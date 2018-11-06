《中國的印度戰爭》：「毛思想」接掌尼泊爾，終結240年沙阿王朝

文：柏提爾・林納（Bertil Lintner）

中國與尼泊爾的關係，一向都以地緣政治而非意識型態為考量，中國希望打造喜馬拉雅山區策略廊道，以對抗印度在邊境區域的影響力。中尼於1955年正式建交，隔年8月及9月，雙方政府代表在加德滿都首次直接對談。會後，唐卡・普拉薩德・阿恰利亞（Tanka Prasad Acharya）成為後拉納家族時代中首位造訪中國的尼泊爾首相，並與國務院總理周恩來舉行會談。中國同意提供6000萬印度盧比（比起無法兌換的中國人民幣，印度盧比在尼泊爾更受歡迎），協助推動尼國第一次五年計畫。同年，尼泊爾承認中國對西藏的主權；1957年1月，周恩來訪尼。由於當時中印關係尚未變質，因此中尼關係親善也未困擾印度。

1959年邊界爭議導致中國軍隊移往尼泊爾邊界後，中國對尼政策有了改變。中國地圖視尼泊爾領土屬於中國的一部分，並宣稱聖母峰為中國所有，稱之為珠穆朗瑪峰。當年發生西藏起義事件之後，總數超過兩萬的大批難民湧入了尼泊爾。今日多數人雖仍舊在此，還是有大量難民持續前往印度，因為環境較友善且能自由從事政治活動。

1960年3月，尼泊爾首相畢許威許瓦・普拉薩德・克伊拉拉（BishweshwarPrasadKoirala）訪北京時解決了邊界爭議，並與中國簽訂《和平友好條約》，條款之一是勘察並劃定共同邊界。次年9至10月，王室政變建立評議會體系後，馬亨德拉國王與王后正式訪問中國，會見國家主席劉少奇與總理周恩來。10月5日簽訂《中華人民共和國與尼泊爾王國邊界條約》，「締約雙方以傳統習慣邊界線為基礎，並且根據平等互利、友好互讓的原則，劃定全部邊界走向。」

在10月15日（國王訪問行程的最後一天）雙方簽訂協議，鋪設一條由西藏通往加德滿都的高速公路。兩國政府將各自負責興建自己境內的路段，但中國承諾將慷慨提供資金協助興建尼泊爾段。此後數年，興建團隊穿山越嶺，公路以13世紀尼泊爾人阿尼哥（Araniko）為名，傳說他曾將尼式建築引入西藏與中國。

這條公路於1967年正式開通，雖然數世紀以來舊的氂牛商旅多半沿著相同路線，這仍是第一條穿越喜馬拉雅山的高速公路。中國在西藏新建的公路系統現在不只向下延伸到印度邊界，更穿越喜馬拉雅山巔。中尼友誼橋橫跨邊境的桑科西河（Sun Koshi River），連接尼泊爾辛杜帕爾喬克縣（Sindhupalchok）柯達里（Kodari）與西藏樟木鎮。

在公路興建之前，尼泊爾1962年撤回駐西藏大使，改以總領事取代，藉此取悅中國。隔年1月22日，兩國邊界終於正式劃定。在1962年中印戰爭中，尼泊爾曾宣布中立，並表明不會接受任何國家入侵。尼國此訊息雖是針對中國，但仍支持中國爭取聯合國代表權，並維持與北京的關係。1962年戰前，印度與尼泊爾簽訂武器協助協定，印度承諾將「為尼泊爾全軍提供武器、彈藥與設備，（並）盡速以現代化武器取代現有尼軍軍備，且就印度提供之武器設備，提供維護及替換。」

但此時尼國已經開始打中國牌，減少傳統上對印度的依賴，因為後者令許多尼泊爾人相當不安。中國明顯視尼泊爾為印度北方邊防的弱點，可用來延伸中國對喜馬拉雅山區的影響力。因此，當尼泊爾通往西藏的公路開啟新貿易路線時，印度對此心有不滿，並在1970年對尼泊爾實施邊境封鎖。雖然封鎖期不長，然而尼國經濟1970至1971會計年度的成長率僅有1.7％，遠比前一年成長率9.8％低。令印度更加苦惱的是，經過封鎖後中尼關係更形親密。

尼泊爾不像錫金，後者在外交政策上不可能脫離印度而獨立；也不像不丹有更加圓滑的折衝技巧，能在不得罪南方強鄰的情況下建立自己的認同。尼泊爾逐漸成為中印區域競爭中的馬前卒。

即使中情局支持的西藏游擊隊進駐木斯塘，似乎也未對北京共黨統治者與加德滿都王室的新友誼造成負面影響。畢蘭德拉國王於1973年12月訪問中國，正是中尼在1960年代與1970年代初期建立的親近關係，因此尼軍1974年時將西藏反抗軍趕出木斯塘藏身地。同年，尼泊爾強力抨擊印度國會將錫金變更為附邦的決定，並稱印度為「擴張主義國家」。中國則回報以更多道路建設計畫；1976年4月，尼泊爾與「中國西藏自治區」簽訂貿易協定。

即使歷經1990年動盪與廢除絕對王權後的混亂年代，無論由誰當政，中國都持續與加德滿都的當權者保持親密關係。2001年6月1日，王儲狄潘德拉（Dipendra）衝入加德滿都的納拉揚希蒂王宮（Narayanhiti Palace），在王室每月例行聚餐中對眾開槍，導致尼泊爾情勢更加惡劣。九名王室成員死於槍殺，包含狄潘德拉的父母畢蘭德拉國王與艾許瓦莉亞王后、弟弟尼拉詹、妹妹施魯蒂與其他五名親戚。狄潘德拉自殺未遂，在6月4日傷重不治前曾短暫繼位；他死後，由馬亨德拉的另一個兒子，畢蘭德拉之弟賈南德拉（Gyanendra）宣布即位為王。

王室屠殺案後，各種陰謀論在加德滿都流傳，甚至包含了印度與中情局介入的精采版本。然而並沒有任何證據可以證明，狄潘德拉除了對父母不滿外，是否有受到任何外力驅使。當他持槍殺害這些家人時早已酩酊大醉，並且因吸食大麻而興奮激昂。狄潘德拉想娶拉納家族之女狄維雅妮・拉納（DevyaniRana）為妻，而她與印度瓜里爾（Gwalior）王室也有親戚關係；然而艾許瓦莉亞王后並不贊同這段關係。屠殺事件之後，狄維雅妮・拉納為躲避媒體關注而逃往印度，現今在聯合國發展組織（United Nations Development Programme）工作。

這段期間，透過一連串銀行搶劫及在控制區域的所有大城鎮（甚至國外）全面強加人民「革命稅」，尼共（毛派）成為亞洲最富裕的反抗運動者之一。根據加德滿都出版的尼泊爾文報紙《首都日報》（Rajdhani Daily）報導，即使最貧困的農民也不能免除這些賦稅，「家戶被迫依據房屋價值繳稅，而瓦頂或鐵皮屋頂的人家，比茅草屋頂繳納更多稅。反叛軍下令，非營利組織與社區組織在未取得書面許可前，不得展開任何計畫。」

大量金錢也從國外尼泊爾人「收集」得來，特別是在印度的數百萬尼泊爾移工。移工中的主要組織「全印尼泊爾團結協會」（AkhilBharatiya Nepali EktaSamaj）在2002年7月因為與尼共（毛派）的關係而遭禁止。印度當局於9月7日逮捕祕書長巴姆德夫・切特利（BamdevChhetri），並將之遣返尼泊爾；切特利當時被認為是尼泊爾毛派在印度最重要的聯絡人。

貧困加上家鄉的政治社會動盪，迫使數萬尼泊爾人成為移工。根據報導，香港大約兩萬多人的尼泊爾社群中，存在一個小而活躍的毛派小組，並強迫收取「革命稅」。尼共（毛派）的另一種新穎做法，是向外國遊客發行販售登山許可，連同一份聲明解釋毛派成立共產共和國的努力。據估計，2002年的尼共（毛派）總收入約在50億至100億尼泊爾盧比之間（約合6400萬至1億2800萬美元）。

然而尼共（毛派）並未獲得外國政權的資金或武器協助，其軍火幾乎都由軍隊倉庫及駐站劫掠而來，部分則來自印度比哈爾邦的地下槍枝工廠。21世紀初，毛派相關暴力已經散布到尼泊爾全部75個縣。魯孔、羅爾帕、撒利揚及賈甲廓等西部縣市是山區毛派的核心區域，政府勢力僅能掌控縣市中心，以及一串通往南方低地道路上的檢查哨。即使在毛派重鎮外圍的卡利廓、代列克（Dailekh）、蘇爾凱特（Surkhet）、丹（Dang）與皮優檀（Pyuthan）等縣市，除了主要城鎮外，政府勢力幾乎不存在。

毛派接掌尼泊爾並非不切實際。然而和平協議在2006年11月21日簽訂，尼共（毛派）的人民戰爭突然告終，這讓多數人（特別是中國）都鬆了一口氣。總計10年的反抗行動導致了1萬5000人死亡，超過10萬人流離失所，國家基礎建設盡成廢墟。經過內部調解人士三年的折衝談判之後，終於促成協議。尼共（毛派）的「人民戰爭」戰士將限制在聯合國監管的七個營區內；這些戰士將接受「復員」，領導人則獲得適當保護。

相對地，協議中指出：

國王將不再擁有國家權力。前國王畢蘭德拉、前王后艾許瓦莉亞及其家族成員擁有的財產，將由尼泊爾政府接管，在國家利益下透過信託加以運用。賈南德拉國王在位期間取得之所有財產（例如不同地點的宮殿、森林與國家公園、歷史與重要建築遺產等）將予以國有化。

該協議同時訂定，應制定並執行土地改革政策：

為終結以階級、族群、語言、性別、文化、宗教及區域為基礎的歧視，並面對婦女、達利人、原住民族、少數族群（賈那賈提人〔Janajatis〕）、特萊（Terai）族群（馬德西人）、受壓迫、忽視及少數族群與落後區域的問題，透過解構現行中央集權統一架構，政府應該以更包容、民主及進步的方式重新架構。

協議並未建立尼共（毛派）極力爭取的共黨「人民共和國」，但尼共（毛派）現在可以公開活動並參與大選。尼泊爾終於獲得和平。大選在2008年4月10日舉行，尼共（毛派）在制憲議會575席競爭席次中，贏得了220席，成為最大黨。賈南德拉國王被迫於5月28日遜位，終結自1768年開始統治尼泊爾的沙阿王朝。議會決定尼泊爾將成為聯邦共和國，並於7月23日選出國家第一任總統拉姆・巴蘭・亞達夫（Ram BaranYadav），一名出自尼泊爾國大黨的醫生政治家。隨著王室終結，木斯塘的最後一任統治者晉美・多杰・帕爾巴（JigmeDorjePalbar）也失去使用了半個世紀的王室頭銜。晉美・多杰・帕爾巴在年少時代曾支持中情局資助的游擊隊，欲將中國趕出西藏。

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書籍介紹

本文摘錄自《中國的印度戰爭：世界屋脊上的衝突，亞洲兩大區域強權的角力》，馬可孛羅出版

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作者：柏提爾・林納（Bertil Lintner）

譯者：林玉菁

1950年代，中國與印度分別成為亞洲兩大獨立國家，兩國間就此開展了50年亞洲大陸地緣強權的勢力競逐。中國對於印度東北各邦少數民族獨立運動的支持，英國殖民政府劃下的麥克馬洪線中印邊界爭議，以及九十年後中國欲借道緬甸取得通往印度洋的策略通道。透過政治運作、軍事衝突、外交折衝，在世界屋脊的大喜馬拉雅山區掀起50年的陰謀、動盪、煽動與暴力。

在《中國的印度戰爭》一書中，作者柏提爾・林納援引近年解禁的中印戰爭軍事情報資料，40年間在印度東北、中國西南及緬甸北部少數民族部落區域訪問好幾代武裝勢力的第一手經驗，寫下大喜馬拉雅山區中印鬥爭，以及各族群在動盪陰謀中求生存的掙扎。

1962年的中印戰爭對印度是場重大挫敗，不只是折損軍力，國家尊嚴受到重大挑戰，同時全世界也認定印度為挑釁者，中國僅是「防衛自家領土完整」。半世紀後，本書作者林納透過爬梳更多機密文件、史料與訪談紀錄後，將當時被認定是「邊界爭議」的軍事衝突，重新放置在兩大亞洲強權的歷史與地緣政治角力脈絡。

本書不只重新定位1962年中印戰爭的基調，柏提爾・林納更認為中印戰爭始終不單純是一段邊界爭議，當時在大喜馬拉雅山區掀起的國際角力，今日仍舊在緬甸北部、中印交界及印度洋區域持續演進。未來，中國與印度這兩大亞洲新興強權勢必爭奪亞洲甚至世界的發言權。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航