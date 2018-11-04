為什麼會有「副乳」？換內衣、按摩能消除嗎？

文：劉育志醫師

周小姐二十多歲年紀，說起話來很客氣，「醫生，我的腋下很痛。」

「痛多久了？」

「一個多禮拜，從生產完後就變得又硬又腫，而且很痛。」周小姐邊說邊舉起手臂，露出腋下那顆顯眼的腫塊。

其實光聽描述，大概就能猜到八九分，蕭醫師點點頭道：「這個就是副乳。受到泌乳激素的刺激便會脹大、分泌乳汁，所以就變得又腫又痛。」

「以後會消失嗎？」

「等到泌乳激素的量減少，就會漸漸消腫，通常都不會怎麼樣。」

周小姐離去之後，護理師佳韋說：「哇，原來副乳會腫成這樣，我還以為只是一團贅肉咧。」

「那不是贅肉，裡頭就是乳腺組織，等妳生完小孩就會變大了。」

「副乳是不是內衣造成的啊？」佳韋說：「我都好擔心穿錯內衣會讓我的副乳越來越大。」

「當然不是，副乳和內衣一點關係都沒有。既不會因為『穿錯內衣』而擠出副乳，更別指望『穿對內衣』就能讓副乳消失不見。」蕭醫師說，「不管是男是女，在胚胎發育的過程中，從腋窩到腹股溝沿線上都有好幾對原始乳腺，倘若沒有完全消失，就會長成副乳。」

「做美胸運動能不能消除副乳？」佳韋說：「我每天都很認真做耶。」

蕭醫師聳聳肩，道：「運動鍛鍊的是肌肉，沒辦法消除副乳。」

「那按摩可以嗎？」佳韋不死心。

蕭醫師依舊搖了搖頭。

「可是，為什麼網路上都有人說按摩可以讓副乳退散？」

「欸，網路上也有很多人宣稱按摩可以豐胸呀。」蕭醫師道：「妳難道不覺得很矛盾。同樣是乳腺組織，哪有可能一下子靠按摩變大，一下子又靠按摩變不見。無論是脂肪組織、乳腺組織都不會這麼輕易地說來就來，說走就走的。」

聽完了解釋佳韋顯得有點沮喪。

「年輕人，別自尋煩惱。」蕭醫師道：「妳如果早生個幾百年，才真的需要擔心副乳的存在。」

「怎麼說？」

「西元15到17世紀，獵殺女巫的狂熱在歐洲延燒，人們因為懼怕女巫施法術害人所以大舉搜捕巫師。」

「獵殺女巫跟副乳有什麼關係？」佳韋感到不解。

「因為他們會將人犯脫得一絲不掛，徹底檢查以找尋『女巫標記』。」蕭醫師道：「只要有任何多出來的乳房或乳頭皆會被視為與魔鬼勾結的證明，甚至於胎記、肉瘤、痣都是定罪的依據。」

「經過審判，大多數的女巫會被判處死刑，並送上火刑台，因為他們相信燒成灰燼，才能徹底消滅巫師。獵殺女巫的狂潮中，有十萬甚至數十萬人無辜遭到殺害，受牽連的人更是不計其數。」

聽完這些，佳韋不禁倒吸一口氣。

「現在已經是21世紀了，」蕭醫師道：「當我們剛從渾沌中爬出來，千萬不要再掉入另一個迷信的泥沼啊。」

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