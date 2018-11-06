黃春明《王善壽與牛進》重版出來：無視正統漫畫的文人畫作

同樣地，在近代華文漫畫的發展歷史裡，也隱約有一條「文人」漫畫的伏線。當然，這裡的文人必須加上引號，在新式教育崛起之後，廣義的知識份子已經取代了傳統的文人，但非職業的「斜槓」作畫，所營造出的空間和特色，則和潑墨的山水文人畫異曲同工。

Photo Credit：皇冠文化 《王善壽與牛進》舊版書封

民國初年的豐子愷是其中最著名的代表，留學日本的他，深受日本畫家竹久夢二，再加上成長於五四氛圍的背景，使得他的漫畫充滿了某種精緻內斂的知識份子氣息。前輩漫畫家牛哥也可視為這路數的一員，本名李敬光的牛哥，一手漫畫一手小說的能手。

曾在他門下學習的林文義，以文學寫作、政治評論聞名，導致讓許多人忘了，在1980年代，他也曾經是一名漫畫創作者。休（畫）筆多年的林文義一直到21世紀，才重新以台灣歷史主題，繪製了《逆風之島：歷史台灣浮世繪》。這樣跨越文／畫疆界的創作者，多半活躍於台灣漫畫初起的摸索期，隨著漫畫「專業」邊界和規範逐漸成立（也或許因為知識份子或文人的光環逐漸崩壞），似乎已成為某種消逝的傳統。

Photo Credit：聯合文學

在上世紀90年代，已有像蔡志忠、朱德庸這樣老於四格漫畫的創作者，《王善壽與牛進》也都仍是一本奇書。不但畫風樸實，具有強烈的素人感，甚至完全無視於四格漫畫「起承轉合」的敘事，並在最後爆發笑點的常規套路。有不少章節，應該會令讀者丈二金剛摸不著頭腦，讀完滿臉黑人問號。

然而，本書真正的奇特之處在於，這宛如塗鴉的寥寥數筆，即使在不見得完全理解其四格舖陳的前提下，只要耐著性子讀下去，在唐突之餘，竟逐漸會有一種莫名的韻味，尤其是和文字的搭配閱讀。黃春明運用文字的功力，無庸置疑，真的是台灣文學的瑰寶。

以千來字的篇幅，針對時下熱門議題，總能活靈活現，在風趣幽默之中，提出尖銳的針砭，足見大師的功力。相對於文字的層層轉折與技巧，圖畫的樸實卻帶出了另外一種簡斂而厚實的趣味，相互搭配，互為表裡。

文字如果是單刀直入的析論，那麼這一則則的四格漫畫則是旁敲側擊的暗示，也可以反過來，圖像是將批判現象提煉並抽象化的轉喻，那麼文字則是在眾多譬喻佈局之後，一擊斃命的當頭棒喝。在這樣的圖文配合作用下，帶出了深刻的主題，那是面對快速成長的資本主義社會日常，來自人文的反思。

1990年代正巧是不同意義下的臨界點，光從經濟面看，既是台灣經濟奇蹟的尾聲，也是台灣貧富差距劇烈化的起點，書中文圖的論點或許完成於近30年前，但現今讀來沒有任何一絲的陌生，書中所有對唯物質是從、拜金社會的批判，隨著時間的經過，只有變得更為劇烈。

Photo Credit：聯合文學 《王善壽與牛進》新版書封

無意之間，這樣一本對時局批判的著作，竟成為一則淒涼的預言。如果在當年，面對現實的苦澀，還能擠出一抺苦苦的微笑，還能有所期盼，在21世紀讀來，那樣的內容和態度，竟已是難能可貴的樂觀和正向。或許，這本書最終留下的是各式各樣的「消逝」，不管是作品的風格、知識份子的良心和使命，以及還能即時挽回一切的希望。如同作者那些我們可能永遠等不到的故事，對今日讀者來說，《王善壽與牛進》為時代留下了化不開的愁悵。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航