不只是體育——發展運動，蘇貞昌點出更多需要

新北市擁有將近400萬人口，屬六都最高。新北市長候選人蘇貞昌認為，要照顧好新北市民，體育發展絕不可少。而體育發展並非只屬於金字塔頂端那群優秀的選手，蘇貞昌更以全民的角度規畫，要在每一個年齡層都設計好運動管理，讓新北市民從小到老都享受運動帶來的好處，需要認真看待規劃。當這些執行所需的預算、人力若沒提高層級，將很難真正徹底落實政策、也會綁手綁腳。

但現在新北市的體育事務，僅由隸屬在教育局之下的「體育處」執行，相較於台北、桃園、台中等直轄市，層級明顯低了一階。但，運動僅僅是教育事務嗎？新北市長候選人蘇貞昌盤點新北市體育發展政策，認為需將體育處拉高層級，成立「體育發展局」，才能真正全面落實、擴大體育、運動政策。

發展運動，需要完整而全面的政策

政府在特定領域內投注的資源，目標是協助該領域最終一定程度上，有足夠的資源跟能力運作。新北市長候選人蘇貞昌提出將體育處升級為「新北市體育發展局」，成為市府一級機關，做到「三個增列、一個爭取」，除了增列軟硬體建設建設與維護經費、基層體育團體經費、競技運動經費之外，從市民的基礎運動應用設備、學校與基層團隊有更好資源使用，到專業選手做好職涯規劃以及選手退役生活，都有所規劃保障。

蘇貞昌想做的其中之一是爭取大型賽事在新北市舉辦，藉此刺激新北市的運動與觀光產業，帶動商機與就業人口。蘇貞昌在任台北縣長時曾舉辦全國運動會，吸引了高達112個的企業跟單位贊助，總計2億元的金額。證明只要有良好規劃，體育賽事能夠吸引大量資金投入，除此之外更能凝聚一個城市的向心力，當時的開幕活動聚集了將近五萬名的選手、民眾齊聚板橋體育館，共同參與盛事。因此，大型賽事不只是運動選手的事情，而是全市民的盛事，未來蘇貞昌將要把新北市打造成更有規格的運動健康城市。

輔助運動產業人才職涯培育 整合企業資源參與

近幾年國際運動賽事，不斷看見台灣選手屢屢獲獎，展現我們有許多優秀運動人才。但我們也常看到運動選手補助不足、資源不足等問題，或是運動選手過了一定年齡後的退休機制是什麼。這些問題看在蘇貞昌眼裡，認為這是政府應該重新一步步去建造環境，整合資源配套，來培養運動產業所需的人才。

蘇貞昌學生時期曾是台大橄欖球校隊一員，對於選手的需求，他特別能感同身受。他也曾說過，身為橄欖球選手，他深深感受到一個好的運動競賽，不僅可以提升運動員的尊榮感，讓更多人可以看到運動員精采的表現，進而開始關注、投入運動。

因此，新北市長候選人蘇貞昌特別提出「完善運動員職涯規劃」，將推動「A、B、C級基層選手訓練站」，不僅增加基本競技運動選手補助經費，以及競技運動選手醫療補助計畫外，也要讓現有運動選手，有運動以外的第二專長，能從第一線競技運動安心退下後，轉戰到其他產業，再把運動專業作為自己的斜槓去推廣，讓運動產業產生良性的循環。

同時，市府也要成為中間者，協助進行運動招商贊助，讓產業也可結合企業合作，在政府整合，提供充分的誘因後，投入運動產業的研究以及創新，鼓勵企業認養競技運動場地，贊助運動比賽與選手，讓選手與教練有更舒適的環境，以及更良好的待遇。

新北市長候選人蘇貞昌所提出的運動政策中，也將結合相關企業導入科學性的管理與數據分析，不僅降低選手的受傷風險，也能更加的突破自我極限。他認為運動不只是單一產業項目，內容是需要隨時是跟進，唯有整合更多資源產業進來，才能一起提升運動環境質感。

這樣的發展需要很多的實驗、嘗試以及摸索，因此倘若有個更高的格局的機關單位來進行這些事情再好不過，畢竟光是上面簡單的舉例，就包含教育、城鄉發展、交通、經濟發展還有十數個以上主管機關職責，確保各個領域的專業、角度跟人才以及法規，因此設立體育發展局是必要的事情。

發展運動，從小到老都在進行

運動領域要完善且全面的政策，除了針對專業選手規劃以外，也要讓新北市民從小到老都享受運動帶來的好處。新北市長候選人蘇貞昌在社區積極推廣與普及運動，結合軟硬體設施運用，例如：以社區鄰里為單位，整合場地、場館以及都市發展，並讓既有運動人才或運動團體，提出自己的需求進行媒合，讓關心或從事運動的人士，有更多元便利管道，來達成資源跟需求最大化整合。

蘇貞昌過往在任內推動改建新莊巨蛋體育館、萬坪公園內4千坪的追風廣場，以及二重疏洪道多個籃球場、足球場等，有了這些場地讓市民休閒、練習、甚至比賽，也成功推廣了運動社區化。未來政策首先需要總體檢全市的運動環境，除了盤點現有的資源外，更要確保民眾在使用上的安全。進一步更需擴大修建多功能體育公園、建立運動場館數位平台，透過平台計算來增加運動場的使用率，優化民眾使用的便利性，讓空間使用的效率最大化，也讓喜歡運動的民眾盡可能的都有場地使用。

同時，蘇貞昌也希望運動風氣能夠深入校園，學校除了是優秀體育選手的搖籃外，更是培養孩子運動興趣的重要場域。蘇貞昌堅持「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，從改善與增設校園運動設施開始，盤點基礎硬體設備，讓學生進行體育活動時，能夠有更全面細緻的安全防護，也保護小選手免於運動傷害。加上經費補助學生社團，並媒合退役運動選手成為社團指導老師，學生不僅能在運動時接受到正確知識，更能吸收到退役選手難能可貴的實戰經驗，將人才星火不斷傳承下去。

除了學生以外，銀髮族也是蘇貞昌的關注焦點。台灣已邁向高齡化社會，運動能夠幫助銀髮族遠離疾病、延遲老化，是非常重要的一件事。新北市長候選人蘇貞昌現在要瞄準銀髮族的需求，建立更加完善的運動環境系統。

首先是增設諮詢室，根據高齡者的身體實際狀況，進行合適的運動建議，特別是65歲以上之銀髮族，可免費進行各項體適能項目檢測，給予專屬「運動菜單」，來建議選擇適合的銀髮運動教室。除外，新北市長候選人蘇貞昌也要開設免費運動教室、輔導銀髮運動社團，讓想運動的長輩們，能夠有安全、舒適的運動空間，也能藉此打開生活圈，讓長輩能夠結交不同的朋友，邁向樂齡生活。同時，規劃舉辦高齡運動會，讓新北市民從幼到老都有健康體能。