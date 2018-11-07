《專一力原則》：休息會讓你內疚嗎？心臟是我們該學習的榜樣

文：戴芙拉・札克（Devora Zack）

絕不要以為忙錄就等於在做事。——班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）

「我很忙。」

「有我忙嗎？好吧，我超級忙。」

「有嗎？我超級、超級、無敵忙。」

忙碌是一種會擴散的傳染病，就像粗壯的雜草長滿整個草坪。然而，喧囂忙碌並不一定會有回報。忙到不可開交並不一定表示工作有效率。LeaderShift諮詢公司總經理蕾絲莉．威廉絲（Leslie Williams）敏銳地觀察到，「我們的文化對於生產力的定義受到催眠，我們以同時做多少件事來衡量工作效率。」

太多人的生活被事情塞滿，實際成果卻不成比例，很少有事情是重要到值得我們花費這麼多時間的。結果是，我們分心和不滿，過著職場壓力愈來愈大的生活。

我們當前的文化認為，事情做愈多愈好。這很奇怪，似乎要把自己累垮才覺得自己有價值。作家蘿拉．范德康（Laura Vanderkam）指出，忙碌能強烈地讓我們覺得自己很重要：「我們感嘆工作過度和睡眠不足的同時……顯示我們很敬業。」

我們似乎已經忘記了一些基本的事情，例如，用不一樣的方式管理我們的時間，可以大大提升生活品質。知名品質管理學者約瑟夫．朱蘭（Joseph Juran）在著作《朱蘭質量手冊》（Juran’s Quality Handbook）中闡述了這個概念，並稱之為「重要少數法則」（the Law of the Vital Few）。他與合著者約瑟夫．德．菲歐（Joseph De Feo）解釋高品質的工作重點，是區分「多數瑣事」和「少數要事」。他建議你審視自己的任務，哪些是必要的，然後把其他不重要的先擱一邊。一旦你主要工作完成後，你可以評估其餘的事項是否值得你費心，或是根本不值得去做。

哪些事屬於「少數要事」呢？事情的重要性並不會總是立即顯現出來，最重要的事情可能一開始看來並不重要，舉例來說，美國參議員非常不看重和同事一起休息用餐的機會。

一天中最重要的一餐？

現在的國會成效可能是歷史上最差的。白宮記者艾希莉．帕克（Ashley Parker）指出，老一輩的共和黨和民主黨參議員經常一起在參議院餐廳吃飯，「在今日兩黨對立的氛圍中，無法想像這樣的場景。」現在的參議院餐廳空蕩蕩，而「餐廳使用率下降，反映出國會普遍呈現兩極化。」帕克引用參議員謝爾登．懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）的話：「一想到我們時間多麼緊湊，坐下來吃頓午餐花太多時間了。」

今日的參議員都忙到沒辦法和同事聊天吃飯，主動去了解彼此似乎一點都不重要。同時，議會氣氛不和諧、暗潮洶湧，而且成效不彰。大家若能打破黨派界線，聚一聚吃點東西，半小時下來可能是參議員一周裡最有價值的時間，這是專於一事可以有好結果的另一個例子。把注意力集中在對方身上，面對面實際吃個飯，時間雖短，但很有可能避免參議院的僵局。

你的注意力都用到哪裡？

企圖一心多用和沉迷於忙碌有關，因此也會使人覺得無法消受。有一次我在機場很吵鬧的閉路電視機附近要排隊登機時，聽到一名旅客對旅伴說，「這些沒有用的資訊一直對我們疲勞轟炸。」我同意。我在賓州大學安納柏格傳播學院學到的經驗是，媒體不能告訴你思考的方式，但它可以告訴你思考的題材。遺憾的是，媒體提供給我們的，經常是劣質的東西。

以前只有幾家電視台在播一小時的晚間新聞。現在，我們每天24小時都能收到新聞，而且媒體的管道多到數不清。我們的注意力以光速劇減，電視廣告和音樂錄影帶經常在一分鐘內把30個、甚至更多的畫面拼接起來。一心多用反映在媒體上，呈現出愈來愈多的零碎資料。我們被干擾物疲勞轟炸，然後我們的大腦被訓練成不去自省。

顯然地，人們為了能不用自省，幾乎什麼事都做得出來，正如維吉尼亞大學的一項實驗，在心理學和神經科學學界引起了軒然大波。受試者單獨在房間內無所事事，除了可以按一個會對他們發送電擊的按鈕。6分鐘後，大多數的受試者覺得，與自己的想法獨處非常不愉快，所以選擇對自己施予電擊。但是同樣的受試者先前卻表示，他們會付錢來避免受到電擊。

這個令人「震驚」的電擊（shocking）研究（我忍不住這麼說）呼應了第三章討論到的一些內容。如果你避免獨處的時間，想想看你錯過了什麼，因為自省有很多好處。根據義大利的研究人員，自覺會增強我們的同理心：「我愈能連結到自己的感受和經驗，愈能詳盡、準確地猜測到其他人的想法。」

現代社會重視做事而非思考，這種風氣盛行，但是如果我們可以挪些時間去思考，生活就能有明顯的改善。每一天把「忙」著上網的時間，拿一些去思考個幾分鐘。

密西根大學伊森．克羅斯博士（Ethan Kross）推測，人們轉移注意力，是為了逃避思考自己的生活。沉思是要經過學習的技巧，「如果朋友有問題尋求幫忙，我們告訴他們處理的方法，但是如果問題是發生在我們身上，我們卻會覺得很困難，部分原因是，我們都有自我中心的偏見，使得理性推論變得困難。研究資料清楚地顯示，你可以用語言來欺騙自己，讓自己認為你的問題是發生在別人身上。」

有種技術可以幫助你，同時結合克羅斯博士的建議，在書寫、思考，或者談論你所面對的挑戰時，用第三人稱代詞或你自己的名字。練習自我反思來面對人生的挑戰，也是運用專於一事最棒的優點。

工作狂是一種相對的說法

「替你個人生活騰出時間」是常見的名言。然而，我們非但沒有照著做，大家反而都變得更忙碌。

看看以下1982年人們對工作狂的描述：「回答下列問題，可以判斷自己是否有工作狂傾向：你是否經常把工作帶回家？即使正試著完成重要的工作，或正在休息時，你是否會接電話？你是否不願意休假？」

想看看這35年來，人們對工作期望的演變。以往被視為危險工作狂的情況，現在只不過是大多數專業人士平常做法的最低標準而已。下班後還得心繫工作，一邊處理緊急工作，一邊允許各種干擾的影響，此外，在許多專業領域，回覆氾濫的電子訊息是家常便飯，但是這麼做並不正確。

有些人認為「永遠有空」的專業人士是重要和厲害的人物。科技使我們有可能全天24小時都聯繫得上，這凸顯出人們期望你要一直待命、非常忙碌和異常地重要。儘管科技進步節省了時間，我們卻不知怎麼地變得比以前更忙。

1928年，約翰．梅納德．凱因斯（John Maynard Keynes）撰寫〈我們後代的經濟可能性〉（Economic Possibilities for Our Grandchildren）一文，預測2028年的生活情況。他預測，到了2028年，歐洲和北美的生活水準會高到人們每天只要工作約3個小時，甚至還可能不必工作這麼久。凱恩斯推測，我們今天主要面臨的挑戰是，如何打發我們所有的閒暇時間。

他完全沒料想到情況卻變成這樣。

我們為什麼這麼忙？我們在忙些什麼？正如作家亨利．大衛．梭羅（Henry David Thoreau）所言，「光勤勞是不夠的，螞蟻也是勤勞的。要看你是在忙些什麼。」

科技原是要讓事情可以做更快，卻往往適得其反：我們的時間永遠不夠用。我們不但沒有擺脫永無止息的工作要求，在家裡和工作場所的多媒體設備又在我們忙碌的生活上火上加油。

換一種角度來看：如果節省時間的設備確實節省時間，我們應該會有史上最多的時間才對。但奇怪的是，我們的時間似乎比幾年前更少。到一個沒有節省時間設備的地方真的很有趣，因為這時你會發現你有很多時間。在其他地方，你忙著工作，才能有錢購買幫你節省時間的設備，所以你就不必這麼辛苦。過度執著節省時間最主要的問題很簡單：時間是無法保存下來的，時間是用來使用的，但是你可以選擇明智或愚蠢的使用方式。

節省時間是什麼意思呢？這麼多節省時間的設備，究竟帶來什麼結果？看來，即便我們如此努力工作，並購買了這麼多東西，我們還是忙到無法好好享受。

我們不顧一切想要解套，所以試著一心多用，卻因而導致錯誤、誤算，以及令人不滿的溝通結果。自稱一心多用的人往往一刻也不得閒；畢竟，專於一事才能讓我們有喘息的空間。

時間轉移

讓自己沉浸於一項工作，其中一個條件是建立規律的休息。在主要活動之外，還要預留時間，這樣有助於專心工作。如果你的工作是靜態，用休息時間活動一下筋骨。如果你在室內工作，可以到室外走一走。如果你的工作需要體力，用休息時間來放鬆一下，5至10分鐘通常足夠恢復你的精力。心臟是我們學習的榜樣：「大多數人以為心臟是一直在工作，事實上，心臟每次收縮後都有一定的休息時間……算起來，心臟每天休息整整15個小時。」

時間轉移是指高效率時間和休息時間交替出現。從事一項工作時，要經常休息以保持充足的精力。科學家已一再證明，我們讓自己休息後，效率會高更多。

由於數位產品充斥，有一些組織聯合發起「全美斷網斷電日（National Day of Unplugging）」活動，讓參與者在24小時內不使用科技產品，包含手機、平板電腦、電腦、收音機或電視。這個活動通常需要大家一起努力，因為很多人都至少擁有一台以上的電子產品。即使我們睡覺時，伸手也可以拿到電子產品。我幾乎記不起上次看到有人出來遛狗或推著嬰兒車時，手上沒拿智慧型手機是什麼時候的事情了。

2014年全美斷網斷電日的參與者被訪問到參加活動的原因，他們的答覆各式各樣，有些很浪漫、有些很有理性，還有以下的期望：

養精蓄銳，然後重新開始

與家人共度優質的時光

恢復日常生活之美

活在當下

與現實世界重新接軌

你也做得到。

是什麼阻止了你？休息會讓你內疚嗎？你覺得必須要有高效率嗎？你隱約覺得必須隨時都能讓別人聯繫得上嗎？

你應該反過來想。如果你必須深感內疚，當你不專心時，才該內疚。如果你需要效率高，用時間轉移的方式更能提高效率，你不必隨時聯繫得上。如果你想安心，可以提前讓別人知道你的理由，在電話留言的提示語音裡，留下詳細的資訊。也許漸漸地，這會改變別人的期望，你不是隨時能滿足所有人的任何要求。永遠都有空是不切實際的，拋開這個不可能的想法，這會釋放出精神抖擻、輕鬆、更專注的你——這樣一來，當你與某人在一起時，你人在，心也在。設想黯淡、模糊的手電筒和雷射光之間的差異，就像有沒有專注的差別。

書籍介紹

本文摘錄自《專一力原則：「一心一用」戰勝拖延╳提高效率╳改善關係，重獲職場與生活時間主權》，寶鼎出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：戴芙拉・札克（Devora Zack）

譯者：黃庭敏

哈佛大學、史丹佛大學、MIT的心理腦科學研究佐證，「單工」思維席捲全球職場

閱讀本書之前請先檢視自己：

常於一天結束時，望著時鐘，不知道時間都溜到哪

雖然盡了最大努力，但待辦事項卻沒有減少，反而增多

忙得團團轉，卻缺乏成就感

很久沒有好好坐下來喘口氣，用心品味生活

如果你有以上症狀，也許你該想想，自己是否陷入一心多用的迷思，被這種流行、誘人又看似美好的做事方法灌了迷湯，才會既沒時間、缺乏效率、失去活力。真相是，一次專注做好一件事，你反而可以完成更多的工作，還可以好好睡上一覺。戴芙拉・札克將教你如何讓工作更有效率，減少分心情況；教你如何處在當下，活出創意的心流狀態，停止混亂的生活。

Step1★神經學家說真話：大腦無法一心多用，你只是快速地「任務切換」

大腦不能在處理需要注意力的工作時，同時處理不同的資訊流。一般所謂的一心多用其實是任務切換，我們在0.1秒之內切換任務，不會感覺到時間差。事實上，變換注意力會降低工作效率，還會釋放被稱為「壓力荷爾蒙」的皮質醇，降低處理資訊的能力。試圖一心多用的壓力會減損大腦神經元，削弱問題解決的能力，並減少對情緒調節、彈性和衝動的控制。

Step2★工作狂≠敬業：你應該學會用更聰明、更有效的方式工作

我們的文化對於生產力的定義受到催眠，我們以同時做多少件事來衡量工作效率。結果是，我們分心和不滿，過著職場壓力愈來愈大的生活，似乎要把自己累垮才覺得自己有價值。這種弔詭的狀況不該繼續下去，請試試以下幾種專注方法，幫你找回丟失的時間：

秘訣①：把與當前工作不相關的思緒丟到暫緩區，稍後再來處理

秘訣②：手機關機，豎起藩籬，阻隔外界一切干擾與誘惑

秘訣③：把類似的工作整理成工作串，集中在一天當中的特定時段一起做

秘訣④：「我在忙！」善用便利貼提醒他人勿擾

秘訣⑤：把彈性工時排進你的進度表，為意外情況預留時間

秘訣⑥：讓高效率時間和休息時間交替出現，效率會高更多

Step3★活在當下：善待眼前的人與自己，比什麼都重要

拒絕別人的臨時請求是自私的行為？努力參加所有的會議與活動才能建立良好人際關係？休息會讓你內疚嗎？試圖滿足大家，把所有事情都做好做滿，並不能證明什麼，只會讓你不得不分心做事──既無法表現尊重，更顯示你缺乏自我控制的意志力，甚至讓你情緒崩潰。專注傾聽與投入當前的人事物，才是最不浪費時間、真正滿足身心靈的不二法門。

本書提供「專注度測驗」與「居家生活測驗」，檢核你的工作與生活狀況！

本書特色

本書的內容非常實用，而且作者所提供的策略實行起來並不困難，每個人都可以輕易做到。 本書不僅是作者長久以來從自身工作上所得到的經驗積累，作者也引用許多研究的結果證實她的理論，提供的策略也實際可信，並不過於主觀。 書中內容富有條理，每一章節開頭都先分別列出與該章節內容呼應的「迷思」和「真相」，讓讀者一步步理解該章節所要講述的主軸和原則。 作者提供專注度測驗，讀者填完計分後，就可以清楚知道自己平時處理工作時是使用何種方式，以及是否有改善之處；另外也有居家生活測驗，讀者可以知道自己是否在生活方面也有需要改進的地方。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰