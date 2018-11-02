考驗觀察力的職涯生存（下）：有了大公司經驗後，怎麼做下一步生涯規劃？

文：徐薇琪

▶考驗觀察力的職涯生存（上）：新鮮人求職該找大公司還是小公司？

小公司訓練即戰力且機會多，不好嗎？

常常聽到有人說到，小公司也很好呀，為什麼要用公司大小來定標籤？小公司升遷又快，還要不會被既定組織型態綁死，老闆願意給發揮空間大，哪裡不好！

的確大公司組織大、分工細，你不容易看到事情的全貌。小公司人少、工作範圍廣、流程少，很多事情你一個人會從上游走到下游結束，升遷的可能性較高。

但講實際一點，選擇小公司的新鮮人，除了少數目標明確的人之外，大多數是因為想說「先有份工作累積經驗再說」，或是因為大公司錄取不上，只好找些願意雇用新鮮人的小公司來先磨練一番的。

如果要找小公司，建議可以想看看下面四個思考點：

假如

主管能力很強，人脈網遍佈很廣 公司市場正在成長中、在風口上 業界或新創圈做出一點口碑 本身很有想法、未來準備做創業打算（草創時間進場）

如果今天小公司或者是新創老板或者是主管能力很強且人脈很廣，你真的可以去跟他們學習。畢竟他們手中已經握資源，且願意手把手教你，帶你看更大的千千世界，那我會建議就去嘗試吧！

小公司輪轉非常快速加上主管能力強，只要撐過辛苦的初創時間，能累積經驗值覺得會比一般在大公司的人還要來得多。

公司市場正在成長中、站在風口上的產業：公司在成長，員工在增加，業務在增加，客戶在增加，每個人的激情和對工作的熱愛也在增加，如果都是在增加，那麼這家公司是一家有前景的公司。

如果你選擇的產業以趨勢主導，那麼必須檢視自身是否為主管或老闆是否為創造時勢者，具備顛覆產業的創新觀念與持續經營的資源；或者能夠他們能夠成為快速學習者，迅速修正開創者做法，進行不同程度創新。

在新創裡面得到的人脈、還有資源都可以帶到大公司來做一些創新且長遠建設，進而提升自我價值。

新創、業界做出口碑：像是這種小公司在業界已經累積一定的聲量或者是口碑，當你在做更多市場開發時候，比較不會因為公司名氣不夠，所以寸步難行，加上有口碑的平台講話可能也可以比較大聲（？），能自己選擇合作的公司，不至於處於弱勢。

本身很有想法、未來準備做創業打算：如果在大學或者小時候已經立志成為怎樣的人，也不斷在追求夢想，且最終希望能擁有自己的公司，透過進入到小公司可以看到從創建公司、融資和市場開發等等。

小公司現實面是什麼？

但如果你是一位新鮮人，不是很能摸清楚社會的寫實面，且要更耗力去解釋自己公司的狀況，可能獨自面對市場開發，遇到客戶各種刁難，難以獲得資源和主管總是很忙碌等等。

有時候主管跟你說我們做一個市場，只說了個模糊不清的「想要試試」等等的目標，然後你便開始無所適從，燒腦袋，這時的你怎麼辦；要不然就是問一些資歷比較久的同事；再來就是去問問Google大神，然後慢慢收集資料。但是慘的是，等你做完研究報告，才發現做的報告不是老闆要的，然後又給你一個模稜兩可的方向，讓你再去嘗試。

除此之外通常小公司輪轉很快，所以這些主管們通常都不太有時間來一步一步教導，變成是自己做中學，然後獨立作業。

我們常說小公司都免費供你一個全套餐、包山包海，做行銷就讓你從圖形設計、網站設計到管理社群，可以讓你一觀從最初產品雛形到最後出貨給客人的全部產品旅程等，然後都無法專心發展自己的長處。

要不然就是要你去開發陌生市場，然後你一間一間的打去問廠商，還可能遇到廠商覺得你這小公司根本沒聽過，也不太搭理你。然後你就自己這樣磕磕碰碰找出了自己道路和方法，最終才發現原來還有更有效率的方式。

總結一句第一家公司還是推薦大公司，但如果覺得自己很有衝勁、喜歡冒險，對前往組織很有想法，我覺得把自己放進去一個小公司，何嘗不可！

第二部分：怎麼評斷公司、組織的前景？

這類公司資訊多，透明度高，只要自己做足功課，應該不難理解，有些人甚至在網路上的PTT論壇直接發問，經常會有了解狀況的人或是離職員工來回答。

小公司或是知名度不高公開資訊不足的公司就比較困難，不過至少可以到公司網站來得到一些資訊。但基本上，現在公司都設立自己網站，可以先認識公司的產品以及所屬產業，再查詢公司產品，近一步比較銷售相同產品的其他公司，就由此推斷，大致可以對該產業以及公司的市場地位有基本認知。

或者是可以到LinkedIn去搜尋曾經待過這些公司的人，後來的職涯發展，大概待了多長時間？在公司裡面都學習到了什麼？等等….

最常見的就是在面試結束前，面試主管通常會詢問求職者是否有其他問題，這是最順理成章的提出時機。另外，在面試對談的過程中，也可以順勢提出，或是答完問題後回問面試主管。

第三部分：第二份工作，選大還是小？

這需要考量到，你現在任職這份工作的前瞻性還有發展性。如果能升職很好，但要問清楚需要幾年的打拚和需要完成怎樣的KPI。

大致上會先分為這三個方向，如果是這兩種人（V）如何規劃比較好：

大公司 →小公司/ （大公司）二線品牌或下一階品牌（推薦）V

小公司 →大公司（推薦）V

小公司 →小公司 （高潛力老闆型）

有了大公司經驗後，怎麼做下一步職涯發展？

大公司畢竟有它的天花板和侷限，當你發現你在這位置上面，沒有辦法再向上發展時候，可能是因為這份工作特殊或者是上面有人卡位，這時候你可以開始考量是否要進入二線品牌端、新創或者是小公司。

老實講，在國際知名企業待了一年時間，慢慢釐清處清楚自己定位，這份工作到底有沒有機會往上升？那需要時間有多久？那要怎麼知道？

組織：公司水平和垂直組織網 同事：談談未來幾年職缺的發展性 主管：未來的職涯規劃 市場：探聽此職缺在不同市場需求可能性

出走大公司，你的優勢為何？

人脈盤點：如果最終你沒有辦法透過你現在的職位往上攀升，這時不用慌張。盤點一下手邊已經有人脈，你可以透過你過往累積的人脈幫你談到一個更好的deal。

資源盤點：將大公司有的體制和資源帶到小公司，初期很多小公司在運作上並不是很穩定，需要透過一些有經驗的人才穩定前期公司的營運狀況，加上過去累積的人脈，幫公司找到新的財路，這時候你的資源還有經驗才能適得其所。

市場需求盤點：選擇性會比較大，因為今天如果在大公司工作過，在履歷上面會比較吃香，新創公司期待能看到你在大公司經驗，來增強市場的能見度！

聽說很多小公司主管，都是外商高薪聘進來（？）

小公司工作的你，該怎麼規劃第二份工作？

小公司學到的事情，則大多是外界的資源與人脈，與廠商、客戶的對應，因為在尋找訊息的過程中，獲得了一些出乎意料的資訊和工具。就前面提到的，主管幾乎都沒有空，專業上都是靠自己努力學習，再不然就是跟廠商偷偷學個一招半式，所以多半都是主動出擊。

然後缺資源會知道去那邊找，有不會的事情知道要問什麼廠商，解決問題的能力很強，且善用手邊資源，想到要做什麼事知道該怎麼開始！

因為在小公司學習獨力自主，加上小公司在資金上面有時候會比較卡，時時憂患危機的意識，且不斷努力的去尋找資源與自我成長，有了這樣的心態和態度，不論之後去到其他環境與公司，都能夠迅速的適應環境，或是有機會進到了大公司，你就會成為大公司那個炙手可熱的人才與新星。

因為你會的事很多，又能衝撞舊體制，再加上有許多廠商資源可以運用，這一些實力在一起加成起來，加上大公司的頭銜後，已經直接跳好幾個階層。

當一個擁有實力的人，擁有了眾多資源之後，他都將會知道如何運用這些資源來一展長才。

大總結

所以你問：「小公司還是大公司好？」見人見智，但我個人還是偏向推薦第一家選擇大公司然後再到小公司、或者考量二線品牌，如果是第一份是小公司，建議第二份可以到大公司看看（顯圖提示得很明顯XD），當然還有要看自己機運。

如果有機會進大公司就好好學習人脈、還有組織架構，利用大公司的資源來學習不可以取代的技術性或者是有前瞻性的系統技術。

有些人拼了命要進大公司，但卻不是這麼如意，這時候我建議先拿一個小公司offer，當你比較清楚市場的機制和走向，你可以再去嘗試敲大公司的門。

切記一定要慎選主管和市場發展，那你一定會問：「我怎麼知道主管好不好？」，這是一個變態時代，利用關鍵字，你可以去看看他的領英或者是相同領域人或職位的人他們未來的發展方向。

但有些公司真的名不見經傳，你可能PTT還有LinkedIn都查不到，所以如果你真的很有憧憬，就給自己半年時間去嘗試，如果不行再轉換，但在這之前請確立好你半年拿到什麼東西來跟下一份工作對接。

有時候工作充滿你無法理解事，但用心把手邊的工作做好，是一種態度。也不要虧待自己，有更好的工作機會儘管去飛，但是不要花太多時間抱怨，這是再讓費你的精力還有生命！

原文合併文章一、二後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航