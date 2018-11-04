巴西日常：不是狗主人卻被要求清狗糞，只因我是黑人？

文：Fernanda Canofre

譯：Liam Anderson（en）、Wenyu

2017年7月28日前，在巴西沒有什麼人認識迪娃（Diva Guimarães）這個名字。當時77歲的這名黑人退休教師在一場討論巴西種族主義的會談中，勇敢從椅子上起來解釋她個人的經驗，因此成為這場巴西最大文學活動中的明星。

她充滿感情地陳述她的經驗，講著講著，在幾分鐘之後，她堅強但時而哽咽的聲音得到了參與帕拉蒂文學嘉年華（Literary Festival of Paraty，FLIP）的在場觀眾熱烈歡呼；FLIP是每兩年在巴西海岸城市里約熱內盧帕拉蒂所舉辦的活動。隨後，她表示：

就在昨天，我釋放了我自己。我想要澄清，儘管我承受了那種種經驗，我並不覺得自己是一個受害者，我一點也不覺得自己很悲慘；而當他人覺得他們在傷害我的時候，他們實際上是在用那種苦楚幫助我到達我現在的位置。

迪娃出生於巴西南部巴拉納州（Paraná）的城市沙拉莫瑞納（Serra Morena）。根據她的發言指出，那個地方現在只有大約超過200戶住家。她是一名奴隸的孫女；她表示，她的母親受盡各種羞辱，就是要確保自己的孩子能夠接受教育。這是何以迪娃能夠來到同一州的城市庫里奇巴（Curitiba）來受教育，最後還成為一名教師；要知道，庫里奇巴的黑人人口只有2.8％。

她的發言後來在社交媒體上瘋傳；在這段發言當中，她表示她在五歲時被送到一所宗教學校半工半讀，並回憶了她在那兒所受到的種族歧視：

我要講一個影響我一生的故事。我在六歲時就成長了。修女講了下面這個故事：耶穌創造了一條河，叫每個人都到這條被詛咒的河流裡用聖水清潔、浸浴自己。那些白人是那些最努力工作最聰明的人，他們先來到了河邊，洗了澡之後，就變成白人，而我們黑人則是懶惰的那群人。 這一點也不正確，因為這個國家發展到現在就是因為我的祖先為每個人打下的基礎。在故事中，我們這群懶惰的黑人最後才來到河邊，那時大家都洗好了，河裡只剩泥巴。所以，我們只剩下掌心還有足底是乾淨的了。因為我們只用那河水碰了碰我們手腳。修女們用這個故事向白人解釋我們很懶惰。這不是真的，因為如果我們真的懶惰，我們根本無法生存下來。

2017年，迪娃旅行到了帕拉蒂（Paraty）與黑人運動作家及行動人士康塞桑（Conceição Evaristo）會面，後者是巴西知名運動人士。迪娃在文學嘉年華期間向一家電視台表示，她一直想要參加這場盛會，但是因為自己的薪水還要養其他三個人，她過去都沒有機會來參加。但這次，因為同樣身為奴隸孫輩的作家利馬（Lima Barreto）獲獎，所以她來了。

在同一支影片中，迪娃解釋到是什麼讓她有勇氣拿起麥克風來發言：「當天發生的事都是靈魂的呼喚。我衝動地站起來然後說：我不會放棄這個為今天黑人同胞發言的機會；特別是，還要為昨日那些為這個國家犧牲，因為各種不同原因死亡的黑人同胞發聲。我想要大家都認知到，巴西之所以有今天是因為黑人同胞犧牲生命，給予那些今日活在這個國家的人民一個有品質的生活。」

在文學嘉年華上，有許多人爭相與這名一夕暴紅的教師自拍；她請求今天的年輕黑人一定要進行學習及閱讀，才能幫助糾正社會大眾認為黑人很「懶惰」的偏見迷思。

在發表已經有數百萬人觀看過發言之後，她表示自己又再度經驗到種族歧視。當地報紙《Folha de São Paulo》也刊載了這段故事，而那段報導中展現了非常巴西日常，但卻舉國拒絕承認的偏見：迪娃在文學嘉年華上閒晃，突然間有位憤怒的銷售員來到她身邊，要求她去清理幾公尺以外的狗大便。迪娃不是狗主人，也不是那名銷售員所及範圍內的唯一一個人。儘管如此，那個男人還是從所有身邊的人中選出了迪娃。她回應到：「我知道為什麼。」

有超過半數人是黑人，但巴西否認種族歧視的存在

由巴西地理暨統計局（IBGE）所進行的一項調查指出，今日巴西人口中，有53.6％的黑人。然而，在該國最有錢的1％人口當中，只有17.2％是黑人。2017年5月，聯合國人權委員會上，非洲及以黑人為主要人口的國家呼籲巴西政府採取行動對抗該國國內的種族歧視情況。根據《英國國家廣播公司》BBC：「些國家要求巴西政府採取行動，減少年輕黑人所受到的謀殺、保障宗教自由、改善巴西非裔人口所受的教育品質、保護並保證黑人女性的權益，並在減緩貧窮的計畫以及社福計畫中多將這類族群納入考量。」

在讓迪娃暴紅的同一場討論會上，演員拉札洛（Lázaro Ramos）也說明了種族歧視是如何對巴西社會整體造成連漪效應。巴西是西方社會中最後一個廢除奴隸制的國家，直至1888年才實施這個措施。

「今日巴西的黑人年輕人發生了什麼事是最核心的問題。有許多有潛力的年輕人都被糟蹋了。」他在上台朗讀自己的訊息前這樣說道：「沒錯，我們是種族主義者。我們認為我們不是，也努力不要當。沒錯，我們是階級歧視者。在這裡，讀越多書人，也就是有越多機會的人，（在監獄裡）還擁有特殊牢房的權利。我們喜歡讚賞特殊階級並給他們特權。黑人和窮人就待在爛牢房吧。把他們丟進去，把他們從我們的路上趕走。」

獨立記者團體Mídia Ninja在帕拉蒂與迪娃會面，問她：「她會給現在的年輕黑人女性怎樣的建議？」她的回答是：「她們不要用自己的身體來衡量自己，而是要用她們的文化來自我衡量。她們不要成為性商品……她們應該要洞見能看穿這類虐待。她有權利依照自己的意願去使用她的身體，但不要用這類方式去試著佔便宜，因為她們這樣會讓巴西以外的人，認為這裡的黑人是性商品。」

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航