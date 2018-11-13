韓國人都愛整形？你該留意新聞訊息背後的意義

文：陳慶德（韓國文化研究者、弘光科技大學文創系講師）

韓國給台灣人印象這十年來不斷改變。從80年代的「亞洲四小龍」，90年代因金融風暴成為亞洲「瀕臨破產的國家」，到2000年《冬季戀歌》裴帥、《野蠻女友》襲台，再到2010年台灣棒球場上的「好想贏韓國啊！」......迄今，韓國也吸引許多台灣人前往發展，諸如受大家喜愛的Twice周子瑜、Produce 101的賴冠霖等人。至此，韓國的形象可謂多變。

此外，近年前去韓國留學、遊學的台灣學生也逐漸增加，於今年度已經突破5000多位；在台灣學習韓語人數也大為成長，這十年多來的「韓流」，不僅僅是風靡台灣，甚至席捲全球各國：藝人Psy《江南style》曾創下高達近29億的全球點閱率，韓國團體BTS的MV《IDOL》，打敗Taylor Swift，在YouTube創下最高一日觀看數（4500萬）。

「哈韓」興起到普遍的「韓風、韓流」

今天，在台灣當地一講到時尚最前線，很多人第一個想到的即是「韓風」。

所謂韓風，包含這些年受歡迎的韓國料理、炸雞，到韓流服裝、裝扮，再到化妝品、化妝法等等，只要有新商品推出，台灣幾乎與韓國「同一連線」。這除了有台灣與韓國距離相近的原因（台北到首爾只要2.5小時）之外，也有賴於台灣人容易接受外來文化的習慣。

韓風特別反映在現今大眾文化上，近十多年來，不論是韓國K-Pop，抑或諸如膾炙人口的《屍速列車》、《與神同行》K-Movie等，比起過去，消費「韓國文化商品」已經更加普遍。

相比十幾年前，在筆者求學的那個年代，韓國基本上給人的印象原本大多是「愛吃泡菜」、「1992年與台灣斷交」，或「整型風潮盛行」等，可以說曾經是一個「地理考卷上，連單選題題目都答不來的國家」。對比今天韓國轉變為亞洲新勢力，成為讓人不容小覷的國家，著實令人欽佩。

只是從另一個角度來看，隨著這樣快速的轉變，亦無可避免地出現許多「反韓」聲音。

由於台灣與韓國產業相近，如半導體、高科技產業，坊間曾流傳「三星滅台計畫」等消息。在生活層面上，當兩國做為體育強國於競技場上競爭時，也有人喊著「誰都能輸，就是不能輸韓國」、「贏韓國就是爽！」等情緒言論。

不管哈韓、反韓，台灣人都需要懂韓、知韓

不管是哈韓還是反韓，都有其角度，人本身就有其喜好，就如同有些人喜歡吃飯，有些人喜歡吃麵，倒不用刻意強求他人一定得硬吃什麼東西。不可否認的是，韓國的確吸引到現今台灣人的許多目光關注。

我們是否能在這樣的喜好厭惡之下，講出「我為何喜歡韓國？」、「我為何討厭韓國？」等說服他人「懂韓、知韓」的理由呢？還是僅僅只能流於情感上「不需要理由，我就是喜歡／討厭」的口舌之爭呢？

今日留學韓國的旅韓人士漸多，筆者樂觀其成，甚至在科技發達的網路地球村，人們輕而易舉地可以在同一時間，得知遠在十萬八千里彼端的消息。考驗著我們的是，是否能夠辨別眾多紛雜資訊底下的「意義」，而能平心靜氣地想一下，彼端為何發生如是事件。

好比許多台灣人總愛笑韓國人「什麼都說是他們的，連孔子、王建民都是韓國人」。當筆者親自來到韓國有著600多年歷史的儒學大鎮──成均館大學，採訪到的韓國人皆是連忙搖頭否認，他們說：「孔子怎麼可能是韓國人啊？」令人不禁回頭一問，台灣人怎麼會產生如此偏見？我們是否確認過消息來源，為「第一手」的韓文當地資料，還是「簡體版」、「繁體字版」的人云亦云，二手流傳資訊呢？

再舉一個例子。台灣人總愛笑韓國人愛整形，不像我們天生愛自然，面對這樣的問題，韓國人會說「外貌也是實力的一種」、「你連自己的外表都照顧不好，在這個社會內還有什麼競爭力可言呢？」

在韓國（2013年）針對大學畢業新鮮人所做的調查「新進員工聘用統計」裡提到，韓國就業市場平均競爭率是1：28.6，即一位新鮮人應職者，要跟將近29位競爭者來競爭一個工作機會。再者，100名投履歷應職者中，只有11.5人能通過公司初步書面資料審查與筆試，合格率約為一成；最終能順利通過第二關面試進入公司的人，100人約只剩下3.5名。

韓國新鮮人求職歷程：

投履歷：面對將近29位競爭者（就業市場平均競爭率是1：28.6） 初步書面審查、筆試：合格率約一成（100名投履歷應職者中，只有11.5人能通過） 第二關面試：通過率3.5％（進入公司的人，100人約只剩3.5名。）

職場就業競爭火熱，在短短5、6分鐘的面試，應徵者皆出身名校，成績都是優等，唯一能讓面試官印象深刻，恐怕是未開口回答考官問題前的「外貌」了。在如此競爭的社會內，能怪韓國人不在外表上「多做功夫」、「投資一下」嗎？

因此當我們在批判韓國「整形風」盛、不崇尚自然的同時，是否也要設身處地想一下韓國的社會風氣呢？是怎麼樣的條件造成這樣社會現象產生呢？

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航