社子島二階環評挨批溝通不足，居民憂「要把我們趕出去」

文：賴品瑀

社子島開發計畫26日在台北市政府進行環評審查委員會，此案由北市府自願進入二階環評，由於民眾指控溝通不足，環評委員也認為當中的防洪計畫，恐怕不足以因應目前極端氣候頻傳的狀況，而北市府僅口頭保證「應該不會」，並無法被說服人，環委要求北市府還需要補更多資料來說明，因此此案還將繼續舉行延續會議，不會在今天就做出決定。

北市西北側的社子島，位處基隆河與淡水河匯流處，開發面積約302.1公頃，由於將全以區段徵收方式進行，且將有大規模的整地及大地工程，可能衝擊當地1.1萬名居民既有生活方式、改變北市的防洪與生態等，引發民間的關注，因此北市以二階環評處理。

社子島案於2017年2月確認進入二階環評，在同年10月完成範疇界定討論，經2018年7月的兩次現勘、環委員及相關機關書面審查。如今進入北市環評審查委員會，由於北市地政局土地開發總隊就是開發單位，因此市府機關委員全數迴避出席會議及表決。

防洪功能遭質疑，遭環委要求補充資料

社子島地區在2010年5月獲行政院核定防洪計畫，全區計畫要採高保護方式，原本的計畫是區內人居地須填土至8.15公尺高程，導致整體填土量高達1625萬方、開發期程長達13年。後來台北市修改計畫，市長柯文哲喊出「加速發展、儘早解禁」的辦理原則，改推「生態社子島」，強調全區仍維持200年防洪頻率標準，島內以挖填平衡為原則，填土土方量下修為540萬立方公尺。

台北打算分兩期開發，預估要11年完成開發，並規劃要設置兼具滯洪功能的生態濕地公園，喊出改善當地公共環境，並以海綿城市及田園城市為發展概念，推動還地於河、創造水岸城市等理念，作為北市水岸復興的最佳示範區。

為了景觀滯洪，北市府將興建運河，長約2.5公里，主要河寬26至50公尺之間，1.5河床高度，但這個200年的防洪頻率標準，是否足以因應目前極端氣候頻傳的狀況？北市一再以「應該不會」的說詞來回應，遭環委要求補充資料來證明，更表示並不能說填土的數量已經大幅減少，就一定會比較好，北市府還是應該具體說明才行。

問卷草率，民眾擔憂將來買不起、將遭掃地出門

「我們並非反對開發，但是市府給的條件太差了，是要把我們趕出去！」福安里里長謝文加批。北市府提出的兩期開發、「先安置後拆遷」的承諾，在當地居民眼裡，在沒有妥善完成意見調查的狀況下，顯然只是想走完程序與SOP，他們無法信任未來能落實「戶戶安置」的承諾。更有民眾擔憂，區段徵收後，能分得到屋舍恐怕更加狹小，最後將被迫離開社子島。

社子島案在今年6月以內政部有條件通過都市計畫，其條件包括了，盡量保留聚落、人文的紋理關係、社子島現住戶安置計畫要逐戶列管。二階環評範疇界定會議中，也納入開發將影響的社會經濟調查，包括採科學研究方法進行遷村、補償、遷村範圍及人數；分析及評估，開發後生活條件改善和經濟教育增加與否；調查（訪查）的項目、對象、內容、範圍等細節應與里長及居民說明溝通後再展開調查。

由於社子島開發將採取全區區段徵收，可見政府已經設想到此舉對社子島在地一萬多名居民將造成相當大的社會擾動及影響，因此要求在環評中，必須對社會經濟調查項目、對象、內容、範圍等細節應與里長及居民說明溝通後再展開調查。

「問卷訪查凊彩問（台語：指隨便問）、社評報告從頭做」，當地自救會批，北市府在民意收集上，非但未與里長充分溝通，對於問卷調查實施前應舉行的座談會，更未充分通知宣傳，多數居民均不知情，溝通過程極為粗糙。社子島居民總共4258戶，最後僅完成2047份，僅完成48%，連一半都不到。

自救會成員柳志昀指出，當天的座談會，根本沒有起到任何溝通作用，除倉促通知造成出席人數不過30人，且居民提出的疑慮市府完全忽略，問卷的內容沒有為此做任何修正，且問卷內容多有誘導式選項，而很多問題的答案，例如家庭年所得、不動產金額是否低於中低收入戶等，答案是「不清楚」、「不知道」為六、七成的最高佔比。再者，補償方式、是否願意參與協力造屋也都近六成回答「未決定」，也顯示溝通不足。

柳志昀質疑，這樣一個從問題到回答者的回應都有問題的問卷實在粗糙，根本無法反映社子島居民在地的真實生活。

傳統慶典、文資獲保留少，民眾擔憂只做「影像紀錄」

柳志昀舉例如「夜弄土地公」的傳統慶典，社子島具有相當多極為重要且有百年歷史的傳統活動與文化資產，當地也有很多地方庄頭的土地公，許多緊密連結聚落關係且活躍的文化活動，但市府卻揚言說，只打算以「影像紀錄」這種最為消極的方式保存。

台北大學社工系學生葉奕瑄表示，社子島擁有許多在地古厝、重要文資，像是在地的意義就是每天祭祀的家族厝，鄰近的士林區洲美里正是社子島的前車之鑑。當時忽視了原聚落紋理，造成目前許多文資遭到破壞，甚至因為當時沒有規劃，現在就算想異地保存，都找不到空間做。

當地自救會呼籲，市府應重視在地居民及原有聚落的權益，讓社子島回歸居民為主體的計畫。社子島應以參與式規劃，發展以聚落為出發的規劃方案。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航