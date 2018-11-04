瘋搶便宜機票？小心內含許多「隱藏費用」

今年（2018年）4月，日本參議院通過將針對出境人士徵收每人1000日圓（約新台幣272元）的新稅法案；而澳洲政府亦宣布將於2019年7月1日起，針對海外訂房網站加徵10％的稅，讓海外訂房與本地訂房相同，皆會被收取商品服務稅。預期這些增加的成本未來都將轉嫁給消費者，這些不可避免的費用，都可能直接影響出國旅遊的花費。出國想要更節省，需要更加精打細算。

根據旅遊搜尋引擎Skyscanner的資料分析，超過5成的台灣旅客相當在意「有隱藏的手續費等額外支出」，超過4成的受訪者表示購買旅遊產品時最主要考量點為「價錢」。預訂機票時，如果事先了解需注意的隱藏費用與省錢小密技，就可以讓荷包不至於大失血。

機票隱藏費用

近年來，機票價格戰愈演愈烈，廉航出現後，大型的航空公司也競相降價搶奪更多旅客。雖然殺價競爭的結果，乘客是最大的贏家，然而很多航空公司並非是直接讓利給顧客，而是透過增加其它費用的方式維持獲利。機票搜尋比價平台Skyscanner分享以下幾個如何避免機票隱藏費用的方法。

電話預定費

比起網路訂票，電話訂票可了解更多航班資訊或服務，但亦可能被多加收費用。如果想要避免被收費，可以先打電話諮詢，瞭解清楚後再透過網路訂票。

行李托運費

近些年來，加拿大航空、西捷航空等航空公司都開始針對行李托運收費，把免費托運行李件數改為1件，而非之前的2件。為了避開這項規定，旅客可以改用隨身攜帶行李，或是事先預購額外行李限額，這樣將可以節省一部分的費用。

行李超重費

大部分航空公司對行李的規定是20～30公斤，各家規定不一，且有尺寸限制。出發機場前，建議先在家測量行李的重量及尺寸。其中的小技巧就是，將比較重的衣服和鞋子穿在身上，把比較輕的東西放在行李中，等到通過安檢之後，再脫下多餘的衣服、換鞋。

挑選座位費

對於部分航空公司來說，如果想挑選一個靠窗戶的位置，或者想和朋友家人坐在一起，就需要支付台幣200元至400元不等的挑選座位費用。如果想躲開這筆費用，不妨早點到機場，然後試試看讓工作人員幫忙免費換座位。

機上設施

雖然機上的小枕頭和小毯子很舒服，但有些航空公司會要求付費購買。想省錢的話，可以自己準備一個充氣的護頸枕頭，然後帶一個大件的外套或披肩，在飛機上就可以當做毯子使用。

退票費／改票費

很多特惠的艙等機票都是無法免費退票或改票的，所以一定要確認清楚所有事情後再行預訂。

飛機餐

並非所有的航空公司都會提供免費的飛機餐，例如廉價航空就沒有。如果想省下機上昂貴的餐飲費，不妨自己帶一些零食，最好再隨身攜帶一個空水瓶或零錢，通常候機室都有免費的飲水機及投幣式的販賣機供乘客使用，。

累積哩程或升等

現在許多乘客都會希望累積哩程或利用哩程升等，需要值得注意的是，有些特惠機票是無法累積哩程或是升等的。建議旅客預訂及出發前務必向航空公司確認清楚，避免不必要的誤會發生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航