二戰最大「庫斯克會戰」：希特勒稱俄國人為「次人」，進攻蘇聯是他畢生志業的頂峰

文：羅賓・克羅斯（Robin Cross）

根據納粹主義的意識形態，東線戰爭的對象是非我族類的野蠻人。對希特勒而言，進攻蘇聯是他畢生志業的頂峰，德國要建立霸業，必須在東方獲致「生存空間」，藉著這片土地的農業工業資源， 把德國推上世界強權的地位。早在中世紀，日耳曼民族就在波羅的海地區殖民，並且向東往俄羅斯拓展，所以他們20世紀的子孫應該以更大的規模繼續祖先的志業。德國的東境應該拓展到從白海沿岸的阿干折到俄國南部阿斯特拉汗一線為止。

在這個過程中，蘇聯的「猶太－布爾什維克」政府當然必須消滅，連帶這片土地上的人口，不管是斯拉夫裔還是亞洲裔，都該被納為奴隸或放逐到蠻荒邊疆去。這是一場殖民戰爭，跟上個世紀一樣， 只是這次是要盡全力去消滅歐洲的一個大國。

從希特勒稱呼俄國人民為「次人」，就可以知道他發動的這場戰爭中，包含了多少輕蔑和鄙視。這種情緒要回溯到日耳曼民族的共同記憶中，對於再次遭遇蒙古入侵，使歐洲籠罩在「亞洲浪潮」下的恐懼。要想打敗這種敵人，唯一的方法就是「滅絕」。1941年3月30日，希特勒在總理府發表了一篇兩個半鐘頭的演說，對約250名軍官闡釋即將到來戰爭的本質。陸軍參謀長哈爾德在日記裡記下它的內容。

我們在俄國的任務是︰消滅他們的武力、摧毀他們的政體......這是兩種意識形態間的鬥爭。毀滅布爾什維克主義，等於為了自衛而殺人。我們必須要拋棄「同志」這種想法，共產黨徒在以往和以後，都不是我們的同志。這伴隨而來的是一場毀滅性的搏鬥......這是一場對抗煽動騷亂毒素思想的鬥爭。不必考慮法庭審判的問題，部隊指揮官要曉得什麼事是切身的、應該就地解決的，他必須要引導部隊進入（前述的）鬥爭......俄軍的政委應該被就地處決......這場戰爭將與在西方的戰爭非常不同。在東方，嚴酷就是對未來的仁慈。指揮官們必須要求部屬不得多所顧忌。

希特勒殘忍無情的命令被直接傳到最前線。在「巴巴羅沙」作戰開始時，第六軍團司令賴赫勞元帥發布了一份命令，稍後它的副本被傳到東線所有的部隊。

討伐猶太－布爾什維克主義之戰的目標，就是完全摧毀敵人力量的源頭，並且把亞洲人餘毒完全逐出歐洲文化之外。在東戰場上的每個士兵，除了身為戰士之外，也要是個絕不留情的種族主義者，也是個報復過去加諸於日耳曼人獸行的復仇者......因此每個戰士都要了解嚴酷措施的重要性，把他們當作是次等人類......只有如此，我們才能從歷史中討回正義，才能使日耳曼民族從此免於猶太人和亞洲人的威脅。

因為敵人在種族和文化上的低下，正如披著人皮的魔鬼，威脅著日耳曼人的種族純潔，所以德軍可以不顧平常戰爭中應守的戒律。另一個證明德軍「野蠻化」的證據，是1941年6月6日的「政委命令」，其中特別指出：紅軍的政委是「亞洲式戰爭思想的始作俑者......不管是在戰鬥中被俘，或被俘時有所抗拒，均應立刻槍斃。」這個消息又在最高統帥部出版發給各部隊的《軍聞通訊》雙週刊裡予以重申：

「任何一個看過蘇軍政委的人，就能了解布爾什維克黨徒的嘴臉。此處根本不必什麼理論性的解釋。如果我們說這些人——他們大多是猶太人——是野獸的話，那就構成對所有動物的侮辱。他們是魔鬼的化身，對高尚的人類滿懷瘋狂怨恨。從這些政委的舉止，可以反映出『次人』們對高貴人類的反叛企圖。」

不可免的，這種對政委採取暴行的認可，會導致另一種野蠻行為——任意屠殺俄國戰俘。德國高層軍官對這種行為的複雜反應，可以從1941年6月25日第47裝甲軍軍長李美爾遜將軍的命令中看出，當時戰爭才開始3天。

我看到把戰俘和平民無情殺害的事發生。對一個俄國士兵而言，當他身穿制服，歷經勇敢的戰鬥而被俘後，他就有權接受正當的對待。我們要把人民從布爾什維克主義的枷鎖下解救出來，我們也需要他們的勞力......這種行為並不與元首嚴懲游擊隊和共黨政委的命令相牴觸。

但是要想把仇恨對象局限於「猶太－亞洲人」的政委，而不及於一般「次人」蘇聯士兵，實務上不可能做到。屠殺事件繼續發生，5天後，李美爾遜提出嚴重警告：

這是謀殺。德國國防軍是在和布爾什維克主義作戰，而非和蘇聯人民為敵。我們要使和平、溫情和秩序重返這片被猶太人與其罪惡集團荼毒的土地上。元首的訓令要求，嚴懲布爾什維克主義和任何形式的游擊戰行為。我們必須謹慎地將這些人從俄國人民中挑出來，任何槍斃行為都必須有軍官的命令方得執行......像這種景象的描述一定會很快在敵軍中流傳：無數的士兵屍體躺在路旁，每個人都被近距離射穿腦袋，他們沒有武器、兩手高舉。

這種試圖違背不人道指示的行為，並沒能發揮多大效果。數以萬計的俄國戰俘在被移往後方的路上，因為缺乏有組織的運送計劃而死去。在俄國的嚴冬裡，他們被迫徒步行走極長距離，或是像牛群一樣被塞在無頂篷的貨車廂裡。1941年7月30日，16軍團發佈一項命令，禁止各單位利用回程的運兵列車後送戰俘，因為他們有「污染」車廂之虞。從「巴巴羅沙」作戰開始，大量戰俘就形成嚴重的後勤問題，而最高領導階層的態度卻可以戈林為代表：他以嘲笑性口吻表示，如果有「數以百萬計、創紀錄的多」的俄國人死掉，將是一大益事。

由於事先缺乏計劃，再加上許多故意的忽視，使大批俄國戰俘死於疾病或飢餓。許多人的衣物被缺乏禦寒裝備的德國兵搶走，大批大批地被寒冬凍死。當改善戰俘狀況的命令發下時，所需的物資通常早就用到一般平民方面去了。

對任何處於戰爭中的人民，「和平、溫情和有秩序」都是無法想像的畫面，尤其是那些流亡的難民，隨時要面對被當作「游擊隊」或「破壞份子」而開槍的危險。德軍雖然建立了人口登記制度，但就和後來美軍在越南一樣，並不能提供部隊對抗游擊隊的保障。

留在原地的農民，更須無助地面對德軍的「焦土」戰術和反游擊隊清剿。1941年底至1942年初的俄軍冬季反攻中，德軍第18裝甲師在後撤時創造了一連串的「沙漠」：成年男子都被押往後方，婦女小孩被趕入陣地，在俄軍即將進攻的方向上「遊蕩」，除衣服之外沒有任何可以保護自己的東西；所有房子都予以焚毀；把牛羊屍體拋入井中污染水源；所有的機器和經濟性資產一律破壞。如果下鄉清剿游擊隊，帶來的破壞大致相同。

1943年5月中旬，第18裝甲師從前線被抽出，更名為第318步兵師，它與一些「志願軍」 單位被派往布里安斯克南方的森林區，清剿當地約3500名游擊隊。在這場代號「吉普賽男爵」的作戰中，自15到65歲的男人都被視為戰俘逮捕，其他不適於服軍役的居民，則在發給兩星期的配給後，全部逐出該地區，所有的村莊都被燒掉。紅軍的軍官與政委被交由情報單位審訊，一般士兵、共產黨員及猶太人則被命令擔任德軍的引路人，或被派去清除地雷。在這場歷時兩週的行動中，將近1萬6000名平民被趕出當地，許多人死於凍餒，或是被親衛隊的「特遣團」所殺害。這支部隊專門在戰線後方的佔領區內，搜捕猶太人和其他非亞利安裔人。

「吉普賽男爵」行動的結果是：700個人被處死或監禁，207個「營地」與2390個「作戰據點」被毀——絕大多數是民宅。而這只是一次例行性的行動。尤有甚者，該師在報告上居然表示：「顯而易見地，本次行動將大大有助於我軍在佔領區內對民眾的宣傳......」這實在是一種瘋狂的邏輯，很難想像「正面效果」究竟何在。

德軍的暴行——不只是黨軍，正規陸軍也在內——激起了俄軍的報復。當德軍從史達林格勒走往集中營時，一路受到那些1941年飽嚐德國人苦頭的俄國人的殘酷對待。一位德國士兵在史達林格勒投降，並且活到了戰後。這位匿名的士兵回憶他被俘後前往俘虜營途中的恐怖遭遇。

「我們的最後一點東西也被掠奪一空，連背包和毛毯都被偷走， 勳章和階級也在詛咒聲中被撕下搶走。數以千計的人在毫無慈悲的敵人強迫下開始行軍......到了黃昏，我們到達一個叫耶思夫科的地方的廢墟，就在風雪中過夜。第二天，我們啟程前往杜波夫卡，在耶思夫科留下數千名弟兄的屍體。德國士兵一批批在俄國大草原上，因為沒有食物和遮蔽物而死去。」

在他們走往俘虜營的途中，痢疾、霍亂、斑疹傷寒和饑荒盛行，一死就是上千人。在俘虜們被送往貝科托夫卡集中營的路上，光是在一個集合點就留下了1萬7000具死屍。衰弱到無法跟上隊伍的戰俘，立刻被衛兵擊斃，這一切都在蘇聯軍官的監督下進行。到了貝科托夫卡，德國俘虜們發現：

「我們的俘虜營是一大片用鐵絲網圍起來的地方，其中老百姓都被移走了。剛到的人都被眼前景象所震驚︰在兩層樓房裡面和開闊地上，都堆滿了屍體——總之，整個營柵內到處都是。他們是稍早在史達林格勒南面口袋中被俘的，在這兒因為疾病死去，死屍的數目估計有四萬兩千人......」

蘇聯的戰爭方式同樣也為它自己的人民帶來苦楚。一名德國士兵在家信中記下了一件驅使人民去清掃雷陣，以供裝甲部隊前進的故事。

「我看到敵人的攻勢以密集的人群前進，肩並肩走過我軍佈下的雷陣。這些人是平民或犯軍法的囚犯，他們像機器人般前進，只有在地雷爆炸，把周圍的人炸死或炸傷時，行列才會混亂。他們似乎不知畏縮和恐懼為何物，而我們注意到有些人被槍彈打死，開槍的是一小群軍官或政委，緊緊跟在隊伍後面。」

對蘇聯而言，這並不算是一幅殘酷的畫面。士兵和人民都像機器人一樣，只是無情「浪潮」的一部分，這個浪潮在前進時摧毀一切抵擋它的東西。一名德國第6軍團的步兵憶及1941年秋季基輔會戰時，蘇聯第37軍團試圖衝出包圍圈的情景。

「蘇軍的突擊......是藉著大批大批的人，他們沒有確實的目標，只是想靠人數壓倒我們。人牆從我們團的左邊延伸到右邊，重重疊疊，然後以密集隊形無情地向前進......到了距離六百公尺時，我們開始射擊，把第一波的敵人都殺光了，只剩下一個倖存者，還愣愣地向前走。這真是難以置信、可怕、殘忍不仁。」

希特勒對俄軍這種不人道行為的評論，照他對西班牙大使艾斯皮諾沙所說：東線戰爭是一場「徹徹底底的大屠殺」，一波又一波的俄國步兵成為「絞肉」。至於從一個士兵的觀點看來，例如前述這位德國第六軍團士兵的結論是：

「這場攻擊是在如此笨拙的指揮下進行，我簡直難以置信這會出自一支職業化的現代軍隊，它也使許多軍官相信，紅軍和沙皇時代的軍隊沒什麼不同，都是一樣的老骨董。」

在戰爭開始時的俄軍缺乏良好的領導，但他們卻蠻勇十足。前黨衛軍骷髏師師長賽門將軍回憶： 「俄國步兵總是拚到最後一口氣......甚至戰車被擊中起火，乘員還在裡面繼續開砲。受傷或失去意識的人撲向武器，就像他們沒事一樣。」

而在陣地防禦戰方面，俄軍是難纏的對手。他們憑藉著對土地的本能尋求掩蔽，使進攻者簡直難以找到他們。賽門將軍形容俄軍簡單而有效的防禦體系。

「他們經常不用正式的戰壕，而是挖掘深而窄的洞穴，僅容兩三名步兵。機槍的設置很有技巧，一個連裡常有四、五十個狙擊手，分配到最好的位置。壕溝中有各式迫擊砲，往往搭配火焰噴射器，經常是用遙控操作，使我們的進攻部隊陷入一片火海。準備逆襲的戰車掩藏得很好，它們常埋伏在掘出的坑洞中，到處都是。防線以鐵絲網與地雷區擴充縱深，這種設計適用在各種地表環境。」

另一件讓賽門印象深刻的事情是，俄國人在戰場上表現得訓練有素。德軍往往安然開進一個看來已被放棄的村落，才驚覺闖進敵人堅強防線的中央。俄軍以一整個團守一個村，全部都以最有技巧的方式隱蔽起來。不過賽門也注意到，如果德軍進攻方向不是當初俄軍所設想，那麼這種埋伏就會馬上瓦解。麥侖新將軍也提到，不穩定和易變正是俄軍表現的特徵。

「說不準俄國人下一步會怎麼做，他們總是在兩個極端之間搖擺......部隊素質不穩定程度之大，就好比他們遼闊的國土一樣。他們的毅力和忍耐超乎想像，難以置信的勇敢，有時候卻又會變成毫無骨氣的懦夫。有好多次，俄軍以無比的英勇打退了德軍的進攻，之後卻因德軍一次小型突擊，就頓時驚惶失措。他們可能聽到第一聲槍響就陣容大亂，但是在第二天的作戰中，同一支部隊又表現出驚人的堅強。」

俄國士兵不畏季節與環境，長於滲透敵軍陣線，能在低於西方軍隊認為最起碼的補給情況之下生存。隨著戰爭的持續，紅軍的裝備不斷改善，成為原先低估他們的德國人的可怕敵手。德軍給俄國士兵取了一個諢號「伊凡」。「伊凡」是有技巧而耐力強的士兵，拿著制式的莫辛納干七點六二公釐步槍、兩到三顆手榴彈、PPSH衝鋒槍。他是蘇聯戰爭機器的基本零件，完完全全是「大本營」掌控的一個籌碼。在1943年夏季之前，步兵單位都僅發給10天的彈藥就派往前線，幾乎沒人考慮過再補給的問題。紅軍習慣讓單位打到「見底」後再予以重建，根據戰況激烈程度看來，這些單位還撐不到10天彈藥量用完的時候。

相關書摘 ►二戰最大「庫斯克會戰」：希特勒與史達林在戰場上的一天

書籍介紹

本文摘錄自《庫斯克：希特勒-史達林關鍵決戰時刻》，八旗文化出版

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作者：羅賓・克羅斯（Robin Cross）

譯者：程嘉文

希特勒的顢頇不安 VS 史達林的豁達冷靜

領導者的個性和決策模式，如何影響戰爭結果？

庫斯克打的不只是兵力，還是打科技、打國力。

蘇德戰爭的分水嶺

1943年春季和初夏，庫斯克，烏克蘭草原的突出地帶。希特勒、史達林兩人都面臨著庫斯克「衛城」作戰的戰略難題。

這場被後世稱為「二戰最大的會戰」，不管在規模和殘酷的程度上都達到了空前的地步。「通常我們的戰車中彈時，先是一聲深深長長的爆炸，然後是汽油被引爆的轟然巨響。感謝上帝，因為那聲音太大，使我們聽不到戰車乘員的尖叫聲。」（德軍戰車兵回憶）希特勒的裝甲部隊第一次沒有突破蘇聯的戰線，相反地最後被擊敗。庫斯克之後，俄軍奪下戰場上的主動權，從此再也不曾失去；他們更建立了日益強大的壓倒性物質優勢，大到德軍機動部隊靠戰術上的靈活運用也無法彌補。

這是二次大戰中一場決定性的會戰，庫斯克會戰之後，德軍完全喪失了戰略主動權。這場坦克大決戰，為有史以來規模最大的戰車會戰及空中戰鬥，也被視為歐洲東部戰線最後的關鍵轉捩點，是歷史進程的分水嶺。希特勒在庫斯克的戰敗與史達林的勝利，兩者一進一退的變化，最終對二戰及戰後的世界格局造成關鍵性的影響。

希特勒和史達林，兩個大獨裁者面對生死存亡的時刻，如何做出他們最好的判斷？本書最精彩的是，作者探索兩人不同的指揮方式，分析他們在指揮觀念上的差異，如何對戰爭結果產生影響。

希特勒和史達林兩人在獨裁統治上並不是「敵人」。他們都欣賞對方的殘酷，也相互學習對方的手法，對彼此都保有一種「尊敬」。同時，希特勒和史達林各自發展出符合其性格的指揮模式：當希特勒和將領間陷入經常性的緊張關係時，史達林卻能善用從戰爭中嶄露頭角的軍事人才，但不影響自己對軍權的控制。希特勒是半吊子和空想家的致命組合，在每場作戰上都要強加自己的看法；史達林則傾向於聽取與事件最相關者的報告，然後再考量作決定。

當初希特勒雄心萬丈的「巴巴羅沙」征俄作戰，現在已經前途黯淡。此時的希特勒，「左手顫抖，背也駝了，目光呆滯，眼睛凸出，缺乏以往的神采，雙頰泛紅。他變得更激動、容易情緒失控，在暴怒下作出錯誤的決定。」史達林格勒大敗之後，希特勒總是干涉將領的決定，尤其在緊要關頭，需要當機立斷之時，他往往拖延得格外厲害，聽不進任何將領關於轉換防守的戰略建議。他失去了自制力，無法對局勢作確實的掌握與判斷。儘管德軍實力已經不在，但他還是傾其所有，動用大規模的戰力圍攻現在烏克蘭的庫斯克突出地帶。結果對德國人來說，之後的戰爭只是註定失敗前的苟延殘喘而已。

作者不只是描繪一場會戰——在二次大戰中，論戰爭帶來的殘暴行為和破壞，沒有別的戰場能和東線比擬，也沒有任何一個戰場上曾有過更慘烈的戰鬥發生。而是想從這個關鍵點上呈現東線戰場上的面向，以及雙方的高級指揮官和一般士兵是怎麼看待這場戰爭的。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰