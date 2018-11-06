《暴力電玩如何影響殺戮行為》：現實生活中相似到令人發毛的殘酷犯罪

文：戴夫．葛洛斯曼

雖然我們理解每一個玩家的遊戲習慣最終是由本人、父母或監護人決定，但是我們認為節制顯然是非常重要的，而且一個人的日常生活應該優先於其他任何形式的娛樂。 ──《暗黑破壞神3》（Diablo III）製造商暴雪公司（Bizzard）在台灣網咖發生一名18歲青少年連續打《暗黑破壞神3》達40小時後暴斃時，所發布的公開聲明

你已經聽到了令人震驚的統計數字、相關研究以及可能將暴力犯罪與暴力電玩遊戲加以連結的生理與心理程序。那麼，你有看過這些遊戲嗎？

我發現許多父母都不太了解這些遊戲的故事內容。藉此，我們來為你描述一下其中幾款最受歡迎的遊戲故事──以及一堆現實生活中相似到令人發毛的殘酷犯罪。

現實生活模仿虛構故事

想像一下《俠盜獵車手5》第38段的故事情節：你將黑色休旅車停到路旁，讓一名性工作者上車。她說：「帶我去個隱密的地方吧。」所以你快速穿越蜿蜒街道，避開其他車輛。你將車子駛離道路，開上一條陡峭斜坡，來到一處可以俯瞰城市的無人地點。你坐在副駕駛座上，付了100美元，對方隨即爬到你身上，與你發生性關係。你又付了120美元讓對方提供其他的性服務──而所有的過程你完全可以透過螢幕一覽無遺，伴隨完整的音效。

對方拿了錢下車；但你覺得這樣不行。你從後面追上她，一掌將她擊倒在地。你失去理性地痛毆她，即便遊戲螢幕顯示你已經取回付給對方的性交易費用了──也就是謀殺她所得的報酬。你繼續踢打她，直到屍體滾下山坡為止。「不能留下任何證據，」你跟自己說。於是你朝著已沒有生命跡象的軀體丟了一枚手榴彈。

「這妞可真火辣！」你說。接著你拿出了一把遠程狙擊來福槍，透過瞄準鏡對準她的藍色底褲開槍。但隨著警笛聲從遠方傳來，你只得跑回車上。你架好狙擊槍，從山頂上的射擊位置逐一把試圖接近你的警察一一狙殺。

你回到休旅車上，快速駕車逃逸。下山途中車輛失控打滑，撞上一部警車。你說：「嗯，結果變成了一個有趣的小約會。」你繼續沿路大開殺戒，一邊行進一邊不斷撞擊其他車輛與輾過路上行人。

你需要換輛新車了，所以你直接撞爛SUV休旅車，再徒步去搶路上的一台車。很可惜，警方在你完成任務之前射中了你。「你廢了！」斗大的紅字出現在你面前發黑的螢幕上。

現在，讓我們回到現實生活。2013年2月20日，一位半工半讀的大學生射殺了一位他雇用的20歲脫衣舞孃，地點就在加州拉德拉牧場（Ladera Ranch），他父母家中。

持有至少一枝霰彈槍，這名嫌犯隨後偷了他家人的黑色通用（GMC）Yukon休旅車加速逃離現場，還把車撞得亂七八糟。他開到鄰近市郊，看到一名男性獨坐在Denny’s（註：美國知名連鎖平價餐廳）停車場中的一部老式藍色凱迪拉克，正在等待兒子一起搭車上班。

槍手把武器指向車上的男性，命令他下車，但是駕駛催油門加速逃離。槍手當下對凱迪拉克開火，擊碎車窗也打中駕駛的頭部。

槍手繼續前進到美孚石油（Mobil）的加油站，竊取了一位陌生人的Dodge載貨卡車。「我剛剛殺了人，」他對卡車駕駛說：「把你的鑰匙給我，今天是我的最後一天。」

槍手開著貨車上了55號公路，之後停在路旁對經過的機車騎士開火，並擊中至少3輛車。之後他回到貨卡上，駛離公路，撞上另外一輛車，再撞進分隔島，最後棄車逃離。

接下來，槍手持槍接近附近的BMW。車輛駕駛，一位正要去上班的69歲陸軍退役爺爺，聽從槍手指令，離開了他的車子。即便如此合作，他還是遭到槍手三次行刑式槍擊。隨後槍手坐上搶來的BMW，揚長而去。

槍手開到附近的建築工地，隨意選了一個剛上工的26歲建築工人作為目標，在停車場中開車追逐這個被害人，最後射殺了他；槍手同時也傷害了試圖救助死者的監工。

之後槍手又偷了工地卡車，開了一小段距離後被加州公路巡警發現。槍手在巡警追捕之下隨即靠邊停車，舉起霰彈槍對著自己的頭部，飲彈自盡。

槍手沒有刑事犯罪前科，但是根據媒體報導，他是個獨行俠，同時也是個暴力電玩遊戲的狂熱愛好者。在犯下這次殺戮事件之前，槍手曾經在電腦上留下自殺遺言，顯示出他的行動是經過預先思考與計畫的。

當虛構與現實難以區分

最近，與我一起合作的警方，報告有越來越多像這樣的事件──如此慘無人道、邪惡的犯罪，看起來幾乎就像是虛構小說的內容。看看報紙，看看你最愛的新聞網站，或者本地電視台，你一定會看到像上述拉德拉牧場殺戮事件一樣的惡質犯罪案例。你甚至可能在社交媒體的推播上看到。2015年一名男子在維吉尼亞州一次電視實況轉播中射殺了2名前同事，隨後將加害視角的殺人錄影畫面上傳到社交媒體。他基本上等同創造出自己的現實第一人稱射擊殺人遊戲，並且透過網路進行播送。你只要上網搜尋諸如《俠盜獵車手5》遊戲玩家上傳的擷取影片，就可以知道這些想法是從哪裡來的。

不只現實看起來是電玩遊戲製造商行銷給孩子們的虛構世界的鏡像反射，反向操作也會形成一種趨勢。在夜間新聞播送了校園槍擊案以及其他夢魘般的犯罪後，居然真的有人將這些事件製作成遊戲。

暴力電玩遊戲激發了社會上越來越多的大型殺戮事件，反過來我們漸趨暴力的文化也誘發了越來越多的暴力電玩遊戲。正如你將看見的，當暴力電玩世界裡的幻想與現實間的界線逐漸模糊，根本沒有人會是贏家。

謀殺訓練

2003年搖滾之星遊戲公司（正是製作《俠盜獵車手》系列以及校園暴力電玩遊戲──《惡霸魯尼》〔Bully〕的公司）發行了《俠盜獵魔》。我曾經在第四章內容中以「Wii版殺人訓練」（Wii Murder）來描述這款遊戲，它透過電腦製作的栩栩如生影像，利用Wii手持體感科技來教你如何勒殺、刺殺以及其他在謀殺過程中使被害人受永久性重大傷害的手法。《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）的列維．布坎南（Levi Buchanan）就指稱《俠盜獵魔》是有史以來最殘暴的電玩遊戲。為了達成殺害某人的目的，你必須從後方接近你的被害者。遊戲中玩家獲得的分數有一部分是依殺人手法的殘暴程度來評比，隨著遊戲進展殘虐的惡性以及血腥程度也會以3個等級逐漸上升。2007年，遊戲續作──《俠盜獵魔2》上市，也依循同樣的基本故事架構，只是暴力程度又上升了3個等級。

由知名遊戲評鑑網站Gamespot針對《俠盜獵魔2》所進行的遊戲評論，針對遊戲中的第三級殺戮手段（level-three execution）作出以下描述：

不過在本款遊戲裡，你殺人要殺的型格獨具，如果是第三級的殺戮手法的話，那就真的是一片血腥。你使用的殺戮手段是根據你所使用的武器以及附近環境有無任何有趣的特色來決定。你可以從背後刺殺一個獵人，踢他的下體，之後把人孔蓋用力砸在他頭上；或者你的個人風格是使用撬棍把被害人開腸破肚；如果是縱火狂就可能偏愛將受害者浸在汽油裡，放火燒他。

部份國家禁止《俠盜獵魔》與《俠盜獵魔2》上市，這一點都不令我詫異。讓我吃驚的是我聽說當搖滾之星公司要發行《俠盜獵魔》時，公司內部也對遊戲中的暴力內容出現反對聲浪。搖滾之星公司的前員工傑夫．威廉斯（Jeff Williams）曾在他的網誌中論述公司為了這款遊戲幾乎要爆發內亂了。這款遊戲是由位於蘇格蘭愛丁堡的子公司──搖滾之星北境（Rockstar North）所負責的計畫，許多總公司的員工根本不願跟這款遊戲有任何牽連。

我們已經因為GTA3（《俠盜獵車手3》的簡稱）、《罪惡城市》（Vice City）而飽受攻擊，我們早已見怪不怪，但是《俠盜獵魔》感覺跟以往不同。在GTA中，我們總是有藉口說這款遊戲是沒有限制的──不管是哪一個任務，玩家都不需要傷害任何不是「壞蛋」（bad guy）的角色。如果你願意，你完全可以依照道德規範來玩，遊戲內容都是很拙劣的模仿，所以可以很放鬆的玩……

不管怎樣，《俠盜獵魔》讓我們都覺得非常不舒服。這款遊戲除了暴力別無他物，而且是極為真實的暴力。我們都知道，就這款遊戲而言我們根本找不到好的說詞來解釋。完全沒有正當化的理由。我們已經越界了。

就在本書寫作之時，搖滾之星已經售出超過170萬套《俠盜獵魔》遊戲。以批發均價美金10元計算，這代表該公司已經透過這款連自己員工都覺得噁心的殺人模擬器賺取了超過1000萬美金的營收。

或許現實生活中無法明顯找出與《俠盜獵魔》完全一樣的模仿犯罪，這是因為每一宗謀殺都已經反映了你在遊戲裡可以操作的殺戮。勒殺、刺殺、毆擊致死……這些都是殺人的手法。最近，連結暴力電玩情節的特定類型犯罪有增加的趨勢，這甚至已經超出了我所訓練學員裡最具經驗的警察所能理解的範圍。

舉例而言，在佛州（Florida）有位24歲男性在打電玩遊戲時，他16個月大的兒子哭了。男子於是用手摀住男嬰的口鼻長達3或4分鐘之久（如果你玩了《俠盜獵魔》，你就會知道，摀住口鼻這麼長的時間足以導致人類窒息），之後男子將男嬰放回嬰兒床裡，用床單將他全部覆蓋後，又回去繼續玩遊戲。後來當這個爸爸5個小時後去檢查男嬰的狀況時，嬰兒已經呈現青藍色，並且沒有了呼吸。

另外一位爸爸連續打了5個小時電玩後，他的3週大孩子開始哭泣。他舉起男嬰一邊搖晃一邊吼叫男嬰趕快睡覺。當天男嬰失去生命跡象，而這位父親也因為殺人罪遭到逮捕。

芝加哥一位年輕爸爸毆打他4個月大的男嬰，之後繼續玩他的電玩遊戲。男嬰的媽媽在嬰兒床發現他之後，立刻將他送到醫院，經診斷後男嬰還是被宣告死亡。

這些事件難道都只是個別獨立的案例？還是其實這是一波新型態的暴力犯罪？最令人戰慄的犯罪類型，莫過於父母殺害自己的孩子。當過爸媽的應該都記得夜半深眠時被嬰孩哭聲吵醒的崩潰感。當這些父母同時也是暴力電玩的狂熱玩家時，他們又會怎麼反應？

研究顯示暴力電玩的玩家在遊戲結束後會立刻出現攻擊性。來自美國、法國與德國的科學家團隊發現，這樣的攻擊性會持續出現長達3日。另一研究指出：「連續玩3天暴力電玩遊戲的玩家，其攻擊行為以及敵意傾向，每一天都比前一天增加。」換句話說，你越常接觸暴力電玩遊戲，你就會變得越具攻擊性──哪怕受害者是你自己的無助嬰孩。

我們一再提到，大部分打暴力電玩遊戲的玩家並不會做出暴力舉動，但是有一小部分會；於是孩子與孫子們都可能淪為暴力攻擊事件的受害人。2014年的《兒科醫學期刊》（Pediatrics）發表一項研究，該研究估計：在美國每8個18歲以下的孩子就有一人會遭受不當待遇──無論是肢體面的、性方面的、情緒面的虐待，或是受到忽略。

耶魯大學醫學院的一項長達20年的研究指出，孩童因為被嚴重虐待導致受傷的住院率提升了5％。根據研究者的說法，受害兒童越來越容易因為虐待傷害而致死，主要原因多是受害者都是非常年幼的嬰童。舉例來說，受到嚴重傷害的孩童中，有10.9％是一歲以下的嬰兒。2016年美國社會工作與福利學院（American Academy of Social Work and Social Welfare）出版一項報告稱「嚴重而致命的不當待遇，只不過是這整座不當待遇冰山的一角；還有更多孩子以及青少年遭到相對較不嚴重的虐待以及忽略，而這樣的虐待與忽略同樣會造成嚴重結果。」該研究報告的結論正如同我們透過本書持續探問的問題一樣：「為何有如此多的孩童遭到虐待或殺害？為何這些數字不斷上升？」

不幸的是，在我課堂上的警員報告，這類犯罪發生非常密集。我課堂上的警察學員們會在第一線目睹這一類的父母虐待行為。根據其中一位女警官回報，她在芝加哥地區一年內就處理了3件這樣的事件。據她推論，打暴力電玩遊戲長大的父母更可能出現無法控制的暴怒反應。

我沒有堅固的證據來連結像《俠盜獵魔》這類的暴力遊戲的玩家會犯下謀殺幼童的暴力犯罪。像《俠盜獵魔》以及相類的遊戲是否造成暴力電玩遊戲的父親玩家們犯下那些殺害親生子女的事件？鑑於大量有關暴力電玩遊戲與攻擊性的研究，我認為是值得探究的。如果連搖滾之星公司的員工都認為《俠盜獵魔》這樣的遊戲「已越線」，已經暴力到令他們都覺得「厭惡」，那麼，對於這些接觸自己製作的暴力遊戲之父母玩家對嬰兒施以冷血殺戮事件，他們又會怎麼說呢？

書籍介紹

《暴力電玩如何影響殺戮行為：探討電動遊戲、攻擊行為以及殺戮心理學的關係》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：戴夫．葛洛斯曼

譯者：黃致豪

研究已經證實暴力電玩或媒體傳播的暴力與社會上的暴力行為有關，雖然不是唯一因素，但暴力電玩的影響是可以控制跟改變的。

從心理學的角度去談暴力電玩對大腦的影響。

前幾年發生無差別殺人事件後，台灣也引起關於暴力電玩的爭議與討論，

藉由這本書可以釐清一些爭議。

作者（以及相關研究者）並不是要完全限制暴力電玩，而是試圖去尋求可以降低暴力行為的方法。有鑑於台灣目前也開始在研究無差別殺人行為，但國內著作較少，只好以國外的研究和著作做為借鏡。

DavidGrossman戴夫．葛洛斯曼（退役美國陸軍中校）。戴夫・葛洛斯曼是國際公認的暴力行為和犯罪分析專家，美國退役陸軍中校，曾任美國西點軍校心理學教授。

他在2009年出版的《論殺戮》（OnKilling:ThePsychologicalCostofLearningtoKillinWarandSociety）一書，銷售高達40萬冊；另外還有《論戰鬥》（OnCombat）和《別再教孩子們殺戮》（StopTeachingOurKidstoKill）。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航