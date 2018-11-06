《第一次哺乳就上手》：營養豐富的「初乳」只有第一胎喝得到？

文：陳思庭

初乳不是大寶的專利

雅婷是個崇尚母乳的媽媽，大寶出生時，看到他一邊吸著自己的ㄋㄟㄋㄟ，一邊露出滿足的表情，真的是當母親最大的成就感。雅婷聽說媽媽的初乳對小孩的免疫力很好，可以減少生病的機會，因此產後無論再辛苦也要哺餵母乳。老大在雅婷細心的照料下，果然長得頭好壯壯，而且也很少生病，這讓她感到很欣慰。 雅婷覺得孩子這樣健康活潑，都是初乳的功勞！有了前一胎的經驗，當她又懷上二寶時，當然也想繼續哺餵母乳，但是問題來了，雅婷認為初乳是媽媽一生中最初的泌乳，所以才格外珍貴，大寶有初乳加持，才會如此健康，但二寶就沒有如此幸運了，沒有初乳可以喝，是不是就少了為體質打底的機會呢？

人是哺乳類動物，媽媽的初乳可說是匯集了各種營養精華，對剛出生的寶寶而言是非常重要的。唯然初乳只有一點點，但新生兒的胃口非常小，初乳就可以滿足他們的需求。

我在從事衛教工作時，有些媽媽會問我：「思庭，我家老大有喝到初乳，老二沒有初乳喝，抵抗力會比較不好嗎？」原來，這些媽媽認為大寶吃到營養豐富的初乳，免疫力會比較好，而二寶少了初乳的加持，身體可能會比較差。

初乳，並不是指「人生第一次泌乳」，而是「每一胎產後初期所分泌的奶水」，所以是每次產後都會有的，因此不管是大寶、二寶、三寶……喝到初乳的機會都是一樣的喔！

此外，乳汁會依據寶寶的成長而自動調整營養成分，因此又可分為「初乳」、「過度乳」及「成熟乳」。一般而言，分娩後5天內都屬於初乳，5到14天則是過度乳，之後的就都是成熟乳。

1、初乳：通常顏色較黃，不過每個媽媽身體情況不同，初乳的顏色也不完全相同。初乳的體積小、能量高又含有高免疫球蛋白，正適合新生兒。初乳含有生長因子，能促進小腸絨毛成熟，阻止不全蛋白代謝產物進入血液中，預防過敏反應。此外，對寶寶而言，初乳具有輕瀉作用，能促使胎便早日排出體外，進而降低黃疸發生的機率。

2、過渡乳：過渡乳脂肪含量逐漸增高，蛋白質及無機鹽含量比例也會逐漸減少。

3、成熟乳：為了提供寶寶成長所需的水分，成熟乳大約90％是由水分組成的，因此外觀看起來會清淡一些。成熟乳富含蛋白脂、脂肪、乳糖、維生素及礦物質等，足以應付寶寶所需的營養成分及熱量，因為媽媽的泌乳量也會越來越大，不管是質或量都能滿足寶寶的需求。

母乳的主要成分 水分：母乳中約有89％都是水分，可完全供應6個月大之前寶寶的水分需求，因此只要喝到足夠奶水，尿量充足的純母乳寶寶無需額外供給水分。 乳糖：母乳中最大比例的營養成分來源，是能量的泉源。 脂肪：寶寶大腦發育和維持身體構造的重要成分。 蛋白質：會分解成氨基酸，成為寶寶肌肉的來源。此外，還是重要的免疫蛋白質如乳鐵蛋白和分泌型免疫球蛋白的主要成分。 Phoot Credit：平安文化

選錯吸乳器，乳頭變形又塞奶

心潔生第一胎時是全親餵，但大寶吸奶時好像吸不太到，因此會用力拉扯，有時甚至吸到出血。第一胎餵母乳的經驗實在太「痛」不欲生了，因此第二胎她決定換成瓶餵，也就是先將奶擠出來，之後再用奶瓶哺餵。 既然決定瓶餵，心潔於是到網路平台參考其他媽媽的意見，不斷比較哪個牌子的吸乳器比較好用，然後也火速敗了一台。二寶出生後，心潔迫不及待地拿出吸乳器來使用，但不曉得是不是太緊的關係，吸奶時很不舒服，使用幾次之後乳暈還出現裂縫，不但沒達到快速擠奶的功效，乳頭還因此受傷了。「原來瓶餵比親餵還麻煩，吸乳器也沒想像中好用嘛！」吸乳器讓心潔的乳暈疼痛不已，想要重新換回親餵……

很多媽媽覺得手動擠奶實在太累了，因此對吸乳器寄予厚望，以為用了就會奶量大增，並且變得比較輕鬆、省力。其實這樣的想法未必完全正確，吸乳器有可能會讓擠奶變得事半功倍，但也有可能造成乳頭的傷害。因此，別看到網友們推薦好用，就急著購買相同的吸乳器，先搞清楚自己適不適合。

大部分的媽媽生產前就開始大肆添購哺乳用品，吸乳器通常也列在清單裡。不過，如果決定要親餵的話，吸乳器很可能會派不上用場，買了晾在一旁也是浪費。至於決定要瓶餵的媽媽們，挑選吸乳器時，一定要注意是否適合自己。此外，吸乳器並非產後就能立即使用，時機要在乳腺暢通時、且每次擠乳量超過30cc以上時才適合。有些奶量比較大的媽媽，乳房深層的奶水可能無法透過吸乳器吸出，建議每次使用完需再檢查一下乳房是否完全變鬆，如果局部還有明顯硬塊，但吸乳器已經吸不出奶水了，就必需再徒手將硬塊排除。

每個人的胸型及胸腔壓力都不太一樣，適用的吸乳器也不一定相同。一般吸乳器附屬罩杯規格為21～23mm，但有些媽媽乳頭偏大或過小，若使用不符合大小的喇叭罩或容易引起乳頭、乳暈水腫受傷。

想知道吸乳器適不適合自己，最簡單、最準確的方法就是試用看看，有些賣場有展示品可試用，或向其他親友借來測量看看。

如何選擇吸乳器？ 測量寬度：將罩杯套在乳頭，以乳頭的邊界計算離喇叭罩的邊界是否間距3mm。如果間距過小，容易因摩擦導致乳頭皺裂，間距過大則會水腫變形。 Phoot Credit：平安文化

相關書摘 ►《第一次哺乳就上手》：擠奶時痛得死去活來，通常是因為「擠錯了」

書籍介紹

《無壓力．零痛感 第一次哺乳就上手：權威哺乳諮詢專家的全方位哺乳聖經！新手媽媽照著做，哺餵母乳好輕鬆，追奶、塞奶、乳腺炎煩惱統統解決！》，平安文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：陳思庭

哺乳，是成為媽媽後的第一個任務，除了滿足寶寶的需求外，也能夠讓媽媽與寶寶之間建立獨特的親密感。但如果哺乳不順利，不但可能造成乳房瘀青、疼痛，甚至乳腺發炎，同時也會在新手媽媽的心中留下陰影，加深對哺乳的焦慮與恐懼。

擁有物理治療師身分的知名哺乳諮詢專家陳思庭，在本書中便運用物理治療的專業技巧，搭配超過4萬名媽媽的豐富臨床經驗，貼心地提供所有準媽媽和新手媽媽們全方位的哺乳訣竅，從孕期的哺乳準備開始，到追奶一定要搞懂的4大問題，乃至哺乳期常見的困擾和新手媽媽常犯的錯誤，以及產後瘦身、預防媽媽手和胸部變形的各種實用運動，幫助妳一次解開所有疑惑，只要按部就班照著做，就能夠充分享受親自哺乳的樂趣！

Phoot Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航