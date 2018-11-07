《那時候，我們還不是孤兒》：我的家族史，是個連當事人都想忘記的故事

文：麗莎・溫格特（Lisa Wingate）

我們的對話漸入尾聲。川特微微用舌頭舔了嘴脣，彷彿想說些什麼，但又不確定自己是否該說。

當我們再次開啟下一段對話時，兩人開口的時間點重疊在一起。

「謝謝——」

「艾芙芮，我知道我們——」

基於某種原因，我們兩個都覺得好笑。笑聲稍微化解了緊張氣氛。

「女士優先。」他指著我的方向，像是在引導我準備要說的話。我真的不知該說什麼才對。在我們經歷過去這幾天發生的事，似乎很難想像此刻就是終點。我們早已建立了連結，或說至少有這種感覺。

也或許一切都是我太傻了。「我只是要說，關於這一切，很謝謝你，感謝你沒有讓我空手而返。我知道打破你對你爺爺的誓言是很艱難的決定。我沒有……」我們目光交會，剩下的句子消失了，我的臉頰發燙，再次意識到我們之間出乎意料的化學作用。我以為那是謎團產生的吸引力，現在謎團已經解決，但那種著迷的感覺仍在。

某個想法突然出現，完全不請自來，而且也不是我想要的：或許我就要對不起艾略特了……然後我發現這並非突然出現的想法，只是我一直避開這個問題很久了，直到現在。艾略特跟我是真的相愛？還是我們只是……年紀都到了三十大關，感覺時候到了？我們有的是長時間建立的友誼，還是對彼此的熱情？雖然我們一直告訴自己不要被家人控制，但是不是依舊讓它發生了？萊絲麗精明的政治指導突然出現在我腦海中。霎時間，這就像是證據。「艾芙芮，假如我們需要提高你在大眾間的知名度，一場時機恰到好處的婚禮消息就很符合要求。除此之外，在華府，對一個漂亮的單身年輕人來說，不管她是否在社交場合上注意到自己的身體語言，都是不利的。伺機而動的野狼們需要知道，你已經名花有主了。」

我嘗試甩開這個想法，但這就像是剪不斷理還亂的線團。我無法想像該如何改變。每個人，每個人都在期待很快就要收到婚禮通知。負面影響將會是……難以想像。小蜜蜂和貝琦恐怕都會心碎。在社交上、政治上，我看起來會像個意志不堅的人，一個無法下定決心、不了解自己內心的人。

我是嗎？

「艾芙芮？」川特瞇起眼睛，頭側向一邊。他正納悶我在想些什麼。

我才不可能告訴他。「輪到你了。」考慮到現在心亂如麻，我再也不相信自己能多說些什麼

「不重要了。」

「不公平。說真的，你剛才本來要講什麼？」

他沒有頑強奮戰就投降。「很抱歉第一天就出了錯，通常我不會跟客人那樣說話。」

「嗯，我也不能算是客人，所以我原諒你。」想到我自己有多麼咄咄逼人，他對這件事的處理態度真的很有禮貌。我是個徹徹底底的史塔弗家的人，很容易認為我想要什麼就會得到什麼。

我在一陣顫抖中明瞭，這件事讓我與那些不經意資助了喬琪亞．譚恩事業的養父母們，有著可怕的相似之處。有些養父母絕對是心懷善意的人，有些孩子真的需要一個家，但是有些人，尤其是那些知道過高費用是拿來支付依照需求而製的孩子們，一定多少清楚這當中發生的事。他們只是認為金錢、權勢、社會地位賦予他們這種權利。

我的理解產生了罪惡感。我想到所有我曾得到的特權，包含根本是替我預先打包好的參議員席位。

就因為我所出生的家庭，我就有權享有這一切？

川特的雙手笨拙地插回口袋裡。他瞄了他的車子一眼，然後又看向我。「要常聯絡，你下次來愛迪斯托時，來找我吧。」

這句話宛如越野狩獵開始時的軍號聲讓我震驚，馬匹的肌肉在那時繃緊，我知道假如我鬆開韁繩，所有潛藏的精力將會往一個方向釋放。「我真的很想知道關於你爺爺的家庭，你還會找到什麼……我是說，假如你有找到的話。不過不要有壓力，我不是想要管閒事。」

「為什麼你突然決定要放棄了？」

我咳嗽，假裝覺得被冒犯，但我們彼此都知道實情。「是我體內的律師魂。抱歉。」

「那你一定是個很厲害的律師。」

「我想辦法當個很厲害的律師。」我因為有別人肯定我所在乎的成就而感到驕傲，一個我替自己爭取來的成就。「我只是想要確定事情都朝正確的方向發展。」

「看得出來。」

一輛車開進附近的停車位。車子的闖入提醒我們兩個不能永遠站在這裡。

川特看了安養院最後一眼。「聽起來她過了很不平凡的一生。」

「是呀，的確是。」想像梅伊，我奶奶的朋友，日復一日在這裡漸漸老去，感覺很難過。沒有訪客、沒有可以交談的人，孫子們住得很遠，家庭情況很複雜。誰都沒錯，這只是現實罷了。我一定會跟政治行動委員會的安德魯．摩爾聯絡，看看他能否建議可以幫助她的機構。

街上響起汽車喇叭聲，附近一輛車的車門關上。世界仍在運轉，川特和我也該動起來。

他的胸膛上下起伏。他傾身向前，吻了我的臉頰時，他的氣息掠過我的耳朵。「艾芙芮，謝了。我很高興知道了真相。」

他的臉還在我的臉旁邊。我嗅到海風、嬰兒洗髮精和一點爛泥巴的味道。也許一切都只是我的想像。

「我也是。」

「要記得常聯絡。」他又說了一遍。

「我會的。」

我從眼角餘光瞥見一個女人走上人行道。白色上衣、高跟鞋、黑裙。她的急促步伐感覺不友善，和現在的情況很不符合。我的臉頰滾燙發熱，迅速離開川特身邊，速度之快讓他困惑地看了我一眼。

萊絲麗找到我了，我早該想到不要請伊恩替我調查梅伊的狀況。當萊絲麗打量著我和川特時，她的下巴縮進脖子，我只能想像她在想什麼。其實我不必想像就可以猜到她在想什麼。她剛才目睹到我和川特的互動看起來很親密。

「川特，再次謝謝你。」我試著淡化她現有的印象。「回家路上小心開車。」我後退一步，一手蓋在另一手上。

他搜尋著我的目光。「好。」他喃喃地說，頭歪向一邊瞇眼看我。他不知道有人站在他後面，也不知道現實已經長驅直入。

「我們一直在找你。」萊絲麗沒花時間客套寒暄，就讓大家知道她的出現。「你的手機早上打不通，還是你躲起來了？」

川特站到一邊，瞄了一眼我父親的新聞祕書，然後看向我。

「我在度假，」我說，「大家都知道我在哪裡。」

「在愛迪斯托？」萊絲麗反脣相譏。很明顯我現在不在愛迪斯托。她一臉狐疑地瞪了川特一眼。

「沒錯……呃……我……」我心裡亂成一團，整個人在新洋裝底下冷汗直流。我剛買了一件觀光客愛的棉質花洋裝，這樣今天才有乾淨的衣服可穿。「說來話長。」

「嗯，我們恐怕沒時間了。家裡需要你。」她是要讓川特知道我們有正事要處理，不歡迎他繼續在此久留。這一招非常有效。他狐疑地看了我最後一眼，隨便找了個說辭，說他有朋友在艾肯要過去拜訪。

「艾芙芮，保重。」他說，往他的車子走去。

「川特……謝謝。」我在他身後喊道。他舉起一隻手，在肩上揮了揮，像是在說不管這裡發生了什麼事，他都不想捲入其中。

我真希望我能追過去，至少為了萊絲麗突如其來、無視於他的行為向他道歉，但我知道我不該這樣做。這只會引發更多問題。

「我的手機可能沒開。」在萊絲麗開始質問之前，我搶先她一步。「真抱歉。發生什麼事了？」

她緩緩眨了眨眼，抬起下巴。「我們先別談那件事。我們來談談我剛才在人行道上看到的事。」她朝川特揮了揮手，我希望他已經走得很遠，聽不到她說話。「因為那讓我很不安。」

「萊絲麗，他只是一個朋友。他在幫我追查一些家族史。僅此而已。」

「家族史？真的？」她揚起下巴，沮喪地哼了一聲。「什麼家族史？」

「我不想說。」

萊絲麗的雙眼閃過一道光，嘴脣抿成一條細線。她深吸一口氣，又眨了眨眼，怒氣沖沖地注視我。「嗯，我來告訴你一件事。不管我剛才看到什麼，絕對是你無法付得起代價的場面。艾芙芮，不能出現任何可以被羅織、使用或是誤讀的狀況。什麼都不行。你必須像剛下的雪一樣純潔，剛才那場面從遠處看並不純潔。你能想像在照片上會有什麼效果嗎？我們所有人、整個團隊，把我們的一切都傾注在你身上，就為了你上場的那一刻。」

「我知道。我懂。」

「這個家族最不想要的就是另一場硬仗。」

「我明白你的意思。」我用自信粉飾言語，但我的內心感到困惑、窘迫，因為此刻必須對付萊絲麗讓我覺得很火大。要討好萊絲麗還是跑去追川特，這兩件事讓我掙扎不已。甚至抬頭看他是不是已經走到他的車子旁，都讓我感到害怕。

引擎發動，我的問題得到解答。我聽見他倒車，將車駛離。這樣大概最好，我告訴自己。當然最好。在我去愛迪斯托島之前，我的一生已經規畫好。我為什麼要破壞這一切？只為了……古老的家族史、再也不重要的事情，一個與我根本無關、彼此間唯一的連結僅僅只有一個連當事人都想忘記的故事？

「事情有新發展。」雖然我直直看著萊絲麗，但我花了好一會才搞懂她說的話。「《前哨報》剛刊出大篇幅報導，揭露有關企業經營的安養院以及規避責任的情況。主流媒體發現只是早晚的事。這篇文章特別強調南卡羅來納州的案子，他們列舉木蘭莊園的費用，拿來與傷害訴訟裡提到的幾家安養機構費用相比較。他們下的標題是『不公平的老化』，而且用你父親跟祖母走在木蘭莊園花園裡的長鏡頭照片來當主圖。」

我瞪著她，嘴巴張開，一把熊熊怒火在我心裡深處點燃。「誰……膽子這麼大！他們無權騷擾我奶奶。」

「艾芙芮，這是政治。政治和譁眾取寵。沒有安全地帶。」

相關書摘 ▶《那時候，我們還不是孤兒》：我們像隱形人，屋子裡的小孩沒人看我們一眼

書籍介紹

本文摘錄自《那時候，我們還不是孤兒》，馬可孛羅出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：麗莎・溫格特（Lisa Wingate）

譯者：沈曉鈺

「看到最後，不能不為他們的故事流下激動熱淚！」

改編自美國史上令人心痛的真實事件，Goodreads網站2017讀者票選年度冠軍

原本幸福美滿的七口之家，一夕之間遭硬生生拆散，

該為孤兒找到歸宿的育幼院，背後隱藏了什麼陰暗祕密？

1939年，12歲的瑞兒和她的四個弟妹，與年輕的父母一同住在密西西比河的船屋上。那晚風雨交加，父親必須將難產的母親送往醫院，臨行前叮囑瑞兒要照顧好自己的手足，怎料這一離就是永別。隔天，五個孩子遭警察強行帶走，送往「田納西兒童之家」，雖然大人們保證他們很快就能與父母團聚，但未知的黑暗仍逐漸朝他們襲來，瑞兒拚了命要保住所有弟妹，不讓一家人再次被拆散。

2017年，在南卡羅來納州艾肯市，即將舉行豪華婚禮、很可能會接下父親參議員棒子的聯邦檢察官艾芙芮，在老人安養院的一次意外遭遇，驅使她好奇地探索那段模糊隱匿的家族史，沒想到竟就此踏上一條最終走向崩壞或救贖的道路——端看她如何抉擇。

這部令人動容的小說，靈感源自美國史上一樁真實事件。兩個家庭、相隔數個世代，因為叫人心碎的不公不義而發生永難癒合的改變。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航