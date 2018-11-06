《中國的印度戰爭》：中共與各國簽訂新邊界條約，唯獨漏了印度

文：柏提爾・林納（Bertil Lintner）

根據1846年《阿姆利澤條約》（Treaty of Amritsar），鄰近西藏的北界，應由英屬東印度公司聘任專員，會同查穆與喀什米爾大公古拉伯・辛格・多格拉（Gulab Singh Dogra）共同訂定。一名英屬印度測量局官員威廉・詹森（William H. Johnson）成為大公之下的拉達克總督。1865年，他提出一條穿越阿克賽欽的邊界，接通此區最高的崑崙山脈。1897年，這條邊界由英國倫敦的軍事情報處長約翰・阿爾達少將（John Ardagh）向英國政府提出。後續，這條線就稱為「阿爾達－詹森線」（Ardagh-Johnson Line）。

中國從未承認阿爾達－詹森線。1892年，一名中國巡邏官曾經在喀喇崑崙山口豎立了幾座邊境標誌，這座山口是自古以來新疆與拉達克之間的商隊路線。從此之後，中國持續宣稱拉達克的阿克賽欽大部分區域應屬於中國。

英國對中國進入這塊偏遠無人居住區域一事並不關心，但為了在擴張的沙俄帝國與西藏間建立另一塊緩衝區，1893年又劃了一條新邊界「馬繼業－竇訥樂線」（MacCartney-MacDonald Line），將多數阿克賽欽區域都劃入中國境內。這個新邊界是以英國駐新疆主要城市喀什（Kashgar）的領事馬繼業（George MacCartney）與當時英國駐清公使竇訥樂爵士（Claude MacDonald）為名。竇訥樂更為知名的作為是，在1898年為香港殖民地向中國談判，取得新界99年租約。此租約於1997年到期，整個香港回歸中國統治。

根據印度資料，第一次世界大戰結束時，英國政府接受以阿爾達－詹森線（而非馬繼業－竇訥樂線）做為正式邊界。此線也是今日所有地圖上的印度邊界，中國主張則大致沿著馬繼業－竇訥樂線。英國殖民時期地圖上的西段邊界，遠比東段更為模稜兩可，然而在1947年印巴分治前夕所出版的地圖，印度領土確實包含了阿克賽欽及今日的阿魯納恰爾邦。矛盾的是，部分較早的殖民時期地圖中，拉達克邊界標示著「未定界」。1921至1927年間，英屬印度政府曾數度遣使西藏，要求劃定拉達克與西藏的邊界，然而未果。因此至少到1943年前，這段邊界在地圖上多以虛線方式標注。

另一方面，中國地圖的對外疆界也不精準，其中想像力最為豐富的莫過於中華民國地圖，至今仍在台灣使用。雖然中華民國只存在於台灣與數個附近小島，但使用的地圖仍展現1912年建國時所宣稱的中華民國疆界。這張地圖上唯一修正的部分，是在1945年納入台灣，因為台灣從1895年到第二次世界大戰結束前，都受日本統治。

在正式地圖上，西藏自然也是屬於中華民國，此外還有蒙古國、俄羅斯的圖瓦共和國（Republic of Tuva）、阿克賽欽、阿魯納恰爾邦、緬甸最北側克欽邦孫布拉蚌（Sumprabum）以北區域、南中國海島群及釣魚台列嶼。釣魚台列嶼位於東海，日本也宣稱擁有主權，並稱為尖閣諸島。

中華民國從未承認蒙古獨立，這也是之前蒙古多年無法加入聯合國的原因。直到1961年，蘇聯威脅中華民國若再次動用否決權，也將否決所有甫解放殖民的新興非洲國家加入聯合國，因此才讓蒙古加入聯合國。當時中華民國在聯合國中代表中國席次，並擔任安理會五個常任理事國之一，直到1971年被中華人民共和國取而代之。

蒙古在1911年宣布獨立後，也經歷了一些重大變化。1921年俄國紅軍進占蒙古之後，政教合一的舊國家不復存在。這波入侵是由前沙俄軍隊中將在俄羅斯遠東區域的恐怖統治所引起，他的名字是羅曼・費歐多洛維奇・馮・恩琴－史登伯格（Roman Fyodorovich von Ungern-Sternberg），這人若生在今日，應該會被認定心理變態而入獄。馮・恩琴－史登伯格以「瘋狂男爵」聞名，也信奉麾下蒙古騎兵的喇嘛佛教，並從佛教導師那裡習得輪迴轉世概念。他堅定相信殺害無力反抗者是為了他們好，可以讓被殺者在下一世更加強壯。

1920年秋天，馮・恩琴－史登伯格帶領一支6000人的雜牌軍，包含前沙俄騎兵團、當地哥薩克人與蒙古騎兵進入蒙古。1921年1月當他入侵庫倫時，「各年齡層、種族與信仰難以計數的孩子們都被砍成碎片、刺刀刺穿、槍殺、勒斃、絞殺、釘死或活埋。」

馮・恩琴－史登伯格在蒙古自稱「全俄皇帝」，誓言鋪出一條從庫倫通往莫斯科的「恐懼大道」，並將吊死「共產黨人與猶太人。」他也宣稱將帶領軍隊一路直入西藏，並相信自己的「帝國」將與達賴喇嘛簽訂條約。

莫斯科新的共黨政府顯然視馮・恩琴－史登伯格為威脅，不單是因為他所帶來的災難。日本是馮・恩琴－史登伯格的主要後台，並視之為擴張北亞、中亞勢力的有用工具，特別是在1904至1905年擊敗帝俄之後。日本公開支持馮・恩琴－史登伯格的「大蒙古」計畫，並將其納入保護國。雖然不清楚征服西藏是否在計畫之中，但在日本的支持下，馮・恩琴－史登伯格的猖狂行徑已引起新德里與倫敦的關注，並重視強化英屬印度北方邊防的需求。

最後終結了馮・恩琴－史登伯格恐怖統治的，並非英國或任何外國勢力，而是俄國共產黨。1921年7月，一萬名紅軍進入庫倫，逮捕並處決馮・恩琴－史登伯格，蒙古成為了莫斯科的附庸國。蒙古不同於其他共產黨統治的中亞區域，當1922年12月30日，蘇維埃聯邦共和國宣布成立時，蒙古並未成為聯邦的一部分。由於當時蘇聯與中華民國關係友好，兼併蒙古將會破壞中蘇關係，因此蘇聯採行自認妥協的解決方式，讓蒙古成為一個「人民共和國」，是蘇聯之外的第二個共產國家，而中華民國所有地圖，仍持續將蒙古包含在疆界之中。

今日的圖瓦共和國是俄羅斯聯邦的一部分，也是另一個由俄國共產黨統治，但中國卻宣稱為其所有的區域。它與蒙古一樣成為正式獨立國家，當時名為「坦努圖瓦人民共和國」（People’s Republic of TannuTuva）。於1921年8月建國，至1944年消失在地圖上。由於圖瓦面積較小，戰略位置也不如蒙古重要，遂被蘇聯所併。但圖瓦也如同蒙古，今日仍出現在中華民國的地圖上。

中華民國官方地圖或許可視為與現實脫節，但台北當局仍舊維持這份地圖，倘若承認蒙古為獨立國家，那麼又該如何處理台灣？台灣島上有強烈呼聲要脫去中華民國舊名，改採台灣共和國。若台灣獨立，中國則威脅入侵。雖然1895年以來，台灣受大陸政權統治時間僅僅四年，從1945年脫離日本統治回歸中國，到1949年中國共產黨取得勝利，國民黨政府逃往台灣為止；然而中華人民共和國仍認為台灣是其領土的一部分。國民黨也認為台灣是中國的一部分，但指的是中華民國，不過此觀點並未獲得台灣民族主義的民進黨人士認同，後者自2016年5月成為執政黨，並希望台灣脫離大陸成為獨立國家。

中華人民共和國印製的地圖，不合現實的出入自然比中華民國地圖少，但仍舊包含一些從不屬於中國，或1949年10月1日建國後占領的區域。雖然中華人民共和國並未宣稱擁有蒙古與圖瓦，但新的中國共產政府自1950年代初期就占領西藏與阿克賽欽，其地圖也包含台灣、今日的阿魯納恰爾邦、南中國海斯普拉特利群島及釣魚台列嶼。

中共政府剛上台時宣稱，將「重新審閱過往政權與外國勢力簽訂的條約，予以承認、廢止、修訂或重新談判。」1960至1963年期間，中國與緬甸、尼泊爾、蒙古、巴基斯坦及阿富汗簽訂新的邊界條約，但未包括印度與蘇聯。直到1991年、2003年及最終的2008年條約簽訂後，中蘇之間才解決領土爭議。

1960年10月1日簽訂的條約中，中華人民共和國放棄過去對緬甸最北角克欽邦的領土宣示，雖然此地從未在中國統治之下。1960年條約進一步要求，為交換中國的「讓步」，以及緬甸對克欽邦邊界220平方公里的南碗指定區主權，中國將取得中緬邊界上的三個克欽族村落：片馬（Hpimaw）、古浪（Gawlum）及崗房（Kangfang），以及緬甸東北佤族山區的班洪－班老區域（Panghung-Panglao）。克欽邦村落區域約為152平方公里，而割讓中國的佤族區域為189平方公里。

以國際標準來看，這筆交易並非不公平。不過傳聞迅速在緬甸少數民族區域的克欽邦中擴散：克欽領域的廣大區域已割讓給中國。因此克欽人在1961年發動叛變，直到今日仍未休止。除了與中國的邊界條約外，緬甸政府於1960年決定將佛教定為國教一事，也讓以基督徒為主的克欽族人大為不滿。克欽人開始爭取獨立，或者至少是真正自治的政府。

從區域觀點來看，中緬在1960年簽訂的邊界條約與印度衝突有關，因為兩國區劃的邊界延續了麥克馬洪概念，亦即分水嶺的概念。緬甸的北方邊界事實上是麥克馬洪線的延續，而中國顯然並未視其為某種古老、殖民時期「不平等條約」或「帝國主義政策」的延續，這是中國政府在討論中印邊界與其他領土爭議時一貫訴諸的說法。

相關書摘 ▶《中國的印度戰爭》：「毛思想」接掌尼泊爾，終結240年沙阿王朝

書籍介紹

本文摘錄自《中國的印度戰爭：世界屋脊上的衝突，亞洲兩大區域強權的角力》，馬可孛羅出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：柏提爾・林納（Bertil Lintner）

譯者：林玉菁

1950年代，中國與印度分別成為亞洲兩大獨立國家，兩國間就此開展了50年亞洲大陸地緣強權的勢力競逐。中國對於印度東北各邦少數民族獨立運動的支持，英國殖民政府劃下的麥克馬洪線中印邊界爭議，以及90年後中國欲借道緬甸取得通往印度洋的策略通道。透過政治運作、軍事衝突、外交折衝，在世界屋脊的大喜馬拉雅山區掀起50年的陰謀、動盪、煽動與暴力。

在《中國的印度戰爭》一書中，作者柏提爾・林納援引近年解禁的中印戰爭軍事情報資料，40年間在印度東北、中國西南及緬甸北部少數民族部落區域訪問好幾代武裝勢力的第一手經驗，寫下大喜馬拉雅山區中印鬥爭，以及各族群在動盪陰謀中求生存的掙扎。

1962年的中印戰爭對印度是場重大挫敗，不只是折損軍力，國家尊嚴受到重大挑戰，同時全世界也認定印度為挑釁者，中國僅是「防衛自家領土完整」。半世紀後，本書作者林納透過爬梳更多機密文件、史料與訪談紀錄後，將當時被認定是「邊界爭議」的軍事衝突，重新放置在兩大亞洲強權的歷史與地緣政治角力脈絡。

本書不只重新定位1962年中印戰爭的基調，柏提爾・林納更認為中印戰爭始終不單純是一段邊界爭議，當時在大喜馬拉雅山區掀起的國際角力，今日仍舊在緬甸北部、中印交界及印度洋區域持續演進。未來，中國與印度這兩大亞洲新興強權勢必爭奪亞洲甚至世界的發言權。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航