雕刻刀傳述的排灣故事：他們不是藝術家，而是美的釋放者

文：曾懿晴

西方多數的藝術強調獨特性，在排灣族的文化裡，卻有一群人，他們的美感是世代相傳的。屏東山地門的達瓦蘭部落中，有個排灣族巴瓦瓦隆藝匠家族，這個排灣族語稱malang的家族，意指美的釋放者，族人稱他們為Pulima （很多手的人），不同世代的家人都擁有一雙巧手，精通於各種媒材的創作，在音樂、打鐵、蓋石板屋、裝置藝術、木雕、鐵雕、金工等都展現精湛的手藝，是部落的建築師、設計師及藝術家。

2017年12月，國家文藝獎藝術類首度頒給原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，在我們眼中，他的創作在我們眼中無疑是藝術的展現。撒古流卻說，在排灣族的文化裡，並沒有「藝術」這個字眼，他的身分並不是排灣族的藝術家，只是釋放美的人。Pulima也並非一個職業，他一樣需要打獵、下田，只是他的天賦更多表現在生活美學的創作上。

在過去，擅長狩獵的族人如果需要一把長刀，會拿著獵物來與Pulima交換精美的長刀；擅長種田的族人需要蓋石板屋，則拿芋頭、小米等收成來請藝匠家族協助。

拿下國家文藝獎不久，撒古流的弟弟伊誕擔任策展人，籌畫「Pakialalang裝飾的路」巴瓦瓦隆（Pavavalung）家族展，在台灣原住民族文化園區展出，吸引我們一窺排灣族藝匠家族的工藝美學，巴瓦瓦隆家族世代擅長用雕刻刀講述自己的故事，讓我們深深感受排灣族文化的魅力。

80多歲的許坤仲是巴瓦瓦隆家族的耆老，也是少數專精於口笛、鼻笛及禮刀製作的國寶級人物。看他的裝扮不難發現，這是個熱愛裝飾打扮的民族，許坤仲每回出現，總是頭上戴著花圈、插著羽毛、穿著傳統服飾，揹著鑲滿銀飾及貝殼的小包包，上頭每一個鑲上的小貝殼、細銀針，都出自他的手。他創作的音樂講述排灣族兩兄弟的故事，兩兄弟在神話中離家走到了美濃化身成兩座山，爺爺想著他倆蹲踞在美濃這麼久，多少應該學會客家話，便把客家旋律融入笛音之中。

Photo Credit：公視提供 許坤仲擅長排灣族口笛、鼻笛、刀件製作

撒古流年輕時找回排灣族的傳家珍寶陶壺已失傳的製作技術，將兒子命名磊勒丹。磊勒丹是排灣話小陶壺之意，紀念撒古流此生的重要成就。在排灣族命名文化中，將重要成就賦予成為孩子的名，追本溯源可以得知這個家族重要的史蹟，並藉以砥礪後輩。

住不慣水泥房子的撒古流，終年住在帳篷裡，懷抱著文化消逝的焦慮，過去他寫出一行國字都要煞費苦心，如今卻花費大量時間，將腦中排灣族糧食、農作、狩獵、用火等傳統知識轉換成文字，在口傳歷史被國字取代的時代，憂心忡忡的為後代保留祖靈的智慧。

撒古流的焦慮其來有自，身為中生代的他，與弟弟伊誕歷經部落從傳統生活，到村裡點起第一盞燈的那一夜。部落點起了燈，電費帳單開始寄到族人家裡，貨幣取代了以物易物的文化，他們看著石板屋傾倒，化身一幢幢的水泥房子。他們也看著部落孩子的教育，從耆老們言教、身教的口述歷史，轉而下山念起ㄅㄆㄇㄈ，文化流逝的速度，比想像中快多了。

Photo Credit：公視提供 巴瓦瓦隆家族世代傳承手藝

在八八風災侵襲達瓦蘭原鄉，族人搬到山下的禮那里大社部落後，伊誕從耆老一句「山上的風很香」，激發紋砌刻畫的靈感，在木材上留下風走過的痕跡。伊誕帶我們返回原鄉，那是位在斜坡上的部落，執意探望安葬在石板墓園中的母親。

因為基督教取代傳統萬靈信仰的關係，他們的母親大半輩子隱瞞著靈媒的身分，夢卦的能力傳給了撒古流，耆老們透過夢境賦予他作品的靈感、創作方向，甚至是古老的排灣話。

Photo Credit：公視提供 伊誕雕刻出風的紋理

新生代藝術家磊勒丹擅長金工、電腦繪圖等創作，用輕鬆幽默的視角來詮釋生活。撒古流過去掀起原住民還我族名運動，當年的他堅持，政府不給取族名就不報兒子戶口，磊勒丹．巴瓦瓦隆直到7歲才有戶口，系統卻尚未來得及轉換，許多單位的姓名欄最多僅能容納四個字。導致每回在公共場合如醫院等地，老遇到有人對著他呼喊「磊勒丹巴」或「磊先生」。

磊勒丹．巴瓦瓦隆笑說，「這就像對著王小明直喊「小」先生，不是姓也不是名。」儘管長年以來漢人對原住民文化的理解依舊有限，作品中常能見到他對現代生活的反思，他的繪畫作品用色鮮明、概念幽默，一幅裸身拿著香蕉的男子油畫，取名「來根香蕉嗎？」

Photo Credit：公視提供 磊勒丹作品用色鮮明

離開部落的這天，早上隨著撒古流、伊誕參加姪兒的迎娶，全村的人都穿上傳統服飾出動，浩浩蕩蕩地載著六台聘禮前往女方家。

過去一度被要求要穿白紗、走紅毯的族人，用自己的方式迎來部落裡的新家庭，每個人細心裝扮、頭上戴花，聘禮仔仔細細的圈上花圈、插上羽毛，我們切身感染了那樣純粹真摯的祝福。還沒回到台北的途中，已經開始想念這個浪漫的部落。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航