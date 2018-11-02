別再「漂」了，來談真正的人口遷移議題

文：葉高華（中山大學社會學系副教授，台灣人口學會理事）

最近台灣掀起一波討論人口遷移的熱潮，然而當中有許多言論逞臆而斷，缺乏科學根據。身為一名研究人口的社會學家與地理學家，自當提供正確資訊，幫助提升公共議題的討論品質。本文依序回答三個問題：南部人口真的流向北部嗎？人口遷移就是「漂」嗎？用勞保資料看人口外移恰當嗎？

問題一：南部人口真的流向北部嗎？

先說結論。南部人口大幅流向北部發生於1970年代，80年代趨緩，到了90年代末期已消失。下面一系列地圖呈現不同時段縣市間常住人口的淨遷移數。常住人口指的是實際居住6個月或預期居住6個月以上的人口，每10年普查一次。普查時，申報義務人須申報5年前的經常居住地。如此，普查資料可分析5年前後的遷移情形。淨遷移數指遷入數減遷出數。若為0，不表示沒有遷移情形，而是遷入與遷出達到均衡。換言之，有多少人遷至某地，就有多少人從某地遷來，互相抵銷。為了呈現主要趨勢，地圖只畫出淨遷移數平均每年大於1000人的箭頭。

第一張地圖描繪1975-1980年間的人口淨遷移。當時除了台中吸收一些彰化、南投人口，高雄吸收一些嘉義、台南、屏東、澎湖人口，全台各地人口都大幅往雙北流動。遷移者主要是正要成家立業的戰後嬰兒潮世代，由於家鄉缺乏就業機會，只好離鄉背井。這些人目前大約60歲上下了。

由於1970年代的遷移潮太恐怖，政府開始廣設工業區，希望把人口留在家鄉。無論有沒有達到預期成效，1980年代的遷移潮有趨緩跡象。第二張地圖描繪1985-1990年間的人口淨遷移。當時從南部流向雙北的人口已大幅減少，不過中部人口流向雙北的情形仍然嚴重，尤其是彰化、雲林。

1995-2000年，人口不再往雙北淨移入，反而出現小規模的返鄉潮。此時雙北的人口移出開始大於移入，只依賴自然增加（出生數減死亡數）維持人口成長。值得注意的是，雙北人口開始往桃園移動了。接下來的2005-2010年，雙北人口持續往桃園移動，台中、高雄各自吸收一些周邊人口。

2010年普查的資訊距今有些時間差了，在等待2020年人口普查之前，暫時只能參考戶籍資料。第五張地圖描繪2014年底至2017年底戶籍人口的淨遷移。因為這個時間段為3年，地圖只畫出大於3000人的箭頭。如同先前的趨勢，雙北人口持續往桃園移動。值得注意的是，桃園、台中升格為直轄市後，吸引力大增。台中不僅吸收周邊的苗栗、彰化、南投、雲林人口，還有雙北人口回流。不過，台中仍不敵桃園，被吸走一些人口。桃園吸力最強，甚至能從高雄吸收3980人淨移入，這樣算是「北漂」（桃漂）嗎？

問題二：人口遷移就是「漂」嗎？

社會學、地理學、人口學都研究人口遷移，但這些學科從來沒使用過「漂」這種術語。因為「漂」不是一般的人口遷移問題，而是在中國特有戶籍制度下才會產生的戶籍問題。中國沒有遷移戶籍的自由。大量農村人口移入都市後無法入籍居住地，淪為沒有戶籍的二等市民。他們得不到公共服務與社會福利，甚至隨時可能被認定為「低端人口」，慘遭清除。以「北漂」的主角北京為例，常住人口中有高達800萬人無戶籍。這還不是最多的，上海有逼近1000萬人無戶籍。最誇張的是深圳，無戶籍人口占了三分之二！

顯而易見，台灣根本沒有這種問題，因為戶籍想遷就遷。在台灣炒作「北漂」，完全是假議題。那麼，台灣各大都市的常住人口與戶籍人口差多少呢？常住人口每10年普查一次，上一次普查是2010年，時間上有些差距了。不過如果南部人住台北但不入籍是個長期現象，不是這幾年才突然出現的新興現象，那麼2010年常住人口與戶籍人口的比較還是很有參考價值。

事實上，台北市的常住人口與戶籍人口只差幾百人而已。這不是說只有幾百人住台北市但未設籍，而是同時有許多人設籍但未實際居住，與實際居住但未設籍的人互相抵銷。已知有16萬多人設籍台北市但常居國外，因此可推論至少有16萬多人住在台北市但未設籍。實際人數可能多一些，但相較於262萬常住人口，實屬有限。更何況，他們隨時都可以入籍，獲得台北市民的權益。

高雄市的常住人口比戶籍人口少2萬多，但戶籍人口中有5萬多人常居國外，因此常住但未設籍的人口反而多於設籍但住外縣市的人口。整體而言，台灣幾大都市的常住人口與戶籍人口差異有限。（技術性問題參見附錄）

問題三：用勞保資料看人口外移恰當嗎？

有些人以為戶籍人口與現狀差距甚遠，因此主張用勞保資料分析人口外移情形。信傳媒以勞保投保人數減去勞動力人口，估計各都有多少人「外漂」。但若按照這種算法，全台灣的勞保投保人數比勞動力人口少了150萬左右。顯然，這種算法有瑕疵。

首先，勞動力人口其實包含失業人口，這些人正常情況下不會投保。扣除失業人口後，勞保投保人數仍然比就業人口少了將近110萬。更大的問題是，勞動力人口包含雇主、自營作業者（如自己開店）、農民、公教人員，這些人正常情況下也不會保勞保。甚至有些私部門受雇者，未依法保勞保，使勞保投保人數更短少。因此，勞保投保人數少於就業人口的數量，不能代表「外漂」的人數，只代表沒有投保的就業人數，其中包含不需要投保的人數。

至於台北市的勞保投保人數比就業人數多了100多萬，則反映有許多不在台北市工作的人在台北市投保，因為公司地址登記在台北市。顯而易見，用勞保資料推論人口外移，問題更大。

結語

二次大戰後，陳儀接收台灣時，對於日本人留下來的調查統計資料讚嘆不已。他責成編輯《台灣省五十一年來統計提要》，並親自作序，直言：

夫周詳之計劃，實有賴於正確之統計……惟我國公務人員輒喜閱讀文章，厭煩統計數字；是以為政專憑經驗，逞臆而斷，缺乏科學根據，循致失時誤事，而使國家民族受不可補償之損失。

雖然陳儀後來身敗名裂，但他的這段肺腑之言，在70年後仍然值得我們警惕。

附錄：普查員真的找得到未設籍人口嗎？

常住人口會不會遺漏未設籍人口，導致與戶籍人口接近？假設你被抽到，但是你不住在戶籍地。普查員會到你的戶籍地問你的家人（或設籍同一戶的人），你實際居住在哪裡？最後，你的資料還是會被歸類到你常住的地方。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航