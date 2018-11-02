抹黑性平教育之前，先來看看課本到底寫了什麼

「我昨天臉書看到一個抹黑性平教育的文宣，但看完我覺得實在太好笑了，一定要給你看一下。雖然我猜你看完可能會很無奈⋯⋯」S女對T女說。

「恩⋯⋯我看看啊⋯⋯」

T女看完後，扁嘴吊了個大白眼並嘆了口氣。

「你不覺得寫這些文案的人，自己八成看了很多日本謎片或謎卡通嗎？」

「對啊，我都懷疑那根本就是他們自己的性幻想⋯⋯」

「你看像這句『認同性解放的老師會強調性活動的實作，讓腦部與意志力尚未發展成熟的學生對性上癮』，可是如果認真去翻國中小學的課本就會知道，國小課本的重點都在『性別平等』，只有六年級才談到一點點第一性徵（性器官）的不同。

即使是國中的課本，針對性行為的討論，強調『心動不一定要衝動』，也有提醒不要在不適當的年齡發生性行為。請問這哪裡來他們寫的『只要我覺得舒服誰都可以摸我，怪叔叔可以輕易與兒童合意性交』？」

T女無奈地嘆了口氣，喝了一口咖啡後繼續說。

「你知道我現在看到這類的文宣，我生氣的點是什麼嗎？不是因為他們害怕性。我們過去的教育對性避而不談，導致很多人談到性就會有一種反射性的恐懼跟緊張，這我可以理解。所以我不會去責怪很多人聽到『性教育』就緊張的這種情緒。

但是我覺得課本要教什麼，我們可以好好來檢視課本的實質內容，好好的來討論。今天不是說我支持同志教育，就等於支持什麼東西都適合在國中國小教，而是教什麼跟如何教的問題。看到這種文宣真的會讓我認為，他們是不是也太輕視這些負責編課本跟審查課本內容的老師們的專業了？

然後一堆人說關心小孩未來的教育，所以公投如何如何。但事實上卻連課本內容都沒有想過要自己去看看。我每次看到這種都覺得只有無奈。

他們文宣那麼喜歡寫『只要我願意誰都可以摸我』這種抹黑身體自主權的話，我們就來好好看看國小國中針對身體自主權到底在談什麼。」

T女拿出平板，打開了雲端檔案。S女湊過去看螢幕。

「我看看喔。國小一年級有談到身體自主權一共有七頁。前面是引導小朋友思考認識身體接觸給自己什麼感覺。接著提到若遇到喜歡或不喜歡的身體觸碰的時候，要怎麼表達。這裡就有講到對於不喜歡的觸摸，要勇於拒絕。另外也提到身體隱私處不可以讓別人隨便觸碰。

到了小六，還是強調相處的時候應該尊重彼此的身體界線，不可以隨意觸碰或開玩笑。也強調要學習保護自己的身體，拒絕他人不當的觸碰。」

T女指了指螢幕。

「你看，只要認真看一下課本，就會發現，萌萌他們的宣傳文宣根本就是不知道哪裡來的腦補。而且是非常惡意的。」

S女點點頭。又繼續滑到下個資料夾。

「國中的綜合活動課本一樣有強調身體自主權，強調每個人都有使用自己身體去感覺的能力，但也有保護自己身體的義務，也提到對於別人的觸碰若造成自己的不舒服，那自己也有義務要提出來，這樣才能稱得上是對自己的身體管理好。

健康與體育課本寫的又更詳細了，有提到私密部位只有很親密的對象可以觸碰，甚至父母都不可以觸碰。並且強調每個人的敏感部位不同，可能你覺得無所謂的，別人會感到不舒服，但重點是要互相尊重。如果對方表達了不喜歡，那就要尊重對方的感受。」

S女說完吃了一口蛋糕。

「你知道嗎，整個課本看完，我發現現在的健康教育比我們以前真的進步很多。它不斷在強調對身體的界線要彼此尊重，在我們那個年代，學校哪有教這些？家長也不會教那麼細啊。

而這其實讓我回想到國中的時候，一個很不舒服很難過的經驗⋯⋯我在想如果以前我們那時候就有這些教育，也許我那時候就會知道要怎麼反應。也許也會比較勇敢一點。」

T女說完頓了頓，拿起咖啡攪拌匙攪拌著，若有所思。

「⋯⋯是怎麼樣的事呢？不過如果你覺得還沒準備好，不用勉強喔。」

S女小心翼翼地詢問。

T女點了點頭後說道。

「那時候我從學校要走回家，我記得是穿學校短袖裙裝制服。路上迎面來了一個中年男子，就當他從我身邊經過的時候，他用手往我的下體撩過去。然後他就若無其事地走掉。」

「⋯⋯」

「當下我整個愣住，完全不知道要怎麼反應。後來就呆呆地走回家。但是越想心裡越難過，在家裡躲在棉被哭。覺得那時候我為什麼都沒有做出任何反抗。」

「⋯⋯你知道嗎，其實我不是第一次聽到這樣的事⋯⋯我後來才發現，這種不愉快的經驗竟然是我們這代女生的某種『共同記憶』，這真的很悲哀⋯⋯

可是我很悲觀的覺得在那時候的社會氛圍，也許即使你反抗，有的人也會覺得是你的錯，一定是你有使什麼眼神讓對方誤會。甚至很多人會覺得這有什麼大不了的？只是被摸一下而已。

最近我看幾個市長候選人的發言，說女生上街不化妝不禮貌也好，或是說愛情摩天輪也好。然後還有一堆支持者針對這樣的言論叫好的時候，我只覺得這不就證明了，一大群成人世代沒有經歷性平教育的結果不就是這樣嗎？」

T女喝了口咖啡，緩了緩情緒。

「所以我對萌萌那些針對『身體自主權』的惡意抹黑，真的非常的反感。我們那個年代，整個社會跟教育體系沒有這樣的認知，所以沒有教這些東西，就認了。

我只希望，這樣的經驗，不要再繼續複製到下一代了。一個國家社會能否進步，重點在於有多少成人願意反省，因為成人才是社會上握有資源的人。

結果看著這些成人用這些抹黑的方式在宣傳自己的想法，也不去檢視自己對於事情的認知到底只是人云亦云還是事實。只讓我覺得，任何人都會變老，但並不是每個人都會因為變老而長大變成熟的。」

參考資料

國小、國中、高中、五專課本內跟性別 / 性教育有關的章節掃描（這是小編花了一些時間整理跟掃描的，把國小也補上了，希望所有關心這個議題的朋友，可以自行去看看實際的內容。）

小編murmur

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航