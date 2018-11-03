好不容易減重成功，該如何維持才能不復胖？

文：Peeta葛格（Peeta & Martyn健身網）

今天要跟大家討論的是一個很重要的主題：復胖。我個人其實覺得增肌減脂不難，難的是不復胖，所以我會先講一下為什麼這麼容易復胖，最後再教你如何戰勝復胖。

復胖這個主題是我很常被問到的問題，都會有人問說「誒葛格，這樣之後正常吃會不會復胖？」或是問說復胖怎麼辦？復胖原因是什麼？

但是我就是知道胖子口中的「正常吃」就是中餐配珍奶、晚餐配雞排這種觀念，就是很不正常所以才會讓你們減肥前這麼胖。簡而言之就是你以前那樣吃會讓你變胖，你減肥完後回到以前那種飲食保證你還是會復胖。

我個人對於正常吃的觀念是，原型食物90％、多吃菜多吃肉，吃飽不要吃撐、不餓就不要吃，你要是是這樣子的正常吃，其實你一開始就不會胖，更不用說會復胖太快。

但是控制復胖的確是很重要的一環，所以我還是會清楚的交給大家原理跟作法。

復胖原因是什麼？

首先要先瞭解復胖原因是什麼，以及你為什麼會復胖。我之前在文章中講過體內平衡系統，就是身體喜歡待在最舒適的狀態所做出的反應。如果你們已經胖了十幾年了，等於身體就是舒適地待在100公斤這麼久的時間，然後你花了8個星期硬把他減了十幾公斤，身體一定會很不爽，很想回到100公斤。

不管你是哪種減肥方式，你的身體都會怕你餓死，所以都多少會發生一個叫做「適應性產熱」的現象，就是會減少一些荷爾蒙像是瘦素、Peptide YY、膽囊收縮素、甲狀腺激素，然後會增加飢餓荷爾蒙以及胰多肽。以上這些荷爾蒙變化就是主要會造成你復胖的身體機制。

這樣的適應性產熱機制會持續多久呢？它的持續時間會依照你胖的時間來決定，你胖越久，身體就越適應你在胖的狀態。以代謝來講，在沒有復胖太多的狀態下，大概需要2年的時間才可以把你的代謝提升回來。這邊先統整一下，然後我會教你一些戰勝復胖的策略。

簡單來講減肥完後你會有3個問題：

你會特別容易餓 脂肪細胞會很飢渴想要吸收全部的營養 你的代謝會下降許多

戰勝復胖的策略

前面我們瞭解復胖原因是什麼以及你為什麼會復胖後，就開始來擬定策略來戰勝復胖。

避免復胖的第一步，如何戰勝饑餓感？

基本上就是從你的食物挑選來著手，豐富高蛋白、脂肪、纖維、以及微量營養素，是最能讓你有飽足感的關鍵。有篇研究把減肥完的人分成4組，分別是高、低GI以及高、低蛋白質組。結果發現低GI高蛋白組不但沒復胖，還減了更多肥，最主要一個原因就是低GI高蛋白質飲食特別有飽足感，有吃過低醣飲食的人都知道超級飽。然後你可以選擇搭配間歇性斷食，對我還有很多人來講，都是個很能夠控制食慾的輔助方式。

如何防止脂肪細胞吸收過多營養造成復胖？

這有個很簡單的方式就是去重訓，因為重訓會讓你肌肉受創，就會很需要營養來合成蛋白質建造肌肉，等於是跟脂肪細胞搶營養就是了。然後當你有更多肌肉之後，你的身體對醣的耐受度會提高，也比較不會變成脂肪。

研究就發現給一些年長代謝下降的女性去做重訓，重訓最多的過了6年體脂肪都沒增加，有些甚至稍微減少；而沒再重訓的或是少少重訓的都胖很多。但是有在看我影片的應該就是有在重訓，所以這一點我不是很擔心。

避免復胖的最後一步，代謝下降該怎麼處理？

除了一開始講的荷爾蒙分泌降低你的代謝以外，你的體重下降也是會影響到代謝，不管是脂肪被燒掉還是肌肉流失，代謝都會下降，只是說肌肉流失的話，代謝會下降得更多。然後最能夠影響到你代謝的是你攝取食物的份量，減肥期間吃很少你代謝就一定會下降。

所以針對以上講的幾點，

你吃的東西還是要營養點：豐富的維他命礦物質、必要脂肪酸、必要氨基酸、纖維等等的重要營養素，才能夠讓你荷爾蒙分泌正常。 你要去增肌：因為肌肉長出來後，代謝就會稍微提升回來。 你需要多吃一點，但要控制體重：建議你減完肥後可以先把體重維持著，你假如適用低醣飲食減肥的話，你吃回高醣飲食，體重大概會回升個2％左右，那個是就只是水分重量而已不用怕。除了水分以外，在短期內不要增超過3％的總體重。假如你減完後49公斤，你吃回高醣飲食體重會變50公斤，然後你就把體重控制在不要增加超過3％總體重為主，一看到體重51.5就要馬上控制回來。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航