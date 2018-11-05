村里長保險500萬將上路，這三地區早達標

文：何楷平

九合一大選進入倒數，參選門檻最低的，莫過於村里長了；而今（2018）年年底大選的村里長當選人，將有機會成為台灣有史以來，最幸福的村里長！

今年4月，內政部修正《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，規定各鄉（鎮、市、區）公所應編列保險費預算，為村里長投保保額500萬元以上的傷害保險，並於今年12月25日施行，銜接下一屆村里長任期上路。

這是中央首次將「險種」、「保額」詳列在法規中；在這之前，全台7852名村里長的保險保障，多半由地方政府自行辦理。

村里長傷害險500萬 桃市參選人：保障加倍

趕在年底新規正式上路前，本刊利用政府電子採購網公開招標資料，查詢各縣市地區投保村里長團體保險狀況。未揭露的縣市地區，不代表沒有投保，可能是經費額度過低，未使用公開招標方式。

以公開招標資料來看，包括台北市大同區、台北市大安區、台北市內湖區、台北市北投區、台北市南港區、台北市信義區、桃園市、台中市霧峰區、台南市北區、台南市安平區、台南市東區、屏東縣等12區，都有為當地村里長投保傷害險，意外身故保額落在100萬～500萬元之間，差距頗大。

各縣市里長保障最高的，是台南市北區、台南市安平區、以及台南市東區，這3個地區里長的意外身故保額均為500萬元，已達到內政部年底即將上路的團保保額標準。

其餘9個縣市區，台北市6區（大同區、大安區、內湖區、北投區、南港區、信義區），以及桃園市、屏東縣，保額均為120萬元。台中市霧峰區則為100萬元。

圖片來源：作者提供

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也就是說，在內政部的「村里長傷害險500萬」上路之後，不論各縣市公所有沒有另行招標，村里長至少都還享有內政部的團保。因為不論是地方自行招標、還是內政部招標，都是由各鄉（鎮、市、區）公所編列預算，如果村里長想要自己找保險公司投保，也可以保險單據向公所核銷。

至於傷害險500萬元的保障，對村里長來說，足夠嗎？本刊發放電子問卷調查，發現各縣市參選人普遍認為，現行內政部辦理的村里長保障已足夠；唯獨桃園市長參選人陳學聖，提出村里長「保障加倍」的政見，認為村里長的傷害保障須達到1000萬元才足夠。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航