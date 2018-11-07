癌友面對「突發性癌痛」，使用嗎啡類藥物會成癮嗎？

癌症常伴隨程度不一的疼痛症狀，但突如其來的強烈疼痛總是讓病患苦不堪言，這就是突發性癌症疼痛。持續時間通常不超過30分鐘，但卻令人「痛得要命」，只能用各類止痛藥降低痛楚才得以維持生活品質。

Photo Credit：健康醫療網 楊慕華主任說，嗎啡類藥物有非常好的止痛的效果，最大的優點之一是它不會有嚴重的副作用。

頭頸癌友寧可忍痛也不敢吃，嗎啡類止痛真會成癮嗎？

癌友往往因為擔心嗎啡類藥物會成癮，就算痛起來也想忍耐不敢吃，這對頭頸癌友來說實在是煎熬難耐。針對嗎啡類藥物的成癮迷思，台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科楊慕華主任說，嗎啡類藥物有非常好的止痛的效果，最大的優點之一是它不會有嚴重的副作用。其他像非類固醇類的止痛很可能會造成腎功能不好，甚至造成胃出血的狀況。

而對於許多人對嗎啡類藥物止痛有成癮的隱憂，楊慕華主任解釋，嗎啡類止痛劑量會隨著病情調整，不會有成癮的問題，安全性佳，而且有良好耐受性，是目前病患最重要的一個止痛藥物，尤其是頭頸癌友。而突發性癌痛持續時間不長，這類嗎啡類藥物在作用完畢後，藥物於體內濃度也會快速減低，其實是非常適合用來治療突發性癌痛。

5分鐘就痛到不行，止痛超速效是關鍵

癌症病患的疼痛中又以突發性癌痛最讓病人痛苦難耐，突發性癌痛5分鐘內會達到疼痛最高點，要減輕病患痛楚，採用超速效嗎啡類止痛藥物是目前治療主流，在最短時間提升血中濃度，儘速緩解痛楚。

楊主任補充，突發性癌痛來得很快，30分鐘左右又會恢復到原來的基礎狀態，所以超速效很重要，半衰期要短，藥物在作用完畢後於體內濃度也要能快速減低，不會在身體裡停留太久。另外，服用要方便，最重要的是不會在多次使用後產生耐受性，進而降低藥效。這樣的藥物特性，讓嗎啡類止痛藥物成為適用於治療突發性癌痛、且不會造成病患額外副作用的一個重要劑型。

突發性癌痛講求止痛速效，新一代口頰溶片劑型因應而生，不僅劑量上的調整能避免天花板效應，還克服傳統止痛藥物越用越沒效的窘境。楊慕華主任補充，新一代口頰溶片劑型不用經過一般的胃腸道吸收過程，很快就能直接進入血液，達到足夠血中濃度，而醫師端則可以預期藥效劑量，不受病患胃腸道的疾病影響藥效劑量判斷。

醫師表示，疼痛是癌友接受治療的阻力，尤其是男性癌友，可能出於男性自尊使然，有時忍痛不說反而耽誤了治療。所以痛要大聲說，讓醫護人員能了解實際疼痛狀況並對症下藥，提升癌友們的治療品質。

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