考驗觀察力的職涯生存（上）：新鮮人求職該找大公司還是小公司？

文：徐薇琪

延續先前〈在人生下半場華麗轉身：如何拿到夢想工作、建立個人品牌？〉文章，必須跟大家坦承一件事情：「絕對不會因為心態改變、決定進了小公司，就此一帆風順。事實是在3個月後我被公司解僱了，雖然經歷一段灰暗期，但也讓我了解到出了社會，沒有人在跟你客氣的！」

前言：職涯生存，不只考驗你能力更考驗你的觀察力

進了公司不多久，差不多快要到試用期review時候，還記得那天主管傳了訊息說要找我談話，但是隔一天都沒有找我進去，我便開始惴惴不安。在我旁邊資深業務還跟我說：「以你的表現沒有問題，不用擔心太多，只是談話而已。」

果然不安直覺是對的，主管就像是感情淡了的情侶，一股腦點出我所有不足之處，依稀還記得談到：「缺乏創造力、沒有展現高度積極心，還有不夠細心等。」

沒錯，任職不到三個月後，我被公司給裁員了！

當下我已六神無主，想到我在一個禮拜後就失業了，根本聽不進去主管接下來跟我講到話，眼眶早已鎖不住淚水，只想到我怎麼可以如此的無能，連個工作都做不好，怎麼跟爸媽說？朋友怎麼看我？為什麼我在這幾個月裡面，沒能認真一點、更積極一點、更細心一點，或許今天被裁的就不是我了…...但為什麼是我？

「為什麼是我？」90%的人遇到挫折都會這樣問。

心想才短短3個月公司財務狀況就發生這樣問題，但是當初在面試還有工作3個月之間，怎麼都沒有察覺到公司財務有問題，且對於好不容易找到第一份工作的我，著實信心大減，讓我頓時又掉入一個惡性循環，每次提到這件事情我就氣憤不已，無法平靜思考人生下一個方向。

但，或許「被解僱」是件好事

「被解僱」這件事情，對我來說或許是件好事，真正轉換工作是非常困難的，當初有想說要再找新工作，但這家公司每天準時上下班且沒有太多的業績壓力，原本打算在這間公司停留一兩年，好好累積自己的經驗。索性命運推了我一把，直接被迫離開舒適圈，重新制定方向。問問你自己：「你說你想要離職多久了？怎麼還在同一個位置上？」

面試失敗或被解雇，常常是職涯中最寶貴或最好的經驗。

做好一件事情或者展現自己的長才並不難，但學習如何做人，建立好的關係和觀察周遭環境卻不是人人都能懂得的道理。因此向大家推薦一下我過去寫的文章：〈五大職場生存法則，善用你的觀察力和敏銳度，打好職場關係。〉

什麼叫驚喜？驚喜就是永遠出現在你的視野之外

了解並不是因為自己本身能力有缺失，只是公司財務狀況不佳，下一步要釐清當我做完這短短3個月後，我得到什麼，以這樣經驗值我可以去敲哪些公司的門。

感謝這樣一段短暫經歷，它幫助我了解到業界生態，且在往後的職涯裡面更如履薄冰的踩穩每一步，也了解國外業務工作流程，如何跟採購、研發部門、Shipping還有顧客溝通。

包括是否要留下這經驗在履歷上面，也是一個環節，因為面試官會有疑慮覺得是自己穩定性不夠高，所以我建議看公司類型，若今天是大公司，我會選擇不放，等到面試機會拿到之後，再依據面試官的反應，決定要不要分享過去經驗，但如果今天是新創小公司或理念較開放公司，我就會選擇將過去經驗呈現。

很慶幸因為這3個月工作經驗，後續談面試已經順利很多，也知道面試官想要聽到什麼樣的回答，舉個例子來說，記得那時候得到研華的inside sales 面試機會，我就把當初3個月經驗完全用上！

研華在二面時候，給了我這樣簡報題目：「以Inside Sales一職，當客戶要求交期4週，工廠需8週產出時，應如何與「客戶、生管、出貨人員」三方溝通與合作，已達業務團隊最大利益。」（時間5-7分鐘，中文簡報即可）

當初就簡單做了3張slides，來解釋如何達成生管、出貨人員和顧客三方的溝通，因為都親身經歷過，所以那時候都能將每個環節解釋很清楚，得到面試官高度讚賞。（特別找出來跟大家分享一下！）

應該把人生起伏當成必然節奏

工作上盡力表現，卻突然出現失誤被降職；被調到不喜歡的部門，想離職卻沒有勇氣；公司的同事因為跟主管告密，導致自己與上司出現了嫌隙；擁有令人稱羨的家庭婚姻，卻面臨第三者的介入；總是為好友著想，不但沒得到感謝還遭受背叛、欺騙；身邊的朋友一個個找到高薪工作，你卻還在領22K……。

挫折的事天天上演，這樣經驗誰沒有！很多事情都是被迫做選擇和承受它所帶來的傷痛。何時換我們拿拉主key，掌握你我想要擁有的人生？

你當然有權悲傷和抱怨世界都不公，但你也可以選擇積極改善……人生不過就是選擇地排列組合嗎？

其實，每一個遇到挫折的人，都是幸運的。因為它是在提醒你「這裡出問題了！」事實上，一個人越是堅強，代表他經歷的挫折越多。

高濃度人生價值，就是由無數失敗所淬煉出來。

不完美也可以很快樂

從小好勝心很強，什麼都想要做到最好，只要考低於自己標準就覺得怎麼表現這麼差；當然也引來很多同學不滿，你已經表現這麼好了，你還想要追求什麼？我們安慰你和讚美你嗎？其實不是的，我想要告訴你們，其實我內心也很掙扎，沒有辦法停止自己追求完美的個性，偏執在ㄧ些我們做不到事情，因為不完美而感到痛苦，有時候感覺強烈到快要窒息。

還記得國一剛剛從普通班轉到舞蹈班，每天都是流著眼淚去上課，以前在國小時候都是被捧高高，被大家說是最會跳舞小孩，但鄉巴佬進大城後才發現，原來比妳厲害的人只是還沒出現在你的世界。

所以之前所建立自信瞬間瓦解，每天都要靠著跟一位老師講一小時候的電話才能讓心情平復，但到了早上又是哭著去上課。

最大恐懼來自於幻想，幻想著你做不到或不夠完美，所以一直活在痛苦的漩渦裡走不出來！

由於追求完美所帶來的諸多不良影響，使人們深感完美主義的危害性，完美主義已經妨礙了人們感受快樂的能力。

慢慢地，我發現每一次都失敗雖然都讓我很痛苦，但慶幸我努力的撐過去，其實所謂的「爭第一、努力將自己朔造很完美和優秀！」只是為了讓自己在別人面前可以抬得起頭、有地位。這些都是做給別人看的，只要我們仰不愧於天，俯不怍於地，也可以為自己而活，沒有束縛、隨心所欲，不完美的我們也可以很快樂。改變這樣心境之後我發現能更正面去擁抱一切挑戰，「沒有過不去的坎，只有過不去的自己！」

心越大，世界就越大；心越明，路就越廣。

相信很多時候，因為急著找第一份工作新鮮人，容易向現實面屈服，可能接受了不是這麼適合自己的職缺。但說穿了，因為不知道要用哪些準則來檢驗公司或者面試官。

不過為了避免讓大家走冤枉路，就以我待過3家公司：小公司 →本土大公司 →國際外商，提供一下大家未來選公司的方針，希望能透過接下來的內容幫助大家建立起選大小公司粗略的概念。

篩選公司條件為何？

在開始之前，先讓菜菜的我們先來思考一下，選擇公司時候你最在意的三個要點列出來，然後依序排列出來：

領導者文化 公司文化：有架構、創新等 公司環境 居住環境 薪資結構、福利等 同儕素質 新技能學習、完善培訓計畫 交通方式、時間考量

如：1. 薪資 2. 同儕素質 3. 完善培訓計畫 → 推薦大公司；1. 成長快速、有挑戰性 2. 強烈領導者風格 3. 多方學習 → 推薦小公司

當然我只是簡單列幾個要點，但這樣的排序有助於你得到offer時候，作為最初的判斷依據！

第一部分：新鮮人求職大公司還是小公司？

讓我們直接進入主題，出了社會我們都猶豫著到底該進大公司還是小公司。不過說句老實話，都還是要看看我們手上拿到什麼牌，才能有選大還是要選小的煩惱。

（建議先不要一剛開始就把自己給侷限住，可以透過小公司和大公司的面談，來了解自己比較喜歡什麼的文化，千萬不要執著著大公司一定是最棒、最有前途的心態，畢竟各有所好，不要別人說是什麼就對什麼！）

這篇文章裡將不討論薪資、福利和交通遠近可量化指標，著重討論就職後無法量化的優勢和前景。

就我待過三家公司經驗來說，建議第一家選大公司，有以下考量點：

完整的組織性，同儕素質較高 公司名氣，易於建立人脈網 大公司分工細微，能專精在某個領域上 具備國際性，用更寬廣視角來觀察市場

完整的組織性，同儕素質較高：以過往經驗來看，大部份好學校畢業的人才都想要擠進大公司，在良性競爭的環境下，水平相同的人可以一同成長，且激發更多創造力和潛能，加上因為部門分工較細，所以要學習和不同部門溝通、協調。

再者，大公司組織較完整可以看到各個職位上的功能性，進而去延展協調方式，以更宏觀角度來討論市場策略。

公司名氣，易於建立人脈網：在建議人脈網上面也相當有幫助，不單單是對內能遇見很多優秀人才；對外當你掏出名片時候，能引起大家更多目光進而引起興趣，同一時間也比較能建立共通話題，有利於建立自己對內和對外人脈網。

舉例來說， 有時候發現在小公司或者是剛起家新創，要講一百遍才會讓別人記得你是誰，且我個人認為多數新鮮人剛剛出社會時候缺乏經驗，或者沒有辦法將公司層級講得很高端，導致很有可能大家對於這家公司或者是對你興趣缺缺，更現實一面是你沒有辦法帶給顧客更多同等價值的交換。

以我來說，跟過往比較，幫我拿出小公司的名片

我：「你好，我是XX公司，擔任國外業務工作，想要跟你做進一步的交流。」

大家再問：「噢！所以你們公司是做？在哪裡？」

我說：「PLC，Powerline Communication，用電纜線傳遞網路！」

大家問：「喔，哪是什麼東西？」或「如果有機會的會再聯絡！」

對比現在外商大公司，形象已經透過媒體傳播在外，在掏出名片前，大家先：「哇，你們家現在怎樣做那個活動很好耶，最近又出了什麼廣告等等！那你剛剛提到說客戶關係，通常會怎麼維護呢？未來有什麼是可以合作的嗎？」

完全不用去說太多，大家都能幫我直接腦補訊息，或者是自己找到對接點，很快就可以產生共同話題了。（不過當然自己也可以積極一點，可以產生更多的連接點。）

不管對內對外，善用大公司資源，獲取更多人脈

大公司分工細微，能專精在某個領域上：大公司分工較細，對專業的要求度高，並且容易找到學習請教的對象；剛開始我認為新鮮人其實沒有辦法ㄧ兼多職；反倒在大公司建立起自己一套作業系統，當你在往其他領域發展時候，會更具有系統性！在深度方面，大公司較佔優勢，且能投入在員工訓練資源也較多。

具備國際性，用更寬廣視角來觀察市場：如果你今天決定工作幾年後要步出台灣、走向國際，那你可以需要一個強而有力的履歷來支撐你！

這個意思是說，你需要國際知名公司來幫你背書，至少當國外的HR看到這份履歷時候，在他心中已經一個基底知道這家公司出來的人才表現如何。或者是曾經在本土大公司做過國外市場的人才，可以由總公司外派到其他市場做開發。

但若自己已經裝備完善，作品相當強大，或你所待小公司已經在業界闖出名堂了，那又是另外一個階層的問題了，讓我們繼續往下看！

▶考驗觀察力的職涯生存（下）：有了大公司經驗後，怎麼做下一步生涯規劃？

原文合併文章一、二後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航