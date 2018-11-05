如何放鬆身體、根除壓力？先從「轉移注意力」開始

我們常說適度的壓力，可以激發想像力與競爭力，但壓力的真面目，其實並不只是偶爾的「非常緊張」，或是指有個倒楣的一天。這些經常在生活中發生的壓力，讓身體處於「一再重複的失衡」，使我們就算嘗試了紓壓方法，也沒辦法根除壓力。

那麼，根除壓力究竟可以怎麼做？首先，我們必須意識到自己的身體，正處於「緊張」的狀態。當我們感覺到自己籠罩在壓力之下，我們才能夠調整心態，釋放心中的壓力。在《瑜伽減壓療法》中，擁有瑜伽與心理諮商背景的菲爾．紐倫博格博士解釋，要讓身體真正放鬆，保持注意力是很重要的關鍵：

我們受壓力之苦的原因，是因為對於「心理和生理的習慣與模式，總是使身體和心靈處在持續的激發狀態」絲毫不敏感的緣故。只有當壓力達到痛苦的臨界點時，大多數人才會容許自己去覺察。但到了那個程度時，要避免任何後果都太遲了。

如果你能對某種情緒較為敏感，就可以在它變得無法處理之前先覺察，並有機會選擇是否要採取必要步驟，以將能量導向較有助益且容易得到滿足的模式上。

讓我舉個例子，來看看我們是怎麼創造出自己的壓力的。

想像一下，你在週日的午後開車上高速公路，時間充裕，對自己和一切都感到心滿意足。其他駕駛在你看來幾乎沒什麼好挑剔的，就算偶爾碰到一、兩個白目駕駛也不會讓你心煩。現在，你將這個感覺，與你對另一半生氣、重要約會遲到，和十分鐘前就該抵達城市另一端時的感受，做個比較。在那些時刻，你是不是感覺全世界的白痴駕駛都上路了？但是，你真的覺得有人在你帶著壞情緒開車或急著要上路時，就張貼布告叫「所有的白痴都上高速公路」嗎？

當然不是。你的世界是你心理狀態的反射。你在開車途中所感受到的壓力，是由你自己的情緒創造出來的。高速公路上的白目駕駛，基本上數量一直都沒變，但你對他們的反應會有所不同。這完全取決於你的內在對他們的行動所加諸的意義。

換句話說，你的緊張和不安是自己造成的。你並不是命運一時興起下的無助受害者，你可以調整自己對於身處狀態的反應。

而我們在適度處理壓力問題上會失敗的最大原因，在於一直都搞錯方向。我們一直在錯誤的結論下運作，認為壓力是有害的環境因素所造成的結果，因此期望在組織性的結構中、人們不良的溝通下、在教育體系裡，或是在其他各式各樣的地方，找到壓力的來源。這樣的後果是，導致我們期望透過操控環境、強化應變能力，以及利用藥物改變生理症狀，來消除壓力。

結果，有數千小時的時間、數百萬的金錢，以及天知道多少努力，被耗費在瞭解及強調這些造成壓力的環境因素上。溝通的管道被以各種不同的角度審視，像是：開發藥物及其對身體效能的精細知識，分析人格的特徵，以及敏感度訓練和各類精神治療等，諸如此類不盡其數的方式。

不幸的是，這些努力的結果是：一個人在四十歲時心臟病發作，而所有這些資訊，所有這些精神治療及藥物，皆無效果。經過龐大的努力、費用和訓練，對於減緩慢性壓力及因壓力所產生的結果，幾乎徒勞無功。慢性壓力所造成的指標症狀有增無減。學習如何為了自己而讓環境更平和，當然不會一無是處，但是卻無法解決主要的問題。這主要的問題就是我們內在反應的模式。

如果我們真的想要有效處理壓力問題，首先要認知的是外在事件僅提供了壓力程度改變的可能刺激。這些事件並不會真的製造壓力，因為壓力是由內在造成的。當我們瞭解這一點後，就能有意識的選擇是否要去加以處理。

感覺到了嗎？你的身體，其實不自覺地處在緊繃狀態

讓我們做個實驗。請你暫時停止閱讀，閉上眼睛並安靜地坐著。現在將你的注意力轉到自己的身體和肌肉結構。你的下顎是咬緊的嗎？是否感到頸子後方的緊繃向下延伸到肩膀？腿部的肌肉是否拉緊？你的上眼皮是否眨動著？

即使你正在進行某些通常被認為是放鬆的行為，像是閱讀，仍然會因為身體習慣的制約而處在緊繃的狀態中，尤其是身體的肌肉。一旦你身體的系統對此變得習以為常，就會強烈地傾向保持在這樣的狀態中，即便最初的刺激已不復存在。更細微的是，下意識中頑固的情緒模式會一再地將身體設定在緊繃的狀態中。當身體習慣處在壓力模式中時，就會不斷重複此模式，直到比較有助益的模式被運用到足以將之取代為止。同樣的道理也適用在下意識中的情緒模式上。

但是我們有能力訓練自己去選擇行動和反應，而不僅是重現過去的情境；對多數人來說，並不需要心理治療和深度分析。儘管我們的恐懼、焦慮、負面評斷、憤怒等諸如此類的問題，的確是深植在無意識中，但我們仍有可能將這些問題慢慢地帶到直接的意識經驗內。溫柔地面對這些問題，可以帶來有意識的控制。我們都有這個與生俱來的能力。

藉著瞭解心理的「注意力」功能角色，我們可以學會正面地運用激發和抑制機制。當我們沉浸在眼前的工作上時，當所有的注意力都集中之際，專注力會避免心神分散，而預期的思考模式或記憶就會幾乎絲毫不受到注意。如此一來，身體就不會收到矛盾的訊號，而去為了與當下不符的狀態做準備或採取行動，也就不可能會無法完成當下的工作。如果當下的工作造成了充滿壓力的狀態，就可以立刻被覺察到，讓人可以適度地回應該刺激並回復平衡。

因此，當我們接受了具挑戰性的工作，而有失敗的可能性時，心靈不會膠著在失敗的可能性上，而是會專注在手中的工作上。即使身體可能處在緊繃狀態一段時間（如踢足球或是性行為），工作一完成就表示激發機制的終了，而心靈的放鬆會讓身體跟著放鬆。

挑戰被你完成了，你採取了行動，而其結果（成功或失敗）也被接受，此經驗會被記錄下來做為未來參考使用，接著就被「忘掉了」。注意力轉向下一個手中的工作，而下一個工作極有可能會讓心靈和身體獲得休息。

所以，如果一個人能將注意力放在眼前的工作上，自主神經系統就不會維持在失衡的狀態中。這麼一來，心理想像對身體發出的要求，會與表達的機會相符合，自主神經的律動也不會受到干擾。設定的行動與身體的狀態同步，讓人的能量可以充分表達，也讓心靈、身體與行動協調平衡。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航