅迫的方式，逼迫人做事，構成強制罪。例如你脅迫某人幫你送一封信，如果不照著你要求，你就對他家人不利，這時候就構成強制罪。[3]我國法院對於強暴、脅迫的認定比較寬鬆，只要足以影響他人的自由意志就夠了，不見得要是「完全被壓制」。[4]舉例來說，你強抓別人的手不讓他離去，只要對方被抓住、無法任意離去，就構成強制罪，不見得要你抓的力道非常強，或是讓對方完全動彈不得。

因此，恐怖情人雖然不成立刑法的恐嚇罪，但是用自殺脅迫的方式來強迫他人照著他的要求做事，會成立刑法的強制罪。

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現在這個科技冷漠、人性疏離的年代，恐怖情人越來越多，不時都會在新聞上看到恐怖情人的消息，為什麼這麼多違法的人卻沒抓去關？

不少恐怖情人的伴侶，往往念及舊情，會不斷忍耐、包容，認為也許只是一時情緒不穩、不會再有下一次，因此自己咬牙接受，這也難怪恐怖情人雖然時有所聞，但真正被追究法律責任的還在少數。

另一個原因可能是，受害者並不知道恐怖情人的行徑其實觸犯了法律，也許他們會找親友訴苦，或是找社工幫忙，想方設法解決感情糾紛或是斷絕往來，但並不知道法律也是一個可以選擇的途徑。

假如你身邊也有朋友面臨一樣的問題，你現在就有足夠的法學知識可以告訴他法律上的權利，不要再讓他默默承受恐怖情人的高壓脅迫。

註解

參考台中高等法院106年上易字第209號判決、台南高等法院105年上易字第713號判決。 參考台中高等法院106年度上易字第835號判決。 最高法院刑事判決92年度台上字第5940號刑事判決。 最高法院刑事判決85年度台非字第75號刑事判決。

延伸閱讀

本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航