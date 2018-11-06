《第一次哺乳就上手》：擠奶時痛得死去活來，通常是因為「擠錯了」

文：陳思庭

正確的無痛擠乳技巧

書婷是位準媽媽，為了產後哺乳更順利，她特別去向幾位有哺乳經驗的朋友取經。 「只要想起剛生完時擠奶那麼痛，我就沒有勇氣再生第二胎了！」、「那時候護理師幫我擠奶的時候，我痛到大哭！她還一直叫我忍耐……妳最好要有心理準備！」、「回想那時候，生產都沒擠奶痛……好可怕！」這些母乳前輩們的話讓她整個嚇到，也澆熄了她對哺乳的熱情，原來擠奶那麼痛啊！難道真的沒有不痛的擠奶方法嗎？

擠奶時痛得死去活來，是很多媽媽都有過的經驗，有些人甚至說：「擠奶的那一剎那，簡直比生產還痛啊！」為了讓寶寶吃飽，媽媽們無論如何也會咬牙忍耐，就算一邊擠、一邊慘叫也無所謂，這就是母愛的偉大！其實，擠奶可以不用這麼痛的。

媽媽擠奶時會感覺疼痛，通常是因為「擠錯了」，硬擠、瞎擠只會讓乳房受傷而已！產後初期乳房很嬌嫩，此時期的乳房較充血且緻密，如果擠奶的力道太大，或擠得太深的話，除了乳房受傷之外，也無法讓母奶排乾淨，擠完後還是呈現硬硬的狀態。

媽媽們想要無痛擠奶，不妨先來了解乳房的構造。

Phoot Credit：平安文化 乳房結構圖

乳房結構：

構造 功能或位置 乳小葉（單位：乳腺泡） 製造、儲存乳汁 乳腺管 輸送乳汁 輸乳竇 此區域的輸乳管會被聚積的奶水膨脹，成為一個功能性儲乳區。此區也是泌乳反射接收器最多最敏感的地方，寶寶主要就是吸吮該區得到的奶水。 蒙哥馬利腺體 乳頭乳暈處分化之皮脂腺體，為顆粒凸狀。主要分泌油脂、保護嬌嫩的乳頭和乳暈。分泌物具有保護皮膚、潤滑乳頭及嬰兒口唇的作用。獨特的氣味亦可讓寶寶尋乳。

正確擠乳步驟如下：

1、先學手勢：手呈C字型，較易服貼在乳房上（如圖）。手勢不良的話易因施力錯誤造成大拇指肌腱發炎，進而演變成媽媽手。以C字型手勢擺放在乳房，大拇指、乳暈及食指會呈一直線。

Phoot Credit：平安文化 C型手

2、了解擠乳方向：通常會擠左右、上下、斜向左右二側等方向，原則上就是一個米字型。

3、將乳房分成3等分：前段奶是指乳暈的地方，中段奶則是乳暈黑白相間處再往外2指寬的範圍，後段奶則是以乳暈為基準，往外3～4指寬，胸部較小的媽媽以3指為準，胸部大一點的則是4指。

Phoot Credit：平安文化 前段奶：指乳暈範圍

Phoot Credit：平安文化 中段奶：以乳暈為基準往外2指寬

Phoot Credit：平安文化 後段奶：以乳暈為基準往外3～4指寬

4、先擠前段奶：乳暈是噴乳反射接受器最多的地方，簡單來說，也就是乳汁流出的開關，而乳暈下方則有輸乳寶。前段奶的乳腺管靠近乳房表層處，只要以手指輕輕按壓即可，並不需要用力掐擠。先擠前段奶可以啟動泌乳反應。當感覺乳汁大量泌出或噴出，乳房也變得比較鬆軟之後，就可以換個方向繼續擠壓。乳暈擠完一圈後就可以開始擠中段奶。

Phoot Credit：平安文化 擠前段奶方式

5、擠中段奶：中段奶跟乳暈的距離變遠了，有些媽媽擠時會不自覺地用力，力道太大容易造成過分摩擦，建議可以在中段奶的地方塗點母乳或植物油當成潤滑液。擠奶的訣竅是手以C字型撐開，輕輕地伏貼在乳房中段奶處，以適當的力道往胸壁內壓（如圖），並且往前帶，到乳暈時輕輕夾一下，乳汁就會流出來了。中段奶擠完一圈後，就可以準備擠後段奶了。

Phoot Credit：平安文化 擠中段奶方式

Phoot Credit：平安文化 胸壁內壓示意圖

6、擠後段奶：同樣以C字型手再撐開一些，並且伏貼在後段奶的範圍。擠後段奶跟擠中段奶的方式一樣，都是往胸壁內壓，並且往前帶，到乳暈時輕輕夾一下。記住，不管擠哪一段奶，都不需硬擠、硬刮、硬揉，錯誤的方式只會把乳腺管壓得更扁塌，奶水反而不易流出。

Phoot Credit：平安文化 擠後段奶方式

7、檢查：一手將胸部稍微捧高，另一手朝乳暈方向順撥來檢查乳房，看看是否重量減輕、變鬆軟、沒有脹痛感了。如果還有硬塊或脹痛感，表示乳汁還未擠乾淨，可以輕微按摩搖晃之後，再接著繼續擠乳。

雖然我一直推廣親餵是最天然、最原始的方式，但到底如何選擇，還是視每個家庭的狀況而定。不管是親餵還是瓶餵，建議每一個媽媽都應該學會無痛手擠乳的技巧，因為隨時都有可能派上用場。

選擇親餵：全親餵原本是不需手擠乳的，但哺乳的過程中難免會遇到塞奶、寶寶吸不到奶的情況，此時就要用手擠乳的方式來改善。當育嬰假結束，準備重回職場上班時，如果還想繼續哺乳的話，就一定需使用手擠乳。

選擇瓶餵：瓶餵是先將母乳擠出，再用奶瓶哺餵寶寶，手擠乳當然就是必學的技巧了。

雖然現在很多醫療機構都推崇母嬰同室，但如果碰到早產或寶寶健康出現問題等狀況，產後勢必需跟寶寶分離。在這種情況下，只要媽媽的健康及體力正常，一般還是會鼓勵應先將奶水擠出，以杯餵、湯匙餵或瓶餵的方式來哺餵初乳。

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書籍介紹

《無壓力．零痛感 第一次哺乳就上手：權威哺乳諮詢專家的全方位哺乳聖經！新手媽媽照著做，哺餵母乳好輕鬆，追奶、塞奶、乳腺炎煩惱統統解決！》，平安文化出版

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作者：陳思庭

哺乳，是成為媽媽後的第一個任務，除了滿足寶寶的需求外，也能夠讓媽媽與寶寶之間建立獨特的親密感。但如果哺乳不順利，不但可能造成乳房瘀青、疼痛，甚至乳腺發炎，同時也會在新手媽媽的心中留下陰影，加深對哺乳的焦慮與恐懼。

擁有物理治療師身分的知名哺乳諮詢專家陳思庭，在本書中便運用物理治療的專業技巧，搭配超過4萬名媽媽的豐富臨床經驗，貼心地提供所有準媽媽和新手媽媽們全方位的哺乳訣竅，從孕期的哺乳準備開始，到追奶一定要搞懂的4大問題，乃至哺乳期常見的困擾和新手媽媽常犯的錯誤，以及產後瘦身、預防媽媽手和胸部變形的各種實用運動，幫助妳一次解開所有疑惑，只要按部就班照著做，就能夠充分享受親自哺乳的樂趣！

Phoot Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航